Потенциально ушедшему

Пусть земля будет для всех честных людей пухом...

После непродолжительной карьеры ушел в небытие верный друг северокорейского народа, соратник благих намерений в политике, любитель и ценитель женского пола, независимый мыслитель, видный медицинский эксперт и замечательный фармацевт, продолжатель теории эгоизма, обладатель неподтверждённого богатства, наследник родословной недвижимости, скромный обладатель спортивных призов в гольфе, основатель теории отказа от военной службы, видный исследователь в области IRS, культурист и, главное, человек, близкий к Богу и равный ему.

Ушел от нас великий лингвист и обладатель острого ума, неизмеримый продолжатель дела Путина, Муссолини и Хлестакова, ответственный руководитель и основатель научного направления в области экономики и мирового культурного сотрудничества. Пусть земля будет для всех честных людей пухом.

ЛЕХАИМ ТОВАРИЩИ!!!

ОТ РЕДАКЦИИ. Хоть это письмо из Флориды содержит некоторые непонятки, редакция публикует его без какого либо редактирования. Читатели всеконтинентального «Кругозора»— люди достаточно сметливые, чтобы сообразить:

- о каком тщательно законспирированном анониме отважно пишет автор;каким получится будущее нашей планеты в случае реализации заключительного пожелания автора: “Пусть земля будет для всех честных людей пухом”;

- что «Лехаим» заимствованный из иврита термин, дословно переводящийся как «За жизнь».