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ноябрь 2020

Снова о «короне»...

Виталий Цебрий
Виталий Цебрий
...Действия и указы лидеров нации последние объясняют горячей вирусной необходимостью...
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Откровенно говоря, я уже было закрыл для себя эту тему. Надоела. Исчерпал, казалось, все аргументы и факты. Но наростающий планетарный психоз, как бы некая попытка всех и вся уйти от реальности и ее проблем, –  вот это снова вынудилои взяться за перо.

 

В Литве

Сейчас я после Украины опять в Литве - недавно закончился уже пятый срок моей самоизоляции. Осатанеть можно!

Сегодня прогуливался по главной улице Каунаса - Лайсвес-аллее - и увидел странных пикетчиков. Они протестовали против мер правительства по карантинам и локдаунам (не путать с нокдаунами) и, якобы, пребывающего меж двух огней.  То есть считали, что правительство спасает от неминуемой вирусной смерти своих граждан и в то же время... обеспечивает бесперебойное функционирование и правильное наполнение больничных коек. Вот против этих псевдомер протестовали пикетчики на Лайсвес-аллее.

Несли они на себе довольно забавные плакаты. На одном: "Гражданин государства всеобщего благосостояния" (пикетчик был в тюремной робе). На другом: "Я накашлял на соседа, который без маски". На третьем: "Свидетель КОВИДа" (чуть ли не Свидетель Иеговы...).  На четвертом: "Грязная маска защищает символически".

Я понял, что не одинок в своих мыслях и считаю (в духе требований пикетчиков Каунаса): если уж говорить о Литве, то в ней за прошедшие восемь с лишним месяцев пандемии случилось летальных исходов чуть более 200. Только от нынешнего коронавируса!

Каждая жизнь, безусловно, бесценна, но в данном случае, оперируя бесстрастной статистикой, выходит: количество смертей «от короны» в маленькой Литве составляет приблизительно два процента от общего числа умерших по разным естественным причинам граждан. То есть смертность от сезонного гриппа и его осложнений примерно  такая же, а, возможно, и большая (данные приведу ниже).

От чего же этот планетарный сыр-бор?

Взять большинство других стран – положение с ковидом похожее. В Украине, откуда я приехал недавно, и где тоже вся прогрессивная общественность с тревогой наблюдает за развитием пандемии, – там прслучилоси уже более девяти тысяч смертей от коронавируса; в Польше тоже более девяти, в прогрессивной и более успешной в борьбе с пандемией Швеции – шесть с лишком; в России - 32, в США – 124 тысячи. Эти цифры отражают состояние медицины в каждой из упомянутых стран, а также, возможно, добросовестность статистиков, проводящих подсчеты...

Если сопоставить с числом ВСЕХ естественных смертей за восемь месяцев, то для Украины и для Польши процент умерших именно от ковида будет равен почти четырем процентам (повторяю, от общего числа почивших с миром граждан). Для США и для России (да и для Швеции) – пять-шесть процентов - значительно больше, чем в упомянутой выше Литве, но даже при таком соотношении цифра коррелируется с подобного рода вирусными заболеваниями, которые вспыхивали за предыдущие два десятилетия неоднократно. Ну, а если взять знаменитый «гонконгский грипп», то еще надо крепко посидеть над анализом: который из них - «корона» или «гоконг», –  опаснее и принес больше горя планете...

Что касается вируса «гонконг», то через четыре месяца после начала эпидемии была разработана вакцина против вируса H3N2. Отсюда еще один вопрос: почему вакцину от ковида рожают так долго? Прошло  более восьми месяцев, а вакциной от Covid-19 похвастались лишь россияне, и этот факт (вакцины из РФ) вызывает сомнения во всем мире.

Кстати! Надежной статистики по заболевшим и умершим в мире в результате той же пандемии пятидеститилетней давности («гонког») нет. Эксперты оценивают людские потери в 1-4 миллиона человек, что не так уж значительно меньше, чем теперешние потери от ковида... И еще важный, кстати, факт. После пандемии гонконгского гриппа 1969 года, избыточная смертность от него наблюдалась еще около 10 лет
 
    Вы теперь поняли,  почему анализировать пандемии непросто, и мы не можем элементарно взять из соответствующих источников и сравнить, например, «свинячий грипп» H1N1 с Ковидом-19? Ведь статистика тут удивительно «размыта», и в интернете вы можете наколупать кучу совершенно противоречивых цифр и данных!

   Простой пример

   В одних источниках вы можете найти данные, что от H1N1 было по планете 203 тысячи смертей. А в другом исследовании так же безапеляционно записано, что в 2009 году случилось 18 449 смертей от вируса названного гриппа. Но! В это последнее число (18 тысяч)
вошли случаи только лабораторно подтвержденных инфицирований вирусом H1N1 .

Тогда как ряд  исследователей получила от ВОЗ данные за весь период пандемии и собрали информацию по смертности из 21 страны (на которые приходится 35% населения планеты).  Ученые также подчеркивают, что вирус H1N1 приникает в легкие, где его осложнением может стать бактериальная пневмония , которую могут и не связывать напрямую с гриппом.

   Видите какие сложности? Уверен, что до 2020 года в мире еще никогда не проводили столь дотошных анализов, связанных с пандемией, –  но даже и они не дают картины реальной, крепко связанной со статистикой пандемий прошлых лет и десятилетий!

    А посему, любезный читатель, доверься мне, вирусологу-любителю... Отнюдь не хочу утверждать, что проблемы заболеваемости «короной» яйца выеденного не стоят! В таких странах как Италия, Испания и Великобритания, несмотря на развитую медицину, летальность от вируса по отношению к прочим смертям «естественного происхождения» составляет уже 8 процентов! Но опять же, опыт Швеции пока нас убеждает, что слишком строгие, даже драконовские меры предосторожности не дают желаемого результата.
 
    К тому же надо учитывать, что застрессованное, живущее в ужасе от «холеры ХХІ века» население УЖЕ ПОТОМУ ИМЕЕТ ОСЛАБЛЕННЫЙ ИММУНИТЕТ. Доказано наукой! Но фактор паники и низкого иммунитета – тем более слабо изучен и плохо поддается анализу.

    Тем не менее, о панике и информационной истерии вокруг Ковид-19 (тогда он не имел еще этого названия) в начальной стадии пандемии, в феврале-марте объявила ВОЗ. Эта организация заявила о «массовой инфодемии» (то есть «эпидемии дезинформации»), указав на обилие распространяемой недостоверной информации о вирусе. Обилие фейков (а я бы добавил – даже и объективных фактов) мешало людям находить надёжные источники и надёжные рекомендации. Это я почти дословно цитирую заявление ВОЗ. Мировые медицинские светила убеждали граждан  при необходимости обращаться за консультацией к  специалистам по коммуникациям --  мол, они  вас реально просветят и развенчают как ложные, так и некоторые бесполезные утверждения и рекомендации. Как пример: «утверждение о том, что человек может сказать, есть ли у него вирус или нет, просто задержав дыхание…»

Молчание в тряпочку-2

    Пандемия овладела планетой и это знамение 21-го века еще как минимум полгода (по прогнозам экспертов) будет рушить здоровье и судьбы людей. Мой прогноз еще менее утешителен. Исхожу того факта,  что знаменитый «Гонконгский грипп» 69-го года по оценкам большинства медиков давал о себе знать еще целое десятилетие. Как жить и как выживать в таких условиях? Главное, не паникуйте, товарищи!

   Тема паники, и этой самой массовой инфодемии (информационной эпидемии, – см. статью «Молчание в тряпочку -1») – достойна отдельного разговора и даже целой монографии. Пока же ограничусь только отдельными утверждениями экспертов.

Специалисты считают, что основу паники составляет так называемая «психотическая реакция». В свою очередь, я и поясню термин, и уточню: это способ «обходного маневра психики», позволяющего «не рационализировать реальность и те проблемы, которые она ставит». Цитата мною взята из дискуссии  российских социологов и психологов. Одна из экспертов, Елена Фанайлова дает такое разъяснение. Мол, говоря простым языком, «психотическая реакция позволяет не давать себе ответы на вопросы, которые волнуют, а уйти «в несознанку».То есть: все время и как мантру повторяя «ковид-ковид», мы уходим от многих действительно реальных проблем и вызовов современности. Илья Калинин, другой российский  психолог, в этой же связи замечает: «действительно, рациональность выключается, происходит эдакое катапультирование разума и здравого смысла». **

 Бюрократия отдыхает: пандемические каникулы…

   Как пример, приведу свои недавние впечатления от посещения в Украине одного «органа народовластия». Не так даже важно, какого именно уровня орган, – речь об общем стиле функционирования всех гос. учреждений, появившемся в ковид-эпоху.

    Итак. Я пришел решать важный вопрос коммунального общежития (как журналист). Но вдруг уперся в закрытую дверь и на ней объявление: мол, «орган» принимает посетителей только по вопросам регистрации смерти или рождения. Я нажал кнопку звонка. Вышла девушка и еще раз повторила устно содержание объявления: мол, ковид, пандемия и все тут! Никаких посещений!

   Все-таки я добился аудиенции главы учреждения и решил свой вопрос. Но это только благодаря статусу журналиста, думаю! Простой смертный к современному украинскому бюрократу уже почем зря не пробьется!

   Итак, что имеем? Бюрократам пандемия выгодна – сиди себе в отдельном и отделенном от народа кабинете и в ус не дуй! Медикам тоже удобно: отчитывайся только по ковиду, а за прочие проколы и пробелы с тебя не взыщут! А уж как коронавирус выгоден тем международным корпорациям, которые наживаются на фармации и всяких вакцинах! Политикам – и тем, как ни странно, в условиях пандемии  жить можно вполне вольготно, ибо не так уж  регулярно и принципиально надо отчитываться перед избирателями по всем прочим, обещанным на выборах, позициям…

   Действия и указы лидеров нации последние объясняют горячей вирусной необходимостью. Вызванные ковидом указы правителей легко могут похерены подчиненными на местах. У них тоже есть своя мотивация: забота о местной экономике и о рабочих местах граждан. В эпоху ковида безработица растет, – а потому саботаж руководителей провинций населением воспринимается благожелательно. А это также, в свою очередь, ставит в тупик верховных правителей и всяких там президентов…

   Недавний указ украинского президента Зеленского был воспринят на местах в штыки, только потому, что именно был направлен на усиление карантинных мер. "Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре», – так прокомментировал Зеленский хитрости своих подчиненных губернаторов, которые объявили рабочими днями как раз те числа календаря, которые президентским Указом были обозначены как «локдаун по выходным».

  Зеленский отметил, что губернаторы взяли на себя роль "хороших полицейских" на местах, они блокируют решение правительства. Вместо локдауна в провинции проводят грандиозные концерты на площадях, «продолжая не верить в коронавирус»... Президент Украины  в таких запутанных условиях боится, что в итоге проиграют все. А самое поведение и действия мэров-саботажников Зеленский связывает со вторым туром местных выборов, на которых руководители городов хотят получить поддержку электората.

Не только украинский лидер и не только в Украине премьеры и президенты считают: и отдельные страны, и весь мир в целом сползают к самой большой гуманитарной катастрофе за период с начала тысячелетия.

Справка. Не совсем «в тему»

   Сегодня прочел в украинских сайтах: за 10 месяцев 2020 года почти три тысячи украинских граждан лишились жизни на дорогах страны. Источник: сообщение патрульной полиции Украины. Цитата из этого правительственного документа: "2842 потерянные жизни – именно столько украинцев погибло в ДТП с начала года». Статистика шокирует. Но есть ведь и другие графы людских потерь! Гибель от несчастных случаев на производстве, суициды, военные действия в локальных конфликтах… Жертв могло быть много меньше, если бы средства, идущие в мире на военные операции и на борьбу с наполовину вымышленным вирусным злом, – если бы эти деньги употреблены были с толком и в противодействие мировым вызовам!

   Боюсь, что данные записки вышли сумбурными, а главное, не содержат никаких почти рецептов: что же нам делать? Оставим этот инструктаж для народонаселения планеты более компетентным, нежели автор этих строк товарищам. Все же одну конструктивную идею я мог бы публике предложить.

   На месте лидера нации, или президента какого-нибудь я бы учредил мораторий на всякое информирование о происходящей пандемии на газетных страницах, телеканалах и сайтах, на частных и даже на государственных СМИ! Конечно. Лучше было бы совершить это на уровне международных соглашений и договоренностей, хотя бы на уровне ООН… Мораторий я ввел бы не полный. То есть, чтобы не скатиться в тоталитаризм, не ликвидировать сам институт свободы прессы,  я бы позволил выставлять всю объективную и необходимую о Ковиде-19 информацию  в двух-трех сайтах на страну. В специализированном (медицинском), в президентском сайте и в сайте министерства здравоохранения.  Кто имеет большое желание все знать – пусть входит туда и все узнает. А ведь сейчас все СМИ планетарного масштаба стали похожи на сводки с линии фронта, из очага жутких военных действий. Прямо дрожь пробирает, какой сайт не открой! Отсюда и невероятный истерический ажиотаж, давление на политиков и эта несусветная паника… Бр-р-р!

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* Разговорный фразеологизм МОЛЧАТЬ В ТРЯПОЧКУ, ПОМОЛЧАТЬ В ТРЯПОЧКУ. Прост.   Ирон. Не высказывать вслух своё мнение, свои мысли. Причина -- некая опасность извне. Эта идиома имеет  синонимические словосочетания: «держать язык за зубами»,  «молчать как индийская гробница, «не высказывать публично своего мнения», «прикусить язык»,  «закрыть рот». Происхождение выражения «молчать в тряпочку» туманно, но некоторые лингвисты считают, что оно соответствует ситуации, когда человеку в рот насильственно засовывают кляп.

** О причинах и механизмах массового психоза. Британский нейрофизиолог Крис Фрит утверждает, что мозг может создавать ложные модели материального мира и внутреннего мира других людей. Ложные модели последних проверить не так-то просто. Часто мы успешно делимся этими ложными моделями с другими. В случаях массового психоза, как минимум два человека разделяют одни и те же бредовые идеи, Но ведь психоз объединяет не двух, а большее число людей. И когда более многочисленные группы людей, толпы и даже народы разделяют ложные убеждения, докопаться до истины становится намного сложнее!

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Дмитрий Воробьевский (Россия)   27.11.2020 21:23

Здравствуйте! Спасибо за довольно интересный материал! Со многим я полностью согласен, например -- с этим: "...Жертв мог­ло быть мно­го мень­ше, ес­ли бы средс­тва, иду­щие в ми­ре на во­ен­ные опе­рации и на борь­бу с на­поло­вину вы­мыш­ленным ви­рус­ным злом, – ес­ли бы эти день­ги упот­ребле­ны бы­ли с тол­ком и в про­тиво­дей­ствие ми­ровым вы­зовам!..."

Кстати, недавно российские "вожди" во главе с Путиным, входящие в так называемый "Совбез РФ", озаботились вдруг "эпидемиями рукотворных вирусов". Прилагаю ссылку на одну из публикаций об этом -- https://www.mk.ru/social/2020/10/19/v-sovbeze-rf-predupredili-ob-epidemiyakh-rukotvornykh-virusov.html ("В Совбезе РФ предупредили об эпидемиях рукотворных вирусов")... По-моему, это очень похоже на известную историю про то, как вор на базаре, чтобы не быть пойманным, сам стал кричать: "Держи вора!"...

На мой взгляд, "Совбезу РФ" надо бы поискать организаторов "эпидемий рукотворных вирусов" в ближайшем зеркале. Скорее всего, там можно найти либо их всех, либо -- как минимум -- половину (если вторая половина находится среди их союзников, т.е. руководящих китайских "товарищей")...

Почему-то российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "номенклатура", вместе со своими близкими родственниками, уже в апреле (или даже раньше) была вакцинирована от "коронавируса". Неужто кто-то всерьёз поверит в то, что она, мол, позволила использовать себя в качестве подопытных мышей?... Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке: https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 (в довольно длинной публикации, состоящей из трёх моих статей, её название -- "Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов").

Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.

Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.

Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами... И, кроме того, вышеупомянутые запреты и репрессии в нынешних условиях можно очень легко и почти незаметно перенаправить (что и делается на практике) от "борьбы с пандемией" на борьбу со всяческими остатками или зачатками любых демократических свобод и либеральных устремлений народа...

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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P.S.
Чтобы уваж. читателям не пришлось переходить куда-то по ссылкам (многие не любят это делать, опасаясь "компьютерных вирусов"), постараюсь добавить сюда и весь довольно длинный текст своей вышеназванной публикации -- https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 :


Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов

Редактировать Удалить Дмитрий Воробьевский перепечатал из www.liveinternet.ru 7 августа 2020, 16:59
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https://krrramola.livejournal.com/13101.html :
https://www.krugozormagazine.com/show/article.4212.html -- ""ПАНДЕМИЯ" В РОССИИ — СПЕЦОПЕРАЦИЯ ГБ?.."

https://polit.info/504353-mikrobiolog-podderzhal-teoriyu-o-primenenii-covid-19-v-kachestve-oruzhiya -- "Микробиолог поддержал теорию о применении COVID-19 в качестве оружия".

Здравствуйте! В качестве дополнительного комментария (наряду с вышеприведённой ссылкой) добавлю, что тема "пандемии коронавируса" на данный момент -- видимо, самая запретная в России, поскольку многие материалы насчёт неё, увы, очень быстро удаляют даже с вроде бы самых уважаемых, демократических и либеральных сайтов в России. Например, на днях мою прилагаемую заметку удалили с уважаемого правозащитного сайта "Семью семь" ("7х7"), да ещё и написали оттуда письмо с пояснением, что, по причине, насколько я понял, очень сильного давления "сверху" и угроз оттуда многотысячными штрафами за так называемые "фейк-ньюс", на их сайте запрещено употреблять слова "пандемия" и "коронавирус", если речь идёт об их искусственном происхождении и, тем более, -- о какой-либо причастности "спецслужб" к нему... Нередко и с других сайтов удаляют эту мою недавнюю заметку -- https://abvgdoprst.livejournal.com/50225.html :

СУДЯ ПО МНОГИМ ФАКТАМ, "ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА" -- ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ "СПЕЦОПЕРАЦИЯ" ГЭБИСТОВ

На днях в очень авторитетных западных СМИ появилась по-настоящему сенсационная информация о том, что высшая российская "элита" ещё в апреле использовала якобы только теперь создающуюся вакцину от "коронавируса". Подробности об этом можно найти, в частности, по нескольким следующим ссылкам -- https://www.znak.com/2020-07-20/bloomberg_rossiyskaya_elita_poluchila_dostup_k_vakcine_ot_koronaviru​sa_v_aprele , https://www.svoboda.org/a/30736962.html , https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200720/14585400/Rossiyu-razoblachili-v-chem-tayna-elitnoy-​vaktsiny-ot-koronavirusa.html , https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d .

Вот, например, цитата из публикации, размещённой по одной из этих ссылок (её заголовок -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19"):

"...Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg..."

Однако, почему-то ни в одной из этих и других подобных публикаций я не нашёл, казалось бы, совершенно естественного вывода (или хотя бы предположения), со всей очевидностью следующего из этой вышеприведённой информации. Разумеется, этот очевиднейший вывод заключается в том, что данную российскую вакцину, -- на создание и испытание которой, как многократно объявлялось в разных СМИ множеством врачей и учёных, требуется, как минимум, полтора года, -- начали создавать гораздо более года назад, т.е. тогда, когда ни о каком "китайском коронавирусе" никто из простых людей ещё даже и не слышал... А из этого, в свою очередь, следует совершенно очевидный вывод о том, что вся нынешняя "пандемия коронавируса" -- это либо просто российская, либо (что, на мой взгляд, более вероятно) совместная российско-китайская, так сказать, "спецоперация".

Кстати, цели и некоторые, так сказать, "нюансы" этой очевиднейшей "спецоперации" довольно подробно изложены в моей статье, написанной и кое-где опубликованной ещё месяца полтора назад, которая называется: "Пандемия коронавируса -- "ассиметричный ответ" Путина и его друга Си?". Прилагаю на всякий случай сразу несколько ссылок на неё: https://maxpark.com/user/814874022/content/7145779 , https://gazeta-ds.livejournal.com/361771.html , https://maxpark.com/community/1039/content/7145789 , https://ichkeria.info/articles/13736-pandemiya-koronavirusa-assimetrichnyj-otvet-putina-i-ego-druga-​si , https://abvgdoprst.livejournal.com/50016.html .

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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P.S.
В качестве дополнения прилагаю -- для удобства читателей, поскольку не все из них любят переходить по разным ссылкам (опасаясь компьютерных "вирусов", а также "зависаний" компьютера), -- пару своих предыдущих статей по данной "коронавирусной" теме, написанных и кое-где опубликованных ещё в середине зимы и в самом начале лета.



https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://abvgdoprst.livejournal.com/49775.html , https://cont.ws/@ontws/1572422 , https://7x7-journal.ru/posts/2020/01/31/--1580502819 , https://krrramola.livejournal.com/12767.html :


НЕ РУКОТВОРЕН ЛИ КИТАЙСКИЙ "КОРОНАВИРУС"?... [31 янв. -- 1 февр. 2020 г.]


Здравствуйте! В связи с ажиотажем последних дней, вызванным неким "коронавирусом" неизвестного происхождения в Китае, хотелось бы напомнить уважаемым читателям, что тоталитарные, да и просто диктаторские режимы, увы, вполне способны создавать и даже умышленно распространять подобные вирусы или бактерии, -- преследуя при этом самые разнообразные цели (например -- цель сворачивания всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией").


В качестве примера подобного поведения тиранических режимов можно вспомнить и одну, увы, практически забытую уже трагическую историю приблизительно 10-летней давности, которая была отражена в одном моём самиздатском материале тех времён (многие десятки раз перепечатанном разными интернет-сайтами), пару ссылок на который прилагаю.


"Не на Лубянке ли штампуют «заморские» штаммы?": https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html (эта статья под другим названием, со множеством комментариев -- "Эпидемия в западной Украине – дело рук ФСБ?": http://newsland.com/news/detail/id/435843/ )


Кстати, та давняя и явно сомнительная по своему происхождению (мягко говоря) эпидемия в Западной Украине, унёсшая весьма много жизней, имела довольно большое сходство с нынешней китайской, -- точнее, уже не только китайской -- эпидемией. В частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией (т.е. воспалением лёгких), нередко, увы, приводящей, как говорится, к "летальному исходу"...


Добавлю и ещё один факт, который, возможно, имеет существенное значение при выяснении причин возникновения нынешней эпидемии китайского "коронавируса". Как известно, с лета прошлого года в китайском -- точнее, пока ещё не совсем китайском, а отчасти независимом или автономном, -- городе Гонконге проходили многотысячные -- а иногда и почти миллионные -- оппозиционные митинги и демонстрации (а нередко и столкновения с полицией), имевшие более-менее реальный шанс перекинуться и на другие китайские города. И лишь после возникновения эпидемии "коронавируса" эти митинги и демонстрации вроде бы пошли на спад (во всяком случае -- если исходить из сообщений многих СМИ)...


Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.


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P.S. Из моей данной публикации 2010 года -- https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html :


...Исполнился год со времени очень странных событий на Западной Украине, которые, по сути, так и не были расследованы никакими государственными или международными структурами. Прилагаю свою прошлогоднюю статью о тех событиях (с двумя весьма интересными комментариями), а также несколько ссылок на её публикации разными сайтами и изданиями. Кое-где она была опубликована под другими названиями, например: "Эпидемия в Западной Украине -- дело рук ФСБ ?".

Всем всего хорошего !
Дм.В. (редактор самиздатской газеты "Крамола", г.Воронеж).




НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ ?


Заранее оговорюсь, что данная версия – всего лишь, так сказать, домыслы, поскольку вероятность того, что она соответствует действительности, пока, исходя из имеющихся на сегодня фактов, не дотягивает до ста процентов. И, пожалуй, даже до 99-ти.


Начну с одной довольно подозрительной истории, произошедшей не очень давно, но уже вроде бы почти совершенно забытой. В начале 2007 года в Англии случилась весьма крупная эпидемия «птичьего гриппа» (точнее, не столько эпидемия, сколько эпизоотия, т.к. её жертвами были, в основном, домашние птицы). Причём, началась она вовсе не в период миграции перелётных птиц, способных – да и то лишь теоретически – занести этот вирус откуда-нибудь из Азии (где он появился незадолго до этого). Тогда о той английской эпидемии довольно много говорили по Би-Би-Си и другим западным радиостанциям, выражая недоумение по поводу её причин.


Была в те дни и ещё одна тема, которую столь же подробно обсуждали те радиостанции, -- весьма настойчивые требования английских властей к российским насчёт выдачи Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве в Лондоне радиоактивным полонием разоблачителя бесчисленных злодейств ФСБ Александра Литвиненко. Однако, эти требования были весьма настойчивыми лишь до той, неизвестно откуда взявшейся, английской эпидемии «птичьего гриппа», а после неё (она, кстати, длилась не очень долго, но привела к огромному ущербу) они почему-то почти совершенно прекратились. Конечно, это ещё ничего не доказывает, но слишком похоже на подействовавшее «предупреждение» англичанам: мол, заткнитесь, а то ещё и не такое вам устроим…


Конечно, значительной части читателей подобные подозрения могут показаться, мягко говоря, абсурдными. Могу напомнить этим читателям, что всего лишь несколько недель назад сами российские власти публично заявили – устами «секретаря Совета Безопасности» и бывшего начальника ФСБ Патрушева, - что они готовы применять в каких угодно странах, причём, «превентивно» (т.е. первыми, а не ответно), даже ядерное оружие, являющееся, как известно, ещё более смертоносным, чем бактериологическое…


Разумеется, говоря о вспышках заболеваний, вызванных разнообразными новыми или – во всяком случае – неизвестными в обозримом прошлом вирусами либо их штаммами (т.е. разновидностями), едва ли можно обойти вниманием и нынешнюю эпидемию «свиного гриппа». Она началась около полугода назад в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и продолжается уже во многих десятках стран, чуть ли не на всех континентах.


Почему-то особенно сильно эта эпидемия, смешавшаяся с эпидемией других штаммов гриппа и прочих болезней (которые пока не могут даже толком определить), проявилась на Украине, причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям «Оранжевой революции», направившей 5 лет назад Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, на днях, судя по информации в Интернете, подозрения, подобные вышеизложенным, стали высказывать и некоторые украинские врачи, но направлены эти подозрения вроде бы вовсе не на российскую правящую верхушку, а на украинского президента Ющенко, который, мол, хочет столь чудовищным способом сохранить свою власть, доведя Украину до введения чрезвычайного положения и отмены намеченных на январь президентских выборов. Я весьма далёк от идеализации «оранжевых вождей», но всё же при взаимном контроле разных фракций украинской «элиты», при существующей на Украине реальной оппозиции, многопартийности и почти абсолютной (по российским меркам) свободе прессы, включая даже телевидение, представить себе, что Ющенко мог бы отдать кому-то столь чудовищно преступный приказ, и что этот кто-то пошёл бы его выполнять, - по-моему, практически невозможно. В отличие от никем, увы, не контролируемых российских гэбистов, сидящих на вершине своей «вертикали власти»…


Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое. Думаю, что по своему, так сказать, моральному облику, проявившемуся и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в «Норд-Осте» с Бесланом, и в очень многих других злодеяниях, российская правящая «элита» вполне способна и на то, что изложено в данной статье.


Дм. Воробьевский (19 ноября 2009 г.).




P. S. Прилагаю пару комментариев читателей данной статьи (с интернет-сайта "Ньюсланд.ру", где её поместили под названием "Эпидемия в Западной Украине - дело рук ФСБ?", и с форума газеты "Новые Известия").



"hazar комментирует новость

В трех областных центрах Западной Украины одновременно начинается вспышка болезни, приводящей к стремительно текущей пневмонии с летальным исходом. Причиной заболевания является неизвестный доселе штамм вируса гриппа. Предположение что произошла мутация вируса и появился новый штамм одновременно в трех городах нереально.

Следовательно, эпидемия носила искусственный характер. Это подтверждается относительно быстрой локализацией эпидемии. поскольку искусственно полученные в лабораторных условиях микроорганизмы не обладают устойчивостью во внешней среде. Кроме того, нигде в мире доселе таких заболеваний не наблюдалось. Версия о том, что вирус был занесен инфицированным человеком из-за границы, тоже отпадает. Так ли это на самом деле, и если да, то кто это сделал и зачем, неизвестно. Возможно это была попытка срыва голосования в западных областях Украины и сокращения процента людей, пришедших на выборы. Такое развитие событий могло бы обеспечить победу одному из кандидатов в президенты в первом туре выборов.

21 ноября 2009 в 18:44"

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"Сашик 22.11.2009 08:24

Ответ для: Дм. Воробьевский

Ну что сказать..? Нахожусь в самом " эпицентре" событий. У нас еще до сих пор " типа карантин"..Хотя народ уже массово начал игнорировать марлевые повязки..В некоторых областях дети в школу пойдут на днях. Версии которые тут высказывались имели место конечно, но в основном на рынках и в "веселых" компаниях. "Что это было" - вопрос конечно интересный. Пока ничего вразумительного от властей не слышу. Но врачи говорят, что столкнулись с "непоняткой". Особенно при (извиняюсь) вскрытии умерших. (Залитые кровью легкие.) Инфа практически из первых рук. От врачей. Поэтому -отвечаю за ее достоверность. Среди умерших были мои знакомые. (Не "первый круг", но все таки..)

Могу еще посоветовать всем кому это будет интересно. Оксолиновая мазь!!!! Три-четыре раза в день. пРИ "выходе в народ." Обязательно. !! Чаи из шиповника. Вообще витаминов побольше. Ну и КОНЕЧНО чесночек и лук. (При возможности). Питание - плотное. И - ПОБОЛЬШЕ СИДИТЕ ДОМА!

Вот так. Кстати я даже не "чихнул" за все это время. бОЯЛСЯ дюже наверное. В маске не ходил. Да и в авто она никчему...

О!!!! вСПОМНИЛ ! Группа риска -( похоже правда) - МОЛОДЕЖЬ. Дети. Беременные женщины. В основном до 45 лет (примерно.) Всем доброго здравия.!"

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http://newsland.ru/News/Detail/id/435843/#comments1991807

http://www.civitas.ru/article.php?code=1163

http://www.civitas.ru/opendis.php?pop=0&year=0&code=1163

http://digest-news.ru/45347-na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy.html

http://www.nealine.net/ru/news/133/1938917864.html

http://news.rin.ru/news/220613/

http://www.newstin.ru/tag/ru/157938851

http://abu-tir.livejournal.com/238150.html

http://www.homepage.ru/news/242235-ne-na-lubyanke-li-shtampuyut-zamorskie-shtammyi

http://piter.indymedia.ru/node/8669

http://imc-siberia.org/ru/node/3716

http://media.rin.ru/news/220613/

http://webpressa.com/2009/11/20/health/na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy/

http://209.85.135.132/search?q=cache:4oli3KnMhWcJ:www.chechenpress.info/+не+на+лубянке+ли+штампуют+"заморские"+штаммы+?&cd=21&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

http://m-l-m.info/?tag=m-l-m-info

http://www.chas-daily.com/win/forum/read.php?f=5&i=388693&t=388693

http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=30521

http://ru.indymedia.org/newswire/display/23001/index.php

http://internetua.com/mnenie-rassiiskogo-blogera--epidemiya-v-zapadnoi-ukraine---delo-ruk-fsb

http://gidepark.ru/News/Detail/id/15827/

http://www.chechenpress.org/events/2009/11/19/1f.shtml

http://diary-news.com/intresting/23780-na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy.html

http://krrramola.narod.ru/new.html

http://www.neoon.ru/blog/health/163032.html

http://deep-water.ru/?http://abu-tir.livejournal.com/238150.html?format=light&

http://health.rin.ru/uni/text/newpages/?220613

http://www.relaxyourself.ru/blog/health/163032.html

http://nmaxi.ru/zdorovmze/news_2009-11-20-09-40-03-739.html

http://poslezavtra.com.ua/na-lubyanke-shtampuyut-zamorskie-shtammy/

http://209.85.135.132/search?q=cache:6QOzw8zbgFkJ:ichkeria.info/content/view/6159/48/+не+на+лубянке+ли+штампуют+"заморские"+штаммы+?&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

http://sbn.news.rin.ru/news/220613/

http://konf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30011&Itemid=80

http://sekrety-o-ede.ru/news/1133.html

http://tutzdorovie.ru/epidemiya-v-zapadnoj-ukraine-delo-ruk-fsb.html

(Увы, многие мои статьи почему-то стремительно исчезают из Интернета. И из этих ссылок на мою вышеприведённую статью уже больше 80-ти процентов -- увы, недействующие...)

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https://abvgdoprst.livejournal.com/50016.html ( https://gazeta-ds.livejournal.com/361771.html , https://maxpark.com/community/1039/content/7145789 , https://ichkeria.info/articles/13736-pandemiya-koronavirusa-assimetrichnyj-otvet-putina-i-ego-druga-​si , https://newsland.com/user/814874022/content/pandemiia-koronavirusa-assimetrichnyi-otvet-putina-i-​ego-druga-si/7145779 , http://samlib.ru/editors/w/worobxewskij_d_g/amliamli.shtml , https://maxpark.com/user/814874022/content/7145779 , https://krrramola.livejournal.com/12810.html ):


ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА -- "АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ" ПУТИНА И ЕГО ДРУГА СИ? [8 - 9 июня 2020 г.]

В начале прилагаю совсем короткий отрывок из одной своей статьи (одно из её названий -- "НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ ?"), написанной и кое-где опубликованной более 10-ти лет назад (осенью 2009 г.), которую можно найти, например, по любой из пяти прилагаемых ссылок -- https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html , http://sekrety-o-ede.ru/news/1133.html , https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://newsland.com/user/4296711990/content/epidemiia-v-zapadnoi-ukraine-delo-ruk-fsb/3991600#​comments1991807 , http://internetua.com/mnenie-rassiiskogo-blogera--epidemiya-v-zapadnoi-ukraine---delo-ruk-fsb :

"...Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое..."

Как известно, Путин многократно повторял на протяжении многих лет, что для Запада, мол, со стороны России будет приготовлен некий "ассиметричный ответ" на всяческие его экономические и прочие санкции, предполагаемые военные приготовления и прочие, мол, "козни". Однако, в последние месяцы или даже в последний год подобных речей из его уст что-то вроде бы больше не слышно. Может быть, причина этого заключается в том, что этот "ассиметричный ответ" -- возможно, не полностью, а пока лишь отчасти, -- уже состоялся?...

Мне могут возразить, что если уж кого-то и обвиняют в случайном или даже умышленном распространении "пандемии коронавируса", то, в первую очередь, Китай и его "вождей", а вовсе не путинский режим, -- поскольку эта "пандемия", как известно, началась в китайском городе Ухань, где расположены почти все главнейшие китайские "анти-вирусные" заведения, включая "Институт Вирусологии Академии Наук Китая" -- со множеством лабораторий, предназначенных для изучения -- или, возможно, для создания -- "особо опасных инфекций". (По некоторым сведениям, этот институт совсем недавно был передан из Академии Наук в китайское "Министерство Обороны".)

Я, в общем, не собираюсь с этим спорить, -- тем более, что об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" в последние недели стали уверенно говорить не только руководители США, включая Трампа, но и очень многие зарубежные и даже российские (например, профессор Пётр Чумаков) учёные, не исключая и лауреатов Нобелевской премии по медицине, в числе которых, в частности, -- знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции. Об этом же -- т.е. об очевидном искусственном происхождении этой нынешней "пандемии" -- я писал ещё 4 с половиной месяца назад в своей небольшой статье под названием: "Не рукотворен ли китайский "коронавирус"?" ( https://maxpark.com/user/814874022/content/7011960 , https://www.proza.ru/2020/02/01/1438 , https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post466033427/ )...

Однако, на мой взгляд, вовсе не исключено и участие российских государственных, так сказать, "специалистов" в создании и распространении "китайского коронавируса". Это их предполагаемое участие может подтверждаться довольно многими известными фактами, в том числе и практически полной поддержкой китайских "вождей" со стороны путинского режима -- в процессе всё более и более разрастающегося конфликта этих "вождей" с США и вообще с Западом.

Кроме того, по ряду симптомов наблюдается довольно большое сходство между нынешней "пандемией коронавируса" и тоже весьма подозрительной (мягко говоря) эпидемией "свиного гриппа", имевшей место примерно 10 -- 11 лет назад, т.е., главным образом, в 2009 году. Причём, та давняя эпидемия была преимущественно в тех странах и регионах, где -- исходя из очевидного ответа на вопрос "Кому это выгодно?" -- вполне можно предположить искусственное происхождение той эпидемии, довольно схожей с нынешней пандемией (в частности, оба этих заболевания начинаются -- судя по симптомам -- как бы с какой-то разновидности гриппа или простуды, а закончиться могут очень тяжёлой пневмонией, нередко приводящей к "летальному исходу")... Добавлю, что та эпидемия "свиного гриппа" вроде бы началась в Северной Америке (кстати, вскоре после того, как руководство США объявило о своём решении провести в Грузии совместные американо-грузинские военные учения) и затем продолжилась в нескольких десятках стран.

Причём, почему-то наиболее сильно та эпидемия проявилась на Украине (где тогда проходила президентская предвыборная кампания), причём – почти исключительно в её западной части. А там, как известно, почти всё население – сторонники или даже участники ненавистной российским властям "Оранжевой революции", направившей в 2004 -- 2005 годах Украину в сторону Запада и реальной демократии… Кстати, в 2009 году подозрения насчёт искусственного происхождения той эпидемии "свиного гриппа", начавшейся в Украине одновременно в трёх самых главных западно-украинских городах (насколько я помню, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе), стали высказывать и довольно многие украинские врачи... Вскоре после этого, между прочим, на украинских президентских выборах с очень небольшим перевесом победу над про-западной Юлией Тимошенко одержал про-путинец Виктор Янукович, -- так что, довольно вероятно, что та эпидемия "свиного гриппа", снизившая явку избирателей в Западной Украине,, кардинально повлияла на результаты тех выборов...

Возвращаясь к нынешней "пандемии коронавируса", можно заметить, что совсем недавняя бурная дискуссия насчёт естественности или искусственности её происхождения уже вроде бы почти прекратилась. Даже китайские власти, хотя и пытаются по-прежнему отрицать свою причастность к возникновению этой "пандемии", однако практически полностью прекратили настаивать на её естественном происхождении, -- очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, мол, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие -- вроде бы индонезийские -- "красно-книжные" панголины, которых даже в китайских зоопарках невозможно найти... Да ещё и вирус "СПИДа" при этом к ним каким-то образом, мол, присоединился... (Как известно, в "китайском коронавирусе" учёные обнаружили частички "ДНК" всех трёх вышеназванных биологических субъектов.) Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом, среди китайской фауны обнаружить так и не удалось.

А полтора -- два месяца назад, между прочим, явно заказанная "сверху" пропагандистская кампания по всяческой дискредитации сторонников искусственного происхождения "пандемии коронавируса" бурно шла не только в российских придворных "СМИ", но и в "соц.сетях", включая даже "Фейсбук". Я, например, читал там даже многочисленные "посты" о том, что в китайском городе Ухань, где началась эта "пандемия", мол, "отродясь не было" никакого "Института Вирусологии" и никаких, мол, микро-биологических лабораторий...

Для интересующихся данным вопросом прилагаю ещё несколько ссылок на публикации разных авторов по теме происхождения вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса:

https://iz.ru/1001343/2020-04-17/nobelevskii-laureat-zaiavil-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-​koronavirusa ("Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса"), https://www.svoboda.org/a/30618224.html ("Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии"), https://www.inopressa.ru/article/31mar2020/washtimes/chinacoronavirus.html ("Китайские исследователи изучали смертоносные коронавирусы летучих мышей в лаборатории возле рынка животных в Ухане"), https://echo.msk.ru/blog/aillar/2643105-echo/ -- "Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня" (Цитата из данной статьи Андрея Илларионова: "Никакой иной версии места начала эпидемии, кроме Уханьского института вирусологии, в настоящее время не осталось."), https://russian.rt.com/inotv/2020-05-01/CNN-Tramp-soobshhil-o-dokazatelstvah ("CNN: Трамп сообщил о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19"), https://cursorinfo.co.il/all-news/world/razvedki-pyati-stran-podtverdili-vinu-kitaya-v-rasprostranen​ii-covid-19/ ("Разведки пяти стран подтвердили вину Китая в распространении COVID-19"), https://www.svoboda.org/a/30525376.html (""Он ведет себя необычно". Биолог об особенностях коронавируса"), https://www.mk.ru/science/2020/04/22/kitaycy-sozdali-koronavirus-pytayas-sdelat-vakcinu-ot-vich.html ("Китайцы создали коронавирус, пытаясь сделать вакцину от ВИЧ"), https://www.interfax.ru/world/704413 ("Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19")...

Добавлю, что среди авторов вышеназванных публикаций почти никто даже не намекает на вероятность не случайного, а умышленного распространения "коронавируса" из какой-то лаборатории. Однако, на мой взгляд, эта вероятность, увы, -- не только вполне реальна, но, скорее всего, даже превышает вероятность случайной "утечки" данного вируса.

Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.

Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.

Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами.

Кроме того, очень возможно, что вынесенный в заголовок данной статьи "ассиметричный ответ" направлен не только в сторону Запада, но и в сторону внутренней оппозиции в России и в Китае. Очевидно, что главной целью этого внутреннего "ассиметричного ответа", скорее всего, может оказаться сворачивание всяких зачатков демократии и либерализма под предлогом необходимости, мол, повсеместной и сколь угодно долгой "борьбы с эпидемией" или с "пандемией".

Уже довольно широко известны многочисленные примеры явного использования нынешней "борьбы с пандемией" в сугубо политических целях. К этим примерам относится и история с откровенно незаконным лишением свободы знаменитого якутского шамана-оппозиционера Александра Габышева (кстати, против него так называемая "медицина" использовалась уже несколько раз -- и в виде мифической "борьбы с коронавирусом", и в виде "психиатрии"), и история с бесчисленными арестами российских оппозиционеров и журналистов за так называемые "массовые мероприятия" в виде одиночных правозащитных пикетов, и многое другое.

Иногда это использование "борьбы с пандемией" в политических целях -- да и вообще в целях превращения России в, так сказать, эталон "полицейского государства" -- происходит столь откровенно и нелепо, что приобретает анекдотичный характер.

Например, прочитал я в номере за 2-е июня нашей местной газеты "Берег" (являющейся "официальным публикатором нормативных актов администрации городского округа город Воронеж") статью известных журналистов Германа Полтаева и Александра Ягодкина под названием "Отменить нельзя продолжить", из которой вроде бы можно сделать весьма интересные выводы о сущности "китайского коронавируса". Оказывается, этот коронавирус -- очень разборчивый!

В частности, -- поскольку 14-дневная "обязательная самоизоляция не распространяется только на тех, кто приехал сюда в служебную командировку либо вернулся в Воронеж из командировки", -- этот "китайский коронавирус", очевидно, совсем не интересуется теми гражданами, которые путешествуют между российскими городами с официальным командировочным удостоверением, а предпочитает паразитировать исключительно на тех путешественниках, у которых такого удостоверения нет...

Но ещё поразительнее, что данный "коронавирус" вроде бы каким-то чудесным образом умудряется отличать членов официально зарегистрированных российских партий, решивших поучаствовать в "собраниях, конференциях и даже съездах для выдвижения кандидатов в депутаты", от тех, кто состоит в незарегистрированных -- т.е., как правило, оппозиционных либо правозащитных -- партиях (или общественных объединениях), поскольку для последних -- в отличие от первых -- "по-прежнему под запретом остается проведение публичных мероприятий"... Очевидно, из этого можно сделать вроде бы логичный вывод о том, что "коронавирус" почему-то предпочитает обедать только членами всяческих незарегистрированных организаций, а членов зарегистрированных партий и объединений облетает, как говорится, "за три версты"...

И ещё добавлю, что нынешняя -- увы, не только российско-китайская, но и практически всемирная -- так называемая "борьба с коронавирусом", очень похожая то ли на эпидемию истерии и шизофрении, то ли на приучение народов к тоталитаризму, на мой взгляд -- гораздо опаснее не только для экономики, но и вообще для человечества, чем сам этот коронавирус (вроде бы не очень сильно отличающийся по своей опасности от обычного гриппа и осложнений после него)...

Помимо всего прочего, дело ещё и в том, что если подобные "эпидемии" или "пандемии" (кавычки означают, что, строго говоря, до настоящей эпидемии ещё очень далеко, т.к. она -- а тем более и пандемия -- считается таковой в традиционной медицинской науке лишь в том случае, если количество заболевших превышает 5 процентов от всего населения) будут и дальше приводить к практически полному "обнулению" чуть ли не всех естественных человеческих прав, то можно особо не сомневаться в том, что и в дальнейшем найдётся немало диктаторских режимов, ненавидящих всяческий либерализм, которые именно ради вышеупомянутого "обнуления" прав человека и укрепления тем самым своей бандитской власти будут готовы снова и снова устраивать эти "эпидемии" с "пандемиями"...

Кстати, такого "обнуления" самых элементарных и, так сказать, бытовых человеческих прав не наблюдалось даже в сугубо диктаторские брежневские времена, -- например, в 1968 году, когда "пандемия гонконгского гриппа" унесла в несколько раз больше жизней, чем нынешняя "пандемия коронавируса". Тогда, между прочим, -- даже несмотря на советскую партийно-гэбэшную диктатуру -- вроде бы совершенно не было практически никаких запретительных мер, схожих с нынешними обязательными "аусвайсами" в Москве и в ряде областей, повсеместной "самоизоляцией", анекдотичными московскими "прогулками по графику", абсурднейшими запретами на вход в парки в ряде городов, обязательными "масочно-перчаточными режимами", бессмысленными "комендантскими часами" и тому подобным...

Добавлю, что практически всё вышеперечисленное -- даже по сугубо формальным основаниям -- совершенно незаконно. Кроме того, некоторые из этих совершенно абсурдных запретов и "узаконенных" государственных грабежей -- вроде запретов на вход в парки или скверы и огромнейших "штрафов" за это, -- на мой взгляд, очень красноречиво говорят о том, что никакая "борьба с коронавирусом" во всей этой репрессивной кампании вообще практически ни при чём. (Неужто власти всерьёз считают, что в парке или сквере -- больше "коронавирусов", чем на улицах или в магазинах?...)

Похоже, что людей просто дрессируют, постепенно доводя их до состояния обитателей Северной Кореи или какого-нибудь фашистского концлагеря, и попутно обогащаясь за счёт вышеупомянутых грабежей, т.е. так называемых "штрафов"... На всякий случай могу добавить пару, так сказать, сугубо юридических оснований, по которым каждый, кого какие-нибудь российские "правоохранители" будут где-нибудь останавливать за вход в парк, в лес или в сквер, либо за так называемое "несоблюдение самоизоляции", или за отсутствие так называемых "спец-пропусков" или "qr-кодов", в народе именуемых "аусвайсами", имеет полное право послать их (более или менее культурно) куда-нибудь "подальше".

Если исходить из нынешней "Конституции РФ", то можно вспомнить про пункт 1 её 27-ой статьи, гласящий: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства". (А согласно 15-ой статьи "Конституции РФ", она имеет "высшую юридическую силу" и "прямое действие", т.е. обладает приоритетом над любыми, противоречащими ей, "законодательными актами".)

А если кто-то, например, предпочитает юридически обосновывать свои действия без ссылок на, так сказать, сомнительным образом "принятую" в 1993 году "Конституцию РФ", то он может ссылаться, например, на следующий документ -- "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Кстати, оно никогда не отменялось. Согласно ему, Ельцин -- преступник. Дальнейшие изменения "законодательства РФ" проходили в девяностые годы по ельцинским "Указам", -- т.е. абсолютно недействительны. Следовательно, вся нынешняя "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов, воцарившаяся в России на "основании" полнейшего беззакония. И, естественно, никто не обязан подчиняться никаким "указаниям" представителей этой банды...

Мне могут возразить, что, мол, сейчас -- не время выяснять, законная или незаконная власть, если она в данный момент борется, мол, за спасение жизней людей, пытаясь, мол, победить мировое бедствие, т.е. нынешнюю пандемию... Увы, российская власть, судя по всему, борется совсем за другое, -- в частности, за укрепление своего главенствующего положения и за, как говорится, "распил" бюджета.

Вот, например, -- ссылка на один из материалов, показывающих размер денежных средств, "львиная доля" которых, судя по всему, предназначена именно для такого "распила", -- https://mbk-news.appspot.com/news/plan-vosstanovleniya/ ("Правительство оценило план восстановления экономики в 8 трлн рублей. Масштабная поддержка населения в него не вошла")

На мой взгляд, из этой вышеприведённой цифры, вроде бы обозначающей ущерб в России от почти полного сворачивания российской экономики в процессе "борьбы с пандемией коронавируса", следует, что гораздо лучше было бы вообще не объявлять никаких экономических и прочих запретов в связи с этой "пандемией", а сэкономленные таким образом "8 трлн рублей" -- или хотя бы какую-то их часть -- потратить, в частности, на лечение тех смертельно больных детей, несчастные родители которых постоянно собирают на это деньги с помощью СМИ и объявлений в Интернете.

Даже если считать, что, в среднем, на излечение одного ребёнка нужно 10 миллионов рублей -- хотя обычно в объявлениях пишут про значительно меньшие суммы, -- то лишь на половину от вышеупомянутых "8 триллионов" можно было бы вылечить около полумиллиона -- т.е., вероятно, практически всех -- смертельно больных детей России (или даже всего бывшего "СССР", а не только России), да ещё и сэкономить при этом несколько триллионов... Причём, судя по Швеции и другим странам, где не было и нет практически никаких запретов в связи с нынешней "пандемией", их отсутствие не приводит к увеличению смертности более, чем на микроскопические доли процента от всего населения соответствующей страны. А деньги, потраченные на эти бессмысленные -- и к тому же "обнуляющие" чуть ли не все права человека -- запреты, можно было бы истратить на спасение в десятки или даже в сотни раз большего количества человеческих жизней, да и на многое другое ещё осталось бы...

Впрочем, на мой взгляд, очень возможно, что именно вышеупомянутое "обнуление" прав человека, т.е. превращение России в некое подобие тоталитарной Северной Кореи (а вовсе не какая-то "борьба с коронавирусом") и является на самом деле главной целью всех этих запретительных мер, -- наряду с меркантильными чиновничьими интересами, включая вымогательство бесчисленных взяток за "обход" разнообразных запретов...

Теперь добавлю ещё кое-что насчёт доводов в пользу той версии, что именно российская власть -- по-видимому, совместно с дружественной ей китайской -- причастна к созданию и, вероятно, к распространению вызвавшего нынешнюю "пандемию" коронавируса. Вот, например, ссылка на одну более-менее интересную недавнюю публикацию и её название -- https://mbk-news.appspot.com/news/vektor-zayavil-o-sozdanii/ : ""Вектор" заявил о создании вакцины против коронавируса. Её можно будет закапать в нос".

Я много раз читал и слышал в разных СМИ и в Интернете заявления специалистов-вирусологов о том, что "вакцину против коронавируса" можно создать, в самом лучшем случае, примерно за полтора года... А если знаменитый новосибирский вирусный центр "Вектор" (где, кстати, осенью прошлого года случился довольно странный взрыв) её уже создал, -- то, может быть, он начал её создавать ещё за год до начала нынешней коронавирусной "пандемии", чудесным образом откуда-то узнав о приближении этого "природного" бедствия??... Может быть, он узнал об этом от своих коллег или, так сказать, соратников из славного города Ухань?... Или, может быть, они с ним давно уже объединились и "работают" вместе, -- разумеется, под "мудрым руководством" российских и китайских "вождей"??...

А вот, например, ссылка на один довольно подробный материал (с его содержанием я согласен процентов на 80 -- 90), весьма уважаемый автор которого свидетельствует в нём, что в разорённой российскими войсками Чечне "китайский коронавирус" -- как, впрочем, и некоторые другие вирусы или бактерии -- начали испытывать на местных жителях ещё до того, как про его эпидемию объявили китайские власти, -- http://www.krugozormagazine.com/blogs/article.519.html ("COVID-19. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР", Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ).

Кстати, есть и такая версия, что никакой, мол, совместной российско-китайской "спецоперации" по созданию и разпространению "коронавируса" не было, а были просто некие агенты, -- так сказать, "Петров и Боширов", -- откомандированные Путиным в китайский город Ухань и высыпавшие там -- рядом со знаменитым Институтом Вирусологии -- содержимое некой пробирки... Я, конечно, не могу полностью исключить вероятность такого, однако думаю, что это всё-таки -- не очень вероятно (может быть, лишь процентов 10 вероятности), поскольку в таком случае китайские власти, скорее всего, уже начали бы по каким-то признакам догадываться о таком варианте, и тогда в той или иной форме уже проявилось бы ухудшение российско-китайских отношений.

Однако, такого ухудшения -- вроде бы совершенно не заметно, так что гораздо вероятнее, на мой взгляд, именно совместная, так сказать, "спецоперация" российских и китайских правителей и их так называемых "спецслужб".

Кто-то из читателей, вероятно, может что-нибудь возразить мне в том смысле, что, мол, едва ли могут российские и китайские власти оказаться столь лишёнными каких-либо зачатков или остатков морали и нравственности, чтобы пойти на столь чудовищное злодеяние. В ответ на это я могу упомянуть, например, про другую их чудовищную -- причём, не предполагаемую, а практически полностью доказанную -- совместную "спецоперацию", длившуюся (а может быть, и до сих пор длящуюся) на протяжении, как минимум, около десятка лет.

Поясню, что ещё в 2013 году я кое-где опубликовал один свой -- точнее, лишь отчасти свой -- материал по данной теме, основанный исключительно на фактах и доводах, большинство из которых взято из "Новой газеты" (точнее -- из подробнейших статей очень опытного и уважаемого журналиста Георгия Бородянского), -- и, судя по многим отзывам, большинство читателей даже представления не имели, что столь невообразимо чудовищные вещи могут твориться в 21-ом веке (как правило -- в городе Бикин на российско-китайской границе). В дальнейшем этот материал был перепечатан довольно многими сайтами. Прилагаю на всякий случай, помимо его заголовка, сразу 3 ссылки на него (слабонервным читать его не рекомендую!) -- "ПРИЗЫВНИКИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА... РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ!": https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post268491218/ , https://avtonom.org/freenews/prizyvniki-dobro-pozhalovat-na-rossiysko-kitayskiy-myasokombinat , https://www.liveinternet.ru/users/irwi/post268562504/ .

Ещё могу напомнить, что, так сказать, "моральный облик" нынешних российских властей проявился и в бесчисленных политических убийствах, и в истреблении примерно четверти населения Чечни, и в известных взрывах жилых домов, и в "Норд-Осте" с Бесланом, и в развязывании войны на Украине, и в очень многих других более или менее известных чудовищных злодеяниях... Да и про китайские власти тоже, увы, можно вспомнить очень многое подобное (например, про невообразимо зверское истребление активистов многомиллионного оппозиционно-религиозно-спортивного Движения "Фалуньгун" или про концлагеря для мусульман в "Синьцзян-Уйгурском автономном районе")...

Так что, увы, российская правящая "элита", как и родственная ей по духу китайская, вполне способна и на то, что изложено в данной статье... Кстати, некоторые вполне ощутимые, так сказать, "дивиденды" от нынешней "пандемии коронавируса" российский и китайский режимы уже начали получать. В первую очередь я имею в виду, что с помощью данной "пандемии" этим режимам удалось почти полностью избавиться от более-менее регулярных в предыдущие месяцы многотысячных оппозиционных митингов и демонстраций. Можно вспомнить и про Гонконг, и, например, про нынешнюю путинскую "конституционную реформу" с абсолютно узурпаторским "обнулением" президентских сроков, в ходе которой непременно были бы очень массовые оппозиционные митинги, если бы не нынешняя "пандемия"...

Кстати, объявленное на днях в Москве постепенное "сворачивание ограничительных мер", скорее всего, увы, представляет из себя лишь, так сказать, "рекламный ход", предназначенный, судя по всему, для повышения путинского "рейтинга" перед назначенным на 1-е июля "голосованием по поправкам в Конституцию". Думаю, что вскоре после этого "голосования" вдруг снова "выяснится", что "пандемия коронавируса", мол, продолжается, и большинство вышеупомянутых "ограничительных мер" необходимо, мол, срочно вернуть...

С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).

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Дмитрий Воробьевский (Россия)   27.11.2020 21:40

P.P.S. Почему-то у меня на компьютере мой предыдущий (довольно длинный) комментарий отобразился не полностью, точнее -- небольшая часть его текста справа оказалась как бы отрезана вертикальной линией. Однако, его можно прочитать полностью, если скопировать компьютерной "мышкой", а затем разместить на какое-то время в любом месте (можно даже здесь -- в "кругозорской" рамке для комментариев)...

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Милка (Россия)   04.12.2020 19:19

Надоели уже с этим. Я вот лучше возьму бонусы в БК Вильям Хилл https://sportbets.kz/william-hill/bonuses и селаю ставку, чем снова буду слушать про вирус этот.

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