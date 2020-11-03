"Блюз над Парижем"
Заголовок данноё публикации - это название художественной выставки, с успехом экспонирующейся в России. Она представляет работы знаковых художников XIX-XX вв. Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненные в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.
Эти мастера работали в разных направлениях, но их связывает Париж - город, где возмужал их дар, где они обрели славу.
"К исходу сентября Париж был так прекрасен
Ночь виноградною лозой простерлась. Ясен
Струился свет ее ветвей. Она слилась
В созвездья спелые поклеванные всласть
Моим хмельным стихом. Зрел урожай рассвета…"
Так, наперекор пунктуации, в 1912 году описывал Париж Гийом Аполлинер в стихотворении "Вандемьер", которым, по мнению литературоведов, открылась эпоха современной поэзии.
Роскошь архитектурного убранства столицы искусств и откровенная нищета кварталов для неимущих, скандальный и богемный, рафинированный и вульгарный, незабываемо романтичный, воспетый самыми безрассудными из поэтов, запечатленный на полотнах лучших мастеров, вписанный золотом в мировую литературу - Париж столетиями сводил с ума своих очарованных конфидентов.
"Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на го-дик, служебное и мимолетное, всерьез и в шутку: "Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел", - так начинается рассказ Михаила Веллера "Хочу в Париж" о человеке из СССР, у которого, как у лермонтовского Мцыри, была "одна, но пламенная страсть": он всю жизнь хотел в Париж.
Его город грез - это французская столица времен Жака Бреля, самого искреннего из артистов, поющего про другой город свободы - Амстердам: "Старый порт Амстердам, где поют моряки о мечтах, что легки на пути в Амстердам…" Его Париж - это царица Олимпии - непревзойденная Далида, это дико талантливый, эпатажный и застенчивый Серж Генсбур, это Шарль Азнавур, шансонье от Бога с глазами раненого оленя и его знаменитый хит "Богема": "Богема - это значило: ты прекрасна. Богема - в каждом из нас жил гений…"
Однако всемирной столицей искусств Париж стал в начале ХХ века, когда силами Парижской школы здесь созидалось авангардное искусство.
Термин "Парижская школа" подразумевает интернациональное сообщество художников нескольких поколений, прибывших в Париж в 1900-20-е годы из разных стран Европы и Америки. Они жили и творили на Монпарнасе, подхватившем эстафету от легендарного Монмартра, где в последние десятилетия XIX и самом начале XX века сложилось братство французских художников и поэтов. Монпарнасское содружество придерживалось своей творческой стези вплоть до 1960-х годов.
У художников Парижской школы не было общих художественных программ: каждый придерживался собственного авторского стиля. Их связывало стремление к свободному эксперименту и профессиональному общению.
Почему именно Париж? В Италии на тот момент существовала только классическая школа, а молодые новаторы жаждали научиться новому и создавать небывалое. В процессе становления неофиты Парижской школы, не утрачивая национальных особенностей, обретали "собственное лицо", следуя своей индивидуальности, оттачивали мастерство в кругу единомышленников, отстаивали новое видение искусства. Позднее их искания оформились в важнейшие художественные течения: фовизм, дадаизм, кубизм, орфизм, экспрессионизм и сюрреализм.
Героями их картин становились они сами - бедные художники, непризнанные гении, живущие смелой и прекрасной мечтой; те, кто был рядом: нервические молодые поэты, до глубокой ночи читающие стихи в холодных задымленных комнатах общежитий-сквотов, музы-модели с прозрачной кожей, взирающие с полотен и перелистывающие книги в тиши мастерских, азартные, как карточные шулеры, жаждущие совершенства художественные критики, маршаны-продавцы картин, настолько незаменимые, что история сохранила их имена, куртизанки в платьях с драматическим декольте, танцовщицы кабаре в кружащихся юбках и чулках цвета ночи, дамы в театральных ложах, усыпанные драгоценностями, сирены полусвета, транжиры и повесы за кулисами мюзик-холлов.
Некоторые из этих образов встречаются в искусстве Пикассо, самого известного представителя Парижской школы, на протяжении всего его творческого пути. Так на выставке представлены рисунки из серии "Пикассо и человеческая комедия" 1954 года, где художник с едкой самоиронией изображает себя то в виде глуповатого клоуна-гедониста, развлекающего статную красавицу-модель, то пишет себя нелепым гномом-слугой, пялящимся на всё ту же гордую и непреклонную музу.
А вот ряд моментальных портретных зарисовок: несколько росчерков пера, и уже готов нелицеприятный приговор обывателю.
Экспонируются литографии из серии "Калифорнийский альбом" 1959-1960 годов. Серия отличается частным, интимным характером изображаемого. Она носит название, отсылающее к наименованию виллы на Лазурном Берегу, расположенной на вершине холма "Калифорния" на востоке Канн, куда Пикассо переехал со второй женой Жаклин Рок. Дом окружал экзотический парк с пальмами, соснами, эвкалиптами и кипарисами, обнесенный высоким забором. Тут художник чувствовал себя защищенным от любопытных глаз и фотокамер.
В одной из просторных комнат в стиле ар-нуво с лепным орнаментом на белых стенах, с картинами, скульптурами, керамикой - мастерская Пикассо. Многочисленные вариации этой мастерской яркими энергичными мазками по белому, залитому светом полю, линеарно и с растушевкой, подетально и обобщая, пишет мастер. Рядом - литографии с изображениями его музы - Жаклин в восточном костюме.
В соседнем зале можно познакомиться с литографиями с картин французского художника Ренуара - певца женской красоты, одного из родоначальников импрессионизма, солнечного художника, картины которого излучают радость и утверждают праздник жизни.
"В мире столько всего неприятного и докучного, - часто повторял Ренуар, что еще и писать это - лишняя трата времени. Моя задача - изобразить лучшие стороны мира". И вот перед нами: девушки у фортепьяно, усердно вглядывающиеся в ноты, крестьянские дети, играющие в мяч, задумчивая красавица в соломенной шляпе. Есть и обнаженная натура, также решенная в поэтичной манере, преисполненная объемностью, осязаемостью, чувственной теплотой, вдохновлявшими художника.
Изюминка выставки - впервые экспонируемые в России цветные офорты Андре Массона из серии "Эпизоды". Бельгиец Массон окунулся в парижскую жизнь в 1912 году, когда ему исполнилось 16 лет, и с тех пор был тесно связан с этим городом.
Обычно сложный, экспрессивный, символически блуждающий по сулящим опасность лабиринтам подсознания, художник здесь представлен изящной серией лирических абстракций, отчасти выполненных приемом автоматического письма. Куртуазные эротические мотивы метафорически переплавляются в образы природы. Теплая спокойная цветовая гамма, акценты золотом улучшают даже самое пасмурное настроение.
"Париж - это праздник, который всегда с тобой" - таким мог бы быть слоган выставки.
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