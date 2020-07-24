Маска спаситель и враг

Обычно я на медицинские темы не пишу — не мой жанр. Пишу рассказы и эссе, а вот на практические темы, связанные со здоровьем, — довольно редко. Но вот в связи с противоречивыми советами по поводу коронавируса, исходящими из самых высоких инстанций, вроде Центра по контролю за заболеваниями (CDC) и Белого дома, я сам себе стал задавать вопросы.
Почему главный эпидемиолог страны д-р Фаучи сначала советовал: «для защиты от вирусов COVID-19 носите маски только, если вы уже заболели»; позднее - «носите всегда»?!
Почему Президент Трамп сначала вообще нигде не носил маску, а сейчас изредка стал надевать?
Думаю, скорее по политическим мотивам, чем по необходимости.
В публикациях же — вообще мешанина.
Тогда я решил разобраться сам. Я не врач, но для ответа на вопрос «нужно ли носить ли маску?» не надо быть врачом. Это, скорее, ближе к моей специальности, чем к медицинской профессии — я биомедицинский инженер и у меня даже есть несколько патентов на методы фильтрации воздуха. Так что в этих вопросах я разбираюсь сравнительно неплохо и, надеюсь, могу сам решить: носить ли маску.
Вот к каким выводам я пришёл. Но сначала несколько важных замечаний.
1. Вирусы — страшно маленькие создания, имеющие размеры в пределах от 0.005 до 0.3 микрона (1 микрон это одна тысячная миллиметра). Коронавирус COVID-19 имеет размер 0.125 микрона. Для сравнения: частицы табачного дыма могут быть столь же маленькими, а вот бактерии много крупнее — на порядок и даже больше.
2. Главный путь передачи вируса от больного человека к здоровому — через рот при дыхании, кашле и чихании. При этом изо рта вылетает в воздух множество крохотных частиц жидкости, 97 процентов которых имеют размер менее одного микрона (аэрозоль), а около 2.7 процента имеют размеры от 1 до 10 микрон, то есть это крохотные капельки. Чтобы заразить, достаточное количество таких частиц, содержащих вирусы, должно попасть другому человеку в рот или в глаза. Вирус сам по себе в воздухе не летает, он всегда находится внутри или капли, или аэрозоля, поэтому важно защищать своё дыхание от таких частиц.
3. Аэрозоль может держаться в воздухе довольно долго, до нескольких часов, а вот капельки жидкости, выделяемые при чихании и кашле, много крупнее, а потому они в воздухе на зависают и быстро падают на пол или землю не далее, чем в 2-х метрах от человека.
А теперь о масках. Есть два основных типа масок: простые хирургические и более плотные — N95.
Хирургические маски хорошо защищают только от проникновения капель, но не аэрозоля. Они сравнительно надёжно задерживают бактерии — защищают пациента и медперсонал от бактерий примерно на 75 процентов, но против вирусов бесполезны, поскольку ячейки в таких масках много больше, чем размеры аэрозоля, и он через них проходит без помех. Это - вроде как посадить воробья в клетку для слона и надеяться, что птичка не вылетит.
А вот маска N95 (в Европе такие называются FFP2), изготовленная из плотных синтетических волокон, задерживает частицы от 0.3 микрона, а, стало быть, она эффективна против аэрозоля и капель. Следует иметь в виду, что через такую маску довольно трудно дышать, а кроме того - такие дороже и купить их сложнее.
Оба типа масок должны плотно прилегать к лицу, без зазоров, однако они не защищают глаза. Поэтому, если не считать специальных шлемов, почти идеальной маской от вирусов могла бы быть маска для подводного ныряния, с дыхательной трубкой, заткнутой НЕРА фильтром (см. ниже).
На улице хирургическая маска для здорового человека бесполезна. Такая маска — это воздушный фильтр, через который аэрозоль, основной носитель вирусов, проходит в обе стороны без усилий. Вот вам простой эксперимент. Если недалеко от вас кто-то курит, наденьте хирургическую маску и понюхайте. Чувствуете запах табака? Если да, то маска пропускает дым, а, значит, пропустит и аэрозоль, заряженный вирусами. Стало быть, такая маска от вирусов не защитит, а вот вред может нанести большой, о чём скажу ниже.
Чтобы заразиться коронавирусом, необходимо некое «критическое количество» вирусов, которое попадёт в рот или в глаза. Поэтому, если воздух стоячий или слабо движется, то при дыхании больного человека аэрозоль может накопиться в воздухе в достаточной для заражении концентрации. Отсюда вывод — в помещении, например, в комнате, ресторане, кинотеатре, есть более высокий шанс подхватить заразу, вдыхая воздух с подвешенным аэрозолем, а вот на улице, даже при слабом ветерке, опасность несравненно меньше.
Хорошо находиться в комнате, где воздух движется, например, открыты окна и есть сквозняк. Однако намного безопаснее находиться в таком помещении, где есть вентиляционная система с так называемым HEPA-фильтром (HEPA – High Efficiency Particulate Air - то есть высокоэффективный воздух с частицами), который почти на полностью задерживает частицы размером от 0.01 микрона и крупнее. Значит - коронавирус не только в аэрозоле, но даже сам по себе в «сухом» виде через назыанный фильтр не пройдёт. К сожалению, в обычных жилых домах, в торговых центрах и многих других помещениях такие эффективные фильтры не устанавливают, в основном из-за дороговизны.
Есть одно примечательное исключение — самолёт. В салоне самолёта вентиляция работает так: примерно треть воздуха проходит через НЕРА- фильтр и возвращается в салон, а остальные 70 процентов выбрасываются наружу. Так что выдыхаемого аэрозоля в самолёте чрезвычайно мало, за исключением непосредственной близости от человека. То есть заразиться можно только от больного соседа, если он на вас дышит или кашляет прямо в лицо. Поэтому неудивительно, что стюардессы и пилоты заболевают не чаще, а возможно даже реже, чем люди других профессий.
На улице, где воздух движется более активно, чем в помещении, дыхание от больного человека развеивается, и потому есть лишь крохотный шанс попадания аэрозоля в достаточной для зажения концентрации к другому человеку: неважно — в маске тот или без. От хирургической маски есть только одна польза: если её носит больной человек, то при дыхании, кашле и чихании аэрозоль от него не вылетает так далеко, как без маски, а, значит, опасное пространство вокруг него меньше — скажем, не два метра, а один. А вот для здорового человека от маски пользы нет. Стало быть на открытом воздухе, если только вы тесно не контактируете с больным человеком, маска бесполезна. Поэтому я всегда гуляю без маски, хотя прохожие в намордниках от меня держатся подальше и поглядывают неодобрительно, поскольку они ещё не читали этой статьи.
Сейчас идут большие дебаты: открывать ли в сентябре школы? Например в Калифорнии, с началом учебного года школы не откроются, а зря. Говорю «зря» и тому есть две причины: во-первых дети заражаются коронавирусом чрезвычайно редко, во-вторых, для большей безопасности можно было бы устроить классы с проточным воздухом, например, обучать детей во дворе школы (в калифорнийском климате это можно делать даже зимой) или в комнате для занятий, где установлены вентиляторы, дующие в сторону открытых окон или форточек на противоположной стене. Не так уж и сложно. А вот маски для учеников или учителей в таких случаях будут бесполезны, да и надобности в них не будет.
Теперь о вреде хирургических масок. Они сравнительно неплохо задерживают бактерии, поэтому если вы дышите через такую маску, на её внутренней поверхности со временем накапливается множество бактерий, которые вы выдыхаете. Подчеркну — не вирусов, а бактерий. Примерно через два часа маска будет забита бактериями до предела. Если вы продолжаете через неё дышать, вы подвергаете себя опасности. Что происходит при дыхании? Когда вы вдыхаете через такую маску, поток воздуха захватывает из неё бактерии и они возвращаются обратно к вам в лёгкие в большей концентрации, чем вы выдыхали. Если маска забита бактериями, то лёгкие при каждом вдохе будут получать бактериальные «удары», что может привести в пневмонии, то есть происходит само-заражение. Поэтому хирургические маски необходимо менять каждый час, а старые либо выбрасывать, либо для дезинфекции опрыскивать с обеих сторон алкоголем, или можно просушивать в горячем воздухе. Носить хирургическую маску долго опасно, поэтому, например, продавцы в магазинах, которые носят маску, не снимая всю смену, рискуют заболеть пневмонией, никак не связанной с коронавирусом.
Итак, подведём итоги:
1. Больному человеку в помещении маску носить постоянно не следует, а надевать её надо только в присутствии других людей, а вот окна или хотя бы форточки нужно держать открытыми.
2. Здоровому человеку носить хирургическую маску смысла нет ни на улице, ни в помещении. В Японии и других азиатских странах, где люди часто ходят в масках, гриппом (вирусное заболевание) болеют не реже, чем в других странах. Впрочем, без маски вас могут не пустить в магазин или офис, а потому там маску придётся надеть.
3. В присутствии больного человека или если вы подозреваете, что рядом могут быть больные, надевайте только маску N95, но снимайте её сразу, как только опасности заражения больше нет. Долго в такой маске вы не проходите.
Очень интересная и полезная статья.Несмотря на малую эффективность при защите от вирусов,хирургические маски имеют преимущества перед другими типами масок в дешевизне,удобстве применения,восстановления...Поэтому полностью отказываться от них не стоит.Необходимо приложить усилия для увеличения их эффективности.Тем более,что пути для этого есть.
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Дмитрий Воробьевский (Россия) 04.08.2020 17:45
Здравствуйте! Спасибо автору и редакции за эту статью, содержащую, на мой взгляд, полезные медицинские советы.
Уважаемый автор пишет, что он -- "биомедицинский инженер". Возможно, под этим подразумевается также и его компетентность в вопросах происхождения тех или иных вирусов, включая и "китайский коронавирус". В этом случае хотелось бы узнать мнение уваж. автора насчёт вероятности того или иного происхождения данного "коронавируса", вызвавшего нынешнюю "пандемию"...
В качестве комментария прилагаю одну свою соответствующую статью, кое-где опубликованную ещё в самом начале лета... Кстати, есть и множество дополнительных фактов, свидетельствующих (на мой взгляд) не просто об искусственном, но и, судя по всему, об умышленном распространении так называемой "пандемии коронавируса" (не всё поместилось в эту мою статью, поскольку она -- и так довольно большая, а слишком огромные статьи обычно мало кто читает)...
Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.
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"...Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое..."
Как известно, Путин многократно повторял на протяжении многих лет, что для Запада, мол, со стороны России будет приготовлен некий "ассиметричный ответ" на всяческие его экономические и прочие санкции, предполагаемые военные приготовления и прочие, мол, "козни". Однако, в последние месяцы или даже в последний год подобных речей из его уст что-то вроде бы больше не слышно. Может быть, причина этого заключается в том, что этот "ассиметричный ответ" -- возможно, не полностью, а пока лишь отчасти, -- уже состоялся?...
Мне могут возразить, что если уж кого-то и обвиняют в случайном или даже умышленном распространении "пандемии коронавируса", то, в первую очередь, Китай и его "вождей", а вовсе не путинский режим, -- поскольку эта "пандемия", как известно, началась в китайском городе Ухань, где расположены почти все главнейшие китайские "анти-вирусные" заведения, включая "Институт Вирусологии Академии Наук Китая" -- со множеством лабораторий, предназначенных для изучения -- или, возможно, для создания -- "особо опасных инфекций". (По некоторым сведениям, этот институт совсем недавно был передан из Академии Наук в китайское "Министерство Обороны".)
Я, в общем, не собираюсь с этим спорить, -- тем более, что об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" в последние недели стали уверенно говорить не только руководители США, включая Трампа, но и очень многие зарубежные и даже российские (например, профессор Пётр Чумаков) учёные, не исключая и лауреатов Нобелевской премии по медицине, в числе которых, в частности, -- знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции. Об этом же -- т.е. об очевидном искусственном происхождении этой нынешней "пандемии" -- я писал ещё 4 с половиной месяца назад в своей небольшой статье под названием: "Не рукотворен ли китайский "коронавирус"?" ( https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://www.proza.ru/2020/02/01/1438 , https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post466033427/ )...
Однако, на мой взгляд, вовсе не исключено и участие российских государственных, так сказать, "специалистов" в создании и распространении "китайского коронавируса". Это их предполагаемое участие может подтверждаться довольно многими известными фактами, в том числе и практически полной поддержкой китайских "вождей" со стороны путинского режима -- в процессе всё более и более разрастающегося конфликта этих "вождей" с США и вообще с Западом.
Кроме того, по ряду симптомов наблюдается довольно большое сходство между нынешней "пандемией коронавируса" и тоже весьма подозрительной (мягко говоря) эпидемией "свиного гриппа", имевшей место примерно 10 -- 11 лет назад, т.е., главным образом, в 2009 году. Причём, та давняя эпидемия была преимущественно в тех странах и регионах, где -- исходя из очевидного ответа на вопрос "Кому это выгодно?" -- вполне можно предположить искусственное происхождение той эпидемии, довольно схожей с нынешней пандемией (в частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа или простуды, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией, нередко приводящей к "летальному исходу")... Добавлю, что та эпидемия "свиного гриппа" вроде бы началась в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и затем продолжилась в нескольких десятках стран.
Причём, почему-то наиболее сильно та эпидемия проявилась на Украине (где тогда проходила президентская предвыборная кампания), причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям "Оранжевой революции", направившей в 2004 -- 2005 годах Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, в 2009 году подозрения насчёт искусственного происхождения той эпидемии "свиного гриппа", начавшейся в Украине одновременно в трёх самых главных западно-украинских городах (насколько я помню, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе), стали высказывать и довольно многие украинские врачи... Вскоре после этого, между прочим, на украинских президентских выборах с очень небольшим перевесом победу над про-западной Юлией Тимошенко одержал про-путинец Виктор Янукович, -- так что, довольно вероятно, что та эпидемия "свиного гриппа", снизившая явку избирателей в Западной Украине,, кардинально повлияла на результаты тех выборов...
Возвращаясь к нынешней "пандемии коронавируса", можно заметить, что совсем недавняя бурная дискуссия насчёт естественности или искусственности её происхождения уже вроде бы почти прекратилась. Даже китайские власти, хотя и пытаются по-прежнему отрицать свою причастность к возникновению этой "пандемии", однако практически полностью прекратили настаивать на её естественном происхождении, -- очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, мол, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие -- вроде бы индонезийские -- "красно-книжные" панголины, которых даже в китайских зоопарках невозможно найти... Да ещё и вирус "СПИДа" при этом к ним каким-то образом, мол, присоединился... (Как известно, в "китайском коронавирусе" учёные обнаружили частички "ДНК" всех трёх вышеназванных биологических субъектов.) Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом, среди китайской фауны обнаружить так и не удалось.
А полтора -- два месяца назад, между прочим, явно заказанная "сверху" пропагандистская кампания по всяческой дискредитации сторонников искусственного происхождения "пандемии коронавируса" бурно шла не только в российских придворных "СМИ", но и в "соц.сетях", включая даже "Фейсбук". Я, например, читал там даже многочисленные "посты" о том, что в китайском городе Ухань, где началась эта "пандемия", мол, "отродясь не было" никакого "Института Вирусологии" и никаких, мол, микро-биологических лабораторий...
Для интересующихся данным вопросом прилагаю ещё несколько ссылок на публикации разных авторов по теме происхождения вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса:
Добавлю, что среди авторов вышеназванных публикаций почти никто даже не намекает на вероятность не случайного, а умышленного распространения "коронавируса" из какой-то лаборатории. Однако, на мой взгляд, эта вероятность, увы, -- не только вполне реальна, но, скорее всего, даже превышает вероятность случайной "утечки" данного вируса.
Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.
Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.
Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами.
Кроме того, очень возможно, что вынесенный в заголовок данной статьи "ассиметричный ответ" направлен не только в сторону Запада, но и в сторону внутренней оппозиции в России и в Китае. Очевидно, что главной целью этого внутреннего "ассиметричного ответа", скорее всего, может оказаться сворачивание всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией" или с "пандемией".
Уже довольно широко известны многочисленные примеры явного использования нынешней "борьбы с пандемией" в сугубо политических целях. К этим примерам относится и история с откровенно незаконным лишением свободы знаменитого якутского шамана-оппозиционера Александра Габышева (кстати, против него так называемая "медицина" использовалась уже несколько раз -- и в виде мифической "борьбы с коронавирусом", и в виде "психиатрии"), и история с бесчисленными арестами российских оппозиционеров и журналистов за так называемые "массовые мероприятия" в виде одиночных правозащитных пикетов, и многое другое.
Иногда это использование "борьбы с пандемией" в политических целях -- да и вообще в целях превращения России в, так сказать, эталон "полицейского государства" -- происходит столь откровенно и нелепо, что приобретает анекдотичный характер.
Например, прочитал я в номере за 2-е июня нашей местной газеты "Берег" (являющейся "официальным публикатором нормативных актов администрации городского округа город Воронеж") статью известных журналистов Германа Полтаева и Александра Ягодкина под названием "Отменить нельзя продолжить", из которой вроде бы можно сделать весьма интересные выводы о сущности "китайского коронавируса". Оказывается, этот коронавирус -- очень разборчивый!
В частности, -- поскольку 14-дневная "обязательная самоизоляция не распространяется только на тех, кто приехал сюда в служебную командировку либо вернулся в Воронеж из командировки", -- этот "китайский коронавирус", очевидно, совсем не интересуется теми гражданами, которые путешествуют между российскими городами с официальным командировочным удостоверением, а предпочитает паразитировать исключительно на тех путешественниках, у которых такого удостоверения нет...
Но ещё поразительнее, что данный "коронавирус" вроде бы каким-то чудесным образом умудряется отличать членов официально зарегистрированных российских партий, решивших поучаствовать в "собраниях, конференциях и даже съездах для выдвижения кандидатов в депутаты", от тех, кто состоит в незарегистрированных -- т.е., как правило, оппозиционных либо правозащитных -- партиях (или общественных объединениях), поскольку для последних -- в отличие от первых -- "по-прежнему под запретом остается проведение публичных мероприятий"... Очевидно, из этого можно сделать вроде бы логичный вывод о том, что "коронавирус" почему-то предпочитает обедать только членами всяческих незарегистрированных организаций, а членов зарегистрированных партий и объединений облетает, как говорится, "за три версты"...
И ещё добавлю, что нынешняя -- увы, не только российско-китайская, но и практически всемирная -- так называемая "борьба с коронавирусом", очень похожая то ли на эпидемию истерии и шизофрении, то ли на приучение народов к тоталитаризму, на мой взгляд -- гораздо опаснее не только для экономики, но и вообще для человечества, чем сам этот коронавирус (вроде бы не очень сильно отличающийся по своей опасности от обычного гриппа и осложнений после него)...
Помимо всего прочего, дело ещё и в том, что если подобные "эпидемии" или "пандемии" (кавычки означают, что, строго говоря, до настоящей эпидемии ещё очень далеко, т.к. она -- а тем более и пандемия -- считается таковой в традиционной медицинской науке лишь в том случае, если количество заболевших превышает 5 процентов от всего населения) будут и дальше приводить к практически полному "обнулению" чуть ли не всех естественных человеческих прав, то можно особо не сомневаться в том, что и в дальнейшем найдётся немало диктаторских режимов, ненавидящих всяческий либерализм, которые именно ради вышеупомянутого "обнуления" прав человека и укрепления тем самым своей бандитской власти будут готовы снова и снова устраивать эти "эпидемии" с "пандемиями"...
Кстати, такого "обнуления" самых элементарных и, так сказать, бытовых человеческих прав не наблюдалось даже в сугубо диктаторские брежневские времена, -- например, в 1968 году, когда "пандемия гонконгского гриппа" унесла в несколько раз больше жизней, чем нынешняя "пандемия коронавируса". Тогда, между прочим, -- даже несмотря на советскую партийно-гэбэшную диктатуру -- вроде бы совершенно не было практически никаких запретительных мер, схожих с нынешними обязательными "аусвайсами" в Москве и в ряде областей, повсеместной "самоизоляцией", анекдотичными московскими "прогулками по графику", абсурднейшими запретами на вход в парки в ряде городов, обязательными "масочно-перчаточными режимами", бессмысленными "комендантскими часами" и тому подобным...
Добавлю, что практически всё вышеперечисленное -- даже по сугубо формальным основаниям -- совершенно незаконно. Кроме того, некоторые из этих совершенно абсурдных запретов и "узаконенных" государственных грабежей -- вроде запретов на вход в парки или скверы и огромнейших "штрафов" за это, -- на мой взгляд, очень красноречиво говорят о том, что никакая "борьба с коронавирусом" во всей этой репрессивной кампании вообще практически ни при чём. (Неужто власти всерьёз считают, что в парке или сквере -- больше "коронавирусов", чем на улицах или в магазинах?...)
Похоже, что людей просто дрессируют, постепенно доводя их до состояния обитателей Северной Кореи или какого-нибудь фашистского концлагеря, и попутно обогащаясь за счёт вышеупомянутых грабежей, т.е. так называемых "штрафов"... На всякий случай могу добавить пару, так сказать, сугубо юридических оснований, по которым каждый, кого какие-нибудь российские "правоохранители" будут где-нибудь останавливать за вход в парк, в лес или в сквер, либо за так называемое "несоблюдение самоизоляции", или за отсутствие так называемых "спец-пропусков" или "qr-кодов", в народе именуемых "аусвайсами", имеет полное право послать их (более или менее культурно) куда-нибудь "подальше".
Если исходить из нынешней "Конституции РФ", то можно вспомнить про пункт 1 её 27-ой статьи, гласящий: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства". (А согласно 15-ой статьи "Конституции РФ", она имеет "высшую юридическую силу" и "прямое действие", т.е. обладает приоритетом над любыми, противоречащими ей, "законодательными актами".)
А если кто-то, например, предпочитает юридически обосновывать свои действия без ссылок на, так сказать, сомнительным образом "принятую" в 1993 году "Конституцию РФ", то он может ссылаться, например, на следующий документ -- "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Кстати, оно никогда не отменялось. Согласно ему, Ельцин -- преступник. Дальнейшие изменения "законодательства РФ" проходили в девяностые годы по ельцинским "Указам", -- т.е. абсолютно недействительны. Следовательно, вся нынешняя "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов, воцарившаяся в России на "основании" полнейшего беззакония. И, естественно, никто не обязан подчиняться никаким "указаниям" представителей этой банды...
Мне могут возразить, что, мол, сейчас -- не время выяснять, законная или незаконная власть, если она в данный момент борется, мол, за спасение жизней людей, пытаясь, мол, победить мировое бедствие, т.е. нынешнюю пандемию... Увы, российская власть, судя по всему, борется совсем за другое, -- в частности, за укрепление своего главенствующего положения и за, как говорится, "распил" бюджета.
Вот, например, -- ссылка на один из материалов, показывающих размер денежных средств, "львиная доля" которых, судя по всему, предназначена именно для такого "распила", -- https://mbk-news.appspot.com/news/plan-vosstanovleniya/ ("Правительство оценило план восстановления экономики в 8 трлн рублей. Масштабная поддержка населения в него не вошла")
На мой взгляд, из этой вышеприведённой цифры, вроде бы обозначающей ущерб в России от почти полного сворачивания российской экономики в процессе "борьбы с пандемией коронавируса", следует, что гораздо лучше было бы вообще не объявлять никаких экономических и прочих запретов в связи с этой "пандемией", а сэкономленные таким образом "8 трлн рублей" -- или хотя бы какую-то их часть -- потратить, в частности, на лечение тех смертельно больных детей, несчастные родители которых постоянно собирают на это деньги с помощью СМИ и объявлений в Интернете.
Даже если считать, что, в среднем, на излечение одного ребёнка нужно 10 миллионов рублей -- хотя обычно в объявлениях пишут про значительно меньшие суммы, -- то лишь на половину от вышеупомянутых "8 триллионов" можно было бы вылечить около полумиллиона -- т.е., вероятно, практически всех -- смертельно больных детей России (или даже всего бывшего "СССР", а не только России), да ещё и сэкономить при этом несколько триллионов... Причём, судя по Швеции и другим странам, где не было и нет практически никаких запретов в связи с нынешней "пандемией", их отсутствие не приводит к увеличению смертности более, чем на микроскопические доли процента от всего населения соответствующей страны. А деньги, потраченные на эти бессмысленные -- и к тому же "обнуляющие" чуть ли не все права человека -- запреты, можно было бы истратить на спасение в десятки или даже в сотни раз большего количества человеческих жизней, да и на многое другое ещё осталось бы...
Впрочем, на мой взгляд, очень возможно, что именно вышеупомянутое "обнуление" прав человека, т.е. превращение России в некое подобие тоталитарной Северной Кореи (а вовсе не какая-то "борьба с коронавирусом") и является на самом деле главной целью всех этих запретительных мер, -- наряду с меркантильными чиновничьими интересами, включая вымогательство бесчисленных взяток за "обход" разнообразных запретов...
Теперь добавлю ещё кое-что насчёт доводов в пользу той версии, что именно российская власть -- по-видимому, совместно с дружественной ей китайской -- причастна к созданию и, вероятно, к распространению вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса. Вот, например, ссылка на одну более-менее интересную недавнюю публикацию и её название -- https://mbk-news.appspot.com/news/vektor-zayavil-o-sozdanii/ : ""Вектор" заявил о создании вакцины против коронавируса. Её можно будет закапать в нос".
Я много раз читал и слышал в разных СМИ и в Интернете заявления специалистов-вирусологов о том, что "вакцину против коронавируса" можно создать, в самом лучшем случае, примерно за полтора года... А если знаменитый новосибирский вирусный центр "Вектор" (где, кстати, осенью прошлого года случился довольно странный взрыв) её уже создал, -- то, может быть, он начал её создавать ещё за год до начала нынешней коронавирусной "пандемии", чудесным образом откуда-то узнав о приближении этого "природного" бедствия??... Может быть, он узнал об этом от своих коллег или, так сказать, соратников из славного города Ухань?... Или, может быть, они с ним давно уже объединились и "работают" вместе, -- разумеется, под "мудрым руководством" российских и китайских "вождей"??...
А вот, например, ссылка на один довольно подробный материал (с его содержанием я согласен процентов на 80 -- 90), весьма уважаемый автор которого свидетельствует в нём, что в разорённой российскими войсками Чечне "китайский коронавирус" -- как, впрочем, и некоторые другие вирусы или бактерии -- начали испытывать на местных жителях ещё до того, как про его эпидемию объявили китайские власти, -- http://www.krugozormagazine.com/blogs/article.519.html ("COVID-19. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР", Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ).
Кстати, есть и такая версия, что никакой, мол, совместной российско-китайской "спецоперации" по созданию и разпространению "коронавируса" не было, а были просто некие агенты, -- так сказать, "Петров и Боширов", -- откомандированные Путиным в китайский город Ухань и высыпавшие там -- рядом со знаменитым Институтом Вирусологии -- содержимое некой пробирки... Я, конечно, не могу полностью исключить вероятность такого, однако думаю, что это всё-таки -- не очень вероятно (может быть, лишь процентов 10 вероятности), поскольку в таком случае китайские власти, скорее всего, уже начали бы по каким-то признакам догадываться о таком варианте, и тогда в той или иной форме уже проявилось бы ухудшение российско-китайских отношений.
Однако, такого ухудшения -- вроде бы совершенно не заметно, так что гораздо вероятнее, на мой взгляд, именно совместная, так сказать, "спецоперация" российских и китайских правителей и их так называемых "спецслужб".
Кто-то из читателей, вероятно, может что-нибудь возразить мне в том смысле, что, мол, едва ли могут российские и китайские власти оказаться столь лишёнными каких-либо зачатков или остатков морали и нравственности, чтобы пойти на столь чудовищное злодеяние. В ответ на это я могу упомянуть, например, про другую их чудовищную -- причём, не предполагаемую, а практически полностью доказанную -- совместную "спецоперацию", длившуюся (а может быть, и до сих пор длящуюся) на протяжении, как минимум, около десятка лет.
Ещё могу напомнить, что, так сказать, "моральный облик" нынешних российских властей проявился и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в "Норд-Осте" с Бесланом, и в развязывании войны на Украине, и в очень многих других более или менее известных чудовищных злодеяниях... Да и про китайские власти тоже, увы, можно вспомнить очень многое подобное (например, про невообразимо зверское истребление активистов многомиллионного оппозиционно-религиозно-спортивного Движения "Фалуньгун" или про концлагеря для мусульман в "Синьцзян-Уйгурском автономном районе")...
Так что, увы, российская правящая "элита", как и родственная ей по духу китайская, вполне способна и на то, что изложено в данной статье... Кстати, некоторые вполне ощутимые, так сказать, "дивиденды" от нынешней "пандемии коронавируса" российский и китайский режимы уже начали получать. В первую очередь я имею в виду, что с помощью данной "пандемии" этим режимам удалось почти полностью избавиться от более-менее регулярных в предыдущие месяцы многотысячных оппозиционных митингов и демонстраций. Можно вспомнить и про Гонконг, и, например, про нынешнюю путинскую "конституционную реформу" с абсолютно узурпаторским "обнулением" президентских сроков, в ходе которой непременно были бы очень массовые оппозиционные митинги, если бы не нынешняя "пандемия"...
Кстати, объявленное на днях в Москве постепенное "сворачивание ограничительных мер", скорее всего, увы, представляет из себя лишь, так сказать, "рекламный ход", предназначенный, судя по всему, для повышения путинского "рейтинга" перед назначенным на 1-е июля "голосованием по поправкам в Конституцию". Думаю, что вскоре после этого "голосования" вдруг снова "выяснится", что "пандемия коронавируса", мол, продолжается, и большинство вышеупомянутых "ограничительных мер" необходимо, мол, срочно вернуть...
С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).
Роботы активно входят в нашу жизнь. И становятся уже привилегией не только исследователей и разработчиков, но и почти всех желающих. Правда, покупателям приходится вытряхивать карманы основательно. Например, Компания Boston Dynamics продает своих роботов под названием Spot, очень похожих на настоящих собак, почти за 75 тысяч долларов. Ясно, что такие деньги способны позволить себе небедные компании. Другие же могут арендовать искусственное животное.
“...Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось...”.
...Через пару минут он был удален. Увы, и все мои предыдущие комментарии были удалены - без оснований. Я не аноним, что легко проверить. Считаю практику беспричинного удаления опубликованного постыдной для сайта, часто говорящего о своей поддержке свободы слова. Это...
Вопросов всё ещё остаётся чрезвычайно много, увы, больше чем ответов. Так будет происходить как минимум до тех пор, пока останки борта № 1 Польши будут находиться под солнцем, дождём и снегом в руках правоохранителей РФ.
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