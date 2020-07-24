Открытое письмо “заблуждающемуся” г-ну Якову Фрейдину 

...А как насчет того, что (по Вашим словам!) рабочий стаж имеет отношение к праву на голосование? Возможно, опять это Ваше желание, но только пункт... отсутствует!! Снова “заблуждение”!! Может, Вы еще добавите: “кто не работает - тот не ест”?..

АВТОР О СЕБЕ

По образованию - экономист (Киевский Национальный экономический университет). В США - 42 года, работал 15 лет профессиональным инженером, затем владел частным бизнесом. Жил и работал в штате Массачусетс, сейчас живёт в штате Флорида.

Говорить половину правды - все равно, что говорить полную ложь (Старинная еврейская поговорка).

Причиной этого моего письма послужила Ваша недавняя статья “Чёрные в Америке” в журнале «Кругозор». В дальнейших своих оценках и анализе статьи я постараюсь избежать таких слов, как «ложь», «враньё», «клевета» и т.д, заменяя их более мягким словом: “заблуждения”; надеюсь, читатель поймёт аналогию, сделав соответствующие выводы.

Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» на русском языке издаётся в США, и, я полагаю, нам надлежит пользоваться терминологией, принятой в этой стране - не оскорбляя или унижая людей, о которых идёт речь.

Я имею в виду Ваше презрительное отношение к “чёрным”. Если бы журнал издавался в другой стране, то это, очевидно, не имело бы такого значения, и если редактор, к помощи которого, Вы можете обратиться, считает это допустимым, то данный разговор не состоится. Вы сообщаете, что находитесь в США 43 года, и не можете не знать то, о чем я пишу. Большинство американцев вне зависимости от партийной принадлежности понимают эту разницу, за исключением членов ККК. Возможно, моё требование для людей, живущих вне страны, покажется странным, но я опять обращаю Ваше внимание на тот факт, что Вы, по Вашему признанию, пребываете в США 43 года, и должны быть знакомы с этим этикетом уважения, если Вы, что называется, состоялись как американский гражданин. Тем более, что Вы пишете: “ я хорошо понимаю американцев”.

"Мне вспомнился мой разговор с поляком, родившемся в Америке, в котором он употребил слово “жид” , ни на йоту не смутившись. Объяснил: в польском языке это слово довольно часто употребляется, и ничего оскорбительно в нем нет. Мне пришлось заметить ему, что здесь не Польша и мы не разговариваем на польском. Я не думаю, что я его убедил…

А Ваше определение “affirmative action” не только примитивно, но и вредно. Вы даже толком не пытаетесь объяснить читателям программу, историю возникновения, цель, необходимость и сущность. То, что Вы сделали, это был частичный, беглый, предвзятый, СЕЛЕКТИВНЫЙ обзор. Вы (опять!!) заблуждаетесь.

Далее вы с вдохновением отмечаете, что “Великое общество” было создано и введено для поддержки негритянских (опять!!) детей. Следующее: “...до того работающий народ посадили на “иглу халявы” (??). Снова - заблуждение. Ведь на этой, как Вы говорите, “халяве” находитесь Вы, я и многие другие, достигшие определённого возраста. Если Вас интересует факт, то это Medicare!!! И еще много других субсидированных программ.

Ещё одно заблуждение: демократы, как Вы утверждаете, не “захватили власть”, а были законно избраны!! Чувствуете разницу? Вас это не устраивает: Вы хотите преподнести желаемое за действительное!!

Далее Вы сообщили нам “удивительную” новость: “ Поправка к Конституции позволила голосовать каждому!!

Обязан признаться: вы сказали правду!! Но если прочесть полностью ваше предложение, то получается... “заблуждение»!!!

В чем дело? В конце предложения написано: …каждому дано, если даже он не платит налоги” (???) А вот этой концовки в поправке нет - Вы добавили ее от себя!!! Вот и получилось, опять ЗАБЛУЖДЕНИЕ!! Ведь с таким же успехом Вы могли написать следующее: “голосовать могут все, даже если они не служили в Армии!! На кого рассчитан этот трюк?

А как насчет того, что (по Вашим словам!) рабочий стаж имеет отношение к праву на голосование? Возможно, опять это Ваше желание, но только пункт... отсутствует!! Снова “заблуждение”!! Может, Вы еще добавите: “кто не работает - тот не ест”?

Далее: “республиканская партия это партия консерваторов и предпринимателей”. Что за чушь! Простите: заблуждение. Какой примитивный подход! Вы удивитеесь, но среди демократов тоже есть консерваторы и предприниматели!

Я понимаю - это не входит в рамки Вашего представления, но что поделаешь: мы же с Вами - “борцы за правду”!!! А чего стоит раздел, где Вы «по-философски” подошли к сравнению социализма и фашизма. Это - “вершина” Вашего творения!!!

“Фашизм это высшая стадия социализма” (!?) Пожалейте К. Маркса и Б. Муссолини, они переворачиваются в гробах! Я попрошу у читателей минуту молчания: надо переварить. Пожалуйста, не спешите ставить на полку неоценимый труд сего господина рядом с трудами исследователей и теоретиков социализма. Меня волнует другое: откуда пришли эти “светлые” мысли в голову господина? Где он их взял? Предполагаю, что есть только два источника:

1) с потолка;

2) из заключительной речи Остапа Бендера на шахматном турнире в Васюках.

Читаем Ваше душераздирающее описание недавних событий: “…грабитель бандит огромного роста, под влиянием наркотиков при задержании оказал сопротивление”.

Во всей этот тираде два слова подтвержденной правды: “огромного роста”.

Далее еще красивее: “потерявшие разум демократы, подпольный штаб Обамы, помощь Сороса: (помните: “смешались в кучу кони, люди..) Нужно честно добавить, что многое высказанное в труде этого господина несомненно подогреет интерес обывателя и, если это было целью его статьи, то задача выполнена.

Автор опуса настолько увлекся словами: левые, леваки, что пойдем ему на помощь, цитируя вождя Сталина: ” наше дело правое, мы победим!”.

Бросается в глаза фраза: “полунегр Обама”. А почему не полубелый? Я думаю, что автор прочитал теорию “Мишилинг”, распространенную в гитлеровской Германии, где применяли расистский подход к определению чистоты расы через алгебраические дроби: 1/3 смеси считалась немцем, 1/2 — евреем.

Кстати, насчет “левых”. Если верить описанию автора “злодеяний” Демократической партии, то возникает вопрос: а зачем нужна эта вредительская партия, если она ставит палки в колеса такой налаженной машины? Ведь проще разогнать её! Нам поможет ККК! И выборы будут лёгкими, и не надо покупать голоса! И дармоедов не надо кормить! И будет у нас одна партия - назовём её «Единая Америка”!

Разгоним все (не мое выражение) негритянские школы, халяву будем раздавать заслуженным людям, закроем эту лавочку, где находятся люди с “синдромом раба”. И станет жизнь лучше, жить станет веселее!!!

P.S. Когда-то, в далеком прошлом, на уроке математики учитель показывал, как можно доказать, что 2 х 2 = 5. Ничего мистического и загадочного в его примере не было. Просто в ходе “доказательства” учитель изменял или неправильно применял те или иные формулы. И если ученики были не особо внимательны, то конечный результат не подлежал сомнению. Эта статья - это попытка в литературной форме доказать, что 2 х 2 = 5.