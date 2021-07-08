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июль 2021

Илон Маск и его миллиарды

...о самых интересных, необычных, невероятных, удивительных и познавательных фактах об Илоне Маске - самом богатом человеке в мире и его тратах: от невероятных инвестиций в свои компании до удивительного автомобиля-амфибии...
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