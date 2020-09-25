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Кругозор КУЛЬТУРА
сентябрь 2020

Со всеми так в жизни бывает

Лора Завилянская
Лора Завилянская
...Я знаю - со всеми
Так в жизни бывает,
Известно для нас наперёд -
Любой умирает,
Любовь умирает,
А кажется, что не умрёт…
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Спешили-торопились дни,
Их было мало.
Толпились весело они,
Я их считала.
То солнце было на дворе,
То непогода.
Листвой слетавшей в сентябре
Мелькали годы.
На эту суету взгляни -
Не удивляясь -
Как быстро вспять бегут они
Не замедляясь!
Я мимо дней и лет бреду
Потупясь, каясь,
Я кротко дней последних жду
Не отвлекаясь…

***

 

***

Судьбе я молилась,
И солнцу молилась,
И морю, и кораблю,
Я помню - со мной
Это сразу случилось,
Уверилась я, что люблю.
Я знаю - со всеми
Так в жизни бывает,
Известно для нас наперёд -
Любой умирает,
Любовь умирает,
А кажется, что не умрёт…

***

Жарко, солнечно и сухо
Утром на земле.
Потирает лапки муха,
Сидя на столе.
Быть опрятной и примерной,
Верить и парить…
Мухе хочется, наверно,
И любимой быть…

***

Очень сладко и приятно
Есть, смеяться, врать,
Точно так же, вероятно,
Будет умирать…

***

Над лесом полная луна
Взошла, повисла.
В луне мне явственно видна
Частица смысла.
Вдруг пролетела с поля в лес
С шуршаньем стая
Весь смысл медлительно исчез,
Истаял.

***

Сказать не могу, что умелой была,
Скорей забавлялась, играла.
Камней я немало нашла-собрала,
Немало камней разбросала…
Теперь снова камни в подол соберу.
Песок с них слегка обтираю,
Бросаю, свою повторяя игру,
Старательно цель выбираю.
А ветер так чист - надышаться нельзя!
Он влажный, душистый и свежий,
Довольно легко попадаю в глаза,
Но в сердце значительно реже…

***

Когда пронижет солнце лист -
Зелёный цвет прозрачен, чист…
А брызги на таком листе
Немыслимы по красоте!
Гляжу я утром на него -
И мне не надо ничего!

***

Грущу и в солнечный денёк,
И в непогоду…
В печаль я прячусь как в тенёк…
Проходят годы,
Зовут подруги со двора -
Я не гуляю,
Загнулся уголок ковра -
Не поправляю…

***

А что мне с памятью поделать?
Вот на вопрос ответа нет!
Забыть о ней легко и смело -
Простой, решительный ответ.
Вплоть подойти к чужому краю,
Тоску ненужную убить…
А для чего мы умираем?
Чтоб всё на свете позабыть…

***

Ненаглядные и любимые!
Быстро годы мелькают мимо, и
Понимаешь, что плохо дело -
Жизнь прошла - понять не успела…

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