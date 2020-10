Алексею Навальному из иудейской пустыни

Во время недавнего интервью на канадском радио “Radio Vera” слушатели спрашивали в основном о деле Михаила Ефремова, которому посвящаю последнее время свою публицистику. Но вот один из радиослушателей спросил - планирую ли я написать стихи о, Навальном?

Во время недавнего интервью на канадском радио “Radio Vera” слушатели спрашивали в основном о деле Михаила Ефремова, которому посвящаю последнее время свою публицистику. Но вот один из радиослушателей спросил - планирую ли я написать стихи о, Навальном?

Я ответил, что не планирую. Что вообще никогда не планирую писать стихи. Не ставлю галочку.

Но... человек предполагает, а Бог располагает. Накануне ночью я читал в интернете пост Алексея, в котором он делился, что, находясь на берегу немецкого озера, возжелал искупнуться да дерябнуть самогончику длябнуть...

В духе Глеба Жеглова, после завершения тяжелой длительной операции восклицавшего: "Эх, сейчас бы супчику, да с потрошками!..". Тут же, неожиданно для самого себя, у меня возник экспромт в пару строф - вспомнилась песня Высоцкого "Агент ОО7" . А к вечеру получились стихи, которые вполне можно исполнять как песню. С мелодией и напором Высоцкого. А можно и просто читать - как одические, с налётом грусти, но не без смеха сквозь слёзы.

Gruss Got, der grosse comerade Навальный.

Давно на стрёме кабинет овальный.

Песков дрожит. Кричит, что ты - агент.

А что в Москве?

Опять в почёте пытки.

В Германии - цивильные напитки.

Коньяк и виски. Макимум - абсент.

А немцы лебенсрауму не имут.

Но имут непростой германский климат.

Плюс шнапс, который сбросит всех с копыт.

Нырнёшь бухим в Der See под абсентом,

А вынырнешь россейским президентом.

И самогон под печкой. Недопит.

Спасибо, comerade, что не покойник.

Пускай в эфире Соловей – разбойник -

Нам лихо заливает соловьём.

Легко остаться русским человеком,

Когда с утра приносят шнапс со шпеком,

А видится простое сало в ём.

Der grosse comerade, не обольщайся.

И никуда пока не возвращайся,

Замочат вновь - и глазом не моргнут.

Чего с них взять, когда все взятки гладки.

Там apgemacht и новые порядки.

Все пряники доедены под кнут.

Паханство. От этапа до этапа

Бал правит третье - римский местный папа.

И Патрушева прежняя братва.

Там днём с огнём не отыскать Бориса.

Томится мировая закулиса.

И падает осенняя листва.

Преображайся. Крепни. Приобщайся.

И никуда пока не возвращайся.

Но крепко стой. И на своих двоих.

Скажи в эфир: "Good by, Volodja, see you,

Прости - прощай, немытая Россия

И всё ГБ в мундирах голубых.

Однак в обетованую обитель

Однажды ты влетишь, как победитель -

На серебром подкованном коне.

Туда, где самогон, и где попойка,

Где сквозь туман всё мчится птица-тройка.

И где душа давно горит в огне.