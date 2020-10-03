Об Айзеке, который очеловечил роботов

В этом году миновало сто лет со дня рождения Айзека Азимова, американского писателя-фантаста, популяризатора науки, биохимика, родившегося в Российской империи на территории нынешней Республики Беларусь, где прошла юбилейная конференция, посвящённая Азимову. Удивительно и радует: конференция — несмотря на неспокойное для Беларуси время политических треволнений...

В этом году миновало сто лет со дня рождения Айзека Азимова, американского писателя-фантаста, популяризатора науки, биохимика, родившегося в Российской империи на территории нынешней Республики Беларусь, где прошла юбилейная конференция, посвящённая Азимову. Удивительно и радует: конференция — несмотря на неспокойное для Беларуси время политических треволнений...

Среди многого прочего замечательного Азимов сформулировал ТРИ ЗАКОНА РОБОТОТЕХНИКИ, впервые сформулированные им в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, в рассказе «Хоровод». Приведем три закона робототехники Азимова в переводе, использованном Википедией:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Три закона Азимова для роботов, созданных Разумом, подобны трём законам Ньютона для “неразумной” Вселенной. Они напоминают десять заповедей Христа - тождественные или почти тождественные заповедям Моисея. С той разницей, что каждый последующий закон Роботов, созданных Человеком, обусловен выполнением предыдущего или же предыдущих законов.

Другая разница – заповеди для каких-либо живых существ (львов, антилоп, крыс, слонов, мух, крокодилов...), за исключением человека, нам неизвестны. Хотя представить и/или попробовать написать такие – захватывающая перспектива фантаста.

Но вернемся к законам Азимова. Казалось бы, все замечательно – пока остаётся в фантастике и в мечтах. В реальности же, в которую человечество, ведомое “Разумом”, вляпалось, намного суровее.

Приведу только один пример. В нескольких странах мира ведётся работа над созданием солдат-роботов, которые будут абсолютно метко стрелять, уничтожая противников.

Абсолютно метко кидать гранаты. Абсолютно убийственно для противника вступать в рукопашный бой. Идеально выбрасываться с парашютом, нападая во время падения. Преодолевать рвы шириной до 20 метров и прыгать на пятый этаж. То есть быть армией, которую человеческие армии не смогут победить, как конкистадоров Кортеса, имевших ружья и лошадей, не могла победить миллионная армия коренных жителей Америки, вооруженных каменными топорами.

Противостоять робот-армии сможет только другая робот-армия. Таким образом, война роботов станет войной технологий, их создающих, а также количества этих роботов, брошенных в бой.

Серьёзность проблемы военных роботов видна уже потому, что Илон Маск - Эдисон XXI века - призвал запретить разработку солдат-роботов во всех странах. Но запрет производства «искусственных воинов» пока так и не принят ООН.

А чего ждать человечеству после эпохи коронавируса? Напрашивается рассказ в стиле “451 по Фаренгейту” другого великого фантаста XX века Бредбери. Высадака роболдат, посланных неведомо кем, захватывает Англию (Россию, Америку) подобно тому, как зелёные вежливые человечки, посланные незнамо какой страной, захватили (или освободили – зависимости от того, как оценивается происшедшее в разных странах) полуостров Крым.

Оказалось (пока в предполагаемом будущем), что страна, нарушившая запрет на производство роболдат и произведшая их числом больше, чем население Франции (а может быть даже Китая – почему бы и нет?) стала владычицей мира.

И это уже не фантастика. Это прогноз, который не хочеться делать, чтобы не накликать. Это реалии мира, в котором Азимова с нами уже нет. И в столетний юбилей гения научной фантастики и популяризации науки, хочется вспомнить об этом уникальном и замечательном человеке, рассказы и книги которого несли миру гармонию и доброту, с улыбкой и благодарностью.