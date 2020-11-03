Сталин: "Враги народа". Путин: "Иностранные агенты"
По сообщению главреда уважаемого российского научно-популярного периодического издания, которое в советское время имело миллионный тираж - сегодня, если издание получает из-за рубежа какие-то деньги, допустим, плату за рекламу производимых за рубежом товаров, на каждом номере журнала и его сайте должна быть надпись: “Иностранный агент». За нарушение этого порядка издания, попавшие в список иностранных агентов, были штрафуются. Не считая прочих “прелестей”.
Ни я, ни мои американские приятели не поверили. Однако набрав в Гугле искомый вопрос, я с изумлением прочитал:
“29 июня 2012 года был внесён законопроект и 13 июля 2012 года Госдума приняла поправки (ФЗ N 121-ФЗ от 20.07.2012) к закону «О некоммерческих организациях». В соответствии с этим законом статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации (НКО), которые:
1. занимаются «политической деятельностью» на территории России (организация «участвует (в том числе путём финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.»; но при этом «к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты животного и растительного мира, благотворительная деятельность») и
2. получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».
То есть убрав мишуру, входящую в пункт I Закона «О некоммерческих организациях», содержательной частью этого документа является пункт второй:
“Статус иностранного агента получают российские некоммерческие организации (НКО), которые получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства”.
Таким образом, если журнал имеет, к примеру, рекламу зарубежных товаров, связанных с тематикой номера и направленностью журнала (как это делается во всем мире), он признаётся иностранным агентом!
И даже если имеет подписчиков за рубежом, переводящих плату за журнал (как это принято во всем мире) редакции в нероссийской валюте, может стать иностранным агентом. Со всеми вытекающими из этой паранойи последствиями.
Построение апокалипсиса в одной отдельно взятой стране свершилось! С чем нынешнее руководство матери-родины и её многонациональную народную массу от всей души-душеньки поздравляю.
Однако этот абсурд смешон, глядя из-за рубежа. Тем, кто работает в России, совсем не до смеха. После отравления Навального его фонд был признан иностранным агентом по подобной нелепой причине. Деньги в смехотворном размере переводились из-за рубежа. То, что переведший их является российским гражданином, находящимся в Испании, значения для власти не имело.
Продолжив поиск в интернете в течение секунд тридцати, с изумлением и ужасом обнаруживаю: движение «За права человека» внесено в реестр иностранных агентов. На сайте Минюста сообщается, что «факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки».
Движение «За права человека в России» – иностранный агент?! Что, в общем-то, не удивляет, поскольку права человека как таковые нынешней кремлёвской власти чужды и мерзки. Права человека в России – тлетворное влияние Запада. Ими занимаются агенты иностранных держав и никто более. Внесение движения «За права человека» в реестр иностранных агентов лишь юридически зафиксировало эту реальность.
...Таким образом главный редактор периодического издания, бывшего любимым миллионами (его название не указываю, поскольку ныне в России для журнала и его руководства это небезопасно), прав. Журнал публикует статьи по истории науки и технологий, социологии и другим дисциплинам. Если какая-то из статей кому-то неведомому покажется не соответствующей проводимому правительством курсу, журнал может быть назван иностранным агентом. Со всеми вытекающими ужасающими последствиями. Так же, как и любая другая НКО (то есть некоммерческая организация) в Российской Федерации.
Сказать, что это печально, значит ничего не сказать. При Сталине разоблачали “врагов народа”. При Брежневе и Андропове преследовалась “антисоветская деятельность”. Сейчас Россию опять превращают в остров, переименовав врагов и антисоветчиков в иностранных агентов, которым может стать абсолютно любая организация и любой человек. Если такой процесс называется поднятием с колен, то это поднятие с буханием всем телом в грязь лицов вниз.
...В России, где постоянно меняется всё, ничего не меняется. СССР-Федерация прошла удивительный путь от выявления врагов народа при Сталине к раскрытию иностранных агентов при Путине. При этом от переименования шпионов в агентов психическое заболевание власти не изменилось.
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