Осуществляет ли, по-вашему, Роскомнадзор политическую цензуру?

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01 Августа 2019Санчо Пансы нового времени. Разбор украинских "полетов"
Вот ведь как полезно обращаться к классике! Ничто не ново под Луной, и поэтому не следует каждый раз изобретать велосипед или даже колесо вместо того, чтобы почитать внимательно старые "инженерные источники". Эта историко-литературная реминисценция родилась в голове недавно.…
31 Июля 2019СОН и ПОВАР
Осваивать рынок школьного питания Пригожин начал в 2007 году в Санкт-Петербурге, его фирма выиграла конкурс на обеспечение «бортовыми обедами» 85 школ Северной столицы, не имеющих своих столовых. На открытии первого комбината школьного питания прибыл сам Путин. Однако родителям деятельность бизнесмена не понравилось: цена обеда была высокой, а вкус и качество еды оказались сомнительным.…
28 Июля 2019НАШЕ БЕГСТВО ИЗ РУССКОГО АДА В АМЕРИКУ /Рассказ. Перевод с чеченского А. Полякова/
Нас было три школьных друга: Ваха Мааев, Саид-Ахмед и я. Мы учились /если это так можно назвать/ в школе №18 Соьлжа – гала (г. Джохар, бывшая крепость Грозная).…