Завет перестаёт быть ветхим

ДЛЯ ДУШИ

Все-таки мы с вами живем в потрясающее время!

Одному из самых серьезных наших русскоязычных религиозных мыслителей, Пинхасу Полонскому, был задан следующий вопрос: "Вот вы, иудеи, говорите, что ваша цель - содействовать раскрытию Всевышнего в нашем мире. А в чем конкретно это проявляется сегодня? Некогда вы подарили человечеству Ветхий завет, за что вам от нас большое христианское спасибо. Но это все в прошлом. А как сегодня вы влияете на мир? Никак?"

На что Полонский ответил (цитирую по памяти, возможны неточности):

"Пока Израиль, созданный после Холокоста, воспринимался, как убежище для гонимых евреев, влияние действительно было слабым. Сегодня, когда наше государство становится инструментом национального возрождения, когда оно привносит в мир библейский дух, происходит актуализация ТАНАХа. Две тысячи лет этот Завет, через который Всевышний более всего раскрылся миру, казался миру древним, устаревшим, одним словом, "ветхим". Сегодня по мере того, как наше государство становится все более "танахическим", ТАНАХ все более воспринимается, как нечто вполне современное".

В свете этого, два события, произошедшие с интервалом в несколько месяцев, не могут не восприниматься, как все новые и "вторжения" ТАНАХа в нашу жизнь. Первое - это признание страной-лидером свободного мира нашей древней и вечной столицы, в качестве столицы сегодняшней. Второе событие произошло буквально на днях - в ночь на 19 июля Кнессет принял во втором и третьем чтении Основной закон о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом") - первый в истории страны законодательный акт, в котором декларируется статус Израиля как национального государства еврейского народа.

И кто теперь осмелится по-гамлетовски воскликнуть: "Распалась связь времен!"?

Большую роль в появлении этого закона сыграла организация "

Юридический форум в защиту Израиля ". В течение нескольких лет адвокаты Юридического форума принимали активное участие в заседаниях Кнессета, посвященных составлению этого закона, в деятельности специальной комиссии Кнессета, а также в общественной компании, направленной на принятие Кнессетом этого закона.

- При этом Маша Зболинская, пресс-секретарь Юридического форума, в своем пресс-релизе подчеркивает во многом декларативный характер Закона.

- Маша, но, если Закон в-основном декларативен, то почему так важно было его принять?

- Видишь ли, - отвечает Маша, - в Декларации независимости подчеркивается еврейский и вместе с тем демократический характер нашего государства, но Декларация независимости, как ни парадоксально это звучит, не юридический документ, а юридически ни демократическая составляющая, ни еврейская нигде не были прописаны, равно как гимн, флаг, государственный язык. Это казалось чем-то само собой разумеющимся. Причем демократический аспект характера государства был закреплен в Основном законе о чести и свободе, принятом в 1992-м году, а вот еврейский составляющая юридически закреплен не был.

- Ну, а практически что нам дает этот закон?

- Практически отныне, даже, если демография - не дай Б-г! - начнет работать против нас, нелегко будет поменять слова в гимне, как это не раз требовали арабы и левые, или же сделать арабский государственным языком, или разделить Иерусалим, который - теперь уже в Основном законе - объявлен "единой и неделимой столицей Израиля". Придется бороться за изменение этого Основного закона, привлекать БАГАЦ… Любопытно, что Аарон Барак, в девяностые годы председатель Верховного суда, сторонник левого либерализма и судебного активизма, автор пресловутого Закона о чести и свободе, написал довольно много работ на тему еврейского характера нашего государства. Он не собирался оформлять их в закон, но, собранные работниками Юридического форума, именно они легли в основу "Хок хаЛеом".

Кроме того, - добавляет Маша, - этот закон - наш ответ волнам "нового" антисемитизма, что накатывают на нас из Европы. Нам кричат - нет у вас своего государства! Израиль это государство всех его граждан! А мы им отвечаем законом, который, подчеркивая еврейский характер нашего государства, при этом сохраняет права всех его граждан и всех меньшинств, но именно как меньшинств.

- - Маша, - перескакиваю я с темы на тему, - а все ваши требования были учтены Кнессетом?

- Ах, если бы! - вздыхает Маша. - Не вошло требование о гомогенных поселениях - чисто еврейских или чисто мусульманских. Хорошо хоть пункт о том, чтобы "способствовать строительству поселений" удалось пробить. Надеюсь, хотя гомогенные поселения и не "прошли", но, если в новосозданном поселении сразу отгрохают десять синагог, вряд ли туда потом прибудут охотники строить мечеть. И наоборот.

…Мне вспоминается Москва шестидесятых, здание "Междугороднего телефона", а на нем надпись - мелкими буковками "Приятно услышать голоса родных и друзей" и ниже- громадными буквищами "КОГДА ОНИ ДАЛЕКО ОТ ВАС!"

- А еще, - продолжает Маша, - мы требовали внести в новый закон пункт о том, что в юриспруденции государства могут быть использованы в частности элементы Еврейского права. Куда там! Всем сразу представляются побиения камнями и прочие ужасы. Мы пытались объяснить, что в еврейском праве есть много очень важных и совершенно нормальных с европейской точки зрения вещей - в свое время Ханан Порат добился принятия закона о неоказании помощи, вытекающего из танахического принципа "не стой при крови ближнего твоего". Не подействовало. Не удались и попытки объявить День освобождения Иерусалима общенациональным праздником, а 9 ава днем общенационального траура.

- Но с пунктом о строительстве поселений…

- Получилось. Интересно, что арабские депутаты вместе с нашими левыми по этому поводу подняли вой, а рядовые арабы довольны - ведь не сказано, о ЧЬИХ поселениях идет речь, а они тоже строят.

- Дискриминируемые…

- Об этом и речь! Все тревожатся, не ущемит ли наш закон права меньшинств. Повторяю еще раз и еще раз: в нем нет ничего нового! В законе напрямую говорится, что равные права , а также возможность сохранения своей самобытности, культурного наследия и прочее получат все граждане Израиля вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности . Нет стремления ущемить чьи-либо права. Он лишь направлен на сохранение прав евреев.

- И никаких проблем?

- Проблемы всегда есть, но не с самими законами, а с их применением. "Закон о чести и свободе", например, сразу же использовали прикинувшиеся правозащитниками покровители террористов.

- А что с "Хок хаЛеом"?

- Ну, например, там есть пункт о том, что Израиль будет помогать евреям, являющимся жертвами преследований, по всему свету. Так вот уже сообщают, что "международная организация реформистов" собирается жаловаться, опираясь на новый закон.на преследования со стороны ортодоксов…

- А куда жаловаться?

-..Мы предполагаем, что в БАГАЦ - куда же еще? ! Пример, конечно, курьезный, но это лишь начало.

- Слушай, а наш любезный БАГАЦ закон на корню не зарубит? Как не соответствующий!..

- Поскольку хок леом, слава Б-гу, считается основным законом, БАГАЦ не сможет его отменить. Вместо этого он будет его торпедировать. То есть именно то, о чем мы говорили: всякие идиоты буду пользоваться законом как хотят и обращаться в БАГАЦ, или наоборот жаловаться в БАГАЦ на те или иные пункты в законе, и БАГАЦ будет это рассматривать касательно каждого конкретного дела ( по принципу "коль микре ле гуфо"). Но зарубить полностью основной закон ("хок ясод") невозможно. То есть юристам будет много работы, судьям - головной боли, но все-таки, несмотря ни на что, новый основной закон существует, и это свершившийся факт.

Да, Машенька, будет много трудностей. Наши доморощенные сторонники духовного Холокоста уже бросаются в бой. "Хаарец" шипит, что Биби выбросил на помойку Декларацию независимости, и закон этот превращает нас по сути в расистское государство. Кто-то натравливает друзов на поддержавшего "хок хаЛеом" министра связи Аюб Кару, друза по происхождению. Ему и его семье грозят расправой. А впереди еще рогатки БАГАЦа…

И все-таки хочется надеяться, что закон этот пройдет и поможет нам самим понять и показать всему миру, что завет, который называли ветхим, ничуть не обветшал, что здесь, на земле Израиля, возрождается именно еврейское, именно танахическое, именно библейское государство.