Пандемия: когда же вернётся нормальная жизнь?

Дмитрий Воробьевский (Россия)

Здравствуйте! Спасибо за этот довольно интересный материал! Правда, на мой взгляд, кое о чём весьма существенном в нём почему-то умалчивается...



На днях "эпидемиями рукотворных вирусов" озаботились, вдруг, российские "вожди" во главе с Путиным, входящие в так называемый "Совбез РФ". Прилагаю ссылку на одну из публикаций об этом -- https://www.mk.ru/social/2020/10/19/v-sovbeze-rf-predupredili-ob-epidemiyakh-rukotvornykh-virusov.html ("В Совбезе РФ предупредили об эпидемиях рукотворных вирусов")... По-моему, это очень похоже на известную историю про то, как вор на базаре, чтобы не быть пойманным, сам стал кричать: "Держи вора!"...



На мой взгляд, "Совбезу РФ" надо бы поискать организаторов "эпидемий рукотворных вирусов" в ближайшем зеркале. Скорее всего, там можно найти либо их всех, либо -- как минимум -- половину (если вторая половина находится среди их союзников, т.е. руководящих китайских "товарищей")...



Почему-то российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "номенклатура", вместе со своими близкими родственниками, уже в апреле (или даже раньше) была вакцинирована от "коронавируса". Неужто кто-то всерьёз поверит в то, что она, мол, позволила использовать себя в качестве подопытных мышей?... Подробнее об этом можно прочитать по следующей ссылке -- https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 (в довольно длинной публикации, состоящей из трёх моих статей, её название -- "Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов"). Для тех, кто не любит читать длинные тексты, прилагаю несколько коротких отрывков оттуда.





"...В очень авторитетных западных СМИ появилась по-настоящему сенсационная информация о том, что высшая российская "элита" ещё в апреле использовала якобы только теперь создающуюся вакцину от "коронавируса". Подробности об этом можно найти, в частности, по нескольким следующим ссылкам -- https://www.znak.com/2020-07-20/bloomberg_rossiyskaya_elita_poluchila_dostup_k_vakcine_ot_koronaviru​sa_v_aprele , https://www.svoboda.org/a/30736962.html , https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200720/14585400/Rossiyu-razoblachili-v-chem-tayna-elitnoy-​vaktsiny-ot-koronavirusa.html , https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d .



Вот, например, цитата из публикации, размещённой по одной из этих ссылок (её заголовок -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19"):



"...Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg..."



Однако, почему-то ни в одной из этих и других подобных публикаций я не нашёл, казалось бы, совершенно естественного вывода (или хотя бы предположения), со всей очевидностью следующего из этой вышеприведённой информации. Разумеется, этот очевиднейший вывод заключается в том, что данную российскую вакцину, -- на создание и испытание которой, как многократно объявлялось в разных СМИ множеством врачей и учёных, требуется, как минимум, полтора года, -- начали создавать гораздо более года назад, т.е. тогда, когда ни о каком "китайском коронавирусе" никто из простых людей ещё даже и не слышал... А из этого, в свою очередь, следует совершенно очевидный вывод о том, что вся нынешняя "пандемия коронавируса" -- это либо просто российская, либо (что, на мой взгляд, более вероятно) совместная российско-китайская, так сказать, "спецоперация"...";





"...хотелось бы напомнить уважаемым читателям, что тоталитарные, да и просто диктаторские режимы, увы, вполне способны создавать и даже умышленно распространять подобные вирусы или бактерии, -- преследуя при этом самые разнообразные цели (например -- цель сворачивания всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией")...";





"...об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" в последние недели стали уверенно говорить не только руководители США, включая Трампа, но и очень многие зарубежные и даже российские (например, профессор Пётр Чумаков) учёные, не исключая и лауреатов Нобелевской премии по медицине, в числе которых, в частности, -- знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции. Об этом же -- т.е. об очевидном искусственном происхождении этой нынешней "пандемии" -- я писал ещё 4 с половиной месяца назад в своей небольшой статье под названием: "Не рукотворен ли китайский "коронавирус"?" ( https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 ...";





"...Даже китайские власти, хотя и пытаются по-прежнему отрицать свою причастность к возникновению этой "пандемии", однако практически полностью прекратили настаивать на её естественном происхождении, -- очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, мол, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие -- вроде бы индонезийские -- "красно-книжные" панголины, которых даже в китайских зоопарках невозможно найти... Да ещё и вирус "СПИДа" при этом к ним каким-то образом, мол, присоединился... (Как известно, в "китайском коронавирусе" учёные обнаружили частички "ДНК" всех трёх вышеназванных биологических субъектов.) Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом, среди китайской фауны обнаружить так и не удалось...";





"...почти никто даже не намекает на вероятность не случайного, а умышленного распространения "коронавируса" из какой-то лаборатории. Однако, на мой взгляд, эта вероятность, увы, -- не только вполне реальна, но, скорее всего, даже превышает вероятность случайной "утечки" данного вируса.



Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.



Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.



Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами..."







Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.



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P.S. На всякий случай прилагаю также и весь текст своей вышеупомянутой публикации (из которой -- вышеприведённые отрывки):





Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов



Редактировать Удалить Дмитрий Воробьевский перепечатал из www.liveinternet.ru 7 августа 2020, 16:59

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https://krrramola.livejournal.com/13101.html :

https://www.krugozormagazine.com/show/article.4212.html -- ""ПАНДЕМИЯ" В РОССИИ — СПЕЦОПЕРАЦИЯ ГБ?.."



https://polit.info/504353-mikrobiolog-podderzhal-teoriyu-o-primenenii-covid-19-v-kachestve-oruzhiya -- "Микробиолог поддержал теорию о применении COVID-19 в качестве оружия".



Здравствуйте! В качестве дополнительного комментария (наряду с вышеприведённой ссылкой) добавлю, что тема "пандемии коронавируса" на данный момент -- видимо, самая запретная в России, поскольку многие материалы насчёт неё, увы, очень быстро удаляют даже с вроде бы самых уважаемых, демократических и либеральных сайтов в России. Например, на днях мою прилагаемую заметку удалили с уважаемого правозащитного сайта "Семью семь" ("7х7"), да ещё и написали оттуда письмо с пояснением, что, по причине, насколько я понял, очень сильного давления "сверху" и угроз оттуда многотысячными штрафами за так называемые "фейк-ньюс", на их сайте запрещено употреблять слова "пандемия" и "коронавирус", если речь идёт об их искусственном происхождении и, тем более, -- о какой-либо причастности "спецслужб" к нему... Нередко и с других сайтов удаляют эту мою недавнюю заметку -- https://abvgdoprst.livejournal.com/50225.html :



СУДЯ ПО МНОГИМ ФАКТАМ, "ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА" -- ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ "СПЕЦОПЕРАЦИЯ" ГЭБИСТОВ



На днях в очень авторитетных западных СМИ появилась по-настоящему сенсационная информация о том, что высшая российская "элита" ещё в апреле использовала якобы только теперь создающуюся вакцину от "коронавируса". Подробности об этом можно найти, в частности, по нескольким следующим ссылкам -- https://www.znak.com/2020-07-20/bloomberg_rossiyskaya_elita_poluchila_dostup_k_vakcine_ot_koronaviru​sa_v_aprele , https://www.svoboda.org/a/30736962.html , https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200720/14585400/Rossiyu-razoblachili-v-chem-tayna-elitnoy-​vaktsiny-ot-koronavirusa.html , https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d .



Вот, например, цитата из публикации, размещённой по одной из этих ссылок (её заголовок -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19"):



"...Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg..."



Однако, почему-то ни в одной из этих и других подобных публикаций я не нашёл, казалось бы, совершенно естественного вывода (или хотя бы предположения), со всей очевидностью следующего из этой вышеприведённой информации. Разумеется, этот очевиднейший вывод заключается в том, что данную российскую вакцину, -- на создание и испытание которой, как многократно объявлялось в разных СМИ множеством врачей и учёных, требуется, как минимум, полтора года, -- начали создавать гораздо более года назад, т.е. тогда, когда ни о каком "китайском коронавирусе" никто из простых людей ещё даже и не слышал... А из этого, в свою очередь, следует совершенно очевидный вывод о том, что вся нынешняя "пандемия коронавируса" -- это либо просто российская, либо (что, на мой взгляд, более вероятно) совместная российско-китайская, так сказать, "спецоперация".



Кстати, цели и некоторые, так сказать, "нюансы" этой очевиднейшей "спецоперации" довольно подробно изложены в моей статье, написанной и кое-где опубликованной ещё месяца полтора назад, которая называется: "Пандемия коронавируса -- "ассиметричный ответ" Путина и его друга Си?". Прилагаю на всякий случай сразу несколько ссылок на неё: https://maxpark.com/user/814874022/content/7145779 , https://gazeta-ds.livejournal.com/361771.html , https://maxpark.com/community/1039/content/7145789 , https://ichkeria.info/articles/13736-pandemiya-koronavirusa-assimetrichnyj-otvet-putina-i-ego-druga-​si , https://abvgdoprst.livejournal.com/50016.html .



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.



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P.S.

В качестве дополнения прилагаю -- для удобства читателей, поскольку не все из них любят переходить по разным ссылкам (опасаясь компьютерных "вирусов", а также "зависаний" компьютера), -- пару своих предыдущих статей по данной "коронавирусной" теме, написанных и кое-где опубликованных ещё в середине зимы и в самом начале лета.







https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://abvgdoprst.livejournal.com/49775.html , https://cont.ws/@ontws/1572422 , https://7x7-journal.ru/posts/2020/01/31/--1580502819 , https://krrramola.livejournal.com/12767.html :





НЕ РУКОТВОРЕН ЛИ КИТАЙСКИЙ "КОРОНАВИРУС"?... [31 янв. -- 1 февр. 2020 г.]





Здравствуйте! В связи с ажиотажем последних дней, вызванным неким "коронавирусом" неизвестного происхождения в Китае, хотелось бы напомнить уважаемым читателям, что тоталитарные, да и просто диктаторские режимы, увы, вполне способны создавать и даже умышленно распространять подобные вирусы или бактерии, -- преследуя при этом самые разнообразные цели (например -- цель сворачивания всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией").





В качестве примера подобного поведения тиранических режимов можно вспомнить и одну, увы, практически забытую уже трагическую историю приблизительно 10-летней давности, которая была отражена в одном моём самиздатском материале тех времён (многие десятки раз перепечатанном разными интернет-сайтами), пару ссылок на который прилагаю.





"Не на Лубянке ли штампуют «заморские» штаммы?": https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html (эта статья под другим названием, со множеством комментариев -- "Эпидемия в западной Украине – дело рук ФСБ?": http://newsland.com/news/detail/id/435843/ )





Кстати, та давняя и явно сомнительная по своему происхождению (мягко говоря) эпидемия в Западной Украине, унёсшая весьма много жизней, имела довольно большое сходство с нынешней китайской, -- точнее, уже не только китайской -- эпидемией. В частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией (т.е. воспалением лёгких), нередко, увы, приводящей, как говорится, к "летальному исходу"...





Добавлю и ещё один факт, который, возможно, имеет существенное значение при выяснении причин возникновения нынешней эпидемии китайского "коронавируса". Как известно, с лета прошлого года в китайском -- точнее, пока ещё не совсем китайском, а отчасти независимом или автономном, -- городе Гонконге проходили многотысячные -- а иногда и почти миллионные -- оппозиционные митинги и демонстрации (а нередко и столкновения с полицией), имевшие более-менее реальный шанс перекинуться и на другие китайские города. И лишь после возникновения эпидемии "коронавируса" эти митинги и демонстрации вроде бы пошли на спад (во всяком случае -- если исходить из сообщений многих СМИ)...





Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.





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P.S. Из моей данной публикации 2010 года -- https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html :





...Исполнился год со времени очень странных событий на Западной Украине, которые, по сути, так и не были расследованы никакими государственными или международными структурами. Прилагаю свою прошлогоднюю статью о тех событиях (с двумя весьма интересными комментариями), а также несколько ссылок на её публикации разными сайтами и изданиями. Кое-где она была опубликована под другими названиями, например: "Эпидемия в Западной Украине -- дело рук ФСБ ?".



Всем всего хорошего !

Дм.В. (редактор самиздатской газеты "Крамола", г.Воронеж).









НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ ?





Заранее оговорюсь, что данная версия – всего лишь, так сказать, домыслы, поскольку вероятность того, что она соответствует действительности, пока, исходя из имеющихся на сегодня фактов, не дотягивает до ста процентов. И, пожалуй, даже до 99-ти.





Начну с одной довольно подозрительной истории, произошедшей не очень давно, но уже вроде бы почти совершенно забытой. В начале 2007 года в Англии случилась весьма крупная эпидемия «птичьего гриппа» (точнее, не столько эпидемия, сколько эпизоотия, т.к. её жертвами были, в основном, домашние птицы). Причём, началась она вовсе не в период миграции перелётных птиц, способных – да и то лишь теоретически – занести этот вирус откуда-нибудь из Азии (где он появился незадолго до этого). Тогда о той английской эпидемии довольно много говорили по Би-Би-Си и другим западным радиостанциям, выражая недоумение по поводу её причин.





Была в те дни и ещё одна тема, которую столь же подробно обсуждали те радиостанции, -- весьма настойчивые требования английских властей к российским насчёт выдачи Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве в Лондоне радиоактивным полонием разоблачителя бесчисленных злодейств ФСБ Александра Литвиненко. Однако, эти требования были весьма настойчивыми лишь до той, неизвестно откуда взявшейся, английской эпидемии «птичьего гриппа», а после неё (она, кстати, длилась не очень долго, но привела к огромному ущербу) они почему-то почти совершенно прекратились. Конечно, это ещё ничего не доказывает, но слишком похоже на подействовавшее «предупреждение» англичанам: мол, заткнитесь, а то ещё и не такое вам устроим…





Конечно, значительной части читателей подобные подозрения могут показаться, мягко говоря, абсурдными. Могу напомнить этим читателям, что всего лишь несколько недель назад сами российские власти публично заявили – устами «секретаря Совета Безопасности» и бывшего начальника ФСБ Патрушева, - что они готовы применять в каких угодно странах, причём, «превентивно» (т.е. первыми, а не ответно), даже ядерное оружие, являющееся, как известно, ещё более смертоносным, чем бактериологическое…





Разумеется, говоря о вспышках заболеваний, вызванных разнообразными новыми или – во всяком случае – неизвестными в обозримом прошлом вирусами либо их штаммами (т.е. разновидностями), едва ли можно обойти вниманием и нынешнюю эпидемию «свиного гриппа». Она началась около полугода назад в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и продолжается уже во многих десятках стран, чуть ли не на всех континентах.





Почему-то особенно сильно эта эпидемия, смешавшаяся с эпидемией других штаммов гриппа и прочих болезней (которые пока не могут даже толком определить), проявилась на Украине, причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям «Оранжевой революции», направившей 5 лет назад Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, на днях, судя по информации в Интернете, подозрения, подобные вышеизложенным, стали высказывать и некоторые украинские врачи, но направлены эти подозрения вроде бы вовсе не на российскую правящую верхушку, а на украинского президента Ющенко, который, мол, хочет столь чудовищным способом сохранить свою власть, доведя Украину до введения чрезвычайного положения и отмены намеченных на январь президентских выборов. Я весьма далёк от идеализации «оранжевых вождей», но всё же при взаимном контроле разных фракций украинской «элиты», при существующей на Украине реальной оппозиции, многопартийности и почти абсолютной (по российским меркам) свободе прессы, включая даже телевидение, представить себе, что Ющенко мог бы отдать кому-то столь чудовищно преступный приказ, и что этот кто-то пошёл бы его выполнять, - по-моему, практически невозможно. В отличие от никем, увы, не контролируемых российских гэбистов, сидящих на вершине своей «вертикали власти»…





Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое. Думаю, что по своему, так сказать, моральному облику, проявившемуся и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в «Норд-Осте» с Бесланом, и в очень многих других злодеяниях, российская правящая «элита» вполне способна и на то, что изложено в данной статье.





Дм. Воробьевский (19 ноября 2009 г.).









P. S. Прилагаю пару комментариев читателей данной статьи (с интернет-сайта "Ньюсланд.ру", где её поместили под названием "Эпидемия в Западной Украине - дело рук ФСБ?", и с форума газеты "Новые Известия").







"hazar комментирует новость



В трех областных центрах Западной Украины одновременно начинается вспышка болезни, приводящей к стремительно текущей пневмонии с летальным исходом. Причиной заболевания является неизвестный доселе штамм вируса гриппа. Предположение что произошла мутация вируса и появился новый штамм одновременно в трех городах нереально.



Следовательно, эпидемия носила искусственный характер. Это подтверждается относительно быстрой локализацией эпидемии. поскольку искусственно полученные в лабораторных условиях микроорганизмы не обладают устойчивостью во внешней среде. Кроме того, нигде в мире доселе таких заболеваний не наблюдалось. Версия о том, что вирус был занесен инфицированным человеком из-за границы, тоже отпадает. Так ли это на самом деле, и если да, то кто это сделал и зачем, неизвестно. Возможно это была попытка срыва голосования в западных областях Украины и сокращения процента людей, пришедших на выборы. Такое развитие событий могло бы обеспечить победу одному из кандидатов в президенты в первом туре выборов.



21 ноября 2009 в 18:44"



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"Сашик 22.11.2009 08:24



Ответ для: Дм. Воробьевский



Ну что сказать..? Нахожусь в самом " эпицентре" событий. У нас еще до сих пор " типа карантин"..Хотя народ уже массово начал игнорировать марлевые повязки..В некоторых областях дети в школу пойдут на днях. Версии которые тут высказывались имели место конечно, но в основном на рынках и в "веселых" компаниях. "Что это было" - вопрос конечно интересный. Пока ничего вразумительного от властей не слышу. Но врачи говорят, что столкнулись с "непоняткой". Особенно при (извиняюсь) вскрытии умерших. (Залитые кровью легкие.) Инфа практически из первых рук. От врачей. Поэтому -отвечаю за ее достоверность. Среди умерших были мои знакомые. (Не "первый круг", но все таки..)



Могу еще посоветовать всем кому это будет интересно. Оксолиновая мазь!!!! Три-четыре раза в день. пРИ "выходе в народ." Обязательно. !! Чаи из шиповника. Вообще витаминов побольше. Ну и КОНЕЧНО чесночек и лук. (При возможности). Питание - плотное. И - ПОБОЛЬШЕ СИДИТЕ ДОМА!



Вот так. Кстати я даже не "чихнул" за все это время. бОЯЛСЯ дюже наверное. В маске не ходил. Да и в авто она никчему...



О!!!! вСПОМНИЛ ! Группа риска -( похоже правда) - МОЛОДЕЖЬ. Дети. Беременные женщины. В основном до 45 лет (примерно.) Всем доброго здравия.!"



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http://newsland.ru/News/Detail/id/435843/#comments1991807



http://www.civitas.ru/article.php?code=1163



http://www.civitas.ru/opendis.php?pop=0&year=0&code=1163



http://digest-news.ru/45347-na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy.html



http://www.nealine.net/ru/news/133/1938917864.html



http://news.rin.ru/news/220613/



http://www.newstin.ru/tag/ru/157938851



http://abu-tir.livejournal.com/238150.html



http://www.homepage.ru/news/242235-ne-na-lubyanke-li-shtampuyut-zamorskie-shtammyi



http://piter.indymedia.ru/node/8669



http://imc-siberia.org/ru/node/3716



http://media.rin.ru/news/220613/



http://webpressa.com/2009/11/20/health/na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy/



http://209.85.135.132/search?q=cache:4oli3KnMhWcJ:www.chechenpress.info/+не+на+лубянке+ли+штампуют+"заморские"+штаммы+?&cd=21&hl=ru&ct=clnk&gl=ru



http://m-l-m.info/?tag=m-l-m-info



http://www.chas-daily.com/win/forum/read.php?f=5&i=388693&t=388693



http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=30521



http://ru.indymedia.org/newswire/display/23001/index.php



http://internetua.com/mnenie-rassiiskogo-blogera--epidemiya-v-zapadnoi-ukraine---delo-ruk-fsb



http://gidepark.ru/News/Detail/id/15827/



http://www.chechenpress.org/events/2009/11/19/1f.shtml



http://diary-news.com/intresting/23780-na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy.html



http://krrramola.narod.ru/new.html



http://www.neoon.ru/blog/health/163032.html



http://deep-water.ru/?http://abu-tir.livejournal.com/238150.html?format=light&



http://health.rin.ru/uni/text/newpages/?220613



http://www.relaxyourself.ru/blog/health/163032.html



http://nmaxi.ru/zdorovmze/news_2009-11-20-09-40-03-739.html



http://poslezavtra.com.ua/na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy/



http://209.85.135.132/search?q=cache:6QOzw8zbgFkJ:ichkeria.info/content/view/6159/48/+не+на+лубянке+ли+штампуют+"заморские"+штаммы+?&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru



http://sbn.news.rin.ru/news/220613/



http://konf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30011&Itemid=80



http://sekrety-o-ede.ru/news/1133.html



http://tutzdorovie.ru/epidemiya-v-zapadnoj-ukraine-delo-ruk-fsb.html



(Увы, многие мои статьи почему-то стремительно исчезают из Интернета. И из этих ссылок на мою вышеприведённую статью уже больше 80-ти процентов -- увы, недействующие...)



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https://abvgdoprst.livejournal.com/50016.html ( https://gazeta-ds.livejournal.com/361771.html , https://maxpark.com/community/1039/content/7145789 , https://ichkeria.info/articles/13736-pandemiya-koronavirusa-assimetrichnyj-otvet-putina-i-ego-druga-​si , https://newsland.com/user/814874022/content/pandemiia-koronavirusa-assimetrichnyi-otvet-putina-i-​ego-druga-si/7145779 , http://samlib.ru/editors/w/worobxewskij_d_g/amliamli.shtml , https://maxpark.com/user/814874022/content/7145779 , https://krrramola.livejournal.com/12810.html ):





ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА -- "АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ" ПУТИНА И ЕГО ДРУГА СИ? [8 - 9 июня 2020 г.]



В начале прилагаю совсем короткий отрывок из одной своей статьи (одно из её названий -- "НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ ?"), написанной и кое-где опубликованной более 10-ти лет назад (осенью 2009 г.), которую можно найти, например, по любой из пяти прилагаемых ссылок -- https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html , http://sekrety-o-ede.ru/news/1133.html , https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://newsland.com/user/4296711990/content/epidemiia-v-zapadnoi-ukraine-delo-ruk-fsb/3991600#​comments1991807 , http://internetua.com/mnenie-rassiiskogo-blogera--epidemiya-v-zapadnoi-ukraine---delo-ruk-fsb :



"...Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое..."



Как известно, Путин многократно повторял на протяжении многих лет, что для Запада, мол, со стороны России будет приготовлен некий "ассиметричный ответ" на всяческие его экономические и прочие санкции, предполагаемые военные приготовления и прочие, мол, "козни". Однако, в последние месяцы или даже в последний год подобных речей из его уст что-то вроде бы больше не слышно. Может быть, причина этого заключается в том, что этот "ассиметричный ответ" -- возможно, не полностью, а пока лишь отчасти, -- уже состоялся?...



Мне могут возразить, что если уж кого-то и обвиняют в случайном или даже умышленном распространении "пандемии коронавируса", то, в первую очередь, Китай и его "вождей", а вовсе не путинский режим, -- поскольку эта "пандемия", как известно, началась в китайском городе Ухань, где расположены почти все главнейшие китайские "анти-вирусные" заведения, включая "Институт Вирусологии Академии Наук Китая" -- со множеством лабораторий, предназначенных для изучения -- или, возможно, для создания -- "особо опасных инфекций". (По некоторым сведениям, этот институт совсем недавно был передан из Академии Наук в китайское "Министерство Обороны".)



Я, в общем, не собираюсь с этим спорить, -- тем более, что об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" в последние недели стали уверенно говорить не только руководители США, включая Трампа, но и очень многие зарубежные и даже российские (например, профессор Пётр Чумаков) учёные, не исключая и лауреатов Нобелевской премии по медицине, в числе которых, в частности, -- знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции. Об этом же -- т.е. об очевидном искусственном происхождении этой нынешней "пандемии" -- я писал ещё 4 с половиной месяца назад в своей небольшой статье под названием: "Не рукотворен ли китайский "коронавирус"?" ( https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://www.proza.ru/2020/02/01/1438 , https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post466033427/ )...



Однако, на мой взгляд, вовсе не исключено и участие российских государственных, так сказать, "специалистов" в создании и распространении "китайского коронавируса". Это их предполагаемое участие может подтверждаться довольно многими известными фактами, в том числе и практически полной поддержкой китайских "вождей" со стороны путинского режима -- в процессе всё более и более разрастающегося конфликта этих "вождей" с США и вообще с Западом.



Кроме того, по ряду симптомов наблюдается довольно большое сходство между нынешней "пандемией коронавируса" и тоже весьма подозрительной (мягко говоря) эпидемией "свиного гриппа", имевшей место примерно 10 -- 11 лет назад, т.е., главным образом, в 2009 году. Причём, та давняя эпидемия была преимущественно в тех странах и регионах, где -- исходя из очевидного ответа на вопрос "Кому это выгодно?" -- вполне можно предположить искусственное происхождение той эпидемии, довольно схожей с нынешней пандемией (в частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа или простуды, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией, нередко приводящей к "летальному исходу")... Добавлю, что та эпидемия "свиного гриппа" вроде бы началась в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и затем продолжилась в нескольких десятках стран.



Причём, почему-то наиболее сильно та эпидемия проявилась на Украине (где тогда проходила президентская предвыборная кампания), причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям "Оранжевой революции", направившей в 2004 -- 2005 годах Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, в 2009 году подозрения насчёт искусственного происхождения той эпидемии "свиного гриппа", начавшейся в Украине одновременно в трёх самых главных западно-украинских городах (насколько я помню, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе), стали высказывать и довольно многие украинские врачи... Вскоре после этого, между прочим, на украинских президентских выборах с очень небольшим перевесом победу над про-западной Юлией Тимошенко одержал про-путинец Виктор Янукович, -- так что, довольно вероятно, что та эпидемия "свиного гриппа", снизившая явку избирателей в Западной Украине,, кардинально повлияла на результаты тех выборов...



Возвращаясь к нынешней "пандемии коронавируса", можно заметить, что совсем недавняя бурная дискуссия насчёт естественности или искусственности её происхождения уже вроде бы почти прекратилась. Даже китайские власти, хотя и пытаются по-прежнему отрицать свою причастность к возникновению этой "пандемии", однако практически полностью прекратили настаивать на её естественном происхождении, -- очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, мол, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие -- вроде бы индонезийские -- "красно-книжные" панголины, которых даже в китайских зоопарках невозможно найти... Да ещё и вирус "СПИДа" при этом к ним каким-то образом, мол, присоединился... (Как известно, в "китайском коронавирусе" учёные обнаружили частички "ДНК" всех трёх вышеназванных биологических субъектов.) Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом, среди китайской фауны обнаружить так и не удалось.



А полтора -- два месяца назад, между прочим, явно заказанная "сверху" пропагандистская кампания по всяческой дискредитации сторонников искусственного происхождения "пандемии коронавируса" бурно шла не только в российских придворных "СМИ", но и в "соц.сетях", включая даже "Фейсбук". Я, например, читал там даже многочисленные "посты" о том, что в китайском городе Ухань, где началась эта "пандемия", мол, "отродясь не было" никакого "Института Вирусологии" и никаких, мол, микро-биологических лабораторий...



Для интересующихся данным вопросом прилагаю ещё несколько ссылок на публикации разных авторов по теме происхождения вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса:



https://iz.ru/1001343/2020-04-17/nobelevskii-laureat-zaiavil-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-​koronavirusa ("Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса"), https://www.svoboda.org/a/30618224.html ("Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии"), https://www.inopressa.ru/article/31mar2020/washtimes/chinacoronavirus.html ("Китайские исследователи изучали смертоносные коронавирусы летучих мышей в лаборатории возле рынка животных в Ухане"), https://echo.msk.ru/blog/aillar/2643105-echo/ -- "Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня" (Цитата из данной статьи Андрея Илларионова: "Никакой иной версии места начала эпидемии, кроме Уханьского института вирусологии, в настоящее время не осталось."), https://russian.rt.com/inotv/2020-05-01/CNN-Tramp-soobshhil-o-dokazatelstvah ("CNN: Трамп сообщил о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19"), https://cursorinfo.co.il/all-news/world/razvedki-pyati-stran-podtverdili-vinu-kitaya-v-rasprostranen​ii-covid-19/ ("Разведки пяти стран подтвердили вину Китая в распространении COVID-19"), https://www.svoboda.org/a/30525376.html (""Он ведет себя необычно". Биолог об особенностях коронавируса"), https://www.mk.ru/science/2020/04/22/kitaycy-sozdali-koronavirus-pytayas-sdelat-vakcinu-ot-vich.html ("Китайцы создали коронавирус, пытаясь сделать вакцину от ВИЧ"), https://www.interfax.ru/world/704413 ("Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19")...



Добавлю, что среди авторов вышеназванных публикаций почти никто даже не намекает на вероятность не случайного, а умышленного распространения "коронавируса" из какой-то лаборатории. Однако, на мой взгляд, эта вероятность, увы, -- не только вполне реальна, но, скорее всего, даже превышает вероятность случайной "утечки" данного вируса.



Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.



Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.



Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами.



Кроме того, очень возможно, что вынесенный в заголовок данной статьи "ассиметричный ответ" направлен не только в сторону Запада, но и в сторону внутренней оппозиции в России и в Китае. Очевидно, что главной целью этого внутреннего "ассиметричного ответа", скорее всего, может оказаться сворачивание всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией" или с "пандемией".



Уже довольно широко известны многочисленные примеры явного использования нынешней "борьбы с пандемией" в сугубо политических целях. К этим примерам относится и история с откровенно незаконным лишением свободы знаменитого якутского шамана-оппозиционера Александра Габышева (кстати, против него так называемая "медицина" использовалась уже несколько раз -- и в виде мифической "борьбы с коронавирусом", и в виде "психиатрии"), и история с бесчисленными арестами российских оппозиционеров и журналистов за так называемые "массовые мероприятия" в виде одиночных правозащитных пикетов, и многое другое.



Иногда это использование "борьбы с пандемией" в политических целях -- да и вообще в целях превращения России в, так сказать, эталон "полицейского государства" -- происходит столь откровенно и нелепо, что приобретает анекдотичный характер.



Например, прочитал я в номере за 2-е июня нашей местной газеты "Берег" (являющейся "официальным публикатором нормативных актов администрации городского округа город Воронеж") статью известных журналистов Германа Полтаева и Александра Ягодкина под названием "Отменить нельзя продолжить", из которой вроде бы можно сделать весьма интересные выводы о сущности "китайского коронавируса". Оказывается, этот коронавирус -- очень разборчивый!



В частности, -- поскольку 14-дневная "обязательная самоизоляция не распространяется только на тех, кто приехал сюда в служебную командировку либо вернулся в Воронеж из командировки", -- этот "китайский коронавирус", очевидно, совсем не интересуется теми гражданами, которые путешествуют между российскими городами с официальным командировочным удостоверением, а предпочитает паразитировать исключительно на тех путешественниках, у которых такого удостоверения нет...



Но ещё поразительнее, что данный "коронавирус" вроде бы каким-то чудесным образом умудряется отличать членов официально зарегистрированных российских партий, решивших поучаствовать в "собраниях, конференциях и даже съездах для выдвижения кандидатов в депутаты", от тех, кто состоит в незарегистрированных -- т.е., как правило, оппозиционных либо правозащитных -- партиях (или общественных объединениях), поскольку для последних -- в отличие от первых -- "по-прежнему под запретом остается проведение публичных мероприятий"... Очевидно, из этого можно сделать вроде бы логичный вывод о том, что "коронавирус" почему-то предпочитает обедать только членами всяческих незарегистрированных организаций, а членов зарегистрированных партий и объединений облетает, как говорится, "за три версты"...



И ещё добавлю, что нынешняя -- увы, не только российско-китайская, но и практически всемирная -- так называемая "борьба с коронавирусом", очень похожая то ли на эпидемию истерии и шизофрении, то ли на приучение народов к тоталитаризму, на мой взгляд -- гораздо опаснее не только для экономики, но и вообще для человечества, чем сам этот коронавирус (вроде бы не очень сильно отличающийся по своей опасности от обычного гриппа и осложнений после него)...



Помимо всего прочего, дело ещё и в том, что если подобные "эпидемии" или "пандемии" (кавычки означают, что, строго говоря, до настоящей эпидемии ещё очень далеко, т.к. она -- а тем более и пандемия -- считается таковой в традиционной медицинской науке лишь в том случае, если количество заболевших превышает 5 процентов от всего населения) будут и дальше приводить к практически полному "обнулению" чуть ли не всех естественных человеческих прав, то можно особо не сомневаться в том, что и в дальнейшем найдётся немало диктаторских режимов, ненавидящих всяческий либерализм, которые именно ради вышеупомянутого "обнуления" прав человека и укрепления тем самым своей бандитской власти будут готовы снова и снова устраивать эти "эпидемии" с "пандемиями"...



Кстати, такого "обнуления" самых элементарных и, так сказать, бытовых человеческих прав не наблюдалось даже в сугубо диктаторские брежневские времена, -- например, в 1968 году, когда "пандемия гонконгского гриппа" унесла в несколько раз больше жизней, чем нынешняя "пандемия коронавируса". Тогда, между прочим, -- даже несмотря на советскую партийно-гэбэшную диктатуру -- вроде бы совершенно не было практически никаких запретительных мер, схожих с нынешними обязательными "аусвайсами" в Москве и в ряде областей, повсеместной "самоизоляцией", анекдотичными московскими "прогулками по графику", абсурднейшими запретами на вход в парки в ряде городов, обязательными "масочно-перчаточными режимами", бессмысленными "комендантскими часами" и тому подобным...



Добавлю, что практически всё вышеперечисленное -- даже по сугубо формальным основаниям -- совершенно незаконно. Кроме того, некоторые из этих совершенно абсурдных запретов и "узаконенных" государственных грабежей -- вроде запретов на вход в парки или скверы и огромнейших "штрафов" за это, -- на мой взгляд, очень красноречиво говорят о том, что никакая "борьба с коронавирусом" во всей этой репрессивной кампании вообще практически ни при чём. (Неужто власти всерьёз считают, что в парке или сквере -- больше "коронавирусов", чем на улицах или в магазинах?...)



Похоже, что людей просто дрессируют, постепенно доводя их до состояния обитателей Северной Кореи или какого-нибудь фашистского концлагеря, и попутно обогащаясь за счёт вышеупомянутых грабежей, т.е. так называемых "штрафов"... На всякий случай могу добавить пару, так сказать, сугубо юридических оснований, по которым каждый, кого какие-нибудь российские "правоохранители" будут где-нибудь останавливать за вход в парк, в лес или в сквер, либо за так называемое "несоблюдение самоизоляции", или за отсутствие так называемых "спец-пропусков" или "qr-кодов", в народе именуемых "аусвайсами", имеет полное право послать их (более или менее культурно) куда-нибудь "подальше".



Если исходить из нынешней "Конституции РФ", то можно вспомнить про пункт 1 её 27-ой статьи, гласящий: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства". (А согласно 15-ой статьи "Конституции РФ", она имеет "высшую юридическую силу" и "прямое действие", т.е. обладает приоритетом над любыми, противоречащими ей, "законодательными актами".)



А если кто-то, например, предпочитает юридически обосновывать свои действия без ссылок на, так сказать, сомнительным образом "принятую" в 1993 году "Конституцию РФ", то он может ссылаться, например, на следующий документ -- "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".



Кстати, оно никогда не отменялось. Согласно ему, Ельцин -- преступник. Дальнейшие изменения "законодательства РФ" проходили в девяностые годы по ельцинским "Указам", -- т.е. абсолютно недействительны. Следовательно, вся нынешняя "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов, воцарившаяся в России на "основании" полнейшего беззакония. И, естественно, никто не обязан подчиняться никаким "указаниям" представителей этой банды...



Мне могут возразить, что, мол, сейчас -- не время выяснять, законная или незаконная власть, если она в данный момент борется, мол, за спасение жизней людей, пытаясь, мол, победить мировое бедствие, т.е. нынешнюю пандемию... Увы, российская власть, судя по всему, борется совсем за другое, -- в частности, за укрепление своего главенствующего положения и за, как говорится, "распил" бюджета.



Вот, например, -- ссылка на один из материалов, показывающих размер денежных средств, "львиная доля" которых, судя по всему, предназначена именно для такого "распила", -- https://mbk-news.appspot.com/news/plan-vosstanovleniya/ ("Правительство оценило план восстановления экономики в 8 трлн рублей. Масштабная поддержка населения в него не вошла")



На мой взгляд, из этой вышеприведённой цифры, вроде бы обозначающей ущерб в России от почти полного сворачивания российской экономики в процессе "борьбы с пандемией коронавируса", следует, что гораздо лучше было бы вообще не объявлять никаких экономических и прочих запретов в связи с этой "пандемией", а сэкономленные таким образом "8 трлн рублей" -- или хотя бы какую-то их часть -- потратить, в частности, на лечение тех смертельно больных детей, несчастные родители которых постоянно собирают на это деньги с помощью СМИ и объявлений в Интернете.



Даже если считать, что, в среднем, на излечение одного ребёнка нужно 10 миллионов рублей -- хотя обычно в объявлениях пишут про значительно меньшие суммы, -- то лишь на половину от вышеупомянутых "8 триллионов" можно было бы вылечить около полумиллиона -- т.е., вероятно, практически всех -- смертельно больных детей России (или даже всего бывшего "СССР", а не только России), да ещё и сэкономить при этом несколько триллионов... Причём, судя по Швеции и другим странам, где не было и нет практически никаких запретов в связи с нынешней "пандемией", их отсутствие не приводит к увеличению смертности более, чем на микроскопические доли процента от всего населения соответствующей страны. А деньги, потраченные на эти бессмысленные -- и к тому же "обнуляющие" чуть ли не все права человека -- запреты, можно было бы истратить на спасение в десятки или даже в сотни раз большего количества человеческих жизней, да и на многое другое ещё осталось бы...



Впрочем, на мой взгляд, очень возможно, что именно вышеупомянутое "обнуление" прав человека, т.е. превращение России в некое подобие тоталитарной Северной Кореи (а вовсе не какая-то "борьба с коронавирусом") и является на самом деле главной целью всех этих запретительных мер, -- наряду с меркантильными чиновничьими интересами, включая вымогательство бесчисленных взяток за "обход" разнообразных запретов...



Теперь добавлю ещё кое-что насчёт доводов в пользу той версии, что именно российская власть -- по-видимому, совместно с дружественной ей китайской -- причастна к созданию и, вероятно, к распространению вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса. Вот, например, ссылка на одну более-менее интересную недавнюю публикацию и её название -- https://mbk-news.appspot.com/news/vektor-zayavil-o-sozdanii/ : ""Вектор" заявил о создании вакцины против коронавируса. Её можно будет закапать в нос".



Я много раз читал и слышал в разных СМИ и в Интернете заявления специалистов-вирусологов о том, что "вакцину против коронавируса" можно создать, в самом лучшем случае, примерно за полтора года... А если знаменитый новосибирский вирусный центр "Вектор" (где, кстати, осенью прошлого года случился довольно странный взрыв) её уже создал, -- то, может быть, он начал её создавать ещё за год до начала нынешней коронавирусной "пандемии", чудесным образом откуда-то узнав о приближении этого "природного" бедствия??... Может быть, он узнал об этом от своих коллег или, так сказать, соратников из славного города Ухань?... Или, может быть, они с ним давно уже объединились и "работают" вместе, -- разумеется, под "мудрым руководством" российских и китайских "вождей"??...



А вот, например, ссылка на один довольно подробный материал (с его содержанием я согласен процентов на 80 -- 90), весьма уважаемый автор которого свидетельствует в нём, что в разорённой российскими войсками Чечне "китайский коронавирус" -- как, впрочем, и некоторые другие вирусы или бактерии -- начали испытывать на местных жителях ещё до того, как про его эпидемию объявили китайские власти, -- http://www.krugozormagazine.com/blogs/article.519.html ("COVID-19. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР", Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ).



Кстати, есть и такая версия, что никакой, мол, совместной российско-китайской "спецоперации" по созданию и разпространению "коронавируса" не было, а были просто некие агенты, -- так сказать, "Петров и Боширов", -- откомандированные Путиным в китайский город Ухань и высыпавшие там -- рядом со знаменитым Институтом Вирусологии -- содержимое некой пробирки... Я, конечно, не могу полностью исключить вероятность такого, однако думаю, что это всё-таки -- не очень вероятно (может быть, лишь процентов 10 вероятности), поскольку в таком случае китайские власти, скорее всего, уже начали бы по каким-то признакам догадываться о таком варианте, и тогда в той или иной форме уже проявилось бы ухудшение российско-китайских отношений.



Однако, такого ухудшения -- вроде бы совершенно не заметно, так что гораздо вероятнее, на мой взгляд, именно совместная, так сказать, "спецоперация" российских и китайских правителей и их так называемых "спецслужб".



Кто-то из читателей, вероятно, может что-нибудь возразить мне в том смысле, что, мол, едва ли могут российские и китайские власти оказаться столь лишёнными каких-либо зачатков или остатков морали и нравственности, чтобы пойти на столь чудовищное злодеяние. В ответ на это я могу упомянуть, например, про другую их чудовищную -- причём, не предполагаемую, а практически полностью доказанную -- совместную "спецоперацию", длившуюся (а может быть, и до сих пор длящуюся) на протяжении, как минимум, около десятка лет.



Поясню, что ещё в 2013 году я кое-где опубликовал один свой -- точнее, лишь отчасти свой -- материал по данной теме, основанный исключительно на фактах и доводах, большинство из которых взято из "Новой газеты" (точнее -- из подробнейших статей очень опытного и уважаемого журналиста Георгия Бородянского), -- и, судя по многим отзывам, большинство читателей даже представления не имели, что столь невообразимо чудовищные вещи могут твориться в 21-ом веке (как правило -- в городе Бикин на российско-китайской границе). В дальнейшем этот материал был перепечатан довольно многими сайтами. Прилагаю на всякий случай, помимо его заголовка, сразу 3 ссылки на него (слабонервным читать его не рекомендую!) -- "ПРИЗЫВНИКИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА... РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ!": https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post268491218/ , https://avtonom.org/freenews/prizyvniki-dobro-pozhalovat-na-rossiysko-kitayskiy-myasokombinat , https://www.liveinternet.ru/users/irwi/post268562504/ .



Ещё могу напомнить, что, так сказать, "моральный облик" нынешних российских властей проявился и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в "Норд-Осте" с Бесланом, и в развязывании войны на Украине, и в очень многих других более или менее известных чудовищных злодеяниях... Да и про китайские власти тоже, увы, можно вспомнить очень многое подобное (например, про невообразимо зверское истребление активистов многомиллионного оппозиционно-религиозно-спортивного Движения "Фалуньгун" или про концлагеря для мусульман в "Синьцзян-Уйгурском автономном районе")...



Так что, увы, российская правящая "элита", как и родственная ей по духу китайская, вполне способна и на то, что изложено в данной статье... Кстати, некоторые вполне ощутимые, так сказать, "дивиденды" от нынешней "пандемии коронавируса" российский и китайский режимы уже начали получать. В первую очередь я имею в виду, что с помощью данной "пандемии" этим режимам удалось почти полностью избавиться от более-менее регулярных в предыдущие месяцы многотысячных оппозиционных митингов и демонстраций. Можно вспомнить и про Гонконг, и, например, про нынешнюю путинскую "конституционную реформу" с абсолютно узурпаторским "обнулением" президентских сроков, в ходе которой непременно были бы очень массовые оппозиционные митинги, если бы не нынешняя "пандемия"...



Кстати, объявленное на днях в Москве постепенное "сворачивание ограничительных мер", скорее всего, увы, представляет из себя лишь, так сказать, "рекламный ход", предназначенный, судя по всему, для повышения путинского "рейтинга" перед назначенным на 1-е июля "голосованием по поправкам в Конституцию". Думаю, что вскоре после этого "голосования" вдруг снова "выяснится", что "пандемия коронавируса", мол, продолжается, и большинство вышеупомянутых "ограничительных мер" необходимо, мол, срочно вернуть...



С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).



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Дмитрий Воробьевский # написал комментарий 16 августа 2020, 17:12

P.P.S.

В России, похоже, к "выборам" власти решили подготовиться более тщательно, чем в Белоруссии... Как известно, всяческие "выборы" в России теперь планируется проводить не в 1 день, а в 3 дня, между которыми (по ночам) власти или их "шестёрки" могут сколько угодно подменять (или добавлять) "избирательные бюллетени" в урнах. Объясняют это заботой, мол, о народе, -- чтобы народ, мол, не толпился на "избирательных участках" и не заражался "коронавирусом"... Конечно, и раньше так называемые "выборы" в России тотально фальсифицировались, но теперь подобные фальсификации для властей -- вообще не проблема. Думаю, что это -- одна из целей российской или российско-китайской, так сказать, "спецоперации", о которой идёт речь в моей вышеприведённой заметке.

Заодно добавлю, что на днях подтвердилась приведённая там информация про то, что уже давным-давно высшая российская "номенклатура" или, так сказать, "элита" получила для себя и своих близких родственников вакцину от "китайского коронавируса" (как известно, дня 3 или 4 назад во многих российских СМИ было подтверждено, что её давно получили и близкие родственники представителей вышеупомянутой "элиты",.. (Оконч. след.)

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Дмитрий Воробьевский # написал комментарий 16 августа 2020, 17:17

(Окончание комментария)

... -- в частности, ставшего уже весьма известным крупного финансового чиновника Кирилла Дмитриева, -- и, как минимум, одна из дочек Путина, и др.).



Добавлю ещё одну ссылку:

ссылка на zen.yandex.ru -- "Дочь Путина вакцинировалась, но директор Центра Гамалеи не знает как"...



Интересно, может ли хоть кто-то поверить в то, что высшие российские "номенклатурщики" вместе со своими близкими родственниками, включая неназванную по имени дочь Путина (вероятно, её не называют потому, что на самом деле давным-давно от "коронавируса" привились обе его дочери, да и он сам, разумеется), были не просто потребителями очень давно созданной и многократно проверенной вакцины, а "добровольцами-экспериментаторами", решившими вдруг на себе испытывать совершенно непроверенный медицинский препарат с неизвестными последствиями его применения??...