Каково, вероятнее всего, президентское будущее Дональда Трампа?

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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
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Кругозор   06.12.2019 18:19

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Лазарь Фрейдгейм (США)   16.12.2019 19:43

Из трёх предложенных вариантов - четвёртый: будет избран на второй срок без всякого поклонения его величию в дальнейшем

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Лазарь Фрейдгейм (США)   16.12.2019 19:41

Из трёх предложенных вариантов - четвёртый: будет избран на второй срок без всякого поклонения его величию в дальнейшем

  - 0   - 0
фото

Лазарь Фрейдгейм (США)   16.12.2019 19:42

Из трёх предложенных вариантов - четвёртый: будет избран на второй срок без всякого поклонения его величию в дальнейшем

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ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ ТРУДИТЬСЯ…

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Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

ВЕНЯ, ИБРЯШКА и ЩЕЛБАН ТРАМПА

Что за всеми этими псевдополитическими метаморфозами кроется и кто заказывает музыку в этой 6-й палате, именуемой РФ? Это можно узнать, если внимательнее изучить не только то, что происходит в Кремле, но и то, что происходит вокруг основных активов т. н.…

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29 Января 2020

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Путин и Зеленский. Парный портрет

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