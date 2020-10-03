Девушка его мечты

...Сергей всегда обращал внимание на линию женских ног, утверждая, что именно ножки являются визитной карточкой любой женщины. Был уверен, что он первый высказал эту «глубокую мысль».

Демобилизация Сергея из армии предполагалась уже очень скоро. Но он не стремился на гражданку, чтобы не возвращаться в родной цех, к станку...

Демобилизация Сергея из армии предполагалась уже очень скоро. Но он не стремился на гражданку, чтобы не возвращаться в родной цех, к станку...

Его судьба не была похожа на судьбу других солдат, которые уже за полгода до ухода из армии готовились к этому, отмечая дни в календарях. Армейская служба для Сергея была не очень обременительной. Он, отличный спортсмен, служил в спорт-роте. Караулов, нарядов и особенно дедовщины за два года почти не было. Регулярные тренировки, усиленные сборы и соревнования занимали почти всё в их рот. Сергей подрос, хорошее питание привело его в более тяжёлую весовую категорию. Это могло плохо сказаться на его спортивных результатах и месте в сборной, которое он прочно удерживал, будучи в более лёгком весе.

Но всё когда-то кончается, вот и его служба тоже. Сергей уже подумывал об окончании спортивной карьеры, учёбе в институте, приобретении инженерной специальности и возможном создании семьи. Дома он ожидал фанфар от мамы и папы.

Родители встретили тепло, но достаточно спокойно. Только бабушка бурно обрадовалась.

Интеллигентная мама, бывшая учительница, очень стеснялась того вида спорта, который избрал её сын. Она говорила: «Фи, какой ужас. Я понимаю - шахматы, теннис, но бокс... Тебя могут искалечить и сделать инвалидом. Стыдно сказать подругам о твоём увлечении». Отец - инженер на заводе, постоянно занятый на работе - не вмешивался в дела сына. Он считал, что каждый должен заниматься любимым делом и сам отвечать за свои решения и поступки.

Сергей был увлечён своим видом спорта и каждый раз, выходя на ринг, получая порцию адреналина, был вполне счастлив.

Бабушка единственная в семье живо интересовалась всеми делами внука, а особенно его спортивными успехами. Она охотно делилась этим со всеми своими знакомыми.

До армии Сергей закончил два курса заочного института по специальности инженер-механик и планировал продолжать учебу. Но но представлял, что совмещать работу в цеху, учебу и спорт будет очень сложно. Сергей скучал по относительно вольной жизни в спорт-роте, когда хватало времени и на спорт, и на девушек. Похоже, спортивная карьера уходила в прошлое.

Бабушка, понимая заботы внука, словно невзначай, вслух вспомнила о примеченной чудесной, очень порядочной 18-летней девушке. Её обеспеченные и всеми уважаемые родители живут на главной улице, в самом центре города, в хорошей отдельной квартире.

Сергей хорошо знал свою добрую, доверчивую бабушку, и обычно не соглашался на её предложения, опасаясь подвоха и разочарования. Но за армейские годы все его знакомые куда-то пропали, он - человек общительный — изнывал без общения и согласился на бабушкино предложение.

Действительно, дом в центре города, ухоженная квартира, в большой комнате-гостиной было явно недостаточно света, потому что шторы были опущены. Одако взгляд молодого человека рассмотрел добротную мебель 70-х годов, дорогой хрусталь и фарфор в витрине серванта, гобелены на стенах и ковры на полу. Он понимал толк в хороших вещах - его родители и их друзья тоже любили красивое. В комнате большом удобном кресле сидела девушка, укутавшись в плед, хотя было совсем не холодно. Сергей мог видеть только её лицо и кисти рук.

Естественно, молодые люди при знакомстве предпочитают лицезреть девичью фигуру. Сергей всегда обращал внимание на линию женских ног, утверждая, что именно ножки являются визитной карточкой любой женщины. Был уверен, что он первый высказал эту «глубокую мысль».

Лицо девушки миловидно, редкого цвета зелёные глаза, густые длинные каштановые волосы уложенны в модную причёску. Небольшие, ухоженные кисти рук, ногти с аккуратным маникюром открывались взору Сергея. Лёгкая, неуверенная улыбка дополняла её внешность.

Больше ничего в ней внимательному взгляду бывалого молодого человека рассмотреть не удалось.

Обстановка была загадочная, как будто вокруг витала какая-то тайна. Знакомство произошло с лёгкими рукопожатиями без приветливой улыбки со стороны девушки. Сам Сергей, конечно, улыбался, как это обычно принято в таких случаях.

Через минут пять постучались и вошли в квартиру двое мальчишек, интеллигентного вида, лет 18-19. исьОба худые, немного сутулые, довольно симпатичные, один немного выше другого, похожие друг на друга, как братья погодки. Они вяло пожали руку Сергея при знакомстве.

Разместились на стульях перед сидевшей в кресле девушкой. Пришедшие ребята предложили играть в какую-то игру, где называются цвета и предметы. Сергей подумал: «Старшая группа детского сада. Куда я попал?» Будучи человеком вежливым и воспитанным, несмотря на два года армии, он охотно принял участие в этой, на его взгляд, глупой игре.

Увлёкшись, компания не заметила, как прошёл час. Девушка во время игры говорила мало и тихо, а ребята — захваченные игрой, были шумные, как дети. Сергей спокойно, с улыбкой наблюдал за этим детским утренником. Время от времени в комнату молча входили и выходили родители девушки. Угощением не пахло. Не было предложено даже воды. Девушка несколько раз бросала заинтересованные и оценивающие взгляды на Сергея. Он тоже иногда поглядывал на неё, мысленно спрашивая себя: «Что ты собой представляешь и что тебе от меня надо?..»

Пришло время прощаться. Сергей мило кивнул всем, поблагодарив за приятное времяпровождение. Уходя, перехватил взгляд девушки. Она улыбнулась и сказала: «Приходите ещё, будем рады».

«Спасибо, непременно», - вежливо ответил молодой человек. За целый час она так и не встала с кресла, и он не смог увидеть ни её фигуры, ни её ног.

Выйдя на улицу, Сергей почувствовал усталость, как от напряженной двухчасовой тренировки. «Боже, какая скука» - подумал он, жалея о потерянном времени.

Бабушке сказал, что девушка симпатичная, но, наверное, больная. «Зачем нам больные, когда вокруг так много здоровых», - согласилась бабушка.

В конце осени Сергей познакомился в доме давней приятельницы с девушкой своей мечты. Они встречались уже несколько месяцев и были в восторге друг от друга. Прошла зима. Тёплым, весенним днём Сергей вместе со своей ненаглядной беззаботно гуляли по главной улице. Они как раз проходили мимо дома, где несколько месяцев назад он посетил протеже своей бабушки. Вдруг из парадного этого дома выкатилась детская розовая коляска, а за ней появилась зеленоглазая девица. Та самая, которая пребывала в кресле, завёрнутая в плед во время его единственного посещения этой загадочной квартиры.

Он мог видеть девушку во весь рост, но его уже не интересовали ни её фигура, ни линия её ног. Она узнала Сергея и зло сверкнула своими изумрудными глазами.

Он чуть кивнул. Эта сцена не осталась незамеченной его спутницей.

«Что происходит? Ты её знаешь? Вы знакомы?»

«Да почти, что нет».

Пришлось подробно рассказать любимой девушке о давно забытой истории.

«А всё могло быть гораздо хуже, повезло» - подумал Сергей с радостью.

Через полгода он женился на девушке своей мечты.