Яды - не только смерть, но и жизнь

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В мире существует огромное количество ядов самого разнообразного происхождения. Они широко используются в медицине. Яркий пример лечебного яда растительного происхождения - кураре, существующий в нескольких подвидах и остающийся одним из самых сильных ядов.

КУРАРЕ

Кураре - южно-американский стрельный яд, приготовляемый, главным образом, из коры растения стрихнин ядоносный. Индейцы Гвианы бассейна реки Амазонки смазывали им концы стрел. Животное при ранении стрелой с кураре теряет подвижность и погибает от остановки дыхания. Он вызывает паралич дыхательной системы. Применение кураре при хирургических операциях стало возможным лишь после изобретения способа усыпления наркозом, когда научились искусственно поддерживать дыхание больного с помощью введенной в трахею специальной трубки. Тогда ученые задумались о возможности использования парализующего действия кураре на мышцы. Необходимо было произвести массу опытов, прежде чем решиться сделать инъекцию кураре пациенту и парализовать его мышцы, не опасаясь смертельного исхода, если искусственное дыхание не удается.

Как всегда, после опытов на животных, возник вопрос, можно ли перенести результаты экспериментов на человека. Врачебная этика запрещала проводить этот на пациенте, который доверяет врачу. И вот врач из университета штата Юта в 1944 году решает провести опыт на себе. Ассистент сделал доктору Смиту инъекцию кураре под кожу. Он рассказал, что сначала парализовались мышцы горла, он не мог глотать и думал, что захлебнется слюной - таково было первое действие яда. Потом парализовались мышцы конечностей, нельзя было двинуть ни рукой, ни ногой. Далее паралич затронул дыхательные мышцы диафрагмы и межреберные. Только сердце и мозг продолжали функционировать нормально. Когда стало ясно, что продолжение опыта опасно для жизни, он был прекращен. Позже Смит говорил, что чувствовал себя заживо погребенным. Опыт этот был не напрасным, так как стало известно, какую дозу кураре можно дать человеку, не подвергая его жизнь опасности. Благодаря опытам Смита стало возможным использование инъекции кураре при операциях в брюшной полости. Инъекции кураре смогли избавить человека от мучительных судорог при столбняке.

НИКОТИН





Никотин - алкалоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых (преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах - в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды также присутствуют в листьях коки. Биосинтез никотина происходит в корнях, а накапливание никотина - в листьях.

Всем известно, что никотин - сильный яд. По ядовитости он превосходит атропин, кониин и другие алкалоидные вещества. Каждый курильщик производит опыты по воздействию никотина на себе сам. Однако в свое время два венских врача решили провести опыты с никотином на себе, они приняли четыре с половиной миллиграмма никотина. Они ощущали жжение в пищеводе и желудке, головокружение, частичную потерю сознания, затрудненное дыхание, слабость. Наступила рвота и судороги. По прошествии трех часов явления отравления ослабли, осталось лишь чувство подавленности, ощущения тяжести в голове, бледность, сонливость и беспомощность.

Как только никотин попадает в организм, он быстро распространяется по крови, в среднем достаточно 7 секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. Период полувыведения никотина из организма составляет около двух часов.

По исследованию 2017 года, никотин устраняет недостаточный мозговой кровоток в префронтальной коре головного мозга, характерный для шизофрении, тем самым, по мнению исследователей, теоретически никотин может оказывать благоприятный терапевтический эффект на больных шизофренией.

СОКРАТОВ КУБОК С ЦИКУТОЙ

Количество ядов бесконечно велико, и действие каждого из них было испытано врачами в многочисленных опытах. Фармакологи древности очень много занимались цикутой. Цикута-болотное травянистое растение из семейства зонтичных, достаточно широко распространённое по всей Европе. Своим обликом цикута напоминает самые обыкновенные зонтичные "дудки". Однако простота его обманчива: вёх - это одно из самых ядовитых растений вообще. Ядовиты и цветы, и листья, и стебли, но особенно ядовито - корневище. Цикута очень коварна своим приятным морковным запахом ботвы, листья похожи на петрушку, а корневище по вкусу напоминает брюкву или редьку. Надземные части каждую осень отмирают, а корневища зимуют в земле.

Мы вспоминаем о цикуте лишь в связи с именем одного из величайших мыслителей античного мира. Сократ обессмертил "кубок с цикутой", он был приговорен к смертной казни по официальному обвинению за "введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе", то есть за то, что мы сейчас называем инакомыслием. В процессе над философом приняло участие около 600 судей. За смертную казнь проголосовали 300 человек, против 250. Сократ должен был выпить "государственный яд" - цикуту (болиголов пятнистый). Ядовитым началом в нем является алкалоид конин. Этот яд вызывает паралич окончаний двигательных нервов, мало затрагивающий полушария головного мозга. Смерть наступает из-за судорог, приводящих к удушью.

Цикутой, кстати, в Древней Греции пользовались и до, и после. По иронии судьбы и сам Сенека погиб от яда этого растения. О цикуте, как орудии мести, упоминают в своих сочинениях античные авторы - Гомер, Гораций, Аристофан. Аристофан сравнивает отравление цикутой с дорогой, "ведущей в ад через замерзание". Цикута в те далекие времена относилась к ядам, которым широко пользовались в злонамеренных целях. Жертва, принявшая этот яд, испытывала чувство смятения и страха. Медики проводили опыты с различными видами этого растения и после описывали свое физическое состояние. Эти опыты явились слабым подобием смерти Сократа, и можно только представить себе, как мучительна должна быть смерть от яда цикуты.

МОРФИЙ

Нет ничего удивительного в том, что с развитием химии интерес врачей и естествоиспытателей привлек опиум. Великий врач Парацельс, живший на рубеже средневековья и нового времени, предпринял ряд опытов на себе, чтобы проверить действие опиума, таинственного вещества, заслуживающего всяческой похвалы. Уже у древних греков было свое снотворное, которым они пользовались при оперативных вмешательствах. Это питье состояло из сока незрелых коробочек мака, то есть из опиума.

Аптекарь Сертюрнер в 1804 году проводил опыты с опиумом и в результате экспериментов получил белое кристаллическое вещество, действие которое проверял на животных. На всех собак порошок действовал одинаково: у них появлялись признаки усталости, они впадали в продолжительный и глубокий сон и были нечувствительны к боли. Сертюнер установил размер дозы, необходимой для получения желаемого эффекта. В честь греческого бога сна он назвал свой препарат морфием. Он быстро завоевал признание как главное болеутоляющее средство, хотя врачи в опытах на себе познакомились с теневыми сторонами, связанными с употреблением этого средства.

Продолжались поиски и заменителей кокаина, так как было установлено, что и его применение может вызывать вредные последствия. Врачи оказались подвержены кокаину. В результате поисков новых средств местной анестезии был открыт не только превосходный новокаин, но и ряд других веществ. При достаточной опытности краткая проба на запах или вкус часто позволяла распознавать качество вещества. В современных кинофильмах мы наблюдаем, как легко это делается. Так, вещества для местной анестезии, лишающие чувствительности слизистую оболочку, легко узнать по характерной реакции языка, который как бы немеет от малейшей дозы.

При извлечении из опиума его активных составных частей нашли так называемый папаверин, действие которого сначала было испытано на лягушках, который вызывал у них паралич.

В 1898 году немецким химиком исследовался препарат под торговой маркой "героин". Считается, что название "героин" происходит от слова "heroic" - "героический" Препарат продавался как успокаивающее при кашле и как не вызывающая привыкания замена морфию. Этому способствовало то, что героин вызывает относительно спокойную эйфорию с минимальными отклонениями в поведении и интеллекте (при условии его недолгого использования). Героин продавался как замена морфия и лекарство от кашля для детей и взрослых. Позже было обнаружено, что героин преобразуется в морфин в печени. В течение ряда лет врачи не замечали опасности использования героина. В конечном счёте, было обнаружено, что некоторые пациенты употребляли большие количества героин-содержащих средств от кашля, что приводило к долговременной наркозависимости.

ГАШИШ И ДРУГИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ФАНТАЗИИ

К растениям, дающим болеутоляющий эффект, относится и конопля. Конопля имеет богатую историю использования людьми в качестве пищи (семена и масла), материала для изготовления бумаги, одежды, обуви, веревок, канатов и ниток (в состав стебля входят весьма прочные волокна ), в медицинских целях, а также в качестве психотропного средства. В целом ряде стран рекреационные наркотики, изготовленные из каннабиса, запрещены.

Конопля привлекает внимание медиков как источник наркотика, известного под названием гашиша. Нашлись и врачи, которые решились на самих себе испытать действие этого яда, возбуждающего фантазию.

Венский профессор Шрофф после принятия наркотика почувствовал, как в голове и ушах сильно зашумело. Одновременно все вокруг осветилось приятным светом, который, казалось, просвечивал его тело и делал его прозрачным. Сознание прояснилось, чувства обострились, и перед глазами быстро промелькнули сказочные видения и картины. Многие испытывали подобные видения, которые хотелось повторять снова и снова. Так, в Париже возникла "эпидемия" гашиша в артистической среде.

Медицинское использование конопли ( в виде марихуаны) ограниченно разрешено в некоторых странах, например, в США в Округе Колумбия (2010) и ещё в 17 штатах: Аляска (1998), Аризона (2010), Калифорния (1996), Колорадо (2000), Делавэр (2011), Гавайи (2000), Мэн (1999), Мичиган (2008), Монтана (2004), Невада (2000), Нью-Джерси (2010), Нью-Мексико (2007), Орегон (1998), Род Айлэнд (2006), Вермонт (2004), Вашингтон (1998), Массачусетсе (2018).

Марихуа?на - официальное название каннабис - психотропное (наркотическое) средство, получаемое из конопли, психоделического типа.

Вред, причиняемый человеку гашишем, чрезвычайно велик. Гаши?ш "сено, сухая трава" - общее название целого ряда наркотических продуктов из конопли, представляющих собой смолку каннабиса, изготавливающуюся путём прессования порошка, получаемого в результате высушивания и измельчения или просеивания высушенных листьев и липких маслянистых слоёв с цветущих верхушек растения. Это вещество собирают и прессуют в брикеты, которые могут быть пластичными или твёрдыми, сухими или порошкообразными.

Гашиш не следует путать с марихуаной. Это препарат, получаемый из прессованной травы каннабиса, который имеет форму кубиков и состоит из измельчённой в порошок растительной массы. Туда входят различные части растения: соцветия, листья, стебли и семена. Как правило, гашиш отличается от высушенной марихуаны гораздо более сильным психоактивным действием.

Гашиш разрушает тело, а страсть к гашишу опустошает душу, и этот порок остается серьезной проблемой во всем мире.

Следует рассказать также о другом растении - ангалонии. Ни один наркотик не в состоянии повлиять на функции головного мозга таким чудесным образом, как это может сделать ангалоний. Если мак, то есть опиум, как бы отделяет душу и тело от земных ощущений и человек незаметно от себя оказывается как бы в потустороннем мире, то ангалоний возбуждает именно чувства земных радостей, а сознанию человека открывается новый мир. Такое действие ангалония на человека было причиной того, что древние жители Мексики видели в этом растении больше, чем продукт природы. Они видели в нем божество, которое перевоплотилось в растение.

Действие ангалония на человека зависит от индивидуальных особенностей организма. Обычно сначала появляется чувство отрешенности от окружающего мира. Потом перед глазами возникают различные галлюцинации, внешний мир исчезает, остается только жизнь внутренняя, человек погружается в мир фантазий, где он не испытывает никаких огорчений или забот.

Людям нравится такое состояние, поэтому так трудно, иногда безнадежно, противостоять подобным соблазнам.

Опыты на себе и подробные описания их результатов свидетельствуют о том, сколько общего между состоянием опьянения наркотиками и сном. Во сне или в наркотическом состоянии человек может оказаться очень проницательным, о чем известно с незапамятных времен.

Исследовать эти явления помог препарат, названный для краткости LSD, который является продуктом спорыньи, то есть грибком, паразитирующим на колосьях ржи. Спорынья издавна применяется в медицине как средство, помогающее при родах. Спорынья может парализовать симпатический нерв и тем самым избавлять человека от судорог.

Основными свойствами алкалоидов являются их седативное действие на центральную нервную систему, рефлекторное и периферическое сосудорасширяющее действие и гипотензивный эффект. В связи с этим все они, переставая быть активными маточными средствами, становятся особенно ценными препаратами для лечения мигрени, базедовой болезни, гипертонии, психических заболеваний.