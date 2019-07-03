Осуществляет ли, по-вашему, Роскомнадзор политическую цензуру?

Андрей Тихомиров 20.07.2019 13:37 Цензура – с латинского censura – должность цензора, строгая критика, восходит к глаголу censeo – 1-ое лицо единственного числа, оценивать, ценить, думать, считать, полагать, решить. Как мы видим, понятие цензуры слишком многопланово. Она существовала всегда и будет существовать вечно, по политическим, экономическим, религиозным, партийным, семейным и прочим и прочим разногласиям между мутированными обезьянами, более известными как Homo sapiens. «Планета обезьян»: 4 сентября 2013 г. «Земля, хотим мы того или нет, захвачена обезьянами, называющие себя первыми (примат от лат. primatus – первое место, старшинство) и как ни крути, но так называемые люди разумные (Homo sapiens) это всего лишь один из ныне живущих 200 видов – от лемуров до человека отряда приматов или обезьян. Ну, а какие обезьяны, в той или иной степени многим известно: крикливые, шумные, с инстинктом стадности, с резко выраженной иерархической системой доминирования-подчинения, у многих видов обезьян господствует матриархат. Эмоции, гримасничанье, паясничанье и т.д. у обезьян зачастую превалируют над разумом. Всё это имеет место и у человека – первой обезьяны планеты. Находки останков различных человекоподобных существ, таких, как питекантропы, кроманьонцы и неандертальцы, которых современная наука считает предками человека, не редкость. Подобные находки периодически делаются археологами в очень древних слоях - свыше 30, 50 и даже 100 тысяч лет….»: http://gazetavseti.narod.ru/Russie.htm Цензура – с латинского censura – должность цензора, строгая критика, восходит к глаголу censeo – 1-ое лицо единственного числа, оценивать, ценить, думать, считать, полагать, решить. Как мы видим, понятие цензуры слишком многопланово. Она существовала всегда и будет существовать вечно, по политическим, экономическим, религиозным, партийным, семейным и прочим и прочим разногласиям между мутированными обезьянами, более известными как Homo sapiens. «Планета обезьян»: 4 сентября 2013 г. «Земля, хотим мы того или нет, захвачена обезьянами, называющие себя первыми (примат от лат. primatus – первое место, старшинство) и как ни крути, но так называемые люди разумные (Homo sapiens) это всего лишь один из ныне живущих 200 видов – от лемуров до человека отряда приматов или обезьян. Ну, а какие обезьяны, в той или иной степени многим известно: крикливые, шумные, с инстинктом стадности, с резко выраженной иерархической системой доминирования-подчинения, у многих видов обезьян господствует матриархат. Эмоции, гримасничанье, паясничанье и т.д. у обезьян зачастую превалируют над разумом. Всё это имеет место и у человека – первой обезьяны планеты. Находки останков различных человекоподобных существ, таких, как питекантропы, кроманьонцы и неандертальцы, которых современная наука считает предками человека, не редкость. Подобные находки периодически делаются археологами в очень древних слоях - свыше 30, 50 и даже 100 тысяч лет….»: - 0 - 0