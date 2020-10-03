Путешествие по южному полушарию

Продолжение. Начало.



Карта туристического маршрута



Часть вторая. (1 - 19 марта 2011 года)

Своими планами посещения Австралии я делился с бывшей сотрудницей по месту работы в Киеве, Мусей Ольшанской. Муся одобрила наш выбор после ознакомления на интернете с предлагаемым туром компании "Глобус".

Своими планами посещения Австралии я делился с бывшей сотрудницей по месту работы в Киеве, Мусей Ольшанской. Муся одобрила наш выбор после ознакомления на интернете с предлагаемым туром компании "Глобус".

- Те места, в которых вы побываете согласно описанию тура, я, прожив в стране 32 года, ещё далеко не все посетила, - говорила мне Муся в наших беседах по Скайпу.

Нашим обязательным условием при выборе тура был проезд на поезде с севера на юг страны. Из всех туристических агентств, только "Глобус" осуществлял такую поездку, и, как впоследствии оказалось, она того стоила.



Австралия https://annamap.ru/avstralia/ (карта).

Трёхчасовой перелёт из Фиджи в Австралию прошёл в расслабленном состоянии и сравнительно спокойно. Приятной неожиданностью было кормление на всём протяжении полёта. Помимо закуски, был подан полноценный обед с алкогольными напитками на выбор. Справедливости ради хочу заметить, что на всех внутренних перелётах нас кормили. Если полёт продолжался менее часа, тo нам подавали завтрак, а если более часа - то горячий обед. Для сравнения запомнился шестичасовой авиарейс из Филадельфии в Лос Анджелес, где, кроме воды или соков нам ничего бесплатно не предлагали. Приятные воспоминая о сервисе на американских авиалиниях в 80-е и 90-е годы остались в прошлом. Но, конечно, не за этим мы летели в такую даль.

После благополучного приземления в городе Брисбене, на тихоокеанском побережье страны нас отвезли в Новотел курорт, который расположен на "Солнечном побережье" (Sunshine Coast), в полутора часах езды от города.

В гостинице к нам, прилетевшим из Фиджи, присоединились туристы, которые купили тур только по Австралии или по Австралии и Новой Зеландии. Нам устроили ужин знакомств с вином и пивом за счёт "Глобуса". Согревающие напитки очень успешно располагали к общению, каждый сидящий за круглым столом должен был представиться, - кто и откуда он. Наша группа приблизительно поровну состояла из американцев и канадцев. Мы были единственной русскоговорящей парой во всём туре. Чего только не наслушаешься за время поездки.

Судьба одной канадской пары в отпуске затронула всех без исключения. Ребята составили свой отпуск таким образом, что вначале самостоятельно отправились к подруге в Новую Зеландию, потом, по плану, должны были присоединиться к нашему туру в Австралии и после этого отправиться на отдых на остров Таити. Путешествуя по Новой Зеландии со своими друзьями, они остановились во втором по величине городе страны Крайстчёрч на острове Южный. Их гостиница находилась напротив церкви Христа, в честь которой и назван город. Супруга, назовём её Линда, с подругой допивали кофе в прилегающем к гостинице кафе, а супруг, Майкл, вернулся в гостиницу за курткой. В этот момент, 22 февраля 2011 года, землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от г. Крайстчёрч. Линда видит как рушится балкон с людьми на церкви и не знает где её супруг. Майкл был застигнут сильным толчком в своём номере и вынужден был эвакуироваться, т.е. бежать в чём стоял, из здания по лестничной клетке. Наши герои нашли друг друга на улице целыми и невредимыми, но все вещи и документы остались в, оцепленной полицией, гостинице. Здание было окружено жёлтой лентой и в него ни под каким предлогом никого не впускали. Обычно, в любой заграничной поездке, гид, проводя инструктаж, настоятельно рекомендует, чтобы все документы, включая паспорта, и ненужные для экскурсий деньги, оставлять в номере в сейфе. Линда же держала паспорта при себе и зареклась, что впредь будет носить их только с собой. Заядлый фотолюбитель, Майкл, обнаружил у себя на шее фотоаппарат, но что с него было толку, когда зарядное устройство и батарея остались в номере гостиницы. Трудно, конечно, себе представить, разрушенный землетрясением, город, в котором нет ни света, ни водоснабжения, ни телефонной связи и ни транспорта. Обе супружеские пары долго шли в неизвестном направлении и с наступлением темноты постучались в какой-то дом, где их приютили. Жили и спали у чужих людей на полу, без возможности умыться, побриться и дозвониться. На четвёртый день они умудрились сообщить в канадское посольство, что они живы. Их нашёл Красный Крест, а впоследствии и посольство страны и предложили отправить специальным самолётом в Канаду. Супруги решили, коль судьба над ними сжалилась и оставила в живых, то они продолжат свой намеченный отпуск, и посему отказались от предложенных услуг. К моменту вылета в Австралию страховая компания снабдила их необходимой суммой денег для приобретения самого необходимого. Забегая вперёд хочу сказать, что к моменту прощания с группой в сиднеевском аэропорту и продолжая свой путь на Таити, ребята ничего ещё не знали о своих вещах, оставленных в гостинице в г. Крайстчёрч. Почему я столько внимания уделил этому эпизоду нашего отдыха? Наверно потому, что всё может произойти в нашей повседневной жизни, будь то на отдыхе, в командировке или в своём любимом городе, и от правильно принятого решения зависит многое. Не приведи Господь кому-либо оказаться в подобной ситуации.



На следующий день началось наше знакомство с животным миром Австралии .

На посещение зоопарка было отведено 3 часа. Времени, казалось бы, достаточно, но надо было привести себя в порядок. Погода стояла жаркая, солнечная и достаточно влажная. Очень хотелось пить. Подойдя к киоску с прохладительными напитками, я ознакомился с ценами. Бутылка холодной воды стоила 4 австралийских доллара. Даже такая завышенная цена не утолила мою жажду. Я поинтересовался, можно ли рассчитаться американскими долларами, на что получил отрицательный ответ. Не уважают в Австралии наши доллары. Обменного пункта в зоопарке не оказалось. Я предложил кредитную карточку. Уезжая, я на двух кредитных карточках открыл три посещаемые нами страны на срок пребывания в них. Первая карточка почему-то не сработала. У моей жены появились совсем ненужные волнения и возник испуганный риторический вопрос: почему? Мы предложили продавщице попробовать ещё раз. Результат оказался тем же. Вторая кредитка сработала. Купив две бутылки воды, мы начали свой тур по зоопарку. Коллекция увиденных животных, птиц и пресмыкающихся оказалась уникальной. Мы старались посмотреть все предложенные шоу зверей и птиц. В зоопарке расположен стадион, где на поле-арене с бассейном, огражденной двойным сетчатым забором, служители зоопарка показывали выступления своих питомцев: крокодилов, слонов и разных прочих хищников. Очень впечатлило появление местных птиц всевозможных расцветок и размеров. Они вылетали с разных концов стадиона и пролетали над трибунами в непосредственной близости от зрительских голов, чем вызывали большой восторг не только у детей, но и у взрослых. Этот птичий хоровод кружил над стадионом, издавая уникальный набор звуков от щебетания до гортанных криков попугая, и после положенных кругов почёта разлетелся по своим клеткам. Работников зоопарка с питомцами на руках можно было встретить по всей территории. Надо было получить разрешение, чтобы погладить на вид очень покорных и безобидных хищников. Тасманского дьявола девушка мне не разрешила потрогать и я ограничился только фотографией. Я видел этого хищника при кормлении в других зоопарках страны. Он очень впечатляет, перегрызая и измельчая всё, что ест, а ест он всё подряд, включая кости любых размеров и жесткости.



Тасманский дьявол.

После экскурсии по городу Брисбену мы отправились в город Кэрнс. Чем дальше наш тур продвигался на север, тем становилось теплей. Это выглядело как-то необычно. Моё поколение помнит, как прогноз погоды в телевизионной программе "Время" сопровождался ненавязчивой и успокаивающей мелодией песенки французской певицы Мари Лафоре "Манчестер-Ливерпуль" и звучал приблизительно так: " На черноморском побережье наступил бархатный сезон, температура в Сочи, Гаграх и Пицунде днём 25-27 градусов Цельсия, ночью 19-20, а на севере страны уже выпал первый снег..." Да, подумал я, у них в Южном полушарии всё с ног на голову поставлено. Основной достопримечательностью поездки в Кэрнс было посещение Большого Барьерного Рифа - одного из семи чудес света. В тур входило плавание на катамаране, а также погружение на подводной лодке со стеклянными панорамными бортами и осмотр рифов с океанской фауной и флорой. Всё это очень впечатляет, но если вы пожелали поплавать и подробней ознакомиться с Большим рифом, то - это дополнительный тур, не входящий в оплачиваемую поездку. Этот приём турагентств знакомый всем, но, почему-то, всегда на него попадаешься, - ведь всего не предусмотришь при посещении незнакомой страны. У нас заняло ещё час добраться на место осмотра Большого рифа. Катамаран причалил к двухэтажному понтону, на котором располагались ресторан, отсек с необходимым инвентарём для плавания и верхняя обзорная палуба. Место для погружения было ограждено рыбацкой сеткой, оберегая смельчаков от океанских хищников. Безусловно, сравнение впечатлений при обзоре обычных рифов с подводной лодки с ощущением при непосредственном погружении и плавании среди рыб (не хищных, но достаточно больших) и растительности коралловых рифов, однозначно – в пользу прямого контакта с подводной природой.

Совершая осмотр рифов, неожиданно для меня на глубине, приблизительно, трёх метров, появился фотограф с аквалангом и подводной камерой. Подав мне сигнал, чтобы я махнул ему рукой, он сделал три контрольных снимка. Впоследствии все те желающие, кто стал "жертвой" фотографа, имели возможность купить свой уникальный подводный снимок. Бизнес есть бизнес. Любое посещение объектов историко-культурного наследия в краю тропического рая, то ли это была старая горная железнодорожная станция Куранда со смотровым туром на поезде и видами уникальных водопадов, или проезд на подвесной канатной дороге над тропическим лесом, вызывали интерес и восхищение.

В городе Дарвин мы посетили военное кладбище. Не буду скрывать, я не знал о военном участии Австралии во Второй Мировой Войне. Она скорее послужила мишенью для японских бомбардировщиков, которые совершили 64 воздушных рейда в 1942 году. План военачальников состоял в том, чтобы завлечь японские войска в глубь северной части страны, а потом окружить и обезвредить. Но японцы ограничились бомбардировками стратегических объектов.

Мемориальная плита на ниже расположенной фотографии гласит о том, что подводный кабель, проложенный между Индонезией и Дарвином, соединил Австралию со всем остальным миром.

Национальный Парк Какаду расположен на нетронутых водных просторах площадью 7300 квадратных миль с богатым наследием культуры аборигенов. После обильных летних тропических дождей и глобального наводнения северо-восточной части страны, уровень воды поднялся более, чем на два метра, что увеличило водный бассейн парка почти вдвое. Обещанных крокодилов мы не видели, поскольку они отдыхают в водных зарослях в ожидании проплывающей живности или водоплавающих птиц. Местные рыбаки, заезжая в камыши для ловли рыбы, часто бывают атакованы крокодилами. Лодка не всегда служит надёжной защитой от хищника.

Запомнилась поездка в Алис-Спрингс и Айерс Рок. Город Алис-Спрингс, столицa аборигенных территорий, находится в самом центре Австралии, это второй по величине город Северной Территории, который вырос на месте одной из телеграфных станций на линии Австралия – Европа. Находясь вдали от основных центров «австралийской цивилизации» город этот знаменит тем, что здесь была создана уникальная система медицинского обслуживания – воздушная медицинская служба (Flying Doctor Service), а также радиостанция, транслирующая детские общеобразовательные радиопередачи (School of the Air), предназначенные для просвещения жителей отдаленных районов австралийского континента.

Айерс Рок или Улуру – самый большой в мире монолит из песчаника, высотой до 348 м, длиной 3,6 км, шириной 2,9 км. Расположен он в национальном парке Ката-Тьюта (Kata Tjuta National Park). Улуру – известная туристская достопримечательность: монолит меняет цвет в зависимости от освещения в течение суток, а также имеет большое значение для культуры аборигенов – это священная гора, несущая в себе источник энергии. B пещерах Улуру сохранилось множество древних рисунков и резьбы по камню. Остановившись в Алис-Спрингс, мы посетили национальный парк Алис-Спрингс, где представлена экосистема австралийских пустынь и происходит знакомство с флорой и фауной этого региона Австралии.

Наблюдать смену цветов Айерс Рок при закате было вдвойне приятно, поскольку устроители тура организовали для нас небольшой пикник и снабдили нас раскладными стульями. Подобное зрелище продолжалось не один час, запасы освежительных напитков пополнялись, отчего впечатления от увиденного запоминались лучше. Посещение пещер омрачили маленькие мушки, которые смеялись над американским кремом от комаров. Некоторые туристы были оповещены об этом заранее и запаслись специальными головными уборами, похожими на шапку с матерчатой сеткой, как у пасечника.

Незабываемым был пикник в малонаселённой деревенской местности. Под большим навесом собрались несколько групп туристов. В нашем присутствии на громадной жаровне готовилась баранина. Предварительно мы сами выбирали кусок мяса, после чего оно прожаривалось до заказанной нами степени готовности. Салаты и местные вина были в любом ассортименте и количестве. Подход к жаровне не ограничивался. Вечер выдался дождливым, нам показывали, как печётся хлеб на углях в специальном чане, перед нами выступали музыканты и комики, которые знакомили нас с фольклорным творчеством этого края. Как говорят в таких случаях: "Усталые (после дневных экскурсий и обильного ужина!), но довольные, туристы вернулись на отдых в гостиницу".

Со своим небольшим населением Австралия никогда не была в состоянии создать обширную систему железных дорог, и фактически за последние десятилетия их число сократилось. Поезд считается быстрым средством выезда из центра больших городов. Но ожидаемая поездка на поезде в Аделаиду оправдала лучшие наши ожидания, как, пожалуй, и все остальные туры предоставленные "Глобусом".

Сказочная железная дорога "Хан" соединяет Алис-Спрингс и Аделаиду. 970 миль путешествия проходит через поразительный пустынный пейзаж и занимает два дня. "Хан" предлагает спальные вагоны экономического класса. Все дальние поезда имеют вагон-ресторан, где стоимость обеда/ужина включена в цену тура. Душевая кабинка/туалет при купе рассчитана на поджарых спортсменов невысокого роста. Повернуться в ней при принятии душа требует больших усилий, сноровки и изобретательности. Габаритные дамы нашего тура отшучивались и, описывая в деталях свои мытарства, упоминали, что дверь из душевой в купе они не закрывали, что позволяло им осуществлять манёвр разворота. Я впервые за ужином полакомился мясом кенгуру, предварительно заказав его во время обеда. В сервис входила утренняя чашка кофе. Как и было оговорено с проводницей, в 7 утра, разбудив нас, она принесла наш кофе, жене поставила на столик, а мне подала в постель на верхнюю полку, где также находился откидной миниатюрный столик. Впервые в моей жизни, мне был подан кофе в постель. Повторится ли это когда-нибудь, - сомневаюсь. Кормление в ресторане осуществлялось посменно, поскольку не хватало на всех посадочных мест. По радио объявляли номера вагонов и мы следовали в dining car, где желающие в ожидании команды на завтрак или ужин в непринужденной беседе за фужером освежительного напитка обменивались впечатлениями. Во время всей поездки открывались обворожительные виды местного ландшафта, порой по радио сообщалось в какую сторону смотреть на открывающийся пейзаж или местную живность за окном.

Аделаида – столица штата Южная Австралия, с населением около миллиона человек расположена на берегу океана.

Город Аделаида был основан 28 декабря 1836 года английским капитаном Гиндмаршем с количеством поселенцев около 200 человек и получил название в честь супруги английского короля Вильгельма IV.

Город всегда производил на туристов очень благоприятное впечатление. Аделаида славится приятным средиземноморским климатом со средней температурой +15° С зимой и +29° С – летом, близостью океана, уникальными историческими зданиями и парками. Центральная часть города застроена многоэтажными домами, а остальной город - двух-трехэтажный. В Аделаиде мы посетили третий по величине в Австралии остров - «Кенгуру» – заповедник дикой природы с колонией морских львов, очень удобным для рыбалки побережьем и зоопарком с редкой коллекцией уникальных птиц, где во время шоу одна из них согласилась запечатлеться со мной.

На острове, кроме гигантских серых кенгуру водятся маленькие кенгуру, относящиеся к особому островному виду.

После городской экскурсии нас выпустили у крытого рынка и дали время на обед. Среди прочих экзотических общепитов рынка наш гид упомянул "Русские пирожки". Мы тут же отправились на поиск земляков. Совершив два полных круга по рынку, мы не нашли заветного заведения. Мы нашли польскую, греческую и итальянскую кухню, расспрашивали хозяев, но никто не мог припомнить о существовании такого ресторана. Потеряв надежду мы направились к выходу и тут неожиданно моя жена заметила нужную нам вывеску. Это был небольшой отсек рыночного ряда, где располагались кухня, прилавок и три столика. Обширное меню, написанное мелом на школьной доске, пестрило такими знакомыми названиями, как гуляш, борщ, голубцы и налистники. Мы решили познакомиться с хозяевами, которые были приятно удивлены нашим посещением. Ими оказалась супружеская китайская пара. Я подумал, может это какое-то забытое колено русских сибиряков, но всё объяснялось намного проще. Этот громкого названия ресторан был основан 8 лет назад неким Димой, китайские ребята работали на него 4 года , а потом перекупили бизнес, оставив прежнюю вывеску. Мы с ними общались по-английски, русскому они не научились у прежнего работодателя, да он им и не был нужен, поскольку русскоговорящих клиентов у них почти не было. Мы заказали исконно русскую еду: борщ, голубцы и вареники. Всё, на редкость, оказалось вкусным. Они любезно согласились с нами сфотографироваться.

На второй день, всего лишь в часе езды от Адалеиды, мы посетили Долину Баросса, которая считается винодельческой провинцией мирового класса. В этой местности вино производится уже несколько поколений подряд. Живописный регион, основанный европейскими переселенцами и все еще не утерявший свою неповторимую атмосферу Старого Света. Мы посетили симпатичные старинные городки, столетние винные подвалы и некоторые из старейших в мире виноградников, где выращивают Шираз. Автобус нас привёз на самую высокую точку шоссе Менглер Хилл Драйв, где мы увидели невероятные панорамные виды роскошных долин региона Баросса. Там же на холме мы познакомились с Парком скульптур Бароссы, где я запечатлел интересные, на мой взгляд, скульптуры.

На обед нас завезли в одну из виноделен края, где к изысканным блюдам подавали лучшие образцы вин производителя.

Я понимаю, что уж очень часто пестрит в моём повествовании детальное описание пикников, обедов и ужинов. Хочу отдать должное агентству "Глобус", которое наш, очень насыщенный экскурсиями и перелётами тур, умудрилось с профессиональным вкусом украсить необычными увеселительными мероприятиями подобного рода. Такие штрихи во время организованного отдыха очень подкупают требовательного туриста-пенсионера и располагают его к последующим поездкам с этой компанией.

Далее наш путь лежал в деловую столицу страны Мельбурн, где находятся штаб-квартиры трех самых крупных австралийских корпораций: Telstra, BHP Billiton и National Australia Bank, а также большинство компаний, акции которых доступны на австралийской бирже ценных бумаг. В Мельбурне проходят многие крупные спортивные чемпионаты.

Мельбурн - это столица австралийского штата Виктория и второй по величине город Австралии с населением около 3.7 миллиона человек, был основан в 1835 году. Мельбурн по праву считается самым живописным городом Австралии. Здесь есть и изысканная викторианская архитектура, и замечательная природа. Украшением Мельбурна служит река Ярра.

Город был штаб-квартирой объединённых войск союзников во главе с американским генералом Дугласом Макартуром на тихоокеанском театре во время Второй Mировой Bойны с 1942 по 1944 года. В военный период промышленность Мельбурна получила многочисленные военные заказы, что превратило город в основной промышленный центр Австралии. После войны город продолжил расти быстрыми темпами, в основном, благодаря резко возросшей иммиграции, а также престижу города, как организатора летних Олимпийских игр 1956 года. Именно здесь в 1956 году советская сборная по футболу впервые стала олимпийским чемпионом.

Во время золотой лихорадки в штате Виктория, берега реки Ярры и холмы вокруг были источником золота для многочисленных старателей. Благодаря этому, Мельбурн быстро превратился в метрополию и к 1865 году стал самым крупным городом Австралии.

Одной из городских достопримечательностей является Монумент Памяти. Это один из крупнейших военных мемориалов в Австралии, посвящённый памяти всех австралийцев, погибших во всех войнах, в которых страна принимала участие.

Не обошлось без посещения ювелирного магазина, где в специальном сейфе хранится самый большой опал в мире. Женщины надолго задержались в нём, обеспечив дневную выручку хозяевам.

Увеселительным мероприятием был обед в трамвае-ресторане.

Переоборудованный в ресторан, трамвай, образца 1945 года, отправлялся с обычной городской остановки и двигался по улицам Мельбурна и его пригородов. Всё было очень вкусно, необычно и интересно. Знакомство с городом продолжалось из трамвайного окна, прохожие, не по наслышке, знакомые с подобным сервисом, шумно приветствовали нас, махая руками. После десерта с коньяком официанты запели неaполитанские, а потом и американские песни. Разогретые алкогольными напитками, которые пополнялись по первому вашему требованию, туристы запели. Один из американских туристов, в прошлом военный лётчик, не рассчитал свои силы и без посторонней помощи не смог выйти из трамвая. На выручку пришло такси, которое отвезло пилота и его жену в гостиницу, а группа продолжила свой тур по городу.

Вечером нас отвезли на остров Филиппа, где мы прогуливались по красивой береговой линии острова, посетили центр по разведению «самых австралийских животных» - коал, а вечером увидели необычное шоу "Парад пингвинов". Каждый вечер на закате сотни маленьких пингвинов выходят из моря и отправляются вразвалку по песку на ночлег. Оказавшись на берегу, маленькие пингвины проводят время в дюнах и кормят своих птенцов, не обращая внимания на наблюдающих со смотровой площадки туристов. Парад пингвинов:

На 18 день нашего тура мы вылетели в Хобарт - столицу и самый большой город штата Тасмании, с населением около 190 тысяч человек. Хобарт - однo из мировых окон в Антарктиду. Отсюда стартовало большинство полярных экспедиций. На берегу гавани находится монумент покорителям Антарктики.

Всем известно, что в старину Австралия была английской колонией, своего рода местом ссылки для заключенных. Половина из всех австралийских заключенных содержалась в Тасмании, самом маленьком австралийском штате. Тасмания - это удаленный остров, отделенный Басовым проливом от австралийского материка. Благодаря этому, Тасмания была идеальным местом для тюрем.

Самая большая колония в Тасмании находилась в знаменитом Порт Артур - отдаленном мысе, окруженном с трёх сторон водой и соединявшимся с остальной частью острова тонким перешейком. Тасмания была далеко от Австралии, а Порт Артур был далеко от Тасмании. Здесь был самый настоящий "край света"

С 1830 по 1877, Порт Артур был одной из самых страшных тюрем на свете. Он был построен специально для самых опасных бандитов, включая тех, кто ранее убегал из других тюрем.

В Порт Артуре отбывало наказание около 13.000 заключенных, и около 2.000 умерло здесь же.

Один из заключенных по имени Джордж «Билли» Хант попробовал бежать через перешеек, переодевшись в шкуру кенгуру. Голодные охранники выстрелили в него, надеясь пообедать кенгурятиной. Тогда Хант сбросил шкуру и сдался, получив в наказание 150 плетей.

Мои школьные познания о Порт-Артуре - главной базе Тихоокеанского флота России и штаб-квартире русских войск в Северо-Восточном Китае, оставили в памяти известное морское сражение 1904 года русско-японской войны. Во время пароходной экскурсии я задал вопрос гиду, знает ли она ещё один Порт Артур - в Китае на Жёлтом море. К моему удивлению, она ответила, что не знает и никогда не слыхала. Я вышел на верхнюю палубу наблюдать заход солнца и любоваться природой близлежащих островов, на одном из которых, под названием Остров Мертвых, хоронили всех, кто умирал в тюрьме.

Последний заключенный был вывезен в 1877 году, и это место было переименовано в Карнарвон. В течение 80-ых годов 19 века люди начали приобретать участки земли и основали новое поселение в этом районе. В 1895 и 1897 годах разрушительные пожары охватили эту местность, уничтожая множество старых зданий. Несмотря на это, поселок продолжал расти, привлекая многих туристов, интересующихся историей этого региона.

Мы посетили тюремный музей, где я примерял кандалы, об ощущениях я умалчиваю.

Мы сделали небольшую остановку в местном зоопарке, где наблюдали жизнь на природе популярного тасманского дьявола и других местных животных.

Завершением австралийского тура для нашей группы был Сидней - старейший и крупнейший мегаполис на юго-восточном побережье Австралии. Он в два раза превосходит по площади Нью-Йорк.

Сидней (4.5 млн. жителей) – это сияющие и искрящиеся "ворота" страны по праву считаются жемчужиной континента. Сидней является столицей штата Новый Южный Уэльс. В городе огромное количество достопримечательностей (Оперный театр, мост через Сиднейскую Бухту, Олимпийский стадион, Королевский Ботанический Сад, Хеймаркет и др.), которые не только привлекают желающих увидеть все великолепие города, но и тех, кто хочет получить качественное образование в учебных заведениях, имеющих мировую славу. Это город архитектурных контрастов, где современные небоскребы деловых центров соседствуют со старинными зданиями в средиземноморском стиле. Это город садов и парков, оживленных пляжей и многочисленных достопримечательностей. Это город, претендующий на звание "столицы эмигрантов", - в Сиднее обитают представители практически всех национальностей мира. Запланированные туром экскурсии мы осуществляли с группой. Выделить какую-либо из них трудно, каждая по своему была хороша. Визитная карточка города и его символ – это Опера Хауз, уникальное архитектурное сооружение. Безусловно, посещение оперного театра очень впечатлило. Наш гид, студент местного университета, рассказывал в деталях историю возведения театра, начиная с момента проектирования до завершения проекта, о судьбе архитектора и конечных затратах, показал акустическое оборудование сцены и зала. Мы присутствовали на репетиции хора и по достоинству cмогли оценить уникальность восприятия звуков в зале.

В Сиднее находятся самые высокие здания Австралии - Сиднейская башня и штаб-квартира крупнейшей страховой компании страны, а также грандиозный мост Харбор Бридж, откуда открывается потрясающий вид на город.

Если внимательно посмотреть на фотографию, то на самой верхней точке моста можно увидеть два развевающихся флага - это и есть та самая смотровая площадка, откуда открывается обзорный вид на город.

Вечером Сидней невероятно красив: на набережной огни небоскребов пронизывают воду гавани. Одно из самых узнаваемых зданий Сиднея — здание Сиднейской Оперы:

Конечно же, выделенные нам три дня на осмотр одного из красивейших городов планеты -это ничтожно мало, но всё же достаточно, чтобы оценить красоту и величие этого города. Мы дополнили свои познания о городе частными поездками с Мусей Ольшанской и супружеской парой одесситов, Лилей и Лёней, с которыми мы познакомились годом раньше на туре по Балканам. Муся с супругом и одесситы с большой любовью показывали и рассказывали о городе, в котором они живут уже больше 32 лет. Я неоднократно созванивался с Мусей и Лилей во время нашего тура и познакомил их заочно. Они составили очерёдность приёма гостей из Америки. Поскольку Муся ещё работает, то в день прилёта, 17 марта, заслуженные австралийские пенсионеры, Лиля и Лёня, заехали за нами в гостиницу и повезли знакомиться с городом. День выдался тёплым, запланированных экскурсий никаких не было, и мы с опережением графика начали осмотр города. Чем больше мы смотрели, тем больше нам нравился Сидней, который подкупал своей чистотой и нарядностью. Мы посетили основные туристические места, проехали по престижным холмистым жилым районам с видами на залив, где проживают состоятельные горожане, посетили эмигрантскую часть города, что-то вроде очень маленького Бруклина, и направились к хозяевам в гости. Ребята живут в съёмной квартире на третьем этаже 9-этажного дома. Планировка квартир -европейская, с вестибюлем при входе, коридором, кабинетом, спальней и гостиной. Особого описания заслуживает большой Г-образный балкон с раздвигающимися панелями на случай дождя или ветра. На балконе свободно разместился стол на 6 человек со стульями, рядом стоял большой гриль, на котором нам жарили баранину. Вечер прошёл в тёплой дружеской обстановке за рюмкой чая и кружкой водки, или наоборот, уже не помню. В разговоре были задеты все интересующие нас вопросы, мы услышали о прелестях и трудностях иммигрантской жизни, о пенсионном обеспечении, о медицинской страховке, о ценах и т.д., и т.п. После всего услышанного мы поняли, что в нашей родной Америке ещё совсем не так плохо. Не стану всего пересказывать, только приведу один пример: если в семье с двумя работающими, один потерял работу, то он не будет получать пособие по безработице, поскольку остался в семье ещё работающий кормилец. К полуночи мы были доставлены в целости и сохранности в гостиницу.

В пятницу, 18 марта, состоялась долгожданная встреча с Мусей. Мы узнали друг друга, что было немаловажно, обменялись комплиментами и уселись в машину. Схема осмотра города была такая же, как и днём раньше.

Нас знакомили с достопримечательностями столицы штата, которые не входили в наш тур. Фима, муж Муси, имея большой стаж работы на такси, очень быстро ориентировался на дорогах, что позволило нам посмотреть очень много интересных мест.

К 7 часам вечера мы приехали на популярный пляж Бонди, где в престижном итальянском ресторане были зарезервированы места. Наблюдая закат солнца над водной гладью залива мы вспоминали интересные эпизоды нашей жизни в проектном институте, эмиграцию, рождение детей на новом месте жительства, нелёгкое трудоустройство, поиски работы, порой даже смену профессий. Нам было что рассказать, ведь мы не виделись с Мусей с 1977 года. Беседуя, женщины сразу же нашли общих знакомых, как по учёбе в КИСИ (Киевский инженерно-строительный институт), так и по работе. Наши семьи чем-то похожи. Ребята эмигрировали со старшим сыном, а второй родился уже в Австралии. Оба сына получили высшее образование, старший женат и имеет двоих детей, младший получил предложение на работу и переехал в Сан-Франциско. Наш старший, урождённый киевлянин, закончил местный филадельфийский университет, проживает с женой и дочкой в Филадельфии, а младший сын, родился в Америке, доктор биохимических наук, с сентября месяца живет и работает в пригороде того же Сан-Франциско, куда переехала его компания.

Тем для разговора было много и мы поехали к Ольшанским, где за десертом продолжили наши беседы.

Муся с Фимой проживают в просторной кооперативной квартире с тремя спальнями, одна из которых служит Мусиным кабинетом и гостиной. Два стеклянных витража с пола до потолка служат стенами гостиной, один из которых граничит с широким балконом. Длинный коридор, который соединяет вестибюль с гостиной, изолирует её от спален и кабинета, что позволяет остальным членам семьи отдыхать или работать. В этой квартире проживали сыновья, а сейчас частенько остаются внуки. Муся в иммиграции освоила компьютерное черчение и работает все эти горы дизайнером-электриком. У Фимы был свой бизнес, но в период экономического спада его пришлось закрыть. В данный момент он крутит баранку такси.

Во время чаепития зазвонил телефон, это была Лиля, она хотела передать мне видео нашей встречи.

Оказалось, что одесситы, которые днём раньше катали нас по городу, живут в 5 минутах ходьбы от Муси. Это была их первая очная встреча.

Я увозил море впечатлений от наших встреч с соотечественниками. Мы были тронуты Мусиным гостеприимством и оказанным нам вниманием, всё было искренне, исходило от души и мы это почувствовали. Мы распрощались с нашими новыми отзывчивыми друзьями, Лилей и Лёней, а Фима с Мусей вернули нас в гостиницу. Утром мы улетали в Новую Зеландию.

У меня заняло много времени, чтобы восстановить события полугодовой давности. Как часто бывает после очередного отпуска, насущные заботы и проблемы не позволили сразу, по горячим следам, сесть и написать свои впечатления о поездке. Я пересматривал отснятые 1700 фотографий и восстанавливал по крупицам нашу поездку на австралийский континент.

Продолжение следует

P.S. Муся Ольшанская. Спасибо

Привет Паша и Нора!

Я с нетерпением ждала твоего репортажа о "Путешествии в Южное полушарие" и хотела узнать твои впечатления о нашей австралийской земле. Австралия - огромная страна, и как США - точка плавления для всех эмигрантов, но здесь людям присуща англо-ирландская холодность. Они к себе близко не подпускают и живут по принципу "мой дом - моя крепость", не звонят после 9 часов вечера, при встрече традиционно задают вопрос "Как дела?" - но не интересуются твоим ответом.

Мы изменились тоже, но не совсем. Тем не менее, здесь наш новый дом и только единственный дом для наших детей.

Большое спасибо тебе за добрые слова о нашей встрече, за такое теплое и детальное описание нашего жилья, короткой экскурсии по городу, ужина в ресторане и чаепития у нас дома. Это было, действительно, удовольствие встретить тебя и Нору, я не была знакома с ней раньше, но после часа общения почувствовала, что мы знаем друг друга вечность.

Не взирая на то, что мы живём на нашей новой Родине более 30 лет, мы остались теми же людьми, с теми же самыми ценностями, менталитетом и интересами. Какое же это удовольствие встречаться, говорить, смеяться и вспоминать, а вспоминать было что.

"Как молоды мы были".

Наши семьи очень во многом похожи. Каждый из нас имеет двух сыновей, старшие рождены в Киеве, а младшие австралийского и американского производства, и даже невестки наших старших сыновей "Made in USSR". Мы помогаем им воспитывать наших внуков, так как делают все русскоязычные иммигранты, мы стараемся разговаривать с детьми и внуками по-русски и, как полагается, готовим бульон из курицы.

Паша, это действительно была трогательная встреча, которую мы запомним навсегда.

Ещё раз спасибо за тёплый вечер воспоминаний.

С большой любовью,

Муся и Фима Ольшанскиe.