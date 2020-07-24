Маска спаситель и враг

Дмитрий Воробьевский (Россия) Здравствуйте! Спасибо автору и редакции за эту статью, содержащую, на мой взгляд, полезные медицинские советы.

Уважаемый автор пишет, что он -- "би­оме­дицин­ский ин­же­нер". Возможно, под этим подразумевается также и его компетентность в вопросах происхождения тех или иных вирусов, включая и "китайский коронавирус". В этом случае хотелось бы узнать мнение уваж. автора насчёт вероятности того или иного происхождения данного "коронавируса", вызвавшего нынешнюю "пандемию"...



В качестве комментария прилагаю одну свою соответствующую статью, кое-где опубликованную ещё в самом начале лета... Кстати, есть и множество дополнительных фактов, свидетельствующих (на мой взгляд) не просто об искусственном, но и, судя по всему, об умышленном распространении так называемой "пандемии коронавируса" (не всё поместилось в эту мою статью, поскольку она -- и так довольно большая, а слишком огромные статьи обычно мало кто читает)...



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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https://abvgdoprst.livejournal.com/50016.html ( https://gazeta-ds.livejournal.com/361771.html , https://maxpark.com/community/1039/content/7145789 , https://ichkeria.info/articles/13736-pandemiya-koronavirusa-assimetrichnyj-otvet-putina-i-ego-druga-si , https://newsland.com/user/814874022/content/pandemiia-koronavirusa-assimetrichnyi-otvet-putina-i-ego-druga-si/7145779 , http://samlib.ru/editors/w/worobxewskij_d_g/amliamli.shtml , https://maxpark.com/user/814874022/content/7145779 , https://krrramola.livejournal.com/12810.html ):



ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА -- "АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ" ПУТИНА И ЕГО ДРУГА СИ?



В начале прилагаю совсем короткий отрывок из одной своей статьи (одно из её названий -- "НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ ?"), написанной и кое-где опубликованной более 10-ти лет назад (осенью 2009 г.), которую можно найти, например, по любой из пяти прилагаемых ссылок -- https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html , http://sekrety-o-ede.ru/news/1133.html , https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://newsland.com/user/4296711990/content/epidemiia-v-zapadnoi-ukraine-delo-ruk-fsb/3991600#comments1991807 , http://internetua.com/mnenie-rassiiskogo-blogera--epidemiya-v-zapadnoi-ukraine---delo-ruk-fsb :



"...Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое..."



Как известно, Путин многократно повторял на протяжении многих лет, что для Запада, мол, со стороны России будет приготовлен некий "ассиметричный ответ" на всяческие его экономические и прочие санкции, предполагаемые военные приготовления и прочие, мол, "козни". Однако, в последние месяцы или даже в последний год подобных речей из его уст что-то вроде бы больше не слышно. Может быть, причина этого заключается в том, что этот "ассиметричный ответ" -- возможно, не полностью, а пока лишь отчасти, -- уже состоялся?...



Мне могут возразить, что если уж кого-то и обвиняют в случайном или даже умышленном распространении "пандемии коронавируса", то, в первую очередь, Китай и его "вождей", а вовсе не путинский режим, -- поскольку эта "пандемия", как известно, началась в китайском городе Ухань, где расположены почти все главнейшие китайские "анти-вирусные" заведения, включая "Институт Вирусологии Академии Наук Китая" -- со множеством лабораторий, предназначенных для изучения -- или, возможно, для создания -- "особо опасных инфекций". (По некоторым сведениям, этот институт совсем недавно был передан из Академии Наук в китайское "Министерство Обороны".)



Я, в общем, не собираюсь с этим спорить, -- тем более, что об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" в последние недели стали уверенно говорить не только руководители США, включая Трампа, но и очень многие зарубежные и даже российские (например, профессор Пётр Чумаков) учёные, не исключая и лауреатов Нобелевской премии по медицине, в числе которых, в частности, -- знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции. Об этом же -- т.е. об очевидном искусственном происхождении этой нынешней "пандемии" -- я писал ещё 4 с половиной месяца назад в своей небольшой статье под названием: "Не рукотворен ли китайский "коронавирус"?" ( https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://www.proza.ru/2020/02/01/1438 , https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post466033427/ )...



Однако, на мой взгляд, вовсе не исключено и участие российских государственных, так сказать, "специалистов" в создании и распространении "китайского коронавируса". Это их предполагаемое участие может подтверждаться довольно многими известными фактами, в том числе и практически полной поддержкой китайских "вождей" со стороны путинского режима -- в процессе всё более и более разрастающегося конфликта этих "вождей" с США и вообще с Западом.



Кроме того, по ряду симптомов наблюдается довольно большое сходство между нынешней "пандемией коронавируса" и тоже весьма подозрительной (мягко говоря) эпидемией "свиного гриппа", имевшей место примерно 10 -- 11 лет назад, т.е., главным образом, в 2009 году. Причём, та давняя эпидемия была преимущественно в тех странах и регионах, где -- исходя из очевидного ответа на вопрос "Кому это выгодно?" -- вполне можно предположить искусственное происхождение той эпидемии, довольно схожей с нынешней пандемией (в частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа или простуды, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией, нередко приводящей к "летальному исходу")... Добавлю, что та эпидемия "свиного гриппа" вроде бы началась в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и затем продолжилась в нескольких десятках стран.



Причём, почему-то наиболее сильно та эпидемия проявилась на Украине (где тогда проходила президентская предвыборная кампания), причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям "Оранжевой революции", направившей в 2004 -- 2005 годах Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, в 2009 году подозрения насчёт искусственного происхождения той эпидемии "свиного гриппа", начавшейся в Украине одновременно в трёх самых главных западно-украинских городах (насколько я помню, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе), стали высказывать и довольно многие украинские врачи... Вскоре после этого, между прочим, на украинских президентских выборах с очень небольшим перевесом победу над про-западной Юлией Тимошенко одержал про-путинец Виктор Янукович, -- так что, довольно вероятно, что та эпидемия "свиного гриппа", снизившая явку избирателей в Западной Украине,, кардинально повлияла на результаты тех выборов...



Возвращаясь к нынешней "пандемии коронавируса", можно заметить, что совсем недавняя бурная дискуссия насчёт естественности или искусственности её происхождения уже вроде бы почти прекратилась. Даже китайские власти, хотя и пытаются по-прежнему отрицать свою причастность к возникновению этой "пандемии", однако практически полностью прекратили настаивать на её естественном происхождении, -- очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, мол, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие -- вроде бы индонезийские -- "красно-книжные" панголины, которых даже в китайских зоопарках невозможно найти... Да ещё и вирус "СПИДа" при этом к ним каким-то образом, мол, присоединился... (Как известно, в "китайском коронавирусе" учёные обнаружили частички "ДНК" всех трёх вышеназванных биологических субъектов.) Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом, среди китайской фауны обнаружить так и не удалось.



А полтора -- два месяца назад, между прочим, явно заказанная "сверху" пропагандистская кампания по всяческой дискредитации сторонников искусственного происхождения "пандемии коронавируса" бурно шла не только в российских придворных "СМИ", но и в "соц.сетях", включая даже "Фейсбук". Я, например, читал там даже многочисленные "посты" о том, что в китайском городе Ухань, где началась эта "пандемия", мол, "отродясь не было" никакого "Института Вирусологии" и никаких, мол, микро-биологических лабораторий...



Для интересующихся данным вопросом прилагаю ещё несколько ссылок на публикации разных авторов по теме происхождения вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса:



https://iz.ru/1001343/2020-04-17/nobelevskii-laureat-zaiavil-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-koronavirusa ("Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса"), https://www.svoboda.org/a/30618224.html ("Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии"), https://www.inopressa.ru/article/31mar2020/washtimes/chinacoronavirus.html ("Китайские исследователи изучали смертоносные коронавирусы летучих мышей в лаборатории возле рынка животных в Ухане"), https://echo.msk.ru/blog/aillar/2643105-echo/ -- "Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня" (Цитата из данной статьи Андрея Илларионова: "Никакой иной версии места начала эпидемии, кроме Уханьского института вирусологии, в настоящее время не осталось."), https://russian.rt.com/inotv/2020-05-01/CNN-Tramp-soobshhil-o-dokazatelstvah ("CNN: Трамп сообщил о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19"), https://cursorinfo.co.il/all-news/world/razvedki-pyati-stran-podtverdili-vinu-kitaya-v-rasprostranenii-covid-19/ ("Разведки пяти стран подтвердили вину Китая в распространении COVID-19"), https://www.svoboda.org/a/30525376.html (""Он ведет себя необычно". Биолог об особенностях коронавируса"), https://www.mk.ru/science/2020/04/22/kitaycy-sozdali-koronavirus-pytayas-sdelat-vakcinu-ot-vich.html ("Китайцы создали коронавирус, пытаясь сделать вакцину от ВИЧ"), https://www.interfax.ru/world/704413 ("Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19")...



Добавлю, что среди авторов вышеназванных публикаций почти никто даже не намекает на вероятность не случайного, а умышленного распространения "коронавируса" из какой-то лаборатории. Однако, на мой взгляд, эта вероятность, увы, -- не только вполне реальна, но, скорее всего, даже превышает вероятность случайной "утечки" данного вируса.



Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.



Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.



Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами.



Кроме того, очень возможно, что вынесенный в заголовок данной статьи "ассиметричный ответ" направлен не только в сторону Запада, но и в сторону внутренней оппозиции в России и в Китае. Очевидно, что главной целью этого внутреннего "ассиметричного ответа", скорее всего, может оказаться сворачивание всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией" или с "пандемией".



Уже довольно широко известны многочисленные примеры явного использования нынешней "борьбы с пандемией" в сугубо политических целях. К этим примерам относится и история с откровенно незаконным лишением свободы знаменитого якутского шамана-оппозиционера Александра Габышева (кстати, против него так называемая "медицина" использовалась уже несколько раз -- и в виде мифической "борьбы с коронавирусом", и в виде "психиатрии"), и история с бесчисленными арестами российских оппозиционеров и журналистов за так называемые "массовые мероприятия" в виде одиночных правозащитных пикетов, и многое другое.



Иногда это использование "борьбы с пандемией" в политических целях -- да и вообще в целях превращения России в, так сказать, эталон "полицейского государства" -- происходит столь откровенно и нелепо, что приобретает анекдотичный характер.



Например, прочитал я в номере за 2-е июня нашей местной газеты "Берег" (являющейся "официальным публикатором нормативных актов администрации городского округа город Воронеж") статью известных журналистов Германа Полтаева и Александра Ягодкина под названием "Отменить нельзя продолжить", из которой вроде бы можно сделать весьма интересные выводы о сущности "китайского коронавируса". Оказывается, этот коронавирус -- очень разборчивый!



В частности, -- поскольку 14-дневная "обязательная самоизоляция не распространяется только на тех, кто приехал сюда в служебную командировку либо вернулся в Воронеж из командировки", -- этот "китайский коронавирус", очевидно, совсем не интересуется теми гражданами, которые путешествуют между российскими городами с официальным командировочным удостоверением, а предпочитает паразитировать исключительно на тех путешественниках, у которых такого удостоверения нет...



Но ещё поразительнее, что данный "коронавирус" вроде бы каким-то чудесным образом умудряется отличать членов официально зарегистрированных российских партий, решивших поучаствовать в "собраниях, конференциях и даже съездах для выдвижения кандидатов в депутаты", от тех, кто состоит в незарегистрированных -- т.е., как правило, оппозиционных либо правозащитных -- партиях (или общественных объединениях), поскольку для последних -- в отличие от первых -- "по-прежнему под запретом остается проведение публичных мероприятий"... Очевидно, из этого можно сделать вроде бы логичный вывод о том, что "коронавирус" почему-то предпочитает обедать только членами всяческих незарегистрированных организаций, а членов зарегистрированных партий и объединений облетает, как говорится, "за три версты"...



И ещё добавлю, что нынешняя -- увы, не только российско-китайская, но и практически всемирная -- так называемая "борьба с коронавирусом", очень похожая то ли на эпидемию истерии и шизофрении, то ли на приучение народов к тоталитаризму, на мой взгляд -- гораздо опаснее не только для экономики, но и вообще для человечества, чем сам этот коронавирус (вроде бы не очень сильно отличающийся по своей опасности от обычного гриппа и осложнений после него)...



Помимо всего прочего, дело ещё и в том, что если подобные "эпидемии" или "пандемии" (кавычки означают, что, строго говоря, до настоящей эпидемии ещё очень далеко, т.к. она -- а тем более и пандемия -- считается таковой в традиционной медицинской науке лишь в том случае, если количество заболевших превышает 5 процентов от всего населения) будут и дальше приводить к практически полному "обнулению" чуть ли не всех естественных человеческих прав, то можно особо не сомневаться в том, что и в дальнейшем найдётся немало диктаторских режимов, ненавидящих всяческий либерализм, которые именно ради вышеупомянутого "обнуления" прав человека и укрепления тем самым своей бандитской власти будут готовы снова и снова устраивать эти "эпидемии" с "пандемиями"...



Кстати, такого "обнуления" самых элементарных и, так сказать, бытовых человеческих прав не наблюдалось даже в сугубо диктаторские брежневские времена, -- например, в 1968 году, когда "пандемия гонконгского гриппа" унесла в несколько раз больше жизней, чем нынешняя "пандемия коронавируса". Тогда, между прочим, -- даже несмотря на советскую партийно-гэбэшную диктатуру -- вроде бы совершенно не было практически никаких запретительных мер, схожих с нынешними обязательными "аусвайсами" в Москве и в ряде областей, повсеместной "самоизоляцией", анекдотичными московскими "прогулками по графику", абсурднейшими запретами на вход в парки в ряде городов, обязательными "масочно-перчаточными режимами", бессмысленными "комендантскими часами" и тому подобным...



Добавлю, что практически всё вышеперечисленное -- даже по сугубо формальным основаниям -- совершенно незаконно. Кроме того, некоторые из этих совершенно абсурдных запретов и "узаконенных" государственных грабежей -- вроде запретов на вход в парки или скверы и огромнейших "штрафов" за это, -- на мой взгляд, очень красноречиво говорят о том, что никакая "борьба с коронавирусом" во всей этой репрессивной кампании вообще практически ни при чём. (Неужто власти всерьёз считают, что в парке или сквере -- больше "коронавирусов", чем на улицах или в магазинах?...)



Похоже, что людей просто дрессируют, постепенно доводя их до состояния обитателей Северной Кореи или какого-нибудь фашистского концлагеря, и попутно обогащаясь за счёт вышеупомянутых грабежей, т.е. так называемых "штрафов"... На всякий случай могу добавить пару, так сказать, сугубо юридических оснований, по которым каждый, кого какие-нибудь российские "правоохранители" будут где-нибудь останавливать за вход в парк, в лес или в сквер, либо за так называемое "несоблюдение самоизоляции", или за отсутствие так называемых "спец-пропусков" или "qr-кодов", в народе именуемых "аусвайсами", имеет полное право послать их (более или менее культурно) куда-нибудь "подальше".



Если исходить из нынешней "Конституции РФ", то можно вспомнить про пункт 1 её 27-ой статьи, гласящий: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства". (А согласно 15-ой статьи "Конституции РФ", она имеет "высшую юридическую силу" и "прямое действие", т.е. обладает приоритетом над любыми, противоречащими ей, "законодательными актами".)



А если кто-то, например, предпочитает юридически обосновывать свои действия без ссылок на, так сказать, сомнительным образом "принятую" в 1993 году "Конституцию РФ", то он может ссылаться, например, на следующий документ -- "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".



Кстати, оно никогда не отменялось. Согласно ему, Ельцин -- преступник. Дальнейшие изменения "законодательства РФ" проходили в девяностые годы по ельцинским "Указам", -- т.е. абсолютно недействительны. Следовательно, вся нынешняя "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов, воцарившаяся в России на "основании" полнейшего беззакония. И, естественно, никто не обязан подчиняться никаким "указаниям" представителей этой банды...



Мне могут возразить, что, мол, сейчас -- не время выяснять, законная или незаконная власть, если она в данный момент борется, мол, за спасение жизней людей, пытаясь, мол, победить мировое бедствие, т.е. нынешнюю пандемию... Увы, российская власть, судя по всему, борется совсем за другое, -- в частности, за укрепление своего главенствующего положения и за, как говорится, "распил" бюджета.



Вот, например, -- ссылка на один из материалов, показывающих размер денежных средств, "львиная доля" которых, судя по всему, предназначена именно для такого "распила", -- https://mbk-news.appspot.com/news/plan-vosstanovleniya/ ("Правительство оценило план восстановления экономики в 8 трлн рублей. Масштабная поддержка населения в него не вошла")



На мой взгляд, из этой вышеприведённой цифры, вроде бы обозначающей ущерб в России от почти полного сворачивания российской экономики в процессе "борьбы с пандемией коронавируса", следует, что гораздо лучше было бы вообще не объявлять никаких экономических и прочих запретов в связи с этой "пандемией", а сэкономленные таким образом "8 трлн рублей" -- или хотя бы какую-то их часть -- потратить, в частности, на лечение тех смертельно больных детей, несчастные родители которых постоянно собирают на это деньги с помощью СМИ и объявлений в Интернете.



Даже если считать, что, в среднем, на излечение одного ребёнка нужно 10 миллионов рублей -- хотя обычно в объявлениях пишут про значительно меньшие суммы, -- то лишь на половину от вышеупомянутых "8 триллионов" можно было бы вылечить около полумиллиона -- т.е., вероятно, практически всех -- смертельно больных детей России (или даже всего бывшего "СССР", а не только России), да ещё и сэкономить при этом несколько триллионов... Причём, судя по Швеции и другим странам, где не было и нет практически никаких запретов в связи с нынешней "пандемией", их отсутствие не приводит к увеличению смертности более, чем на микроскопические доли процента от всего населения соответствующей страны. А деньги, потраченные на эти бессмысленные -- и к тому же "обнуляющие" чуть ли не все права человека -- запреты, можно было бы истратить на спасение в десятки или даже в сотни раз большего количества человеческих жизней, да и на многое другое ещё осталось бы...



Впрочем, на мой взгляд, очень возможно, что именно вышеупомянутое "обнуление" прав человека, т.е. превращение России в некое подобие тоталитарной Северной Кореи (а вовсе не какая-то "борьба с коронавирусом") и является на самом деле главной целью всех этих запретительных мер, -- наряду с меркантильными чиновничьими интересами, включая вымогательство бесчисленных взяток за "обход" разнообразных запретов...



Теперь добавлю ещё кое-что насчёт доводов в пользу той версии, что именно российская власть -- по-видимому, совместно с дружественной ей китайской -- причастна к созданию и, вероятно, к распространению вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса. Вот, например, ссылка на одну более-менее интересную недавнюю публикацию и её название -- https://mbk-news.appspot.com/news/vektor-zayavil-o-sozdanii/ : ""Вектор" заявил о создании вакцины против коронавируса. Её можно будет закапать в нос".



Я много раз читал и слышал в разных СМИ и в Интернете заявления специалистов-вирусологов о том, что "вакцину против коронавируса" можно создать, в самом лучшем случае, примерно за полтора года... А если знаменитый новосибирский вирусный центр "Вектор" (где, кстати, осенью прошлого года случился довольно странный взрыв) её уже создал, -- то, может быть, он начал её создавать ещё за год до начала нынешней коронавирусной "пандемии", чудесным образом откуда-то узнав о приближении этого "природного" бедствия??... Может быть, он узнал об этом от своих коллег или, так сказать, соратников из славного города Ухань?... Или, может быть, они с ним давно уже объединились и "работают" вместе, -- разумеется, под "мудрым руководством" российских и китайских "вождей"??...



А вот, например, ссылка на один довольно подробный материал (с его содержанием я согласен процентов на 80 -- 90), весьма уважаемый автор которого свидетельствует в нём, что в разорённой российскими войсками Чечне "китайский коронавирус" -- как, впрочем, и некоторые другие вирусы или бактерии -- начали испытывать на местных жителях ещё до того, как про его эпидемию объявили китайские власти, -- http://www.krugozormagazine.com/blogs/article.519.html ("COVID-19. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР", Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ).



Кстати, есть и такая версия, что никакой, мол, совместной российско-китайской "спецоперации" по созданию и разпространению "коронавируса" не было, а были просто некие агенты, -- так сказать, "Петров и Боширов", -- откомандированные Путиным в китайский город Ухань и высыпавшие там -- рядом со знаменитым Институтом Вирусологии -- содержимое некой пробирки... Я, конечно, не могу полностью исключить вероятность такого, однако думаю, что это всё-таки -- не очень вероятно (может быть, лишь процентов 10 вероятности), поскольку в таком случае китайские власти, скорее всего, уже начали бы по каким-то признакам догадываться о таком варианте, и тогда в той или иной форме уже проявилось бы ухудшение российско-китайских отношений.



Однако, такого ухудшения -- вроде бы совершенно не заметно, так что гораздо вероятнее, на мой взгляд, именно совместная, так сказать, "спецоперация" российских и китайских правителей и их так называемых "спецслужб".



Кто-то из читателей, вероятно, может что-нибудь возразить мне в том смысле, что, мол, едва ли могут российские и китайские власти оказаться столь лишёнными каких-либо зачатков или остатков морали и нравственности, чтобы пойти на столь чудовищное злодеяние. В ответ на это я могу упомянуть, например, про другую их чудовищную -- причём, не предполагаемую, а практически полностью доказанную -- совместную "спецоперацию", длившуюся (а может быть, и до сих пор длящуюся) на протяжении, как минимум, около десятка лет.



Поясню, что ещё в 2013 году я кое-где опубликовал один свой -- точнее, лишь отчасти свой -- материал по данной теме, основанный исключительно на фактах и доводах, большинство из которых взято из "Новой газеты" (точнее -- из подробнейших статей очень опытного и уважаемого журналиста Георгия Бородянского), -- и, судя по многим отзывам, большинство читателей даже представления не имели, что столь невообразимо чудовищные вещи могут твориться в 21-ом веке (как правило -- в городе Бикин на российско-китайской границе). В дальнейшем этот материал был перепечатан довольно многими сайтами. Прилагаю на всякий случай, помимо его заголовка, сразу 3 ссылки на него (слабонервным читать его не рекомендую!) -- "ПРИЗЫВНИКИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА... РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ!": https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post268491218/ , https://avtonom.org/freenews/prizyvniki-dobro-pozhalovat-na-rossiysko-kitayskiy-myasokombinat , https://www.liveinternet.ru/users/irwi/post268562504/ .



Ещё могу напомнить, что, так сказать, "моральный облик" нынешних российских властей проявился и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в "Норд-Осте" с Бесланом, и в развязывании войны на Украине, и в очень многих других более или менее известных чудовищных злодеяниях... Да и про китайские власти тоже, увы, можно вспомнить очень многое подобное (например, про невообразимо зверское истребление активистов многомиллионного оппозиционно-религиозно-спортивного Движения "Фалуньгун" или про концлагеря для мусульман в "Синьцзян-Уйгурском автономном районе")...



Так что, увы, российская правящая "элита", как и родственная ей по духу китайская, вполне способна и на то, что изложено в данной статье... Кстати, некоторые вполне ощутимые, так сказать, "дивиденды" от нынешней "пандемии коронавируса" российский и китайский режимы уже начали получать. В первую очередь я имею в виду, что с помощью данной "пандемии" этим режимам удалось почти полностью избавиться от более-менее регулярных в предыдущие месяцы многотысячных оппозиционных митингов и демонстраций. Можно вспомнить и про Гонконг, и, например, про нынешнюю путинскую "конституционную реформу" с абсолютно узурпаторским "обнулением" президентских сроков, в ходе которой непременно были бы очень массовые оппозиционные митинги, если бы не нынешняя "пандемия"...



Кстати, объявленное на днях в Москве постепенное "сворачивание ограничительных мер", скорее всего, увы, представляет из себя лишь, так сказать, "рекламный ход", предназначенный, судя по всему, для повышения путинского "рейтинга" перед назначенным на 1-е июля "голосованием по поправкам в Конституцию". Думаю, что вскоре после этого "голосования" вдруг снова "выяснится", что "пандемия коронавируса", мол, продолжается, и большинство вышеупомянутых "ограничительных мер" необходимо, мол, срочно вернуть...



С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж). … показать больше 0 0