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Кругозор РУССКАЯ АМЕРИКА
июль 2020

Открытое письмо “заблуждающемуся” г-ну Якову Фрейдину 

Михаил Кент
...А как насчет того, что (по Вашим словам!) рабочий стаж имеет отношение к праву на голосование? Возможно, опять это Ваше желание, но только пункт... отсутствует!! Снова “заблуждение”!! Может, Вы еще добавите: “кто не работает - тот не ест”?..
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АВТОР О СЕБЕ

По образованию - экономист (Киевский Национальный экономический университет). В США - 42 года, работал 15 лет профессиональным инженером, затем владел частным бизнесом. Жил и работал в штате Массачусетс, сейчас живёт в штате Флорида.

 

Говорить половину правды - все равно, что говорить полную ложь (Старинная еврейская поговорка).

Причиной этого моего письма послужила Ваша недавняя статья “Чёрные в Америке” в журнале «Кругозор». В дальнейших своих оценках и анализе статьи я постараюсь избежать таких слов, как «ложь», «враньё», «клевета» и т.д, заменяя их более мягким словом: “заблуждения”; надеюсь, читатель поймёт аналогию, сделав соответствующие выводы. 

Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» на русском языке издаётся в США, и, я полагаю, нам надлежит пользоваться терминологией, принятой в этой стране - не оскорбляя или унижая людей, о которых идёт речь.

Я имею в виду Ваше презрительное отношение к “чёрным”. Если бы журнал издавался в другой стране, то это, очевидно, не имело бы  такого значения, и если редактор, к помощи которого, Вы можете обратиться, считает это допустимым, то данный разговор не состоится. Вы сообщаете, что находитесь в США 43 года, и не можете не знать то, о чем я пишу. Большинство американцев вне зависимости от партийной принадлежности понимают эту разницу, за исключением членов ККК. Возможно, моё требование для людей, живущих вне страны, покажется странным, но я опять обращаю Ваше внимание на тот факт, что Вы, по Вашему признанию, пребываете в США 43 года, и должны быть знакомы с этим этикетом уважения, если Вы, что называется, состоялись как американский гражданин. Тем более, что Вы пишете: “ я хорошо понимаю американцев”.

"Мне вспомнился мой разговор с поляком, родившемся в Америке, в котором он употребил слово “жид” , ни на йоту не смутившись. Объяснил: в польском языке это слово довольно часто употребляется, и ничего оскорбительно в нем нет. Мне пришлось заметить ему, что здесь не Польша и мы не разговариваем на польском. Я не думаю, что я его убедил…

А Ваше определение “affirmative action” не только примитивно, но и вредно. Вы даже толком не пытаетесь объяснить читателям программу, историю возникновения, цель, необходимость и сущность. То, что Вы сделали, это был частичный, беглый, предвзятый, СЕЛЕКТИВНЫЙ обзор. Вы (опять!!) заблуждаетесь.

Далее вы с вдохновением отмечаете, что “Великое общество” было создано и введено для поддержки негритянских (опять!!) детей.  Следующее: “...до того работающий народ посадили на “иглу халявы” (??). Снова - заблуждение. Ведь на этой, как Вы говорите, “халяве” находитесь Вы, я и многие другие, достигшие определённого возраста. Если Вас интересует факт, то это Medicare!!! И еще много других субсидированных программ. 

Ещё одно заблуждение: демократы, как Вы утверждаете, не “захватили власть”, а были законно избраны!! Чувствуете разницу? Вас это не устраивает: Вы хотите преподнести желаемое за действительное!!

Далее Вы сообщили нам “удивительную” новость: “ Поправка к Конституции позволила голосовать каждому!!

Обязан признаться: вы сказали правду!! Но если прочесть полностью ваше предложение, то получается... “заблуждение»!!!

В чем дело? В конце предложения написано: …каждому дано, если даже он не платит налоги” (???) А вот этой концовки в поправке нет - Вы добавили ее от себя!!! Вот и получилось, опять ЗАБЛУЖДЕНИЕ!! Ведь с таким же успехом Вы могли написать следующее: “голосовать могут все, даже если они не служили в Армии!! На кого рассчитан этот трюк?

А как насчет того, что (по Вашим словам!) рабочий стаж имеет отношение к праву на голосование? Возможно, опять это Ваше желание, но только пункт... отсутствует!! Снова “заблуждение”!! Может, Вы еще добавите: “кто не работает - тот не ест”?

Далее: “республиканская партия это партия консерваторов и предпринимателей”. Что за чушь! Простите: заблуждение. Какой примитивный подход! Вы удивитеесь, но среди демократов тоже есть консерваторы и предприниматели! 

Я понимаю - это не входит в рамки Вашего представления, но что поделаешь: мы же с Вами - “борцы за правду”!!! А чего стоит раздел, где Вы «по-философски” подошли к сравнению социализма и фашизма. Это - “вершина” Вашего творения!!! 

“Фашизм это высшая стадия социализма” (!?) Пожалейте К. Маркса и Б. Муссолини, они переворачиваются в гробах! Я попрошу у читателей минуту молчания: надо переварить. Пожалуйста, не спешите ставить на полку неоценимый труд сего господина рядом с трудами исследователей и теоретиков социализма. Меня волнует другое: откуда пришли эти “светлые” мысли в голову  господина? Где он их взял? Предполагаю, что есть только два источника:

1) с потолка;

2) из заключительной речи Остапа Бендера на шахматном турнире в Васюках. 

Читаем Ваше душераздирающее описание недавних событий: “…грабитель бандит огромного роста, под влиянием наркотиков при задержании оказал сопротивление”.

 Во всей этот тираде два слова подтвержденной правды: “огромного роста”. 

Далее еще красивее: “потерявшие разум демократы, подпольный штаб Обамы, помощь Сороса: (помните: “смешались в кучу кони, люди..) Нужно честно добавить, что многое высказанное в труде этого господина несомненно подогреет интерес обывателя и, если это было целью его статьи, то задача выполнена. 

Автор опуса настолько увлекся словами: левые, леваки, что пойдем ему на помощь, цитируя вождя Сталина: ” наше дело правое, мы победим!”.

Бросается в глаза фраза: “полунегр Обама”. А почему не полубелый? Я думаю, что автор прочитал теорию “Мишилинг”, распространенную в гитлеровской Германии, где применяли расистский подход к определению чистоты расы через алгебраические дроби: 1/3 смеси считалась немцем, 1/2 — евреем.

Кстати, насчет “левых”. Если верить описанию автора “злодеяний” Демократической партии, то возникает вопрос: а зачем нужна эта вредительская партия, если она ставит палки в колеса такой налаженной машины? Ведь проще разогнать её! Нам поможет ККК! И выборы будут лёгкими, и не надо покупать голоса! И дармоедов не надо кормить! И будет у нас одна партия - назовём её «Единая Америка”! 

Разгоним все (не мое выражение) негритянские школы, халяву будем раздавать заслуженным людям, закроем эту лавочку, где находятся люди с “синдромом раба”. И станет жизнь лучше, жить станет веселее!!!

P.S. Когда-то, в далеком прошлом, на уроке математики учитель показывал, как можно доказать, что 2 х 2 = 5. Ничего мистического и загадочного в его примере не было. Просто в ходе “доказательства” учитель изменял или неправильно применял те или иные формулы. И если ученики были не особо внимательны, то конечный результат не подлежал сомнению. Эта статья - это попытка в литературной форме доказать, что 2 х 2 = 5.

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Дж. Оверт (U.S.A.)   25.07.2020 07:27

Автору письма по имени Кент, лучше бы оставаться в рамках своей профессии, а не писать такие сумбурные, эмоциональные и совершенно бездоказательные открытые письма. Нет ни одного аргумента против, а лишь вскрики и всхлипы. Приведу лишь один документ подтверждающий правильность рассуждений Якова Фрейлина: протокол вскрытия бандита Флойда: https://www.scribd.com/document/464269559/George-Floyd-Autopsy-FULL-REPORT#from_embed?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
Там вы увидите, что Флойд был под завязку накачан наркотиками и умер не от удушения (на шее не было даже синяков), а от остановки сердца. Прижатие к земле это "complicating factor", то есть усиливающая, но не основная причина смерти. Можно привести множество других документов, подтверждающих правильность статьи Фрейдина, но тов. Кенту, человеку явно левых взглядов, доказательства ни к чему — леваки не спорят, они навешивают ярлыки: "расист", "обманщик", "врун", и пр. Постыдились бы тов. Кент....
А Якову Фрейлину мой совет — не трудитесь отвечать на глупости. Вам не по рангу.

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Michael (USA)   25.07.2020 22:24

товарищ Овер! Если вы внимательно прочитаете мое письмо (если пожелаете), то вам станет ясно, что я не ставил своей целью "вешать" ярлыки. Наоборот, я старался уйти от этого "подхода"

MINNEAPOLIS (AP) — A full autopsy of George Floyd, the handcuffed black man who died after being restrained by Minneapolis police, was released and provides several clinical details, including that Floyd had previously tested positive for coronavirus.

The 20-page report released by the Hennepin County Medical Examiner’s Office came with the family’s permission and after the coroner’s office released summary findings that Floyd’s heart stopped while he was being restrained by officers, and classified his May 25 death as a homicide.

Bystander video showing Minneapolis police officer Derek Chauvin pressing his knee on Floyd’s neck, ignoring Floyd’s “I can’t breathe” cries until he eventually stopped moving, has sparked nationwide protests, some violent.

The report by Chief Medical Examiner Andrew Baker spelled out clinical details, including that Floyd had tested positive for the COVID-19 virus on April 3 but appeared asymptomatic. The report also noted Floyd’s lungs appeared healthy but he had some narrowing of arteries in the heart.

The county’s earlier summary report had listed fentanyl intoxication and recent methamphetamine use under “other significant conditions” but not under “cause of death.” The full report’s footnotes noted that signs of fentanyl toxicity can include “severe respiratory depression” and seizures.

Minnesota Attorney General Keith Ellison on Wednesday upgraded charges against Chauvin to 2nd-degree murder, and also charged the three other officers on the scene with aiding and abetting.

Floyd family attorney, Ben Crump, earlier decried the official autopsy — as described in the original complaint against Chauvin — for ruling out asphyxia. An autopsy commissioned by the Floyd family concluded that he died of asphyxiation due to neck and back compression.

Хуже нет, когда толпа (или представитель ее) пытается представить, якобы доказательства, выставив себя в виде прокурора обвинения или не назначенного адвоката. Видимо свежи еще в памяти показательные суды или собрания месткомов советских времен. Если вы убеждены, что "ярлыки" , которые вы перечислили относятся к господину Фрейдину, то я с вами спорить не стану. Те аргументы, которые вы приводите как факты, называются называются в этой стране: court of public opinion. И убеждают они, в основном простых обывателей, новых пикейных жилетов.

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