Чеченцы бросили вызов французской наркомафии. Чтобы осознать эту добровольную "слепоту" французских медиа, надо понять две вещи...

Беспорядки (в июне — РЕД.), судя по имеющимся данным, начались в ответ на нападение предполагаемых наркоторговцев - выходцев из Северной Африки - на чеченского подростка, за которого решили отомстить его соотечественники. Включился "принцип коллективной ответственности у чеченцев":, который является важным элементом их самоидентификации, - объяснила в интервью DW исследовательница из французского Института геополитики (VIII Парижский университет) Елена Мак-Гландьер.

Многие поражены упорным нежеланием СМИ Франции признать очевидное: чеченцы бросили вызов французской наркомафии. Чтобы понять эту добровольную "слепоту" французских медиа, надо понять две вещи:

1. Наркомафия есть интегральная часть французкой социо-политической системы. Как бы это ни выглядело неправдоподобным, тем не менее – так.

При том, что банды на местах интернациональны, контроль осуществляют выходцы из Северной Африки. А это - семь миллионов населения Франции, и почти два миллиона избирателей.

Другими словами, хотя торговля наркотиками официально осуждается светскими и религиозными лидерами магрибинских общин Франции, они не объявляют этому явлению войну. Иначе говоря, криминальная составляющая магрибинской общины получает героизацию в массе местной мусульманской молодежи - в большинстве своей безработной, которая и довлеет на общие умонастроения в общине, определяя их вектор.

Корень проблемы уходит в 50-60-е годы прошлого столетия, когда послевоенная Франция, остро нуждающаяся в рабочей силе, завезла из Северной Африки 200 тысяч мужчин (в основном из Алжира).

Позже, руководствуясь принципами гуманности, был принят закон, позволяющий этим гастарбайтерам призвозить своих жён и детей.

Так в стране собралась большая группа людей, не только не ощущающих себя частью французкой культуры, но нередко и откровенно ненавидящих её. И произошла геттоизация почти в каждом большом городе страны. Например, Сан-Дени - традиционно "пролетарский" пригород на Севере Парижа - теперь известен как центр магрибинского криминалитета во всём Иль-Де-Франс.

Некоторые города, подобно Марселю, фактически "магрибируются": от трети населения магрибинского происхождения отданы на откуп местным криминальным бандам, они фактически уходят из традиционного французкого поля. Несмотря на то, что либералы предпочитают говорить о "феномене рождения новой культуры в процессе синтеза Франции и Магриба", эти явления служат во чреве французской коренной нации отличной питательной средой для национал-шовинистских настроений.



2. Франция Макрона активно сближается сейчас с Россией. Нельзя забывать, что балансирование между США и Россией - приоритетная линия поведения во французкой политике всего последнего столетия, и изменить это мы не в состоянии. Гуманистический порыв Жака Ширака, позволивший открыть двери тысячам лишившихся Родины чеченцев, сегодня прочно забыт. Более того, стремительно укрепляющиеся правые всё отчётливей осуждают политику приёма страной политических беженцев.

Мари Ле Пен, лидер правых и откровенный клиент Кремля, не раз выступала с чеченофобскими заявлениями в прошлом; о событиях в Дижоне она выступила с тех же экстремистских позиций. Министр МВД, мер города Ницца, ряд политических и медиа персоналиё - все заняли аничеченскую позицию.

Что имеем в сухом остатке?

1. Ни одна из политических сил во Франции не приняла сторону чеченцев, осмелившихся бросить открытый вызов наркомафии. При системе, когда магрибинская община обладает значительным электоральным весом (у чеченцев его – 0), стать на сторону чеченцев означает сильно подорвать перспективы собственного избрания/переизбрания;

2. В то же время Россия, понятно, заняла "гибридную" позицию: злорадствуя и стигматизируя чеченцев с трибун официальных медиа и соцсетей, она - через Шевченко, Курбанова и пр. - равернула "исламистскую поддержку" вовлеченным в незаконные действия во Франции религиозным чеченцам;



3. Вышесказанное стало основанием для части приверженцев Ичкерии для предположений "кремлёвского следа" в беспорядках в Дижоне и Ницце;



4. Последние события обнажили проблему "всадника без головы" - когда чеченская община, способная заставить дрогнуть социо-политический порядок во Франции, не способна артикулировать свои требования;



5. Как результат - "плоды" наших действий, глубоко демократичных и законных в своей основе - достаются политических стервятникам, в то время, как сами чеченцы получают только репутационный убыток.

...

Резюме. Чечецам необходимо срочно определиться с повесткой дня и выдать из своей среды лидеров. Эта повестка и эти лидеры должны быть "рукопожатными" для всех главных политических сил Франции: как для левых, так и для умеренно правых, зелёных, феминистов и т.д. Есть только две силы в этой стране, от которых лучше держаться подальше - прокремлевская и происламистская.

По маиериалам немецкой международной общественной телерадиокомпании DW.