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октябрь 2020

Армяно-азербайджанская война 2018-2020 гг.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
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В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. А Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции. В обоих государствах введено военное положение. В Армении также объявили всеобщую мобилизацию, а в Азербайджане ввели комендантский час.

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Дмитрий Воробьевский (Россия)   06.11.2020 22:49

Здравствуйте! В качестве комментария прилагаю одну свою заметку из 1-го номера воронежской "Крамолы", вышедшего в августе 1993 года -- https://web.archive.org/web/20130514031940/http://krrramola.narod.ru/osnova.html :
...
ДЕМОН ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(полуанархистские размышления)

Эпоха перестройки, как и предполагалось некоторыми юмористами, плавно переходит в эпоху перестрелки. Впрочем, юмор здесь едва ли уместен. Каждый день уносит на территории бывшего СССР многие десятки (а то и сотни) жертв различных вооружённых конфликтов, именующихся (не всегда обоснованно) межнациональными. Обычно принято считать, что виной всему этому является анархия, то есть отсутствие реальной государственности. Я считаю, что это весьма далеко от истины, которая, по-моему, заключается в том, что главными виновниками всех этих трагедий являются, наряду с цепляющейся за власть коммунистической номенклатурой, сами носители (как правило, весьма фанатичные) демонической идеи государственности, понимаемой в традиционном смысле - то есть в смысле "легализации" прямого насилия властных структур по отношению к ни в чём не повинным людям. Чтобы было более понятно, можно рассмотреть пример Нагорного Карабаха, где долгие годы войны уже привели ко многим тысячам жертв. Во имя чего происходит эта бойня?

Конечно, многие люди погибли, защищая свои дома, своих родных и близких, но в целом, как ни цинично это звучит, кровь льётся во имя решения вопроса о том, кому именно дать "право" на грабёж (то есть изъятие налогов, таможенных пошлин и т.п.) и порабощение (то есть, например, рекрутский угон в армию, являющийся, кстати, одной из главнейших причин длительного продолжения и усиления многих бессмысленных военных конфликтов) жителей Нагорного Карабаха: азербайджанским государственным чиновникам или армянским. При этом почти ни у кого даже не возникает мысли о том, что такое "право" можно не давать никому и тем самым закончить бессмысленную преступную бойню. Если же кто-то из карабахских жителей был бы этим недоволен, то он мог бы платить кому-либо налоги или служить в чьей-либо армии в добровольном порядке.

Из всего вышесказанного вовсе не следует, что я являюсь противником всякой государственности. Я считаю, что, конечно, должны быть какие-то структуры, занимающиеся, главным образом, борьбой с уголовщиной (то есть с действиями, лишающими кого-либо жизни, здоровья, свободы или имущества), но эти структуры должны финансироваться или получать другую помощь населения только на основе взаимовыгодности и - главное - добровольности (как и любая другая добровольная организация). Если же они навязывают кому-либо свои платные услуги и применяют насилие (а то и прямое порабощение) по отношению к невиновным людям, то тем самым, независимо от своих целей и идеалов, они фактически превращаются из борцов с уголовщиной в уголовников, ничем принципиально не отличающихся от обычных рэкетиров или бандитов. Мне кажется странным, что люди (вероятно - большинство людей) этого не понимают, хотя за своё непонимание многим из них приходится расплачиваться не только материальным благополучием, но и кровью, и жизнями. Суть этого непонимания заключается в двойном стандарте, при котором люди почему-то считают вполне нормальным и справедливым то, что государство совершает такие действия, которые, будучи совершёнными кем-то другим, называются (вполне справедливо) грабежом, рэкетом, бандитизмом, обращением в рабство или даже убийством. Я считаю, что такой двойной стандарт едва ли можно совместить с самим понятием права, а также с такими вещами, как элементарная порядочность и цивилизованность.

Д. В. (середина 1993 г.)
...
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Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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Милка (Россия)   07.11.2020 18:39

Вот делать им просто нечего играть в войнушку - в мире много занятий куда более интересных. например, можно поиграть в казино Онлайн https://joycasino56.com/ Джойказино, ну или же сделать ставку на спорт. В общем, все что угодно, но не война.

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