Письмо из ФРГ о “Кругозорских” публикациях о деле Михаила Ефремова
Ефремов и как артист, и как человек всем нам очень дорог.
Я поздравляю “Кругозор” с таким замечательным автором-расследователем, как Марк Эпельзафт. До сих пор мне не случалось встречать его публикаций в этом роде. Но оказалось, что и это "его" жанр, о чем говорят его статьи о деле Михаила Ефремова.
Прочитав эти публикации Марка, становится более или менее ясно, что что-то в этом деле не так, и что оно действительно имеет "тухлый запах". Ознакомившись с ними, моя жена не спала целую ночь. Надеюсь, что Марку удалось покачнуть общественное мнение и заронить сомнение в общепринятую версию. Тем более, что Михаил Ефремов и как артист, и как человек всем нам очень дорог...
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