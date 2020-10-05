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октябрь 2020

COVID-19 отступает в Китае

В Китае, откуда вышел коронавирус, нового всплеска заболеваемости нет. Почему? Смотрите и слушайте.
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