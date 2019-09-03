Согласны ли вы с мнением, что при президенстве Зеленского нищета в Украине уйдёт в прошлое?

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27 Сентября 2019Ложки не нашлись
После Сочинской олимпиады, гда Россия одержала оглушительную победу, случился невиданный скандал. МОК наказал 39 олимпийцев из России за допинговые нарушения на зимних Играх.
24 Сентября 2019Какие люди "в Голливуде"!
Вряд ли Президент Зеленский, даже если его Зе-команда найдет некие легитимные ухищрения и нарушит дипломатический протокол, сумеет побывать на этой американской «фабрике грез». Ему конечно же, было бы чрезвычайно интересно.
18 Сентября 2019Вернуть уважение людям (продолжение )
Лето пролетело. Прошумело. Продемонстрировало Лозунги кандидата в депутаты Мосгордумы, висевшие в конкретном избирательном округе «Вернуть уважение людям» сорвали и отвезли на свалкуию.…