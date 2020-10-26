Армяно-азербайджанская война 2018-2020 гг.
В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. А Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции. В обоих государствах введено военное положение. В Армении также объявили всеобщую мобилизацию, а в Азербайджане ввели комендантский час.
Добавить комментарий:
|0 0
|0 0
Читайте также
...в чем же функция военной базы России в Армении? Она не колониальная, не защитительная и не оккупационная. Но какая? Воистину, паранойя...
октябрь 2020
...В России, где постоянно меняется всё...
ноябрь 2020
...Они плохо знали Джуну с ее взрывным нравом. Порывисто вскочив, она громогласно выругалась и, как мачеха из «Золушки» на балу.
октябрь 2020
Вместо того, чтобы положить конец подстрекательству против евреев и прославления палестинскими арабами их культа геноцида и смерти, Германия оказывает им всяческую поддержку.
На фото — Марк Аврутин.
октябрь 2020
...воруженные нападения, ограбления, пожары, разрушения возможны 3 ноября в подконтрольных демократам городах США, чтобы отвлечь внмание от главного действия - в Вашингтоне. Там будет произведена попытка революционного переворота. Армия расколота...
На фото — Леон Вайнстайн.
октябрь 2020
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пусть земля будет для всех честных людей пухом...
На фото — Михаил Кент.
ноябрь 2020
...ответ принесла его другая мысль: “Хорошо не просто там, где нас нет, а где..."
На фото - Александр Болясный.
ноябрь 2020
...увы, в истории человечества 103 года назад случилось 7 ноября, перевернувшее всё в мире... Президент Дональд Трамп обо всём этом, конечно, знал, но только теоретически, а на своей шкуре не испытывал все прелести Великого ГУЛАГского лагеря равноправия левой серости. Новый тогда Президент США Дональд Трамп должен был инициировать суд над левой заразой – возможно, ему бы удалось избегнуть результатов 7 ноября 2020 года...
На фото — Григорий Амнуэль.
ноябрь 2020
...Всю цепочку людей и обстоятельств, приведших к тому, что Михаил Ефремов получил ни за что, без вины срок в 7,5 лет...
На фото — Елена Васильева.
ноябрь 2020
ОБЩЕСТВО
...В России, где постоянно меняется всё...
ноябрь 2020