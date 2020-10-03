Ложь и дезинформация вокруг нас



На фото - Камала Харрис.

"Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами… не участвующими в голосовании" /Джордж Нейтан/

Сам себе признаюсь: никогда столько не слышал лжи и не писал о ней, как в период "царствования" Трампа. Одна надежда на царя Соломона - "Всё проходит и это пройдет"...

Сам себе признаюсь: никогда столько не слышал лжи и не писал о ней, как в период "царствования" Трампа. Одна надежда на царя Соломона - "Всё проходит и это пройдет"...

Дорогие читатели! Пристегнитесь ремнями, мы с вами входим в облака ложной информации, дезинформации, полные рождения новых слухов и новых лжетеорий о заговорах.

Вроде бы привычная в США ситуация перед выборами Президента, но на сей раз она несёт своеобразную политическую окраску при наличии нового, но довольно известного на политической арене лица, ставшего сегодня не менее ярким, чем кандидат в Президенты.

Камала Харрис, кандидате в вице-президенты США, сенатор. О ней речь. Впервые, начиная с 70-х годов прошлого столетия, я становлюсь свидетелем более, чем формального отношения к кандидату в вице-президенты. Ажиотаж вокруг её имени затмил на время интерес к Джо Байдену.

Коротко о Камале. Родилась в 1964 году в Окленде, Калифорния. Происхождение и окружение Камалы по-настоящему интернациональное. Родители - иммигранты: мать из Индии, отец из Ямайки, муж - американский еврей. Камала с самого начала своей трудовой деятельности посвятила себя политической карьере. Обучалась в Говардском университете, что в г. Вашингтоне, получила диплом юриста по окончании Калифорнийского университета. Была избрана генеральным прокурором Калифорнии в 2010 году и переизбрана в 2014. В 2016 её избрали в Сенат США (первая азиатская женщина).

Буквально на второй день после решения Байдена в случае побдв на выборах остановиться на кандидатуре госпожи Харрис в качестве его вице-президента - возмущённым хором заголосили, словно сговорившись, разного рода крайне правые в блогах, ток-шоу, прессе.

Пошло в ход новое и хорошо забытое, теории заговоров и ложной информации. Есть забавный политический афоризм: если в течение 24-х часов ложный слух не опровергнут, то на следующий день он становится правдой.

Атака началась с якобы причастности Камалы к так называемому ПиццаГейт (PizzaGate) заговору. Сущность "заговора" заключается в безосновательном обвинении Хиллари Клинтон и Демократической элиты в проведении незаконного круга действий и использования детской порнографии на секретных собраниях в одном из ресторанов Вашингтона. Согласно слухов, связь Камалы Харрис в этом "злодеянии" заключалась в участии ее сестры в Хиллари пицца вечеринке в 2016 году. Буквально в этот же день началась заранее приготовленная атака на Твиттере, где более 4200 участников вели дискуссию на тему, о " связи" Камалы Харрис с PizzaGate. В этот же день на Фейсбуке дюжина QAnon групп выставила на обсуждение участие Камалы Харрис в PizzaGate party. Этот ложный трюк достиг 624000 человек. На Инстаграме 77 объявлений пытались распространить ложь дальше. На YouTube было выставлено видео, которое просмотрели 30 тысяч раз. Представитель Фейсбука заявил, что проверкой правдивости информации занимается третья сторона, которая в тот день (довольно странно) не проверила правдивость. Твитер заявил, что удаляет навсегда участников, ассоциированных с группой QAnon. YouTube заметно уменьшил появление видео, связанные с QAnon. Как говорят: лучше позже, чем никогда! Все эти действия говорят о том, как взволнованы правые реакционные группы появлением Камила Харрис на политической арене будущего потенциального правительства. Я уже не упоминаю о голосистых радио-политических " певцов": Лимбо, Левин, Шапиро и т.д.

Следующим номером распространения фальши стал старый, но вечный провокационный вопрос о расовой принадлежности человека.

"Борцы за правду" бросили кость расистам: " Она не Черная!!" Эти заявления повторялись 40 тысяч раз в Интернете. Другими словами, она - не американская чёрная. "Она - наполовину индуска и наполовину jamaican (человек из Ямайки). Она крадет у американских черных их историю". Candace Owens, радио комментатор правого реакционного крыла, заявила через Фейсбук, что Камала кривила душой, назвавшись Indian-American при выборах в Сенат, а сейчас выбрала африканское наследие. Чуть позже Фейсбук проверил "факты", выданные Candace Owens и нашел, что они (эти "факты") не имеют никакой связи с правдой.

Теперь уже Candace Owens отказывается от своих "фактов", заявляя, что никогда не говорила то, что появилось в Фейсбуке. Но…слово не воробей!

Я уверен, что в недалеком будущем появится новая сенсационная "информация" о Камале Харрис.

Вне зависимости от политической партии, сексизм и расизм будет процветать в американской жизни.

Одним из смешных обвинений Камалы Харрис, появившимся в Интернете, это якобы её связь с актером Jussie Smollett. Jussie Smollett - афроамериканский актер, который был осужден за клевету. Он появился в Чикагской полиции с ложным заявлением, что он подвергся нападению двух белых человек с повязками MAGA на голове, которые повязали петлю на его шее. Полиция расследовала это дело и нашла актера виновным. На этом историю можно было бы снести в архив, но правые консервативные вебсайты сфабриковали новое обвинение, что якобы Камала Харрис - тетя этого актера и заранее знала о его предстоящих планах. Факты были проверены и было опубликовано, что никакого родства не было, как и не было участия Камалы в планах актёра.

В последние годы немало внимания уделено опасности фейковых новостей, дезинформации. Впереди мир ожидает новый вызов - так называемые "дипфейки", которые заставляют людей буквально сомневаться во всем, что они видят. Безудержное распространение неправдивой информации ставит новые вызовы ориентирования в жизни. Ложную информацию при этом нельзя путать с дезинформацией, "фейковыми новостями" или, например, "дипфейками" В чем же разница? В намерениях распространения.

Ложная информация - та, в которую верят люди, ее распространяющие. Это ложные сведения, распространяемые независимо оттого, есть ли намерение ввести в заблуждение. С другой стороны, дезинформация - это намеренное введение в заблуждение или предвзятая информация, манипулирование фактами, пропаганда.

Если политик распространяет информацию, не являющуюся правдивой, и политик об этом хорошо знает, в виде публикаций в СМИ, фотографий и т.п., это и есть дезинформация. Но когда человек видит эту дезинформацию и верит ей, еще и начинает распространять - это становится ложной информацией.

Если пару лет тому назад, казалось бы, словом "дезинформация" удивить было сложно, и даже если люди будут доверять только потому, что увидели собственными глазами - здесь новости тоже неутешительны. Ведь неизбежное появление так называемых "Дипфейков" заставит сомневаться буквально во всем, что человек видит на экранах. "Дипфейк" - чрезвычайно реалистичные манипуляции аудио- и видео материалами. Слово состоит из двух английских слов: "deep" - глубокий и "fake" - фальшивка.

Говоря словами словаря, "дипфейк" - управляемый искусственным интеллектом механизм замещения лица человека на видео лицом другого человека путем машинного обучения.

В 2018 году американский режиссёр провел следующий эксперимент: На видео показан Обама, поливающий грязью Трампа. На самом деле Обама ничего такого не говорил. Ролик был создан с помощью программы Fakeapp и графического редактора Adobe After Effects. Режиссер хотел показать будущее (я бы добавил уже настоящее) "фейковых" новостей.

В Китае, например, государственное информационное агенство "Синьхуа" представило нового цифрового члена своей редакции - телеведущего, работающего на основе искусственного интеллекта. Он не является примером "дипфейка", но демонстрирует, как реалистично может выглядеть "цифровой" человек, которому "вложили слова в уста."

Но это только начало. Со временем, а я думаю, что время уже пришло, такие технологии могут позволить ЛЮБОМУ создавать видеоролики о реальных людях, где они будут говорить то, чего никогда не говорили. Это уже стало современным оружием в условиях информационных войн. Социальные сети, как и с "фейковыми новостями" стали плодотворной почвой для циркуляции таких "дипфейков", которые имеют опасные последствия для политики. Попытка России повлиять на американские президентские выборы в 2016 году из-за распространения противоречивых и политически зажигательных сообщений в Фейсбуке и Твитере уже продемонстрировала , как легко можно ввести дезинформацию в поток социальных сетей. Возникает еще одна проблема: люди перестанут верить настоящим записям и будут меньше доверять новостным агенствам. Самим журналистам то же будет сложнее ориентироваться в том, что является настоящим материалом, а что "дипфейком". И хотя технология создания "дипфейков" развивается достаточно быстро, также появляются и ресурсы, имеющие целью их выявлять.

Читая политические статьи некоторых авторов в Кругозоре, можно смело сказать, что их "творчество" было тронуто теми элементами, о которых я писал выше. У одних это происходит из за незнания предмета, у других из - за желания доказать свое знание. Доводы, применяемые авторами, ограниченные ( ограниченные рамками знаний), но довольно голосистые.

Возьмем к примеру последнюю статейку политического агитатора Кругозора Леона Вайнштейна под названием: в какой Америке он хочет жить. Он немножко флиртует с нами, на самом деле статья повествует о том, в какой Америке он не хочет жить. Ах, да прошу прощения, я забыл, что непременным условием идеальной Америки по Вайнштейну и в связи с тем, что у него есть любимые внуки, это общество должно быть с узаконенной проституцией. В своем "шедевре" он пишет, что ни одно "здравомыслящее общество не может функционировать без проституции"(!!!). Я полагаю, что к этому выводу он пришел, изучая труды Платона. Интересно узнать уровень образования автора. Но это только "цветочки". Где он действительно запутался, то это в определении фашизма. Не хочется повторять его экономически обоснованный бред, но предполагаю, что во время написания своего эссе он плохо себя чувствовал. Хотя в оправдание автора, думаю (уж очень стиль схож), что части статейки писались под редакцией другого "маститого" агитатора господина Фрейдина, который вывел формулу, над которой провел, видимо, не одну бессонную ночь: "фашизм это высшая стадия социализма"!!!

Просто любо наблюдать, как автор легко перебрасывает Берни Сандерса и Окасио Кортес из лагеря социализма в лагерь фашизма. Прочитав следующие строки: " в любом хорошем словаре вы найдете как называется…." я вспомнил Райкина: "партия нас учит, что газы при нагревании расширяются".

Вайнштейн просто "очарован" словом фашизм, поэтому напоминаю, что фашисты уже находятся в этой стране. Это были те, кто с факелами в руках маршировали по городам Америки, скандируя: "евреи нас не заменят!". Это те, о которых наш Президент сказал, что среди них тоже есть хорошие люди".

И как всегда, Вайнштейн пугает читателя, представляя страшную картину последствий, если читатель проголосует за Байдена. Одна из них, по словам агитатора, это возникновения огромного дефицита страны. Господин Вайнштейн! Проснитесь! У нас уже финансовый дефицит, благодаря мудрой внутренней политике Трампа!! Другими словами, будем жить как в старой поговорке: "как только стали жить хорошо, так кончились деньги!"

Далее агитатор заявляет: " Мы (???) хотим, чтобы в этой было несколько политических партий" Неужели? То есть республиканская партия 1, 2 и 3?

Не хочется трогать описание предложения представителя Конгресса госпожи Тлаиб, наивно или намеренно описанной агитатором. Добавлю для читателя, что предложенный ею проект стимуляции экономики включает в себя выплату $2000 на человека, а не только чернокожего. Фонды будут взяты не из казны, а из выпуска ценных монет, так называемых mint coins. В отношении репараций вопрос не обсуждался, хотя обсуждения происходят в прессе, но не в Конгрессе или Сенате.

Невозможно и нет смысла посвятить всю статью опровержению лжи, но хочу коснуться темы "Антифа".

Начнем с того, что если бы фашистские элементы исчезли из страны, то в этот же день исчезла бы Антифа. Попросту Антифа это противостояние фашистам, не всегда, честно говоря, но иногда переступающая законы страны. Это служит причиной нападок Трампа на Антифу. Но я вспоминаю действия "законопослушного" Трампа на одном из митингов, где он поощрял толпу к действиям: "А ну, дай ему в морду, я оплачу легальные расходы". А его толпа обожает эти советы!