ФРГ: полиция защищает антисемитские выступления палестинских арабов

Вместо того, чтобы положить конец подстрекательству против евреев и прославления палестинскими арабами их культа геноцида и смерти, Германия оказывает им всяческую поддержку.

На антиизраильской демонстрации во Франкфурте на Майне, проходившей под лозунгом «Нет апартеиду и поселенческому колониализму! Свободная Палестина!» в мегафоны звучали проклятия в адрес евреев. Собравшиеся кричали: «Фрееп Палейстайн» и «Евреев - в газ!».

И вдруг перед этой беснующейся толпой вышла с израильским флагом маленькая хрупкая женщина, музыкант, скрипачка-виртуоз, русскоязычная израильтянка Ана Агре, временно работающая вместе с мужем во Франкфурте. Она молча встала напротив толпы, гордо держа флаг своей страны.

К счастью, обошлось без рукоприкладства, хотя демонстранты подбегали к Ане, кричали, показывали неприличные жесты (средний палец, пальцем по шее, что у палестинцев и игиловцев означает перерезать горло), всячески провоцировали, пытаясь получить ответную реакцию, заснять ее на видео и сделать донос полицейским, но Ана лишь дерзко улыбалась им и молчала.

Однако появившиеся полицейские именно её «назначили» источником беспорядков, заявив, что она оскорбляет, провоцирует и показывает неприличные жесты. Это притом, что Ана по-немецки почти не говорит, а обе руки у нее были заняты держанием флага.

Угрозами надеть наручники и посадить в камеру Ану изгнали с площади. На вопрос: «Почему я не могу здесь стоять, что я нарушаю? - Полицейский ответил: «Потому что я этого не хочу».

Самое главное состоит в том, что в качестве оскорбления немецкие полицейские идентифицировали израильский флаг, ибо кроме него ничего и не было, только молчаливо стоящая женщина.

Прошло около двух с половиной месяцев, и Ана получила повестку в полицию. Ей грозит уголовное дело по статье «Оскорбление» (§ 185 УК Германии), которая предусматривает денежные штрафы и до 2 лет лишения свободы. И это в стране, где с верховных трибун с пеной у рта любят поговорить о безопасности Израиля как о «государственном резоне Германии», а на деле много лет поддерживают все антиизраильские резолюции, гадят ему где только можно и дружат с Ираном.

Еврейская общественность Франкфурта, возмущенная поведением полиции, потребовала запрещения проведения подобных демонстраций, которые оскорбляют евреев и несут угрозу их безопасности. Подробности здесь… и здесь.

Германия, одержимая палестинским конфликтом, по-прежнему поддерживает «палестинцев» и палестинский террор, хотя их собственные братья уже перестали это делать, осознав, что Израиль приносит им пользу.

В то время как на Ближнем Востоке происходят важнейшие внешнеполитические изменения - арабские и мусульманские страны, видя военную мощь, успешное развитие экономики и технологий Израиля, меняют свое отношение к нему, – Германия и вслед за ней другие страны ЕС по-прежнему поддерживают палестинское движение. Это, т.н., освободительное движение, как хорошо известно, было создано Лигой арабских стран с целью уничтожения Израиля. Но сегодня ряд арабских стран уже отказались от поддержки ООП. Постепенно этот процесс охватывает другие арабские и мусульманские страны.

К сожалению, страны ЕС, кроме стран, входящих в Вышеградскую группу, остаются на прежней позиции и разделяют вместе с палестинскими арабами их лозунги: «апартеид», «оккупация», «земля в обмен на мир», «два государства для двух народов», которые представляют собою ни что иное, как инструменты ведения войны против Израиля. К этому можно отнести и придуманное ООН ложное название потомков палестинских арабов, бежавших во время войны 1948 года, «беженцами».

Вместо того, чтобы положить конец подстрекательству против евреев и прославления палестинскими арабами их культа геноцида и смерти, Германия оказывает им всяческую поддержку. Руководство Германии, демонстрируя на словах своё дружественное отношение к Израилю, на деле выступает против него, а значит, и против евреев Германии, поднимая градус антисемитизма. Германия, наряду с другими странами, охотно восприняла новояз, на котором для палестинских арабов «война – это мир», и стала поддерживать войну против Израиля как средство достижения мира на Ближнем Востоке. Предложение о создании «двух государств для двух народов» должно выглядеть как ругательство, как проклятие, как проявление крайнего антисемитизма.

Из-за пассивности руководства Израиля эти словосочетания: «Израиль - оккупант Западного берега» и «решение на основе двух государств», глубоко укоренились. Западный берег – Иудея и Шомрон, которые в 1948 году были аннексированы Иорданией, суверенитет которой на этих территориях был признан только Великобританией и Пакистаном. Палестинского же государства там никогда не существовало, поэтому его нельзя было оккупировать.

Принцип решения арабо-израильского конфликта «на основе двух государств» в своё время под большим давлением президента США Барака Обамы был принят премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху заявил об этом в своей речи в 2009 году в Бар-Илане: «Если мы получим эту гарантию в отношении демилитаризации и потребностей Израиля в безопасности, и если палестинцы признают Израиль в качестве государства еврейского народа, то мы будем готовы в будущем мирном соглашении достичь решения, при котором демилитаризованное палестинское государство будет существовать бок о бок с еврейским государством». Реально же в случае избрания Байдена президентом США на месте преступного анклава может быть создано преступное национальное государство.

Для еврейской общины в Германии вновь наступают тяжелые времена, когда единственным выходом для них станет алия. Нормально ли это? А что мы слышим от ЦСЕГ об огромной волне антисемитизма в Германии, кроме реверансов перед властями и представления проектов «еврейско-мусульманского диалога»? Ещё подчеркивается важность сохранения в Германии культуры памяти, которой якобы угрожает партия AfD.

А какую цель преследует использование выражения «напряженность между общинами»? Ведь на самом деле им прикрывают одностороннюю агрессию и ненависть мусульманской общины по отношению к еврейской общине. Вот лишь несколько примеров: раввин Баркан в Дюссельдорфе, раввин Бестрицкий в Гамбурге, студент Эли Мэтцкер в Берлине. Все они подверглись жестокому нападению перед конференцией по антисемитизму, на которой термин «мусульманский антисемитизм» вообще не прозвучал.

Германия управляется в кризисном режиме: кризис евро, европейский кризис, миграционный кризис, климатический кризис, «коронный кризис». В таких условиях всех противников иммиграционной политики Ангелы Меркель разрешено считать сбродом и сволочью. Мы надеемся, что эпизоды, подобные тому, который произошел с Аней Агре, послужат стимулом для руководства еврейских организаций Германии к отказу от их поддержки правительственной политики, в первую очередь, по отношению к палестинским арабам.