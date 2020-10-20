О сегодняшней Демократической партии США

...Джо Байден много раз выступал против совместного обучения белых и чёрных, утверждая, что ничего хорошего от "таких джунглей" не ждет. Он также выступал, чтобы белых и черных возили в школы на разных автобусах... за что Камала Харрис чуть было не выкинула его из президентской гонки...

Расисты, сексисты, юдофобы, религиозные фанатики... Противники свободы слова и мечтают о сильной руке, держащей народ в ежовых рукавицах. Так характеризует сегодняшнюю Демократическую партию США политолог из Калифорнии.

РАСИЗМ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

Демократическая партия всегда была расистская. Сначала она оргaнизовала и поддерживала Ку-Клукс-Клан, затем не давала принять закон о совместном обучении чёрных и белых детей, а сейчас требует принимать студентов в колледжи по расовому признаку. Демократы также требуют принимать людей по расовому признаку на работу. Просто расы они поменяли, но расистская сущность вопиет. Демократы видят людей в цвете.

Байден об Обаме: "Первый известный мне афро-американец, который хорошo выглядит, умеет высказывать свой мысли и… чистый…"

Джо Байден много раз выступал против совместного обучения белых и чёрных, утверждая, что ничего хорошего от "таких джунглей" не ждет. Он также выступал, чтобы белых и черных возили в школы на разных автобусах... за что Камала Харрис чуть было не выкинула его из президентской гонки.

"Я не думаю, что ты расист...НО..." сказала Камала, a когда так начинают, ясно что продолжение будет опровергать начало... "Но... ты работал с двумя сенаторами, которые требовали сегрегацию чёрных, и ты сопротивлялся нашему праву ездить на школьных автобусах..."

Тут я должен добавить, что Камала много лет врала, что она чёрная, а потом вдруг выяснилось, что она наполовину индианка, а наполовину внучка рабовладельца из Ямайки.

Чудная команда - один расист, другая врет, что она черная.

СЕКСИСТЫ И МАНЬЯКИ

Лидеры Демпартии всё время упоминают расу или сексуальную принадлежность тех, о ком они говорят. Они идентифицируют людей не как индивидуумов, а по принадлежностои к различным группам - эта женщина, это гомосексуалист, это трансгендер, это островитянин... Они требуют принимать в колледжи студентов, базируясь не на их знаниях, а на их принадлежности к группам, таким как афроамериканцы, латино, лесбиянки... Мне лично совершенно всё равно - доктор мой лесбиянка или нет. Мне важно, чтобы она была хорошим врачём. Я хочу хороших врачей, хороших строителей мостов и хороших продавцов мяса. Демократы хотят (думаю не для себя) чёрных - врачей, лесбиянок, строителей мостов или трансгендеров - настройщиков компьютеров...

АНТИСЕМИТЫ

Лидеры Демократической партии — такие, как Оказио Кортез, Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, неоднократно заявляли, что евреи подкупают членов Конгресса и это единственная причина, из-за чего конгрессмены и сенаторы голосуют за Израиль.

Кроме того, лидеры демократов много раз заявляли, что у евреев ничего святого, кроме доллара, нет. Вот такой антисемитский стереотип.

Некоторые члены Демпартии даже возродили идею российской царской охранки, будто евреи делают мацу используя кровь убитых ими младенцев.

BLM

BLM (движение Black Lives Matter - «Жизни черных важны» ) рушит синагоги и еврейские школы, при этом скандируя: "Евреи, вы убиваете детей!" и "Грязные евреи". Ни разу демократы в Конгрессе и в Сенате (включая и евреев) не осудили эти заявления. Только один раз они выпустили резолюцию о том, что расовые оскорбления - это нехорошо, но без упоминания имён оскорбителей и без наказания антисемитов - членов Конгресса США.

Трамп в то же время выпустил Указ, запрещающий посылать средства из федеральных фондов в колледжи где не наказывают за антисемитизм.

Он перевёл посольство США в Иерусалим, признал Голаны израильской территорией.

Трамп создал два мирных договора между Израилем, Бахрейном и Эмиратами. Он создал коалицию суннитов и Израиля против Ирана и России.

Трамп прекратил финансирование ЮНЕСКО за антисемитские резолюции. Израиль получает при Трампе больше помощи и взаимодействия, чем когда-либо.

А демократы смеют называть его расистом и антисемитом. Это как в известной истории — громче всех кричит "Держите вора" сам вор.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАНАТИКИ

Левые говорят, что они атеисты, но верят безоговорочно в марксизм или в маоизм или в кастризм...

Логика бесполезна. Скажем, говоришь им: 37 раз пытались строить социализм и всегда с ужасным результатом. А они в ответ: «Потому что тогда не было интернета” или “Идея прекрасная, но люди были плохие".

Или объясняешь им - то, что вы предлагаете, делали Гитлер и национал-социалистическая партия; и Пол-Пот в Камбодже с его Демократической Кампучией. То, что вы предлагаете, ведёт к ГУЛагам и диктатуре…

Капитализм - единственный честный и моральный способ взаимоотношений между людьми. Но левые не готовы дискутировать и доказывать. Они забыли о научном методе познания истины, разработанным ещё Исааком Ньютоном...

Они всегда кричат, всегда правы и вместо фактов у них вера. А это и есть религиозный фанатизм.

О СИЛЬНОЙ РУКЕ

Если ты купил гитару, то чья она?

Если я заработал деньги, чьи они?

Если на Борнео или в Уругвае плохо с пищей, то можешь ли ты забрать мои деньги (которые я хочу потратить на велосипед ребенку) и отослать их в Уругвай или Борнео?..