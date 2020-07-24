О 146-летнем дедушке и его «коллегах»
На фото — 146-летний Мба Гхото незадолго до смерти. Фото ВВС.
Сейчас долгожителями уже считаются люди, перешагнувшие 110-летний рубеж. Но в наше время немало и тех, кто превысил эту отметку. Например, индонезиец Мба Гхото, родившийся в декабре 1870 года, завершил свой земной путь в 146 лет, как сообщала BBC. Дедушка всю жизнь был заядлым курильщиком, пережил четырех жен, 10 братьев и сестёр, всех своих детей. В деревне помнят его воспоминания про войну с японцами и голландскими колонизаторами.
Дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет, и он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории...
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