...Я знаю - со всеми Так в жизни бывает, Известно для нас наперёд - Любой умирает, Любовь умирает, А кажется, что не умрёт…

Спешили-торопились дни,

Их было мало.

Толпились весело они,

Я их считала.

То солнце было на дворе,

То непогода.

Листвой слетавшей в сентябре

Мелькали годы.

На эту суету взгляни -

Не удивляясь -

Как быстро вспять бегут они

Не замедляясь!

Я мимо дней и лет бреду

Потупясь, каясь,

Я кротко дней последних жду

Не отвлекаясь…

***

***

Судьбе я молилась,

И солнцу молилась,

И морю, и кораблю,

Я помню - со мной

Это сразу случилось,

Уверилась я, что люблю.

Я знаю - со всеми

Так в жизни бывает,

Известно для нас наперёд -

Любой умирает,

Любовь умирает,

А кажется, что не умрёт…

***

Жарко, солнечно и сухо

Утром на земле.

Потирает лапки муха,

Сидя на столе.

Быть опрятной и примерной,

Верить и парить…

Мухе хочется, наверно,

И любимой быть…

***

Очень сладко и приятно

Есть, смеяться, врать,

Точно так же, вероятно,

Будет умирать…

***

Над лесом полная луна

Взошла, повисла.

В луне мне явственно видна

Частица смысла.

Вдруг пролетела с поля в лес

С шуршаньем стая

Весь смысл медлительно исчез,

Истаял.

***

Сказать не могу, что умелой была,

Скорей забавлялась, играла.

Камней я немало нашла-собрала,

Немало камней разбросала…

Теперь снова камни в подол соберу.

Песок с них слегка обтираю,

Бросаю, свою повторяя игру,

Старательно цель выбираю.

А ветер так чист - надышаться нельзя!

Он влажный, душистый и свежий,

Довольно легко попадаю в глаза,

Но в сердце значительно реже…

***

Когда пронижет солнце лист -

Зелёный цвет прозрачен, чист…

А брызги на таком листе

Немыслимы по красоте!

Гляжу я утром на него -

И мне не надо ничего!

***

Грущу и в солнечный денёк,

И в непогоду…

В печаль я прячусь как в тенёк…

Проходят годы,

Зовут подруги со двора -

Я не гуляю,

Загнулся уголок ковра -

Не поправляю…

***

А что мне с памятью поделать?

Вот на вопрос ответа нет!

Забыть о ней легко и смело -

Простой, решительный ответ.

Вплоть подойти к чужому краю,

Тоску ненужную убить…

А для чего мы умираем?

Чтоб всё на свете позабыть…

***

Ненаглядные и любимые!

Быстро годы мелькают мимо, и

Понимаешь, что плохо дело -

Жизнь прошла - понять не успела…