Армяно-азербайджанская война 2018-2020 гг.

Дмитрий Воробьевский (Россия)

Здравствуйте! В качестве комментария прилагаю одну свою заметку из 1-го номера воронежской "Крамолы", вышедшего в августе 1993 года -- https://web.archive.org/web/20130514031940/http://krrramola.narod.ru/osnova.html :

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ДЕМОН ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

(полуанархистские размышления)



Эпоха перестройки, как и предполагалось некоторыми юмористами, плавно переходит в эпоху перестрелки. Впрочем, юмор здесь едва ли уместен. Каждый день уносит на территории бывшего СССР многие десятки (а то и сотни) жертв различных вооружённых конфликтов, именующихся (не всегда обоснованно) межнациональными. Обычно принято считать, что виной всему этому является анархия, то есть отсутствие реальной государственности. Я считаю, что это весьма далеко от истины, которая, по-моему, заключается в том, что главными виновниками всех этих трагедий являются, наряду с цепляющейся за власть коммунистической номенклатурой, сами носители (как правило, весьма фанатичные) демонической идеи государственности, понимаемой в традиционном смысле - то есть в смысле "легализации" прямого насилия властных структур по отношению к ни в чём не повинным людям. Чтобы было более понятно, можно рассмотреть пример Нагорного Карабаха, где долгие годы войны уже привели ко многим тысячам жертв. Во имя чего происходит эта бойня?



Конечно, многие люди погибли, защищая свои дома, своих родных и близких, но в целом, как ни цинично это звучит, кровь льётся во имя решения вопроса о том, кому именно дать "право" на грабёж (то есть изъятие налогов, таможенных пошлин и т.п.) и порабощение (то есть, например, рекрутский угон в армию, являющийся, кстати, одной из главнейших причин длительного продолжения и усиления многих бессмысленных военных конфликтов) жителей Нагорного Карабаха: азербайджанским государственным чиновникам или армянским. При этом почти ни у кого даже не возникает мысли о том, что такое "право" можно не давать никому и тем самым закончить бессмысленную преступную бойню. Если же кто-то из карабахских жителей был бы этим недоволен, то он мог бы платить кому-либо налоги или служить в чьей-либо армии в добровольном порядке.



Из всего вышесказанного вовсе не следует, что я являюсь противником всякой государственности. Я считаю, что, конечно, должны быть какие-то структуры, занимающиеся, главным образом, борьбой с уголовщиной (то есть с действиями, лишающими кого-либо жизни, здоровья, свободы или имущества), но эти структуры должны финансироваться или получать другую помощь населения только на основе взаимовыгодности и - главное - добровольности (как и любая другая добровольная организация). Если же они навязывают кому-либо свои платные услуги и применяют насилие (а то и прямое порабощение) по отношению к невиновным людям, то тем самым, независимо от своих целей и идеалов, они фактически превращаются из борцов с уголовщиной в уголовников, ничем принципиально не отличающихся от обычных рэкетиров или бандитов. Мне кажется странным, что люди (вероятно - большинство людей) этого не понимают, хотя за своё непонимание многим из них приходится расплачиваться не только материальным благополучием, но и кровью, и жизнями. Суть этого непонимания заключается в двойном стандарте, при котором люди почему-то считают вполне нормальным и справедливым то, что государство совершает такие действия, которые, будучи совершёнными кем-то другим, называются (вполне справедливо) грабежом, рэкетом, бандитизмом, обращением в рабство или даже убийством. Я считаю, что такой двойной стандарт едва ли можно совместить с самим понятием права, а также с такими вещами, как элементарная порядочность и цивилизованность.



Д. В. (середина 1993 г.)

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Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.