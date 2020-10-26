Кто спас дом. Из дневника высокосного года

Незаметно как-то, быстро,

Лет двенадцать пролетело.

К нам прийти хозяйкой на год

Снова Мышка захотела.

«Солнышко»

Крыса или Мышь-первый знак в китайском календаре. Считается,что ее появление было не очень честным-она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки. Так стал очередной год годом Белой Крысы.



Я вспоминаю Микки-Маус. Кто бы мог подумать,что этот чёрно–белый глазастый мыш с круглыми ушами не просто спасёт компанию Уолта Диснея от финансового краха, но и станет настоящим долгожителем в мире кино. В его послужном списке числится 132 мультфильма.

В Бостоне живет преподаватель музыки Стюарт Данкель (Stuart Dunkel.В свободное время любит рисовать. Но изображает только...крыс и мышей. Какие они у него получаются красивыми и милыми. Прямо ангелочки. Я их видел в Jones and Terwilliger Galleries в городе Carmel-By-The-Sea( штат Калифорния). Как было бы хорошо,если и в жизни они были бы такими ангелочками.

Многим нравится слагать стихи о високосном годе и о Белой Крысе. Член Союза писателей России из Карелии Николай Почтовалов выпустил целый сборник о високосном годе. У поэтессы Людмилы Никулиной доброе сердце. Смотрите,какие теплые строчки вышли из-под ее пера:



Крыса хвостиком махнет,

Счастье в лапках принесет,

И увидите,что скоро

Вам безумно повезет!

Людмила Никулина.



Какой замечательный прогноз!И я очень хотел бы,чтобы всё так и было.

Как тут не вспомнить и песню «Время покажет» Игоря Слуцкого .

Время покажет.

Время расставит

Все по своим местам:

Кто чего стоит?

Много ли значит?

Чьим доверять словам?

Он является автором и слов,и музыки. Судя по его песням можно сказать,что Игорь человек сдержанный.



МАРТ 2020 года. Подкралась к нам Белая Крыса... Правда,я её не увидел:вскоре жена и сын повезли меня в госпиталь Стэнфордского университета на операцию на открытом сердце. Пока ехали перебирал в памяти события високосных лет. Вот 2012 год- год Дракона. Запомнился операционным отделением этого же госпиталя,где перенес операцию на почке. Через четыре года был год Обезьяны. В El Camino Hospital в городе Mountain View на этот раз была операция на бедре. И опять високосный год и опять операция. Когда уже кончится?

Опять, ребята, не везёт,

Как будто снег на голову

Свалился високосный год,

А это так не здорово!

Владимир Лактионов

Как и я,Белой Крысе поэт не пришелся по душе.



Покидая больничную палату,подумал,что на этом завершатся мои беды високосного года, и Белая Крыса успокоится и оставит меня в покое. Но не тут- то было. Как справедливо пишет русская поэтесса Нина Воронель:

Ах, в этот чёрный, високосный, роковой

Заприте дверь свою и окна занавесьте, –

Ведь всё равно не догадаться, для кого

Осенний благовест несёт благие вести.

Ведь всё равно не угадать, что суждено,

Не нарушая связи следственно-причинной.

Итак,позади операция на открытом сердце. Я еще не пришел,как говорится,в себя,а вокруг все закружилось. Везде людей сражал наповал коронавирус. Температура воздуха прогревалась иной раз,как в парной. От пожаров в соседних районах небо приобрело красно-розовый цвет. К нам в дом никто не приходит. Мы никуда не ходим. Юра и Костик,наши любимые сыновья,взяли на себя полностью заботу о нас.

АПРЕЛЬ. Проблема началась там,где её никто не ожидал. Наша «Хонда» работала на полную катушку. Её повседневные маршруты проходили через медицинские центры и аптеки. Вдруг,как упрямый конь,она стала и не подавала признаков жизни. Жена Юля сама решила «поставить» машину на "ноги", то есть на колеса. Используя нашу страховую компанию,вызвала специалиста.

- Диагноз прост,- сказал он.-У батареи закончилась "жизнь".

Вскоре машина была в строю.

После небольшого теста врачи разрешили мне сесть за руль.



МАЙ.В один прекрасный вечер,как говорят,опять двадцать пять. Наш газовый водонагреватель "помахал" нам "ручкой":попрощался с нами навсегда. Мы привыкли каждый день пользоваться горячей водой и с трудом могли представить себе иную картину,когда нельзя принять теплый душ или мыть посуду под краном,из которого льется холодная струйка. Как тут не вспомнить веселую песенку водовоза из музыкальной комедии «Волга-Волга».

Ни побриться,ни попить,

Ни помыться,ни поплыть,

Человеку без воды

И ни туды и ни сюды!

Так и мы с женой оказались в положении «без воды и ни туды и ни сюды».



- Я знаю хорошего парня,- сказал Юра.-В свое время он мне здорово помог.

Анриан (Anrian) был широкоплечий,высокого роста,видно, что силен. Он поднял тяжелейший водонагреватель на свои плечи и легко отнес в машину,а оттуда принес новый,как- будто с конвейера завода. Сын был прав:у мастера была умная голова и золотые руки. Он хорошо разбирался в своем деле. Предложил газовый водонагреватель фирмы Bradford White.

- Нагреватель представлял собой модель,- сказал он,-с пропановым газом и оснащен пропановой горелкой из титановой нержавеющей стали. Фирма предлагает большую емкость галлона и высокую скорость восстановления. Это приводит к увеличению количества горячей воды за меньшее время. Водонагреватель родился в ... 1881-м году в штате Пенсильвания.

Не прошло и пару часов и мы забыли песенку из кинофильма «Волга-Волга». Порадовала нас горячая вода. Я подумал,как мало человеку надо для счастья.



ИЮНЬ. Питерский поэт Саша Кирьяков чудесно слагает стихи и хорошо знает ... «личную» жизнь бытовой электротехники.- Поверьте,у них все,как у людей,-говорит он.

Жил-был старый холодильник.

Безотказный и простой.

Он работал, как будильник,

Знойным летом и зимой.

А его соседка печка

Полыхала вся огнём.

И горел огонь беспечно

Газом, утепляя дом.

И старик совсем оттаял.

Он влюбился, как пацан.

Против всех разумных правил

Словно пьяный хулиган.

Что делать с продуктами? Надо «хулигана» привести в чувство. Но где найти для него «доктора»?С легкой руки Костика за дело взялся Ник,руководитель компании «Nicks appliance service inc».

- Ваш холодильник чуть не стал обогревателем,- сказал специалист.-Но в чувство привести его можно.

Ник быстро определил,в чем дело. Заменил одно,поправил другое. Запчасти у него были. Возился не очень долго.

- Ваш холодильник,- сказал он,- рожденный «Whirlpool Corporation», довольно прочный. Головной боли больше не будет.

Мне была интересна история этой фирмы.

- В штате Мичиган 1911 году братья Фред и Лу Аптон основали компанию по производству бытовой техники,- поведал Ник.- Во время Второй мировой войны корпорация производила детали к оружию. После войны «Whirlpool Corporation» стало её официальным названием.



ИЮЛЬ. Что мы знаем о микроволновой печи?Пожалуй,только то,что сказал член Союза Писателей СССР и доктор технических наук Александр Ковалев:

Разогреть, сварить, пропарить,

Подрумянить и зажарить.

Все умеет в жизни ловко,

Наша печь микроволновка.

Работала она себе и работала. Кому мешала? По всей вероятности только Белой Крысе. Не хотела нам дать покоя.Вот взяла и "перегрызла" микроволновку. И опять на помощь спешат наши сыновья. Недалеко от нас есть такой магазине “Lowes» с товарами "все для дома".Заказали новую. Нам сообщили,что надо ждать заказ шесть недель. Ждать так ждать. Но лучше с временной микроволновкой, чтобы можно было ... "разогреть, сварить, пропарить".

Пока ждем доставки расскажу историю её создания. Для компании «Raytheon» (штат Массачусетс),работавшей исключительно на победу,окончание войны означало резкое сокращение заказов. Начался мозговой штурм,главную роль в котором играл Перси Спенсер — инженер-самоучка,не имевший высшего образования,но компенсировавший его отсутствие гибким умом и способностью к парадоксальному мышлению. Именно он в декабре 1946 года предложил производить микроволновые печи. С тех пор отмечается Всемирный день микроволновой печи.

Юра и Костик,доставив к нам микроволновку,приступили к монтажу. Дело было новое. Мы с женой видели,как им было трудно. Прошел час,другой. Слышу голос Юры:

- Мама, мы закончили, принимай работу!

Марка микроволновой печи такая же,как была у нас много лет - «Whirlpool».Да, еще её цвет такой же -слоновой кости. В честь такого дела и я постарался. Приготовил ароматный узбекский плов.

На столе сегодня плов.

Плов хвалить – не надо слов.

Вкусен – что и говорить!

А легко ль его сварить?



Вкусный плов!

Отличный плов!

Все за стол –

Обед готов!

С. Капутикян



За праздничный стол сели мы с женой, виновники торжества-наши сыновья Юра и Костик,наши невестки Вероника и Наташа,наши внучки Настенька, Алечка и Лизочка. Жаль,что не было Алисочки. Было сказано много добрых слов о заботливых наших сыновьях.

Есть в слове счастье — слово «сыновья»,

Подарок свыше, что безумно сладок!

Мои мальчишки — радость бытия,

Как два крыла мне от судьбы в награду.

Течёт надёжная в их жилах кровь —

И благородством жизнь не обделила,

Спасибо вам, мальчишки, за любовь,

Что стала для меня достойным тылом.

Пусть счастье с вами под руку идёт,

Для горести отсутствуют причины,

А небо ваши жизни бережёт —

Мои мальчишки… Сыновья… Мужчины.

Mosaic.Ru

АВГУСТ. Теперь,я думаю можно расслабиться,и разгадать загадку.

Печатаю буквы, рисую цветочки,

И фото для вас напечатаю срочно.

Стою на столе я в конторе и дома.

Ну,что догадались?

Со мной вы знакомы?

Ольга Клименко

Да,я был знаком. Почему был? Когда я уже почти завершил записи из своего дневника и хотел распечатать их на принтере,то он не подавал признаков жизни. Костик долго его проверял и пришел к выводу:очередная жертва високосного года и его покровителя Белой Крысы.



Возник вопрос:какой принтер приобрести? Мы живем в городе Сан-Хосе. Буквально рядом с нами город Пало- Алто. Там в 1939 году в своем гараже два выпускника Стэндфордского Университета – Билл Хьюлетт (Bill Hewlett) и Дэйв Паккард (David Packard) создали компанию в сфере информационных технологий Hewlett-Packard или, в просторечии, HP.

Вскоре в нашем дома появился друг компьютера - принтер марки "hp".

ОКТЯБРЬ. Казалось,что все беды позади....И я могу спокойно наблюдать за красотой природы. Осень меняет свои краски. Еще вчера дерево под моим окном красиво зеленело,а сейчас покрылось желтой листвой. Ушла жара. В соседних районах перестали "буянить" пожары. Небо голубое. Ночью можешь снова наблюдать за звездами.

Костик пригласил нас на озеро Тахо. Как там было хорошо! Куда ни бросишь взгяд - везде огромное озеро и леса,леса и леса. Забываешь обо всем...Даже про этот пакостный високосный год.Но поэт Юра Канашенко написал как-будто специально для нас замечательные строчки о бдительности...

Кто-то миг удачи ловит,

Кто-то терпеливо ждёт,

А коварный рок готовит

Свой опасный поворот.

Быстро пробежали дни вблизи чудесного озера. Вернулись домой. Юра звонит с работы на мамин мобильник.

- Что случилось с вашим домашним телефоном? Дозвониться просто не возможно.

А ларчик просто открывался:Белая Крыса нанесла мощный удар туда,куда мы просто не ожидали. Она решила во время нашего отсутствия уничтожить всю в доме технику и начала с домашнего телефона. Потом перешла к телевизору. Затем взялась и за интернет. Нас удивило то,как она это так быстро провернула и создала для специалистов компании AT&T большие проблемы. Почти сутки они устраняли потехи Белой Крысы.

А тут пришло сообщение:Президент Дональд Трамп подписал указ о помощи в связи с коронавирусом. Вскоре большинство взрослых американцев получили разовую выплату более тысячи долларов.

Если с Трампом вышел в путь

(если с Трампом вышел в путь)

Веселей дорога

Без него меня чуть-чуть

(без него меня чуть-чуть)

Ну а с Трампом много.

Что мне снег,что мне зной,что мне дождик золотой

Когда мой Дональд Трамп со мной

(что мне снег,что мне зной,что мне дождик золотой,когда веселый Трамп со мной)

Таня Шадрина «Эхо Москвы»

Не секрет,что новая бытовая техника или её ремонт стоят немалых денег. Вот мы и получили настоящий подарок!Подарок от Президента!

Сан-Хосе, штат Калифорния