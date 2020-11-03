независимое международное интернет-издание

Кругозор

интернет-журнал
x
Кругозор КУЛЬТУРА
ноябрь 2020

"Блюз над Парижем"

Инга Радова
Инга Радова
..."Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и мимолетное, всерьез и в шутку: "Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел", - так...
Копировать ссылку Отправить в email

Заголовок данноё публикации - это название художественной выставки, с успехом экспонирующейся в России. Она представляет работы знаковых художников XIX-XX вв. Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненные в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.

 

Эти мастера работали в разных направлениях, но их связывает Париж - город, где возмужал их дар, где они обрели славу.

"К исходу сентября Париж был так прекрасен
Ночь виноградною лозой простерлась. Ясен
Струился свет ее ветвей. Она слилась
В созвездья спелые поклеванные всласть
Моим хмельным стихом. Зрел урожай рассвета…"

Так, наперекор пунктуации, в 1912 году описывал Париж Гийом Аполлинер в стихотворении "Вандемьер", которым, по мнению литературоведов, открылась эпоха современной поэзии.

Роскошь архитектурного убранства столицы искусств и откровенная нищета  кварталов для неимущих, скандальный и богемный, рафинированный и вульгарный, незабываемо романтичный, воспетый самыми безрассудными из поэтов, запечатленный на полотнах лучших мастеров, вписанный золотом в мировую литературу - Париж столетиями сводил с ума своих очарованных конфидентов.

"Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на го-дик, служебное и мимолетное, всерьез и в шутку: "Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел", - так начинается рассказ Михаила Веллера "Хочу в Париж" о человеке из СССР, у которого, как у лермонтовского Мцыри, была "одна, но пламенная страсть": он всю жизнь хотел в Париж.

Его город грез - это французская столица времен Жака Бреля, самого искреннего из артистов, поющего про другой город свободы - Амстердам: "Старый порт Амстердам, где поют моряки о мечтах, что легки на пути в Амстердам…" Его Париж - это царица Олимпии - непревзойденная Далида, это дико талантливый, эпатажный и застенчивый Серж Генсбур, это Шарль Азнавур, шансонье от Бога с глазами раненого оленя и его знаменитый хит "Богема": "Богема - это значило: ты прекрасна. Богема - в каждом из нас жил гений…"

Однако всемирной столицей искусств Париж стал в начале ХХ века, когда силами Парижской школы здесь созидалось авангардное искусство.

Термин "Парижская школа" подразумевает интернациональное сообщество художников нескольких поколений, прибывших в Париж в 1900-20-е годы из разных стран Европы и Америки. Они жили и творили на Монпарнасе, подхватившем эстафету от легендарного Монмартра, где в последние десятилетия XIX и самом начале XX века сложилось братство французских художников и поэтов. Монпарнасское содружество придерживалось своей творческой стези вплоть до 1960-х годов.

У художников Парижской школы не было общих художественных программ: каждый придерживался собственного авторского стиля. Их связывало стремление к свободному эксперименту и профессиональному общению.

 Почему именно Париж? В Италии на тот момент существовала только классическая школа, а молодые новаторы жаждали научиться новому и создавать небывалое. В процессе становления неофиты Парижской школы, не утрачивая национальных особенностей, обретали "собственное лицо", следуя своей индивидуальности, оттачивали мастерство в кругу единомышленников, отстаивали новое видение искусства. Позднее их искания оформились в важнейшие художественные течения: фовизм, дадаизм, кубизм, орфизм, экспрессионизм и сюрреализм.

Героями их картин становились они сами - бедные художники, непризнанные гении, живущие смелой и прекрасной мечтой; те, кто был рядом: нервические молодые поэты, до глубокой ночи читающие стихи в холодных задымленных комнатах общежитий-сквотов, музы-модели с прозрачной кожей, взирающие с полотен и перелистывающие книги в тиши мастерских, азартные, как карточные шулеры, жаждущие совершенства художественные критики, маршаны-продавцы картин, настолько незаменимые, что история сохранила их имена, куртизанки в платьях с драматическим декольте, танцовщицы кабаре в кружащихся юбках и чулках цвета ночи, дамы в театральных ложах, усыпанные драгоценностями, сирены полусвета, транжиры и повесы за кулисами мюзик-холлов.

Некоторые из этих образов встречаются в искусстве Пикассо, самого известного представителя Парижской школы, на протяжении всего его творческого пути. Так на выставке представлены рисунки из серии "Пикассо и человеческая комедия" 1954 года, где художник с едкой самоиронией изображает себя то в виде глуповатого клоуна-гедониста, развлекающего статную красавицу-модель, то пишет себя нелепым гномом-слугой, пялящимся на всё ту же гордую и непреклонную музу.

 А вот ряд моментальных портретных зарисовок: несколько росчерков пера, и уже готов нелицеприятный приговор обывателю.

 Экспонируются литографии из серии "Калифорнийский альбом" 1959-1960 годов. Серия отличается частным, интимным характером изображаемого. Она носит название, отсылающее к наименованию виллы на Лазурном Берегу, расположенной на вершине холма "Калифорния" на востоке Канн, куда Пикассо переехал со второй женой Жаклин Рок. Дом окружал экзотический парк с пальмами, соснами, эвкалиптами и кипарисами, обнесенный высоким забором. Тут художник чувствовал себя защищенным от любопытных глаз и фотокамер.

  В одной из просторных комнат в стиле ар-нуво с лепным орнаментом на белых стенах, с картинами, скульптурами, керамикой - мастерская Пикассо. Многочисленные вариации этой мастерской яркими энергичными мазками по белому, залитому светом полю, линеарно и с растушевкой, подетально и обобщая, пишет мастер. Рядом - литографии с изображениями его музы - Жаклин в восточном костюме.

В соседнем зале можно познакомиться с литографиями с картин французского художника Ренуара - певца женской красоты, одного из родоначальников импрессионизма, солнечного художника, картины которого излучают радость и утверждают праздник жизни.

"В мире столько всего неприятного и докучного, - часто повторял Ренуар, что еще и писать это - лишняя трата времени. Моя задача - изобразить лучшие стороны мира". И вот перед нами: девушки у фортепьяно, усердно вглядывающиеся в ноты, крестьянские дети, играющие в мяч, задумчивая красавица в соломенной шляпе. Есть и обнаженная натура, также решенная в поэтичной манере, преисполненная объемностью, осязаемостью, чувственной теплотой, вдохновлявшими художника.

Изюминка выставки - впервые экспонируемые в России цветные офорты Андре Массона из серии "Эпизоды". Бельгиец Массон окунулся в парижскую жизнь в 1912 году, когда ему исполнилось 16 лет, и с тех пор был тесно связан с этим городом.

Обычно сложный, экспрессивный, символически блуждающий по сулящим опасность лабиринтам подсознания, художник здесь представлен изящной серией лирических абстракций, отчасти выполненных приемом автоматического письма. Куртуазные эротические мотивы метафорически переплавляются в образы природы. Теплая спокойная цветовая гамма, акценты золотом улучшают даже самое пасмурное настроение.

"Париж - это праздник, который всегда с тобой" - таким мог бы быть слоган выставки.

Не пропусти интересные статьи, подпишись на Кругозор в Facebook

 

Добавить комментарий:

 

Читайте также

Кто спас дом. Из дневника высокосного года
Кто спас дом. Из дневника высокосного года

...В Бостоне живет преподаватель музыки Стюарт Данкель. В свободное время любит рисовать.

На фото — Борис Гольдин.

Борис Гольдин октябрь 2020

Под стук колёс
Под стук колёс

...Я помню мир
Без виз и без границ,
Когда поездки
Были вроде спорта.
Считай, что...

На фото - Ефим Гаммер.

Ефим Гаммер октябрь 2020

Со всеми так в жизни бывает
Со всеми так в жизни бывает

...Я знаю - со всеми
Так в жизни бывает,
Известно для нас наперёд -
Любой умирает,
Любовь умирает,
А кажется, что не умрёт…

На фото - Лора Завилянская.

Лора Завилянская сентябрь 2020

«Высоцкий. Рождение легенды»
«Высоцкий. Рождение легенды»

...Нет пророка в своем отечестве - это и о Высоцком. 

На фото — Марк Эпельзафт.

Марк Эпельзафт сентябрь 2020

Стряпчий Зловинский
Стряпчий Зловинский

...Добровинский не имеет высшего юридического образования. Он сфальсифицировал американский юридический диплом, но на самом деле никогда не заканчивал никаких юридических школ в США - тем более заявленной им Гарвардской юридической школы...

На фото — Александр Добровинский.

Рудольф Эйхлеревский ноябрь 2020

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Потенциально ушедшему
Потенциально ушедшему

Пусть земля будет для всех честных людей пухом...

На фото — Михаил Кент.

Михаил Кент ноябрь 2020

7 ноября: Трамп ошибся
7 ноября: Трамп ошибся

...увы, в истории человечества 103 года назад случилось 7 ноября, перевернувшее всё в мире... Президент Дональд Трамп обо всём этом, конечно, знал, но только теоретически, а на своей шкуре не испытывал все прелести Великого ГУЛАГского лагеря равноправия левой серости. Новый тогда Президент США Дональд Трамп должен был инициировать суд над левой заразой – возможно, ему бы удалось избегнуть результатов 7 ноября 2020 года...

На фото — Григорий Амнуэль.

Григорий Амуэль ноябрь 2020

Разговор со Жванецким
Разговор со Жванецким

...ответ принесла его другая мысль: “Хорошо не просто там, где нас нет, а где..."

На фото - Александр Болясный.

Александр Болясный ноябрь 2020

Анонс от Елены Васильевой
Анонс от Елены Васильевой

...Всю цепочку людей и обстоятельств, приведших к тому, что Михаил Ефремов получил ни за что, без вины срок в 7,5 лет...

На фото — Елена Васильева.

Кругозор ноябрь 2020

ОБЩЕСТВО

Сталин: "Враги народа". Путин: "Иностранные агенты"
Сталин: "Враги народа". Путин: "Иностранные агенты"

...В России, где постоянно меняется всё...

Ури Мазлтов ноябрь 2020

Блоги

В России народ — не власть, а простые избиратели
Леонид Анцелович : В России народ — не власть, а простые избиратели

...вы не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы избиратели...

23 Октября 2020

Приблизительная вирусология
Виталий Цебрий : Приблизительная вирусология

Как известно, есть науки точные. А есть не очень. Медицина не относится к точным наукам. Ну, а уж говоря о вирусологии...

17 Сентября 2020

О гуманизме в современной России
Григорий Амнуэль : О гуманизме в современной России

Думаю, после всего того, что было показано в последнем фильме Навального, самолет, в котором летел Алексей, в былые времена просто бы взорвали со всеми остальными.

02 Сентября 2020

Еще в блогах

Новости партнеров

 
facebook     twitter     youtube     rss
©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x