НЛО? Пришельцы среди нас? Или мы - среди них?..

Непонятое, неизученное проще всего попросту не признавать, отвергать. Есть очевидцы, видеозаписи (благо, сегодняшняя техника сие позволяет)? Так это нередко ещё больше распаляет отвергателей, не могущих объяснить пока необъяснимое...

Непонятое, неизученное проще всего попросту не признавать, отвергать. Есть очевидцы, видеозаписи (благо, сегодняшняя техника сие позволяет)? Так это нередко ещё больше распаляет отвергателей, не могущих объяснить пока необъяснимое, которое множится. Вот уже министерство обороны Японии планирует составить протоколы для своих военных пилотов относительно реагирования на выявленные НЛО после того, как Пентагон обнародовал видеокадры таких встреч с участием самолётов американских сил.Так что не будьте снисходительны к сообщениям об аномалиях и непонятном. Смотрите!