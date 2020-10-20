Достижения Трампа
1. Резкое увеличение производства США и доведение роста объема производства до неслыханных 3% в год и более. Обама утверждал что более 2% достичь невозможно.
2. При трампе произошло снижение безработицы до 4% по стране. Безработица среди черных, латино, женщин была самая низкая в истории США.
3. При трампе произошло трудоустройство практических всех выпускников колледжей. При Обаме выпускники сидели дома у мамы и папы на шее.
4. Средний доход семьи в США увеличился при трампе на $4,114 долларов в год. И это за 3 года, по 1,300 долларов в год.. При Обаме за 8 лет доход увеличился на 1,000 долларов. То есть по $125 долларов в год. Есть разница? … Разница на порядок, в 10 раз.
5. Администрация трампа вместе с частным сектором организовала переобучение американцев на другие специальности и переобучила 6.4 миллиона человек.
6. Налоговые изменения трампа вернут людям 5,5 триллионов налогов, из которых 60% пойдут в семьи среднего класса.
7. Трамп договорился об экспорте свинины, кур, говядины и других сельскохоз продуктов - в бразилию, японию, Южную корею, Аргентину.
8. Трамп заставил Китай платить пошлину за товары которые они демпинговали в сша, расширил покупки сельскохозяйственных продуктов Китаем, и также договорился закупках нефти и газа, уменьшив зaкупки Китая из России.
9. Трамп работает над полной отменой всех тарифов с европейским союзом. Если это случится то это будет взрыв активности и увеличения занятости.
10. Трамп сделал из США экспортера энергетики. Мы ранее платили 600 млрд доллоров в год в арабские страны и Венесуэлу. Теперь мы платим нашим собственным производителем, да еще и экспортируем энергию за рубеж.
11. Трамп остановил поток мигрантов из Центральной Америки, заставив Мексику платить за остановку мигрантов... То есть Мексика платит за стену.
12. Трамп перестроил и укрепил американскую армию.
13. Трамп восстановил НАТО.
14. В отличие от Байдена и Обамы Америка поставила оружие в Украину.
15. Oстановил Сев Поток 2, разгромил ИГИЛ (до него ни Обама ни Путин не могли этого сделать), укрепил НАТО, при нем Ким ни разу не выстрелил в стороны Японии, и не провел новых атомных испытаний…… достаточно?
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