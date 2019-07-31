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Насколько опасен пример Украины для путинского режима?

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Кругозор   31.07.2019 14:53

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Насколько опасен пример Украины для путинского режима?

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30 Августа 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

МИСТИКА

Везде, куда бы Путин ни поехал, ему приводят тщательно отобранных службой безопасности персонажей. Улицы принудительно очищают от граждан, загоняя их в ближайшие помещения. В общественных местах в его окружении оказывается, что народ не совсем простой.…

28 Августа 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Охлократы* на марше: станет ли Украина при Зеленском такой же, как Афины при Перикле?

Недавно известный и одновременно имеющий репутацию независимого (не замечен в связях с олигархическими кланами) журналист Виталий Портников сделал важное заявление в СМИ. Он сказал, что в Украине произошел «охлократический переворот» (по его собственному оригинальному выражению). То есть, страной овладела власть толпы.

26 Августа 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Кровавый тиран Тимур – хромой верующий?!

Полное имя Тимура было Тимур ибн Тарагай Барлас Тимур «Железный» или Тимур ленг (хромой), как его презрительно называли спасённые им от нашествия монголов европейцы. Он был полководец Средневековья, создавший империю, не потерпевшев ни одного поражения, но не завоеватель мира. Отца Тимура звали Тарагай.…

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