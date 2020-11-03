Стряпчий Зловинский

...Добровинский не имеет высшего юридического образования. Он сфальсифицировал американский юридический диплом, но на самом деле никогда не заканчивал никаких юридических школ в США - тем более заявленной им Гарвардской юридической школы...

Адвокат - юрист, должностное лицо, профессия которого на дела добрые направлена: с помощью закона людей защищать от несправедливости. Наш персонаж много лет считался адвокатом, даже престижным. Значит, по логике — был средоточием добра. На деле, увы — полная противоположность. Потому и заменена в заголовке этой публикации первая часть его фамилии: в документах значится «Добро...», а у нас — как есть в реальности.

Об адвокате Александре Добровинском разговор. Том, кто представлял на суде над Михаилом Ефремовым противоположную сторону.

О СОБЫТИЯХ

В СИЗО Ефремов заказал гуся. Чтобы съесть.

На следующий день известного "гуся" Александра Добровинского лишили на два года адвокатского статуса.

Сложно, конечно, лишить того, чего фактически не было... Как, впрочем, не было и юридического образования.

Добровинский и без статуса наверняка продолжит спонсировать международных террористов и делать гешефты в РФ и за её пределами, ибо с него - как с гуся вода.

Заказанный же Ефремовым на ужин СИЗОкрылым товарищам по камерам гусь с яблоками был съеден с превеликим удовольствием. И все там немедленно выпили. За ветер перемен:

Один сатирический парень

Взял гуся, который зажарен.

Гуся поглощал криминал.

И бич поднимал Ювенал.

Мнение правозащитницы Елены Васильевой о сложившейся ситуации: "Считаю, что новые адвокаты Ефремова Васильев, Хорхорин и Ко обязаны по закону о кассации подавать на отмену приговора по причине нарушивших правила ведения процесса обоих предыдущих адвокатов".

ЗЛОБНЫЙ КЛОУН

Добровинский заявил на апелляционном суде Ефремову: "Сегодня я услышал от вас нечто человеческое" ­ он произнёс это относительно вынужденного покаяния Ефремова. Признания актёра в том, чего не совершал он.

То есть по Добровинскому человеческое - это ложь.

Логика иезуита? Вовсе нет.

Это логика обыкновенного мошенника.

Впрочем, не совсем обыкновенного. Александр Добровинский - мошенник и аферист масштаба международного.

Правозащитница Елена Васильева, расследовав афёры Добровинского, обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ по фактам его доказанного мошенничества.

Господин Добровинский не имеет высшего юридического образования. Он сфальсифицировал американский юридический диплом, но на самом деле никогда не заканчивал никаких юридических школ в США - тем более заявленной им Гарвардской юридической школы. Добровинский занимается предпринимательской деятельностью на территории РФ в обход закона о невозможности совмещения адвокатской практики и владения бизнесом. Наконец, он просто приобрёл в РФ статус адвоката.

Об этом и о многих других афёрах Добровинского рассказывает в своём расследовании по делу Ефремова правозащитница Елена Васильева.

Что ж , выходит , что о человечности Ефремову рассказывает мошенник, аферист.

Более того - один из спонсоров в крупных масштабах международного терроризма , признанный таковым судом Лондона.

Это говорит мошенник с поддельным дипломом , крышующийся непосредственно Байстрыкиным и Колокольцевым.

Это говорит человек, который был тесно связан с советскими мафионерами и преступниками международного масштаба - торговцем оружием Кобзоном и шпионом СССР в Израиле Калмановичем.

Аферист Добровинский учит порядочного человека Михаила Ефремова человечности. Добру.

Театр абсурда!

"ДИНАМО" ДОБРОВИНСКОГО

Что сказать - "колоритный" он типчик - адвокат Добровинский. СМИ РФ постоянно обвиняли в эпатаже Пашаева. В желании пиариться на передачах центральных телевизионных каналов. Но выдержанный, с чувством справедливости и собственного достоинства, всегда в строгом костюме, сирота, чьи родители погибли в ДТП, Эльман был вынужден ходить на эти передачи. Удивительно, что люди, казавшиеся до того умными и проницательными, вещавшие еженедельно на волнах позиционирующей себя как оппозиционная радиостанции "Эхо Москвы", называли его клоуном. И даже мерзким.

А ведь всё происходило ровно наоборот. Условия публичной телевизионной игры навязал именно эпатировавший телезрителей всего мира Александр Добровинский. Человек, занимавшийся незаконными вбросами материалов уголовного дела о ДТП на (внимание !!!) сугубо политических, с давним брехливым душком телевизионных шоу "60 минут", "Воскресный вечер с Соловьевым".

Пашаеву приходилось адекватно отвечать, чтобы хоть как-то многослойная клевета российских СМИ в адрес Ефремова была разбавлена крупицами правды.

Меж тем экстравагантный Добровинский играл в этакого николсоновского джокера. Эффектные появления у суда на самокате. Шарфики. Шапочки. Гримаски и состроенные глазки симпатичным журналисткам. Тросточки. Короче, цельный аксессуар дешёвого комедианта.

И попутали граждане публицисты "Эха". Плохое зрение - вечный недуг. Весьма удобный. И высокооплачиваемый.

...В роли злобного клоуна на процессе выступал не Пашаев, но именно Добровинский, нарушивший все мыслимые и немыслимые этические законы адвокатуры, юридические правила ведения процесса.

Где нужно искать истоки такого поведения защитника Захаровых Добровинского? Его веры в свою безнаказанность? Па Добровинского уходят корнями в советскую эпоху. С кем же был связан в своё время Добровинский?

Шабтай Калманович, советский шпион, чекист, отсидевший в Израиле за шпионаж много лет.

Его друг Иосиф Кобзон, советский до мозга костей человек, связанный с КГБ по самое не могу, поддерживавший спустя многие годы террористов ДНР. Именно он долго уговаривал Шимона Переса отпустить Калмановича. И ...уговорил. В разгар Перес — тройки.

Добровинский в своё время был связан тесной дружбой и с Калмановичем, и с Кобзоном. Защищал их интресы в судах.

Сам Добровинский уже и не пытается скрыть - кто он и откуда. На апелляционное заседание этот дэнди - но явно не из Лондона, где фигуранта лишили адвокатского статуса за отмывание денег на благо террористических организаций - явился в шарфе с атрибутикой футбольного клуба «Динамо» - вечного соперника обожаемого Михаилом Ефремовым "Спартака".

Но что такое спортивное общество «Динамо»? Это организация, которая была символом НКВД и контролировалась Ежовым, а после — Берией.

Кто такой Добровинский и откуда? Кто затеял процесс против Ефремова?..