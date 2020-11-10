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ноябрь 2020

7 ноября: Трамп ошибся

Григорий Амуэль
...увы, в истории человечества 103 года назад случилось 7 ноября, перевернувшее всё в мире... Президент Дональд Трамп обо всём этом, конечно, знал, но только теоретически, а на своей шкуре не испытывал все прелести Великого ГУЛАГского лагеря равноправия левой серости. Новый тогда Президент США Дональд Трамп должен был инициировать суд над левой заразой – возможно, ему бы удалось избегнуть результатов 7 ноября 2020 года...
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Конечно, Дональд Трамп не был политиком от рождения. Более того — думаю, лет  еще двадцать тому назад ему такая мысль и в голову не приходила.

 

Но для активного человека, много достигшего и много испытавшего в жизни, наступает час, когда хочется что-то сделать не только для себя и своей семьи, но и для страны, а, возможно, и для мира. Тем более, коль происходящее вокруг тебя как минимум пугает, а как максимум — не удовлетворяет.

Второй срок Президента Обамы довел большую часть американцев до черты, когда продолжение уже не пугало, а приводило в ужас. Тем более, что за спиной изрядно надоевшей четы Клинтонов, отчетливо начал маячить призрак социалистического эксперимента Сандерса и его последователей.  Понимая  ситуацию, и во многом отдавая себе отчет, народ проголосовал за Дональда Трампа, которого хорошо знал,  но никогда не считал политиком.

Его лозунг “Вернуть величие Америке”  подкупал своей простотой и своей откровенностью. Тем более, что Трамп говорил не о величии, угрожающем миру, как делали это некоторые печально известные лидеры европейских стран в ХХ веке, а о величии, которое является фундаментом страны, сумевшей построить самую сильную экономику, создать самый большой средний класс, действущую и неизменную на деле, а не на словах, Конституцию.

Да, увы, в истории человечества 103 года назад случилось 7 ноября, перевернувшее всё в мире. Заставившее многих покинуть их родные страны и стать гражданами США. Кто-то спасался от войны, кто-то от репрессий, кто-то от политического и социального диктата толпы и власти. Власти такой же серой, как толпа. Яркие краски  и чёрные, и красные, и белые - были уничтожены мировыми войнами. Серость стала основным цветом и характеристикой и масс, и власти.

К сожалению, но для него - к счастью - Дональд Трамп обо всём этом, конечно, знал, но только теоретически, а на своей шкуре не испытывал все прелести Великого ГУЛАГского лагеря равноправия левой серости.

Увы,  рядом с ним не оказалось того, кто смог бы открыть ему глаза на то, что при всех важнейших экономических вопросах, которые должен был решать новый Президент США,  именно этот важнейший вопрос актуален и для США, и для всего мира. Новый Президент США Дональд Трамп должен был инициировать суд над левой заразой – возможно, тогда ему бы удалось избегнуть результатов 7 ноября 2020 года.

Конечно, мне скажут, что для США это не столь актуально. Неужели? А что пытался остановить сенатор Маккарти? А о чём всё время, до последнего дыхания говорил сенатор Маккейн? А чему сейчас учат ваших детей в престижных университетах на Восточном и Западном побережьях профессора, уверенные в правильности и привлекательности левой идеи? Уверенные, что просто у неё пока не нашлось хорошего воплотителя. Ленина, Троцкого, Сталина, Андропова, и прочих вождей СССР, Пол Пота, Кастро, Мао, Менгисту, всех прочих больших и малых, кратковременных и долгосрочных вождей им мало?

Посмотрите на результаты выборов. Послушайте своих детей, прошедших эти Школы. Возможно, еще не поздно опомниться… Хотя теперь придется, как минимум, ждать еще целый президентский срок и надеяться, что появится Гражданин, Человек, способный и желающий сделать то,  о чем кто-то в тайне, а кто-то и явно мечтает уже 103 года.

Был в репертуаре Ленинградского БДТ в конце 60-х годов спектакль “Правду! Ничего кроме правды!”, поставленный великим Георгием Товстоноговым по пьесе Д. Аль (Альшица).

Реальный процесс, а не театральный! С приглашением свидетелей и судей из России, Украины, Беларуси, которые смогут дать показания о ситуации с 1917 г. по нынешний день; балтийских стран, испытавших на своей шкуре «радость» быть советской республикой в советском лагере и никогда им не забыть опыта торжеств и свободных выборов 1939 года. Представителей Кавказа и Средней Азии, Афганистана, Китая и Монголии, всех стран, бывших под советской оккупацией после “освобождения” 1945 года. Пусть обязательно выступят представители Кубы, Кореи, Вьетнама, Кампучии, Лаоса, Эфиопии, Анголы, других стран, в которых время от времени появлялись не без поддержки из далекого и близкого Кремля желающие сделать мир «справедливым».  Обязательно показать кадры фото, кино, видео. Пускай свидетельством обвинения звучит “Архипелаг ГУЛАГ” А.Солженицына.  Пусть всё будет как когда-то в Нюрнберге. Неважно, что на скамье подсудимых не будет повинных в пролитии крови - важно, что подсудимой будет левая идеология, которой являются и национал-социализм, и фашизм, и маоизм, и все прочие социальные «измы».

Такой суд нужен миру, нужен и США. Нужно было Дональду Трампу его организовать, чтобы люди перестали с ужасом вспоминать дату 7 ноября.

Возможно, тогда сегодня бы ни ему, ни всем остальным, ждущим такого суда, не пришлось бы с ужасом отметить: а ведь сегодня 7 ноября!

Но Трамп ошибся — не сделал этого...

Григорий Амнуэль.

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