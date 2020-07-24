Новые стихи Марка Эпельзафта

МУЗЫКА

Колокола звонят вечерние.

И облака над океаном

Улыбкою Земли безмерною

Уже озарены багряно.

В себе я слышу эту музыку.

Как долго я её не слышал...

Но посвященных слишком узок круг,

Их голоса всё тише, тише..

А всё же - совершенство замысла -

Сокрыть дар свой не удалось им.

И всё на свете словно замерло,

Пленённое многоголосьем...

С Землёй и Небом неразлучные,

Всех выводящие из транса,

Целебные и полнозвучные,

Басы наполнили пространство.

Сгущались сумерки. Истаивал

Прозрачный день в лучах заката

И жизнерадостно над стаей волн

Взвились сопрано ввысь куда-то.

Звенит всей мощию Вселенная.

Вечерний дождь стучит по крыше.

И музыка звучит, нетленная.

Я так давно её не слышал...

***

Под ночи зыбкий шорох,

Под плеск незримых рек,

Воспоминаний ворох

Всплывает из под век.

И облаков громады

Скрываются во тьму -

Души твоей разлада

Не видно никому...

Беззвучный крик. И ропот.

И нА сердце ледок.

И смерти тайный шёпот,

Последний холодок...

Как раны ножевые -

На совести пятно.

Заметки путевые

Оборваны давно.

Изучены маршруты.

Дописана строка.

Лоскутные минуты.

Застывшие века.

Довольно слова-жеста

Пока леса шумят.

И дивных стран волшебства

Как прежде не томят.

Заботою о хлебе

Завершены дела...

Но распростёрты в небе

Два огненных крыла.

Над всей Землёй зависла

Незримая стена,

Значенья, чувства, смыслы,

Сердца и времена,

Все солнца, луны, звёзды,

Все сферы, всяка твердь,

Вода, Огонь и Воздух,

И Жизнь, Любовь, и Смерть.

Господь в знаменьи оном.

Невидим. Вне времён.

Как встарь над Гаваоном,

В долине Аялон

Он сквозь пространств безмерность

Прошёл как поводырь.

И всё же не отверг нас,

Собой наполнив мир.

Вознёс слепых и бренных,

Являя с горних круч

И тайны всех вселенных,

И к будущему ключ.

ПЕСНЬ ИУДЕЙСКОГО РАБА В РИМЕ

Когда под марсовой орбитой

Израиль превратился в прах,

Я, пленный, с головой обритой

Влачился с цепью на ногах.

Я шёл спокойно, грешных мимо.

Молитва на устах была.

Голубка Иерусалима

Простёрла два своих крыла.

Я вспомнил всё, что было с нами.

И ад над Храмовой горой.

Вот конский топот. Смрад и пламя.

Вот гибнет иудей - герой.

Из самой глубины столетий

Неопалимый куст горел.

И я в его багряном свете

Судьбу народа вдруг узрел.

Он миру даст свои законы

Свободы. Разума. Добра.

Взирая на людей с иконы

Сегодня, завтра и вчера.

Моря и реки. Камни. Звёзды

Законам тем подчинены.

Земля. Луна. Огонь и воздух.

И все, кто будут сожжены -

Цветы изгнанья. Мысли светочь.

Земля печали. Море слёз.

Уже листва уходит с веток.

Уже рассвет росой пророс.

Мотив симфонии единой.

И древо жизни и судьбы....

На свой последний поединок

Идут еврейские рабы...

А позади поля пустыни.

Бесплодны рощи. И земля.

Над Иудеей Солнце стынет

И кони носятся, пыля...

Как встарь, из высохшего моря,

Бредут еврейские рабы.

Молчанье. Крик. Беда и горе.

Опутаны верёвкой лбы.

Бредут в унынье, задыхаясь.

Волочат груду мертвых тел.

Как страшно, Господи. Я каюсь.

Я будущее разглядел:

Плывут роскошные кареты.

Одежды праздничны. Белы.

Европа. Кровь. Костры и гетто.

Изгнанья скудные столы.

И все вокруг нас презирают.

Мы нищи. Жалки. Нас убьют.

И вновь евреи умирают

За то, что кровь младенцев пьют.

Кафе-шантан. Берлинцы. Венцы.

В Европе Кальман и Легар.

А впереди дымит Освенцим

И неизбежен Бабий Яр.

На нас, рабов, на смерть идущих,

Глядят народы и цари.

На победителей грядущих

Прольётся свет иной зари.

Враги пока взирают молча.

Вся жизнь - арена. Замкнут круг.

Но скоро от несметных полчищ

Не станет и следа, мой друг.

Пускай уже кричат весталки

С трибуны смертный приговор.

Но Рим окажется на свалке

Времен... И грянет дивный хор.

Земля подобна цирку в Риме.

Она в дыму. Она в крови.

Вздымай давидов щит во имя

Свободы, веры и любви

Победой будущей влекомы.

В эпоху главных перемен

Отбросим рабское ярмо мы

На веки вечные. Амен.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

"Не успеет петух трижды прокричать, как ты меня трижды предашь"

/Из записки апостолу Петру/

А в чаше дымилась кровца - не вода Иордана.

А в чаще вязали пророка - горел поцелуй

На бледных губах. Пару нимбов замест чемодана

Ему прихватить не позволил державный холуй.

Сто раз обрекли на позор, на распятье, на горе.

На Лысой горе чуть не в сердце втыкали копье...

Горит пустота. Век - безумен... Но сбудется вскоре

Речённое Им. Ибо царствие придёт Твоё.

Но в вечность летит - "АВВА ОТЧЕ!". В теплушках-вагонах,

Гляди, мой огонь и в потемках души не потух...

А в русской несчастной земле комиссары в погонах

Строчат свой донос, и кричит одинокий петух.

О ДАЛИ И НЕ ТОЛЬКО...

ДалИ рисует в небо лестницы,

Прозрачный воздух полон слёз

Одной купальщицы-прелестницы.

В тенетах путанных волос.

Художник гладит кистью перси ей,

Зависли тигры и пчела

Он вдохновлён Персеем, Персией,

Он знает древние дела.

Встают у статуй дыбом волосы,

Когда чернеет лоб Луны.

Художник с чертовщинкой в голосе

Рисует истины и сны.

Проник он сердцем в тайны раковин,

Поющих время, пьющих свет.

Он пишет Иова и Якова,

И ангелов, которых нет.

В конвертах, кровью запечатанных,

Бог шлёт картины и стихи.

И вот по всей Земле звучат они,

Стройны, глубоки и тихи.

Ушли в отставку и на пенсию

Все подлецы, глупцы, ослы.

И век наполнен дивной песнею -

Орфея птичьим "кур-курлы".

Звенит ученье моисеево,

Уже не пляшет бесов рать.

Пришла пора слова рассеивать,

И время камни собирать.

Мир воскресает, опоэченный.

В душе светло. В окне темно.

Под кистью пляшут темы вечные -

Дождь, ветер, музыка, зерно.

Лежит купальщица-прелестница.

Прозрачный воздух полон слёз.

ДалИ рисует в небо лестницу

В тенетах путанных волос.

ИЗ КНИГИ "СТАНСЫ К..."

1

Две любви блаженствуют на свете.

Раньше срока сердце холодит

Первая. Которая до смерти

Сущности несметные плодит.

Как в кино плывут её картинки.

И в глазах прищуренных темно.

И с самим собою поединки,

И броженье, золото, вино...

Не хочу любви такой. Удела

Не хочу такого. Звёзд ковши...

Девушки моей прекрасно тело,

Но ещё прекраснй свет души.

Я иной любви - любви печальной

В сердце ощущаю нежный свет,

Словно звук мелодии прощальной.

Словно бы от Гайдна привет.

И она стокрыла и безбрежна,

И её, воспетую в веках,

Я несу так бережно и нежно,

Словно мать ребёнка на руках.

В летний зной, угрюмый и усталый,

Выхожу, шатаясь, на порог.

Лишь её медвяным...

я воскрешаем, видит бог.

А потом, уныло возвращаясь

К сумрачным трудам и пустякам,

Ощущаю, как Земля, вращаясь,

Сообщает ритм моим стихам.

Осенью сухие листья в лужи

Падают в далекой стороне

Ты моё прибежище от стужи -

Силуэт, увиденный в окне.

То ли рай в душе, а то ли сон там,

То ли ворожба любимых рук...

Вдалеке закат над горизонтом.

В темноту уходит солнца круг.

2

Пишу этой ночью стихи о любви и печали.

И в час, когда гул мирового пространства затих,

Я слышу вдали чей-то голос... Как будто вначале

Росою на пастбище падает на душу стих.

Уже перелётные птицы стремятся к теплу, и

Из края, где снег серебрится на спящих полях,

Летят к нам на юг. Им навстречу мои поцелуи

К тебе уплывают на лодочках и кораблях.

У самого моря в трёх соснах запутался ветер.

И скоро отчалит от гавани белый паром.

Печалей причал. И к нему пришвартованный вечер

И чайки на фоне заката горят серебром.

Сгущаются сумерки. Запах портовой лазаньи.

В прибрежных кафе пьют вино, подъедают муру...

Но звёзды глядят ко мне в душу твоими глазами.

И сосны всю ночь твоё имя поют на ветру.

И сколько бы ни было вёрст меж тобою и мною,

Пускай где разлука - считается зА три там год.

Люблю тебя тут, где мерцает Луна над волною.

И смутные тени в тумане танцуют тангО .

3

ФАНТАЗИЯ ПО ШАГАЛУ

"Летающие любовники"

А нА сердце - рана. И весь, поперёк или вдоль

Изрыт я мечтами о горлышках пьяных застолий.

Не зажили прошлого шрамы. Не зажила боль.

Не зажила рана - и подле, не съеден пуд соли.

Приди на мой берег и пеной морскою пребудь...

Кати мне волну, золотая и светлая бездна.

Зальдевшее скорбью перо, пробуравливай путь

Сквозь лоно горячее в царствие Божье Небесно...

О, где б только я не валялся с тобой на Земле,

Пусть будет скамья у фонтана и позднее лето.

И ты мне о лире поведаешь, о короле -

- Та-ри-ра-та-та - что нездешняя звездная флейта...

Я тоже, хрипя, прогорланю - тебе или твой -

До самого горла. В тебя. Та-ра-та. Та-ра-ти-рам.

Над нами ольха голубая прошепчет листвой.

И голые до наготы , поплывём мы над миром...

Над миром, над веком, над злом полетим в тишине...

И я не замечу под нами ни Лету, ни Прану...

И голос и губы твои отзовутся во мне,

Вливаясь целебною медью в кричащую рану.

4

Я взор обращаю к тебе, солнцепламенной,

Блаженных мотивов души не тая.

О, светлая ночь, её лик твердокаменный,

Где я - это "ты" , если я - это я.

В объятиях мы расстаёмся. И чёрное

Мне душу пронзит... Но по горным тропАм,

Является слово, серпом изреченное,

И я подношу твоё сердце к губам.

Родник твоих глаз - это сети сплетённые -

Ловцы человеков, и рыб, и зверей.

И в нём различимы мечты потаённые,

Дыханье морей, синева сентябрей.

О, светлая ночь, заходящая зА море.

Ты вновь над заливом сияешь Луной.

Ты временем - Вием откроешь глаза мои -

И флаги народов всплывут надо мной.

Ни звука, ни блика. Пригубим из чаши мы.

И жажду времён утолим навсегда.

И вот - наполняются тайнами нашими

Пространство. Вселенная. Воздух. Вода.

Я взор обращаю к тебе, солнцепламенной,

И в светлую ночь пью родник твоих глаз.

О, светлая ночь, её лик твердокаменный

И в сердце сквозь льдины прорубленный лаз!

5

Любимая, багряным светом

Был озарён вечерний сад.

Закат клубился. И об этом

Шумели липы невпопад.

Весна заканчивалась. С веток

Взлетали птицы в облака,

И дивных трелей, песен спетых

Ложилась нА душу строка.

Ты шла от станции. Вдоль леса.

Вонзая в землю свой каблук.

Тумана белая завеса

Скрывала все, что есть вокруг -

Всё небо. Детство. Время оно.

Застолья шумные пиры.

Объятья в тамбуре вагона,

Летящего в тартарары.

Скрывала лес. Скрывала дачу.

Вступала в жесткие права,

Но сердце вещее иначе

Познает чувства и слова...

Вам обещали грозы в полдень,

Но грозы за полночь пришли,

И хлынул дождь, собой наполнив

Воронки страждущей Земли.

И он хлестал напропалую,

Катился к городу стремглав,

Вымащивая мостовую

Стеклом зеркальным без оправ...

Над родиной многострадальной

Он шёл, деревья теребя,

А я глядел из дали дальней

На изумлённую тебя.

Тоскуя по дождям и грозам,

Я убеждался в эти дни,

Что дивным бабочкам-стрекозам

Ночная музыка сродни.

Она над нами тихо льётся,

Душе всей чаши не испить,

И потому ей остаётся

Любить. И плакать. И любить.

6

Темнеет лес вечерний,

Пока в душе печаль,

Ростки свирепых терний

Свиваются в спираль.

Пока орган играет,

Звуча на новый лад,

В меня Земля вперяет

Отсутствующий взгляд.

Я умирал - но ожил

В пределах ноября,

И много раз тревожил

Грядущее зазря.

Взлетал и падал оземь,

Поправши жизнью смерть...

Но по аллеям осень

Проносится, как смерч.

Снуёт быстрей, чем грабли

Садовникаю. И вот

Уже зимы кораблик

Из вьюжной мглы плывёт.

Рассветы. Сны. Закаты.

Метелей пелена.

Снег заметает даты,

Сердца и времена.

И мы с тобой в разлуке,

Пока ревёт пурга,

Ты греешь свои руки

В углу у очага.

Но тёмным утром ранним,

Пока весь мир белёс,

Я жив твоим дыханьем

И золотом волос.

Вот музыка симфоний -

Как время и судьба.

И жар моих ладоней

Пусть охранит тебя.

Нам дар даётся свыше,

Сжигая изнутри,

И гаснут звёздыкрыши

Над головой зари.