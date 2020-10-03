Защитить демократию!

...Те, кто думают, что будут править миром, скорее всего умрут в тюрьмах или в перевоспитательных лагерях, которые они планируют построить для других. Я хотел бы, чтобы они испытали жизнь в обществе, которое они создают, но у меня есть внуки, которых я люблю. А это значит, что мы будем голосовать и выкидывать тех из любой возможной власти...



На фото — Леон Вайнстайн-Вайнштейн.

Леон Вайнстайн-вайнштейн