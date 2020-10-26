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октябрь 2020

"Демократы: от нищеты избавляться — что красть у себя"

Леон Вайнстайн
Леон Вайнстайн
Если вы переедете из республиканского штата в демократический, то у вас в два раза больше вероятность оказаться на улице...
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В последнее время бездомные в ряде городов США стали огромной проблемой. Раньше их было совсем немного, и в основном это были сумасшедшие. А теперь 70 тысяч в одном только Лос-Анджелесе. В нашем штате - Калифорнии — бездомных более ста тысяч. Всего здесь живёт 37 млн человек, то есть решить эту проблему было бы можно, но почему-то она никак не решается. Может быть есть причины?

 

В США в 26 штатах, где у руководства республиканцы, живет около 190 млн человек. В 24-х штатах, где руководят демократы, проживает 150 млн человек. Демократы берут с жителей намного больше налогов, чем республиканцы. Берут как раз на борьбу с бедностью, с неравенством, с бездомностью...

Казалось бы, в «их» штатах должно быть меньше бедных, нищих и бездомных. Но...

На 150 млн человек в демократических штатах 394 тысяч бездомных, а на 190 млн в республиканских таких 162 тысячи. То есть в штате, где правила и законы республиканские, 0.12 процента человек потеряли жильё, а там, где руководят демократы, почти вдвое больше — 0.23 процента.

Иными словами, если вы переедете из республиканского штата в демократический, то у вас в два раза больше вероятность оказаться на улице.

Когда есть так хорошо видная проблема, то на неё можно получать деньги и бороться с ней. Но кто-же будет убивать несущего золотые яйца гуся? Демократы вот борются со времен Линдона Johnson с нищетой, уже потратили на это триллион долларов, а нищеты ровно столько же. Ну, зачем же от нее избавляться - это как украсть у самого себя...

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