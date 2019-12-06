Каково, вероятнее всего, президентское будущее Дональда Трампа?

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07 Февраля 2020ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ ТРУДИТЬСЯ…
Путин руководит страной по принципу: «Есть два мнения – моё и неправильное!
31 Января 2020ВЕНЯ, ИБРЯШКА и ЩЕЛБАН ТРАМПА
Что за всеми этими псевдополитическими метаморфозами кроется и кто заказывает музыку в этой 6-й палате, именуемой РФ? Это можно узнать, если внимательнее изучить не только то, что происходит в Кремле, но и то, что происходит вокруг основных активов т. н.…
29 Января 2020Путин и Зеленский. Парный портрет