Мальчик без костей

...Сюда переезжает правительство. Хабаровск переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старый Хабаровск. Питерцы и ростовчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. А там - как знать - может, лет через восемь в Хабаровск переберется Организация Объединенных Наций?!.



На фото — Леонид Анцелович.

Леонид Анцелович