Виктор Янукович, беды Украины сегодняшние, вчерашние и нестабильность завтрашняя

…Да если б и самого фюрера судили в Нюрнберге - что тогда?

Это я, может быть, немного сгоряча так подзаголовок сформулировал. Конечно же, Виктор Янукович - не Адольф Гитлер. То есть и масштаб личности не тот, и кровушки на руках беглого президента Украины в десятки тысяч раз меньше... Но в данном случае, имеем дело с неким основополагающим принципом человеческой христианской морали - и в случае с Гитлером, и в случае с Януковичем. Вождь нации повел свой народ по ложному пути, фактически, в никуда… Обильно льется кровь. Можно в этих уже многих тысячах жертв, убиенных украинских граждан винить агрессию иноземного интервента или алчность местных богатеев. Но изначально во всех сегодняшних и вчерашних бедах Украины, и в ее завтрашней нестабильности и еще многих жертвах виноват Виктор Янукович.

Политический труп? Свидетель? Обвиняемый?..

Начну также с того, что для подавляющего большинства украинцев их бывший и беглый президент - давно уж как есть политический труп. И тело реально успело остыть… Но тем не менее, интерес к начавшемуся процессу в Киеве, на котором фигурантом выступает некий столичный "проффесор" (именно так Янукович пишет это слово) в украинском обществе велик. Равно, как к нему с не меньшим любопытством относятся и россияне.

Правда, российские СМИ описывают происходящее в суде Ростова-на-Дону осторожно и, конечно же, со своей идеологической колокольни… Россияне к Януковичу, надо полагать, относятся тоже с известной долей презрения, но сочувствуют беркутовцам, якобы пострадавшим в результате выступлений на Майдане и теперь еще и подсудимым в неправедном суде.

Украинцы же - наоборот крайне недовольны, во-первых тем, что Янукович предстал как свидетель, а не как обвиняемый в преступлениях в центре Киева в феврале 2014-го. К тому же, по их мнению, такого беззубого обвинения, какое демонстрируют прокуроры в процессе, сложно даже представить! Мол, и адвокаты, и даже сам Янукович выглядит убедительнее. Грустно, мол, и противно даже слышать тремор в голосе растерянного прокурора ... А вопросы к самому Януковичу, по мнению многих наблюдателей, вообще задаются следователями и судьей как бы "не по делу".

У большинства украинцев (такой вывод можно сделать из заявлений в СМИ) возникает один главный вопрос: если сторона обвинения, киевские политики (а дело ведь политическое) имела целью устроить опять-таки, политическое шоу, то неужели нельзя было к нему как следует подготовиться и потом обыграть противника на его же поле?

К мотивационным и причинно-следственным моментам происходящего сейчас в Киеве и в Ростове мы еще с вами вернемся. Ведь с допросом Януковича судебное следствие не закончилось. Его отложили до начала декабря, когда будут допрошены другие свидетели по "беркутовскому делу".

Сейчас же - несколько слов об уже четко обозначившихся и явно недискуссионных чертах и тенденциях судебного процесса в Святошинском районном суде города Киева.

Во-первых, Янукович, даже якобы и "переигрывая" допрашивающих, выглядит бессовестным и жалким вруном. На большинство скользких вопросов прокуроров он либо беспомощно пожимает плечами, либо делает вид, что не понял их смысл, чего-то еще не расслышал (сам, между тем, явно выигрывает время для ответа), либо быстро и нагло лжет.

Чтобы не быть голословным, я приведу только суть некоторых информаций и репортажей, буквально выхваченных из потока вчерашних новостей. Итак, допрос в украинском суде В. Ф. Януковича, 18 ноября 2016-го года. Основные позиции и выясненные места допроса.

Янукович так и не вспомнил факта и сути своих разговоров с Путиным и встреч с Сурковым.

Янукович слабо помнит, что делал сам в моменты расстрелов Майдана в феврале 2014-го.

Янукович ничего не слышал о встрече Азарова с Путиным во время этих расстрелов.

О военном положении, которое готовилось. "Приказа на введение войск не было, не было и проекта такого", - утверждает Янукович.

Экс-диктатор ничего также не знает о чьих-либо приказах "Беркуту" 20 февраля. "Кто-то дал команду выдать спецназу огнестрельное оружие, но я не знаю, кто"…

"Не видел. Не знаю. Не мог даже подумать. Подвергался смертельной опасности. Почему не ищут радикалов, которые в меня стреляли?"

Вот такими "ответами" или даже вопросами на вопрос отбивается беглый президент, не сильно заботясь, чтобы всё в его речах стыковалось и хотя бы выстраивалось в одну цельную картину (пусть даже и ложную).

Странным образом, почти невпопад и только раздражая своих бывших верноподданных подобными заявлениями, Янукович, например, поблагодарил… беркутовцев за службу во время Майдана! В то же время он осудил действия тех же беркутовцев во время разгона студентов в декабре 2013-го, - мол, они, кажись, все же превысили свои полномочия, избивая нещадно слабых юношей, девушек и подростков!

Так же господин бывший президент продолжает считать и настаивать, что решение его отложить ассоциацию с ЕС было верным, хотя и спровоцировало напряжение в обществе. Так же Янукович парадоксальным образом продолжает себя считать легитимным президентом ("я от президентства не отказываюсь").

Твёрдая память при беспамятстве

Итак, в некоторых вопросах Виктор Янукович проявил твердую память и приверженность своим принципиальным мотивациям и идеям. Зато в очень значительном ряде других вопросов выглядел, сказать бы по-украински, "як всцяна мыша…"

Ну, вы поняли, надеюсь, даже не зная украинского, как это…

Например, Виктор Федорович так и не смог объяснить суду, как оказался в России. Ну, прямо, бедолага, настолько был в шоке и боялся за свою жизнь, что думалку отключило, и сознание в тот момент потерял! Мол, - и стреляли в него, и вообще обижали, - хотя на самом деле его же соратники тут босса и подловили, никакого покушения и никакого обстрела президентского кортежа не было и в помине. Все, без исключения, свидетели бегства опального президента это подтверждают!

Сплошные галюники и дежавю у этого Федоровича! И как такой человек мог физически управлять большой европейской державой?

Склеротические приступы овладевают экс-главу государства, в частности, и тогда, когда он заявил, что якобы не помнит, были ли телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным во время расстрелов на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Также, вроде, и проекта приказа о введении войск в Киев в феврале 2014 не было. Хотя тут же главный свидетель в суде над беркутовцами сетует, мол, сожалеет об одном: не ввел в Украине военного положения, не решился…

Прокурор в ходе процесса делает заявление, что Янукович дает в суде ложные показания. То есть, Юрий Луценко выразился даже более определённо: Янукович в суде врет, но наказать его за это невозможно.

Очень смешным и безусловно опровержимым (есть соответствующее видео) было также сообщение Виктора Федоровича, что никаких больших наличностей он из Межигорья, своей киевской резиденции, не вывозил. Не клал в чемодан и ценностей, золотишка там какого с бриллиантами… "Только носильные вещи брал с собой", - упрямо врет наш беглец.

Зато Янукович охотно называет фамилии людей, которые, по его мнению , виноваты в расстреле людей на Майдане. Они мол, известны всем. Кому это, "всем"?

Увы. В этом неистинном, в целом тоже лживом заявлении беглого экс-президента Украины есть все же и своя доля правды. Имена отдававших расстрельные приказы и самих стрелявших, конечно же, были вскоре после событий известны высшему руководству страны, но почему их до сих пор не обнародовали, почему эти люди не предстали перед судом, - вот главная тема, суть коллизии и загадка!

Пока же я поставлю точку на и так довольно лаконичном пересказе допроса Януковича в украинском суде (допрос продолжался 6 часов). Перейду к тем главным вопросам и темам, которые наиболее тревожат украинцев. Да и международное мнение - тоже будоражат, судя по реакции мировых СМИ на происходящий "мини-нюрнбергский процесс" в Киеве.

Кому выгодно?

По поводу того, что дело о беркутовцах и "свидетеле Януковиче" всплыло вдруг именно сейчас, чуть не через три года (!) после событий, то существуют несколько политических векторов, которые могли бы на это повлиять.

Во-первых, это может быть тот вектор крайнего напряжения в обществе, который повлиял и на властную украинскую элиту: мол, пора уже спустить пар и показать народу, что "процесс все- таки идет". О наказании палачей Майдана говорили уже давно, дело не двигалось между тем с места никак, и в годовщину событий 2013-го, в День Свободы и Достоинства была попытка даже устроить новый майдан в центре Киева… Народ обозлен повышением коммунальных тарифов, недавно открывшимися фактами электронной декларации доходов и капиталов крупных чиновников, а также и отсутствием полновесных реформ… Следовательно, пора этот народ чем-то отвлечь, кроме россказней о грядущем безвизе, возврате к "восьми гривнах за доллар" и болтовней про успехи в АТО и строительстве армии. Шоу с виртуальными обвиняемыми в Ростове-на-Дону получается впрямь неплохое. Народ немного, ну хоть на капельку больше утешен и отвлечен. Но мне все же думается, что одного этого вектора было недостаточно.

Другое, в том же русле обстоятельство, - усиление кризиса власти и в связи с этим усиление натиска на Украину извне. Выборы в США "нужного для РФ президента" также ускорили процесс.

Итак, есть среди прочих скрытых пружин и явный след "заграничный", - это что касается дела беркутовцев и самого Виктора Януковича. Россия укрывает беглого главу соседнего государства, выдает это как гуманную миссию, и не слишком-то охотно ее СМИ делятся подробностями пребывания в РФ украинского "президента в изгнании". А между тем, в СМИ Украины просачиваются некоторые сведения, и я поделюсь с читателем той информацией, которую так старательно скрывал сам Виктор Федорович. Даже перед вчерашним над ним судом скрывал.

Каждый Луценко желает знать, где живут Януковичи

Это перефраз известной поговорки и надеюсь, мою экспрессивную лексику по данному вопросу поймут…

Итак, подавая недавно через своих адвокатов в киевскую полицию заявление (Янукович требовал привлечь генпрокурора Украины Юрия Луценко к ответственности за клевету), беглый президент сам указал, что проживает на улице Ерёменко, 81 в Ростове-на-Дону. Ещё есть сведения, что Янукович за $52 млн. приобрёл в 2015 году фешенебельный особняк в английском стиле на Рублёвке. Еще подтверждается инфа о том, что в подмосковном посёлке Барвиха, неподалёку от резиденции Путина, у Януковича тоже есть теплый уголок… И еще есть один дом в Подмосковье - в коттеджном городке "Ландшафт" в посёлке Жуковка. В этом доме Федорович чаще останавливался во время визитов в Москву. Понятное дело, к кому ездит… Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International имеет сведения, что Янукович уже и российское гражданство получил.

Осенью 2014 года Генпрокуратура Украины первый раз решительно потребовала от РФ выдать Януковича, однако ответа тогда не получила. 20 января 2015-го Печерский суд Киева вынес решение о его аресте. В мае уже 2016-го Верховная Рада внесла поправки в Уголовный процессуальный кодекс, и разрешила заочное расследование в отношении Януковича и его подельщиков.

Вот такая предыстория нынешнего события.

Нардеп ВР Антон Геращенко считает, что Святошинский суд принял решение о допросе экс-президента Украины в качестве свидетеля в деле о преступлениях на Майдане именно под давлением Москвы. "Я не верю, что Святошинский суд принимал это решение без какого-то давления, в том числе Москвы. До сих пор Янукович и его окружение, в том числе некий А. Портнов, имели огромное влияние на украинские СМИ, на украинскую судебную систему", - сказал Геращенко.

Многие эксперты-политологи так же категорически сходятся во мнении, что с точки зрения закона не было никакой необходимости допрашивать Януковича как свидетеля в деле "Беркута" и расстрела на Майдане. "Очевидно, что Янукович лично не знаком ни с одним из этих "беркутовцев" и никто из них не мог получить команду на стрельбу или на выдачу оружия лично от него", - сказал депутат. Это мнение нардепа было предано гласности в воскресенье, а в понедельник Янукович подтвердил сказанное.

Гитлер вёл бы себя как Янукович

Так что, возвращаясь к вопросу, который я спонтанно и под влиянием избыточных эмоций вынес в заголовок, отвечу сам себе, да и вам, дорогие читатели.

Гитлер, даже если бы его взяли в плен живым и также оказался с прочими нацистскими лидерами на скамье подсудимых, и союзники сумели бы весь Нюрнбергский процесс довести до победного конца вместе с немецко-фашистским фюрером, - так вот, Гитлер, скорее всего, вел бы себя как Янукович.

Мы бы имели картину и с Гитлером тоже - похожую, на описанную выше. И вся нынешняя политическая карусель и эта, несвоевременная пожалуй канитель с наказанием Януковича и его преступной клики (включая многих первых лиц государства и стрелявших в толпу беркутовцев) - сейчас малоэффективна и больше имеет провокационный характер, нежели полезна украинскому обществу. Ведь давайте разберемся, копнем поглубже, давайте признаемся себе честно: экс-президент, который публично врет, и которого обвиняют теперь даже и в государственной измене и в потворству внешней агрессии, имеет, тем не менее, скрытых симпатиков среди многих украинских граждан! И в Крыму, и в Центре страны и даже не Западе. Эта "пятая колонна" в Украине, - она известна и спецслужбам, и рядовым гражданам, и пока она хранит молчание.

Поэтому суд над Виктором Януковичем и его соратниками-сепаратистами был бы необходим украинскому гражданскому обществу в одном только случае. А именно: если бы Виктор Федорович предстал пред судом не виртуально, а в полном реальном формате, самолично, и в Киеве. Если бы рядом с ним на скамье подсудимых (опять же, не виртуальной) оказались все его корефаны. И если бы этот суд проходил максимально прозрачно для украинской общественности, и все виновные в расстреле мирных протестующих на Майдане украинцев понесли бы заслуженное наказание.

____________________

На фото: Виктор Янукович.

_______________________________________

/Подробнее творчество Виталия Цебрий - ЗДЕСЬ: http://www.ukrainian-eu.com /



"РУЧНАЯ КЛАДЬ" ЯНУКОВИЧА В МЕЖИГОРЬЕ*

* "Межигорье" (укр. Межигір'я) - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год. C 1935 по 2007 год Межигорье являлось государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность. В 2012 году Государственное управление делами за сто тысяч гривен в год арендовало у фирмы "Танталит" помещение, обустроив его для официальных встреч.