Размышления о юбилее Высоцкого

ПОЗИЦИЯ

Вот читаю в новостях разные эпитафии типа : "Высоцкий - оголенный провод эпохи" или "стальной нерв своего времени". Путину понравилась экспозиция в мемориальной квартире артиста.

Неизвестно, какие действия нынешнего режима Высоцкий поддержал бы, а с чем был бы не согласен, если бы дожил до наших дней. Но если бы он продолжал резать правду-матку - а он бы это делал - то стал бы уже и иноагентом, и тем, кто "раскачивает ситуацию в РФ". Короче, все эти слова восхищения, которые звучат ныне в адрес мертвого, превратились бы в открытую травлю. И творчество его было бы так же запрещено.

Потому что эпоха, до которой не дожил он - намного страшнее и более циничная в своей грязной откровенной ненависти к человеку и ко всему живому.

Если пофантазировать, то можно предположить, что во времена перестройки его бы терпели, он был бы открыто популярен, но сейчас чекисты все бы ему припомнили и обвинили бы его в экстремизме и во всем том, в чем обвиняют сегодня живых деятелей искуства и их творения. Интересно, дошло бы дело до ареста или нет. А то те песни, в которых он рассказывал о тюрьмах и лагерях, стали бы пророческими. И что бы с ним стало, если бы вместо песен о сталинском ГУЛаге он спел о кадыровских пыточных? Или написал бы какую-нибудь пьесу на злобу дня. Ее бы запрещали, на него бы ополчились, причем открыто. В том и отличие, что в советское время его и не запрещали совсем, и не давали развернуться. А сейчас его бы просто затравили, прошлись бы асфальтоукладчиком в виде Поклонских, Мединских и всей этой пропутинской шоблы.

А другая часть составляла бы петиции в защиту, подключился бы "Мемориал". Разные деятели собирали бы подписи кто "за", кто "против". И еще не факт, что Песков, Захарова и Путин были бы в восторге. Эта тройка стала бы орать о подрыве устоев РФ со стороны живого Высоцкого. А мертвого хвалить и безопаснее, и легче.

