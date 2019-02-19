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КругозорОТКРЫТИЕ
февраль '19
ОТКРЫТИЕ

Зимы несут смертельную опасность

Шведские учёные предостерегают

Это не страшилка - шведские исследователи опубликовали в журнале JAMA Cardiology результаты своей работы: данные 274 тысяч граждан Швеции в возрате от 50 до 89 лет, перенесших инфаркт миокарда. Так вот, при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа у них вырастала на 10%.

Сопоставили было данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что всё-таки решающее значение имеет холод. Причём при повышении температуры до 2-4 градусов инфаркты происходили реже.

Дело в том, что зимой на улице сосуды сужаются, в сердце поступает меньше кислорода. Да плюс простуды…

В Европе холодно, синоптики, климатологи предупреждют, что дальше будет хуже.

 "Наблюдаемые в последние десять лет экстремальные погодные явления, существенно отличаются по мощности и продолжительности от исторических средних. Доктор Гассем Асрар, руководитель Всемирной программы исследований климата обратился на канкунской Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, к правительствам всех стран вложить более серьезные инвестиции в инфраструктуру наблюдений за экстремальными погодными явлениями.  Последние 50 лет с их засухами, ураганами, периодами аномальной жары и экстремально низких температур - убедительнейшее доказательство, что промедление с инвестициями смертельно опасно.

А наводнения в Пакистане, а невыносимая жара в европейской части России летом 2010 года…

Доктор Асрар отметил: зимы в Европе станут еще холоднее, а летняя аномалия этого года вполне может повториться в самом ближайшем будущем…

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