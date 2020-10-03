Памфлет о вождях

...ну, не надо во всём винить Путина, он же по статистике всего один из не то 140, не то 120 миллионов соотечественников. Ну, стал человек Президентом...

Не так давно Путин произнес виртуальную речь на очередной Генеральной ассамблее ООН. Обидно, что виртуальную. Рейтинга мы никогда не узнаем. А жаль, наверняка было бы интересно посмотреть, кто при происходящем сегодня в мире остался бы в зале и слушал. Впрочем, для российского президента давно стало типичным произносить внешние речи с прицелом на своих граждан, подготовленных верными СМИ, а внутренние - для внешних друзей, проплаченных и задаренных подарками и выгодными контрактами.

Не так давно Путин произнес виртуальную речь на очередной Генеральной ассамблее ООН. Обидно, что виртуальную. Рейтинга мы никогда не узнаем. А жаль, наверняка было бы интересно посмотреть, кто при происходящем сегодня в мире остался бы в зале и слушал. Впрочем, для российского президента давно стало типичным произносить внешние речи с прицелом на своих граждан, подготовленных верными СМИ, а внутренние - для внешних друзей, проплаченных и задаренных подарками и выгодными контрактами.

Не верите? Вот доказательство – теперь каждый россиянин знает, что он богаче чиновников, сидящих в ООН. Беднягам российская вакцина предложена в качестве гуманитарной помощи. Теперь „RT” устами Симоньян или «НТВ» устами Бабаяна вполне смогут утверждать за свои «скромные» зарплаты, что россияне живут лучше всех.

Граждане, не получившие полноценной поддержки в период пандемии, могут легко поделиться в виде обычного «интернационального долга» - спешно сотворенной вакциной - с бедствующими чиновниками международной организации и остальным миром, если они закроют глаза на всё прочее, сотворённое в Грузии, Украине, Беларуси и прежде всего в РФ. То, что стоимость вакцины превышает минимальный доход, о котором даже по официальным данным мечтают как минимум 27 миллионов российских граждан, живущих ниже этой унизительной для европейца цифры, вспоминать не стоит. Затянут ремни потуже и поделятся с удовольствием. Особенно учитывая, что последствия вакцинации в следующем, а тем более в последующих поколениях не изучены.

Простите, времени нет, да и особенной необходимости, видимо, тоже. Вакцина же предназначена для прививки не всем. Или, возможно, вакцин несколько и героям рекламных прививок прививают что-то другое?

Однако ну не надо во всем винить Путина, он же по статистике всего один из не то 140, не то 120 миллионов соотечественников. Ну, стал человек Президентом, но не планировал же, не готовился ни в школе, ни в институте.

И в другой - особенной школе - об этом даже не мечтал. Вообще, был счастлив и доволен жизнью, живя в тихом особнячке в Дрездене. Напомню: не в столице! Достаточно далеко, на периферии основной деятельности и ГСВГ и прочих советских и ГДР-овских служб. Короче - жил не тужил, в тени Дрезденской галереи, которую не было необходимости посещать. Наслаждался пивком немецким и понемногу обрастал связями среди не всегда чистых на руку бизнесменов, падких на «крышевание» со стороны казавшегося всесильным и страшным КГБ. Обычная для периода застоя ситуация.

Потом было и того скучнее. Второсортный, не столичный ВУЗ. Академический профессор, далекий от реалий действительности, хотя и умеющий красиво говорить и имеющий, куда большие амбиции, чем его соглядатай. Так и хочется повторить вместо Путина известную в его поколении крылатую фразу-крик из «Брильянтовой руки»: «Не виноватая я, он сам пришёл!..»

Ладно, пересказывать все крутые повороты судьбы не буду. Многие многое знают, кто из официальной биографии, кто из доклада М. Салье. В любом случае окружающие трон убеждали: «Парень, ты - помазанник!»

Сидя там, наверху, трудно в это не поверить. По мановению российской властной чудо-палочки скромный домик в кооперативе «Озеро» превратился во множество резиденций, дворцов, вил и прочего, прочего, прочего. Все друзья оказались миллионерами, а кое-кто и миллиардером. Такое не каждому помазаннику может присниться.

Кстати, уверен: скромному председателю колхоза тоже не снилось, что он станет на 26 лет не председателем, а правителем не родной для него межи в поле, а всей любимой Беларуси. Но чего не бывает на постсоветском пространстве. Один произносит виртуальную речь, другой практически виртуально инаугурирует себя в президенты на новый срок. Это происходит в то время, как народ страны в большинстве, как и весь остальной мир, простите, забыл про героя первых трёх абзацев и преданные ему «без лести» российские СМИ, ни результаты, объявленные очередной «бесприданницей» во главе Центризбиркома, ни тем более инаугурацию не признают никогда. Увы, «вожди» на постсоветском пространстве продолжают эстафету жизни в параллельных от своих граждан пространствах.

Уверен, найдутся те, кто скажут - они не виноваты. Возможно. Однако они ВИНОВАТЫ! Виноваты в том, что довели свои страны до того состояния, в котором они сегодня находятся. Старая истина гласит: «если ты не в силах контролировать, что происходит в твоем доме, то уходи из него!» Доказывать, что «батька» перестал быть батькой, уже никому не надо. НИКОМУ, ИМЕЮЩЕМУ ГЛАЗА И УШИ, а не российский или беларусский телевизор. Доказательств того, что Путин перестал контролировать страну, если вообще когда-то контролировал, тоже хоть отбавляй.

Не верите? Хотите сказать, что Фургал представлял опасность для Путина? Что происшедшее в Хабаровске, повлекшее за собой неутихающую волну демонстрации достоинства жителей Приморья, произошло по его приказу. Не верю. Перефразируя известные строки уничтоженного в СССР поэта « Он живет под собою не чуя страну». Действительно из Красной поляны страна совсем не видна. Рискну открыть глаза – страна это не только сытые чиновники и силовики. Это ещё десятки миллионов униженных и оскорбленных, сгибающихся перед любым местным прыщем типа Кущевских братков, перед инструктором, гибддешником, налоговиком, санинспектором и прочими, прочими, прочими. Вы хотите сказать, что «специалисты-любители шпилей» посланы из Кремля? Нет. Недаром об ухажере дочери Скрипаля так усиленно молчали российские СМИ! Да и судьба этих горе путешественников разительно отличается от судьбы «официанта с чаем» Лугового. Они исчезли. Увидеть их в Госдуме даже в списке Жириновского нет шансов. Возможно, вообще их увидеть уже сложно. Отравление Алексея Навального, конечно, возможно ошибаюсь, но судя по репортажу из Новосибирска, самовольной посадке самолета в Омске, предпринятой в соответствии с нормами гражданской авиации, а не спецоперации, командиром корабля, действия медиков в первый час – всё это не укладывается в отданный приказ с самого верха. Абсолютно уверен, если бы это был приказ, даже коридор для самолета немецких медиков оказался бы закрыт – пандемией! Но, в том-то и дело, что, посадив дружков и одноклассников и их дружков и родственников, оторвавшись от реалий страны, президентом, которой ты называешься, ты становишься вольным или невольным прикрытием, «крышей» их преступлений. Если ты ее не знаешь и доверяешь отправленным «на кормление», то вина прямая или косвенная все равно ложится на тебя. От неё не отвертеться! Как не отвертеться от разгона людей, пыток, убийств, прямых и тайных, от коррупционных скандалов, от преступных приказов, от извращенных трактовок истории в попытке оправдать свои бесправные действия. Всё это нарастает, как снежный ком, и рано или поздно неизбежно превратится в лавину.

Напомню. С августа 1914 года до подвала Ипатьевского дома прошло всего 4 года. С 1953 до ХХ съезда и того меньше. Суд истории не отвратим, никакое военно-истерическое общество не поможет.

Григорий Амнуэль, 23.09.2020.