Насколько опасен пример Украины для путинского режима?

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Леонид АНЦЕЛОВИЧ: МИСТИКА Везде, куда бы Путин ни поехал, ему приводят тщательно отобранных службой безопасности персонажей. Улицы принудительно очищают от граждан, загоняя их в ближайшие помещения. В общественных местах в его окружении оказывается, что народ не совсем простой.…

Виталий Цебрий: Охлократы* на марше: станет ли Украина при Зеленском такой же, как Афины при Перикле? Недавно известный и одновременно имеющий репутацию независимого (не замечен в связях с олигархическими кланами) журналист Виталий Портников сделал важное заявление в СМИ. Он сказал, что в Украине произошел «охлократический переворот» (по его собственному оригинальному выражению). То есть, страной овладела власть толпы.