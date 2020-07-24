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июль 2020

Письмо из ФРГ о “Кругозорских” публикациях о деле Михаила Ефремова

Игорь Рейф
Игорь Рейф
…Надеюсь, что Марку удалось покачнуть общественное мнение и заронить сомнение в общепринятую версию. Тем более, что Михаил
Ефремов и как артист, и как человек всем нам очень дорог.
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Я поздравляю “Кругозор” с таким замечательным автором-расследователем, как Марк Эпельзафт. До сих пор мне не случалось встречать его публикаций в этом роде. Но оказалось, что и это "его" жанр, о чем говорят его статьи о деле Михаила Ефремова.

Прочитав эти публикации Марка, становится более или менее ясно, что что-то в этом деле не так, и что оно действительно имеет "тухлый запах".  Ознакомившись с ними, моя жена не спала целую ночь. Надеюсь, что Марку удалось покачнуть общественное мнение и заронить сомнение в общепринятую версию. Тем более, что  Михаил Ефремов и как артист, и как человек всем нам очень дорог...

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