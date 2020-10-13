Хабаровск — столица вселенной
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что через пару десятков лет Хабаровск должен стать столицей России. На Дальнем Востоке будут происходить основные геополитические процессы, сосредоточатся центры роста экономики. Поэтому административный центр России переместится в Хабаровский край, и через 20-30 лет столицу России перенесут в Хабаровск.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что через пару десятков лет Хабаровск должен стать столицей России. На Дальнем Востоке будут происходить основные геополитические процессы, сосредоточатся центры роста экономики. Поэтому административный центр России переместится в Хабаровский край, и через 20-30 лет столицу России перенесут в Хабаровск.
Правда, политик признал, что пока краевой центр не готов к столичному статусу – инфраструктура не та. Городу нужны новые дороги, качественная городская среда, нужно решать проблемы местных жителей.
Дегтярёв заявил, что согласился на предложение занять губернаторское кресло потому, что почувствовал в Дальнем Востоке будущее. По мнению политика, макрорегион станет «центром мира», поэтому Михаил Владимирович незамедлительно туда поехал. И уже тогда, направляясь в Хабаровск из Москвы, он твёрдо решил – город должен стать не просто краевым центром, а столицей Российской Федерации.
Столь громкое заявление Дегтярёв сделал во время первого, организационного заседания с участниками Народного Совета – коллегиального органа, который создаётся по его же инициативе.
- Не беспокойтесь, — сказал Дегтярёв, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда меня утвердят губернатором - жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город.
Столица автоматически переходит в Хабаровск. Сюда переезжает правительство.
Хабаровск переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старый Хабаровск.
Питерцы и ростовчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать.
Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
— Всего мира!!! — застонали оглушенные хабаровчане.
- Да, а впоследствии и вселенной!
Либеральная демократия, превратившая уездный город в столицу земного шара, изобретёт способы межпланетного сообщения.
Из Хабаровска полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же лёгким, как переезд из Рыбинска в Ярославль.
А там - как знать - может, лет через восемь в Хабаровск переберется Организация Объединенных Наций?!.
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