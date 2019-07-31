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КругозорПОЗИЦИЯ
август '19
ПОЗИЦИЯ

Украинский выбор: "утомление солнцем"

Слуга народу стартовал

То, что за последние полгода совершил бывший шоумен Владимир Зеленский со своей командой, через годы (а может раньше) политологи и специалисты по вопросам социологии и социальной психологии будут изучать и осмысливать, чтобы потом предложить студентам и молодым политикам в качестве учебного пособия, политической "науки побеждать"

Да, Зеленский и его "Ко" появились в Украине в благодатное для столь реформаторских изменений время. Да, голосование и на президентских выборах, и на выборах в парламент было главным образом протестным. Украинцы голосовали даже не "за" новых в своем политикуме людей, а против старых. Это всем понятно. Но многие при этом (в том числе и голосовавшие за "слуг народа") испытывают сейчас легкий мандраж. Некоторые даже панику.

Я недавно был в Одессе и общался с близким родственником, который там живет уже давно, он - профессиональный моряк, обошедший все моря и океаны. Пылкий патриот Украины, хорошо знающий её историю. И еще он приверженец экс-президента Порошенко, и я не сомневаюсь, что и на выборах в парламент мой бравый и эрудированный моряк голосовал за "ЕС". Для меня сей факт - как и многие из этого же ряда - был труднообъяснимым. Этот феномен сопряжен с еще одним: в зарубежных выборных округах и во время президентской гонки, и на выборах в ВР побеждал либо же отставал - но с мизерным отрывом - Петр Порошенко.

В сим ряду также и тот факт, что партия Бойко-Медведчука набрала на парламентских выборах довольно большое голосовавшего за нее число электората.

Всё это, и явления украинского общества нельзя объяснить одним только консерватизмом. То есть тем, что, мол, "якось вже так було", не хуже будет и впредь! А Зеленский -­ шоумен и клоун, и чего от него ожидать, неизвестно, а если помягче сказать - то всякой гадости и подвохов до черта лысого! Такая логика имеет под собой основания жить и быть, как сказали бы в Одессе. Но протестный и оппозиционный теперь уже к Зеленскому электорат имел и другие мотивации.

И мой родич моряк, и многие друзья журналисты (причем, высокого пошиба), и закордонные граждане Украины, и еще кое-какие категории голосовавших ­ все они представители крайне малочисленного в стране "среднего класса". То есть это люди со стабильным и довольно высоким доходом. Они жили припеваючи при всех украинских президентах, даже при хапуге Януковиче. И мало того: для них инфляционные процессы даже в глубине души желанны… Получая зарплату в твердой валюте (имею в виду некоторых "средних бизнесменов", тех же журналистов из высшего эшелона, представителей диаспоры и др.), - так вот, имея зарплату в долларовом эквиваленте они, возможно и подсознательно, заинтересованы в экономическом хаосе и падении гривны. Благосостояние их только вырастет. Многие из этого контингента граждан напрямую связаны с мафиозной украинской верхушкой: то есть олигархат "делится" с крупными чиновниками и украинскими силовиками… Зачем им всем желать перемен?!

Еще один фактор, влияющий на выбор украинцев в политике - это информационная война, которую Россия ведет со своим "меньшим братом". Мы теряем динамику развития общества из-за этих "павших" в информационной войне. Последние потянули за собой в стагнацию и кризис всю страну.

Если у этой части украинского народа такая слабая степень мозговой защиты, если нет иммунитета от пропагандонской заразы с Северо- Востока, то нашему государств реально грозит разрушение! Можно ли говорить о зрелом гражданском обществе, если значительная часть населения живет не своим умом, а делает то, что нашепчут различные СМИ другой страны? А РФ, между тем, никогда не жалела деньги на пропаганду. И она направлена не только на нас, но и на весь мир... Однако жертв почему-то более всего у нас, у восточных славян - в Украине и в Беларуси.

Итак, украинское общество оказалось сразу перед целым рядом внешних и внутренних, как модно стало говорить, "вызовов". Многие разумные и интеллигентные украинцы высказывают опасение за будущее страны в связи со всем этим. А уж такие политические шакалы, как Олег Ляшко (проигравшие с треском), они во всю лают, воют и предрекают скорую погибель новой власти. И не было дня, чтобы СМИ страны и ее ближнего зарубежья не переполнялись желчными заголовками, угрозами Зеленскому и пламенным заявлениями типа "все кончено"!

Однако!

Собака лает - а караван идет

Я бы квалифицировал блестящую победу новых украинских политиков (включу сюда и приверженцев партии "Голос" Вакарчука) как раз именно зрелостью демократии в украинском обществе. Украинцы - народ терпеливый. Но вовсе не быдло, ими нельзя помыкать вечно, как это уже для себя решили и определили политические проститутки бойки, олигархи медведчуки, клоуны ляшки и иже с ними.

Да, путь украинцам предстоит нелегкий. Но учитывая наш уровень стагнации и загнивания - как раз и необходима сейчас консолидация общества вокруг крепкой и политически ответственной, имеющей сильную волю группы молодых политиков.

Раскачивание лодки сейчас особенно опасно. Но, думаю, мы и с этим явлением справимся. Новая власть не только укрепляет свои позиции в исполнительных органах, но и предпринимает давно ожидаемые нашими людьми, народом Украины первые шаги.

Примеры из СМИ

В Одессе задержали экс-руководителя областной полиции Дмитрия Головина. Ему инкриминируют хищения в особо крупных размерах. Кроме Головина задержан Константин Гейко, занимавший должность его первого заместителя. Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Гражданину Головину инкриминируют 5-ю часть статьи 191 УК Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением…

А недавно вызов на допрос в Генпрокуратуру получил даже сам Петр Порошенко!

Лед тронулся?

ПОСТСКРИПТУМ

Конечно же, это пока еще политико-дипломатические авансы, но вот недавний знаковый факт: с президентом Зеленским связался по телефону президент Трамп и поздравил его с результатами выборов в ВР! Трамп выразил убеждение, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Трамп также подтвердил готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в Украине. Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Трампа за "сохранение и усиление санкционного давления на Россию".

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