Разговор со Жванецким

...ответ принесла его другая мысль: “Хорошо не просто там, где нас нет, а где..."

«В стране, где все крадутся вдоль забора, не так легко дорогу спросить» - этот афоризм Михаила Жванецкого напомнил мне о той ночи, когда я, притоптывая от мороза, стоял глубокой ночью в очереди к заветной двери ОВИРа, за которой должны были позволить или запретить нашей семье эмигрировать из СССР. Покидать родину мне ох, как не хотелось. Но... возраст сына приближался к призывному, участившиеся вести о прибытии всё большего количества гробов из «горячих точек» с телами ребят, чуть старших моего сына, множили тревогу...

Как быть? - допытывался я у не выходящего из головы Михал Михалыча.

И ответ принесла его другая мысль: “Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было”.

Где же меня не было? Гм-м-м... Да в эмиграции как раз и не было меня никогда. На душе чуток полегчало.

Спасибо, Михал Михалыч! Вы навсегда для меня учитель и друг.

...И вот уже здесь, в Америке, через много-много лет узнаю, что мой кумир отлучился в мир иной. В 86 лет.

Именно отлучился. Потому что в любой момент я могу продолжить тот наш давний диалог с королём смеха и мудрецом грустным Михал Михалычем Жванецким...