Заинтересованный - о происходящем не в его стране

"Я думаю, время покажет. Но могу вам сказать, что эта администрация не пойдет на изоляцию. Не будет необходимости. Блокировки стоят жизней, и стоят многих проблем".

Президент США Д. Трамп, 13.11.20

"Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…

Что-то воздуху мне мало - ветер пью, туман глотаю…

Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!"

В. Высоцкий, "Кони привередливые".

Это неверно, будто трудно перечить только карающей за несогласие с собой власти. Если бы отсутствие страха тюремного наказания или изгнания с работы было бы гарантией того, что каждый человек, обдумав ту или иную ситуацию, свободно и открыто выскажет своё мнение, мир был бы гораздо лучше и справедливей. Но дело обстоит не так, и инакомыслие внутри социальной группы, даже сравнительно небольшой, вплоть до отдельной семьи сопряжено с трениями и раздорами. "Делай, как все, не выпендривайся", или "Что, ты один больше всех знаешь?" вкупе с "Я - последняя буква алфавита" преследует нас с детства. Требуется определённое напряжение, чтобы идти против потока, понимая, что "Большинство не всегда право", а абсолютное большинство вполне неправо абсолютно. Нелегко утверждать то, что сам уверенно считаешь правдой, если другие, в остальном нередко близкие тебе люди, почему-то это полагают полным заблуждением. Не случайны утверждения "Платон мне друг, но истина дороже" и "На том стою, и не могу иначе". Не может, и не должен думающий человек, глядя на реальность, следовать даже большинству своей социальной группы, почему-то утверждающей, глядя на верблюда: "Такого большого с двумя горбами не бывает".

Данная заметка посвящена не только итогам прошедших недавно в США президентских выборов, на которых победил кандидат демократов Д. Байден, но и анализу причин этого, и позиции по этому вопросу русскоязычного еврейства Израиля, и, насколько могу судить по сведениям от родственников и друзей, США. Я хотел, чтобы на этих выборах победил Трамп ввиду той недюжинной поддержки, которую он оказывал, и оказывает Израилю. В то же время, было очевидно, что внутри США его выборная база уменьшается, поскольку эффект "многообещающего новенького" со временем неизбежно проходит. Но хотел, чтобы стирание этого эффекта проявилось, если уж суждено, только в увеличении доли "демократов" в Палате представителей и уменьшении большинства "республиканцев" в Сенате.

Однако соображения избирателей, которым в массе отношение к Израилю не так важно, оказались иными. В итоге 78-летний Байден набрал (на 27.11.20), т.е. через 24 дня после выборов, 80117438 голосов и 306 выборщиков против 73923470 и 232 выборщика у 74-летнего Трампа. Биржа США ответила спокойным подъёмом индекса Доу-Джонса, который 27.11.20 впервые пересёк отметку в 30000. Нормально повёл себя и доллар. Это значит, что "социалист" в Белом Доме не напугал "акул Уолл-стрита". Победу Байдена признал практически весь мир. ПМ Израиля поздравил его почти сразу после того, как о его победе по укоренившейся традиции объявили ведущие СМИ США. Уместно было, что ПМ также поблагодарил президента Трампа за помощь и поддержку Израиля.

Разница между кандидатами достаточна велика для того, чтобы мелкие уточнения (а за 24 дня ничего существенного проигравшему изменить не удалось) на этот результат не могли повлиять. Это личное поражение Трампа, а не всей его политики, от слабого, даже только из-за возраста, противника, поддерживаемого к тому же расколотой партией. Отвержение всей проводимой президентом политики населением США привело бы одновременно к победе "демократов" и в обеих палатах Конгресса. А там картина обратная. Большинство у демократов в Палате представителей съёжилось. А в Сенате пока, до повторных выборов двух сенаторов 05.01.21, "республиканцы" даже побеждают с перевесом в два голоса 50:48.

Происшедшее для меня неприятно, поскольку демократическая партия существенно полевела за последнее время, а номинированный ею в президенты человек просто стар для руководства такой страной, как США. Но против факта не пойдёшь. Да и свобода есть, по мнению одного из классиков, просто осознанная необходимость. Впрочем, возможно появление чрезмерно старых лидеров есть следствие старение населения. Это мы сами, сохранившие активность и в восьмидесятилетнем возрасте благодаря резко улучшившимся условиям жизни, усилиям современной медицины, и развитию средств массовой коммуникации, продолжаем активно навязывать своих сверстников по возрасту и духу всему обществу в целом.

Происходящее в США интересует меня с давних времён, точнее, с конца 1941, когда я увидел в осаждённом Ленинграде бело-звёздный самолёт-истребитель, когда получил в конце декабря 1941 так нужные мне, невиданные ранее сушёные продукты питания. Моя первая нормальная тетрадь, ботинки, видимые мною грузовики в карьере - всё было "Сделано в США". Это из их журнала "Америка" я узнал о композиторах Д. Шостаковиче и С. Прокофьеве, о которых было написано, что они гении. Там же прочитал про великих молодых физиков Р. Фейнмане и Ю. Швингере, о которых было сказано, что они евреи. На его страницах увидел людей, которым захотел подражать во всём, даже в одежде, включая вольную рубашечку навыпуск и тёмные очки.

Консерватор по убеждениям, которые я, в отличие от умных людей, не меняю с частотой раз в десять лет, всегда симпатизировал республиканцам. При этом считал, и считаю великими президентами не только республиканцев А. Линкольна, победителя в "Гражданской войне" и Р. Рейгана, победителя в "холодной войне". Великие президенты для меня и демократы: Ф. Рузвельт, введший США в ВМВ и внёсший в победу над нацизмом гигантский вклад, Г. Трумэн, показавшего решимость США отстаивать Запад перед явной угрозой со стороны Сталина, и Д. Кеннеди, чьё правление стало поворотным пунктом в "Холодной войне" в пользу США [1] .

С самого начала избирательной кампании 2016 сообщения о Трампе как о выдвиженце республиканской партии [2] были противоречивы - от безграничного восхищения (воплощённый герой романа Айн Рэнд "Гигант расправил плечи", гениальный борец-изобретатель Д. Галт), до презрительных и уничижительных. Мой интерес подхлёстывало и то, что многие, как будто компетентные люди его соперницу Х. Клинтон, иначе как "воровкой" и "старухой" [3] не называли. Я не любитель крайностей, а то, что говорилось о Клинтон, выглядело как просто ложь или передержка. Неумеренность эмоций понудила меня перечитать программные материалы самого Трампа. В их внешнеполитической части многое, включая желание заставить европейские страны платить за свою защиту американцами, покончить с рядом несправедливых по отношению к США соглашений, исправить ситуацию с торговым балансом США - Китай и ряд других показалось мне более чем уместным. В части программы, касающейся внутренних проблем, вроде медицинской страховки, я своего мнения не имел и не имею. Оставалось лишь смотреть, в какой мере президент Трамп сможет осуществить анонсированное. Однако у меня сразу вызвали настороженность лозунги "Сделаем Америку вновь великой!" (MAGA) и "America first!". Первый был неправдой, поскольку Америка никогда и не переставала быть великой, а второй явно отдавал определённо ушедшим в прошлое изоляционизмом.

В значительной мере, намеченное во внешнеполитической части выполнено. Повторю сказанное в письме ПМ Израиля: "Благодаря президенту Трампу США признали Иерусалим столицей Израиля. Посольство США перенесено в Иерусалим, признан израильский суверенитет над Голанскими высотами, США вышли из опасного договора с Ираном, введены санкции против иранского режима, ликвидирован мегатеррорист Касем Сулеймани, и оказана помощь в заключении мира между Израилем и тремя арабскими странами - Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. От лица всех граждан Израиля: спасибо!". Радость доставило и изгнание представителей ООП из Вашингтона, и ряд других попыток, хотя пока и нереализованных. Отмечу, что навсегда запомнил речи в нашу пользу представителя США в СБ Никки Хейли, назначенной Трампом на эту должность.

Конечно, приход нового президента приведёт к изменениям во внешней политике. Но её самое успешное - ближневосточное - направление, даже отношение к договору с Ираном, останется, думаю, неизменным. Порукой тому, помимо здравого смысла, служит и примерное сохранение расстановки сил в Конгрессе. Отмечу, что в успехе этого направления, даже самом его формировании, очень велика заслуга ПМ, который добивался отмены "дырявого" договора с Ираном задолго до появления в Белом доме президента Трампа.

Впечатлили меня, по крайней мере, в первый период, и подход к взаимоотношениям с Северной Кореей, как комбинация силы и сговорчивости, что привело к некоторому успеху, частично сняв напряжённую проблему. Однако огорчала уступка давлению РФ в Венесуэле, где вопреки обещанию США убрать тамошнего диктатора Мадуро с политической арены, он продолжает руководить этой страной до сих пор. Ничего не последовало и после атаки Сирии 50-ю "Томагавками", почти все из которых сирийцы не смогли перехватить. Результаты успешной операции военных США в Сирии также "ушли в песок". Больше того, президент вскоре объявил о выводе из Сирии всех американских войск, что под давлением армейского командования ему пришлось отменить.

Однако эти четыре года ознаменовались в США углублением раскола в обществе на примерно равные две части, притом интеллектуальная элита, в первую очередь научные работники (под ними понимаю представителей наук, а не их гуманитарной части) и виднейшие представители хайтеха оказались определённо не на стороне Трампа. Еврейство также раскололось. Американские евреи на 3/4 проголосовали против Трампа, тогда как русскоязычные стали его агитаторами-пропагандистами, правда, из-за своей малочисленности да и агрессивности, совсем не влиятельными.

Президент очень медленно создавал команду, заполняя вакансии. Помню сказанное им: "Я выбираю только лучших из лучших, но и их я регулярно меняю". Меня удивило его настойчивое желание перечеркнуть всё, что сделали его предшественники, в первую очередь Б. Обама. Постоянные угрозы отдать под суд то Клинтонов, то Обаму, то их вместе существенно стимулировали противостояние и раскол в стране. Обвинения запомнились, и могут отозваться сейчас, после поражения самого Трампа. Частая смена помощников, демонстративная быстрота откликов, часто грубых, на поступки многих людей, принесли Трампу большой вред. За четыре года президентства он имел трёх государственных секретарей, двух министров и трёх и. о. министра обороны, четыёх советников по национальной безопасности. Притом "хор поддержки" в США и русскоязычных в Израиле тут же превозносил назначаемых до небес (например не забывали упомянуть прозвище Д. Мэттиса "Бешенный пёс"), а после быстрого увольнения тут же списывали со счетов. Огорчил конфликт с Д. Болтоном, известным в мире человеком явно консервативных взглядов. Грубые изгнания плодили врагов-людей и врагов-СМИ, куда недавно добавился ещё с месяц назад симпатизирующий президенту Fox News. Слово несогласия или сомнение в адрес бездоказательных фантазий, сообщаемых адвокатом Трампа С. Пауэлл, и во враги попадает Т. Карлсон, один из считанных тележурналистов - сторонников Трампа.

Несмотря на раздражающие многих манеры и характер, достижения Трампа во внутренней политике были значительны. Так, согласно Википедии, "к концу первого срока президентства, экономика США находилась в хорошем положении. В 2019 году рост ВВП составил 2,3%, а уровень безработицы - 3,7% (один из самых низких за 50 лет). … Рейтинг Трампа достиг в начале февраля 2020 года 49%, став выше, чем за все предшествующее президентство Трампа". Сторонниками Трампа это достойные результаты преподносились как нечто из ряда вон выходящее, следующее из именно его особого курса. Но в экономике позитивные прыжки практически невозможны, что иллюстрируют Рис. 1 и Рис. 2. Видно продолжение линейного снижения безработицы с 5.5 до 3.5%, и вполне плавный медленный рост госдолга с 2012 по февраля 2020 (до пандемии). А вскоре началась пандемия, которая сыграла, по моему мнению, решающую роль в проигрыше выборов 03.11.20.

Неровна была политика Трампа в отношениях с Китаем, вредны были личные трения; показательное пренебрежение и неуважение к европейским лидерам сильно портили отношения. На этом фоне диссонансом было подчёркнуто уважительное отношение к президенту РФ, о котором Трамп, любитель припечатать резким словом, умудрился ни разу, ни по какому поводу не сказать ничего плохого. Это, разумеется, отмечали, и замечали не только эксперты, но и простые обыватели, что усиливало слухи о некоей личной зависимости президента США от президента РФ. Мало сомнений, что РФ уже давно проявляла интерес к очень богатому и амбициозному Д. Трампу. Интерес стал особенно велик в период выборов 2016. Это ни в малейшей мере не означает, будто я подозреваю президента США в том, что он был "агентом Москвы". Он слишком амбициозен для любой подчинённой роли. Нет сомнения, например, что В. Ленин брал деньги у немецкого генштаба, в том числе и на переезд вместе с коллегами из Швейцарии в Россию, но никаким немецким агентом он не был.

Уверен, что меня обвинят в том, что я стал жертвой антитрамповской дезинформации со стороны левых СМИ. Отмечу, что почти религиозные страсти по Трампу, нежелание признавать его явные ошибки стало "фабричной маркой" людей, которых называю для себя "трампоманами". Поэтому привожу свои источники информации, которые, просто так получилось, я регулярно получаю, и читаю. Это твиты самого президента, Newsmax (последовательно про-трамповское СМИ), сайт T. Беллмана ISRAPUNDIT, сайт "Континент США", профессиональные сообщения, типа APSNews. Ну и конечно русскоязычные сайты и комментарии, электронные письма, включая fundrising материалы в связи со вторым туром выборов сенаторов от Джорджии, и призывы оказать республиканцам финансовую помощь.

Считаю, что пандемия стала причиной поражения Трампа на выборах 03.11.20. Я и вообразить не мог, что США, держава №1 мира, столь провалится в борьбе с коронавирусом. Сообщения просто тяжело читать: на 27.11.20 более 13.5 миллионов инфицированных, в день инфицируется эдак 160000, более 271000 умерших, в день до 2000 человек. Это надо сравнить с Китаем, самым крупным геополитическим и экономическим конкурентом (не врагом!) США. А он имеет всего 84.5 тысячи болевших, с приростом в день в 5-10 человек, с полным числом умерших 4634. Такой результат требует анализа своих ошибок, их публичного признания. Куда там! Президент США и его аппарат обозвали вирус китайским, обвинили Китай во всех смертных грехах, грозили международными судами и изоляцией, что заведомо невозможно, вышли из ВОЗ, обвиним его в прислуживании КНР. Задетое самолюбие можно понять, но есть же предел!

Президент США и его сторонники демонстративно преуменьшают опасность пандемии. Сам только вылечившись с использованием весьма дорогого экспериментального препарата, президент США начал опять преуменьшать опасность болезни. 26.11.20 получил запись выступления его адвоката №2 Л. Вуда, так тот настолько заврался, что со ссылкой на неназванного эксперта утверждал, будто "вторая волна" сфальсифицирована ложноположительными тестами на COVID!. А волны, и первая, и вторая, и третья прекрасна видны на кривых общепризнанного сайта worldometers. "Это смерти не от Ковида, а от других заболеваний!", - написали мне два весьма авторитетных трампомана из США. Но обманывают они, в первую очередь, самих себя.

Несказанно подхлестнутая неудачей в борьбе с пандемией, усилилась атака на Китай. Появились жёсткие ограничения на приём китайских студентов, в которых остро нуждаются научные работники - физики, химики, биологи, математики, компьютерщики. Под удар попало и исключительно плодотворное научное сотрудничество США с КНР. Символом стал арест прямо в университете крупнейшего гарвардского физико-химика Ч. Либера, о котором какие-то негодяи пустили ещё слух, будто он в Ухане, вместе с китайскими коллегами создал коронавирус, и чуть ли не соучаствовал в заражении всего человечества. Он не единственный, кто был арестован ФБР за неполноту представленных данных о сотрудничестве с Китаем в рамках очень привлекательной для научных работников программы КНР "план тысячи талантов" по привлечению крупнейших научных работников мира к работе по совместительству в университетах КНР. Неадекватная реакция властей США встретила отпор научного сообщества, и обострило его и без того натянутые отношения с администрацией США. В числе прочих проявлений отпора было и довольно резкое письмо трёх президентов Американского физического общества.

Сам читал твит президента, в котором он говорил о "Фаучи и его идиотах", хотя профессор Э. Фаучи - один из крупнейших в мире иммунологов и инфекционистов, да ещё возглавляющий важное государственное научное учреждение. Грубость, характерная для Трампа, резко усилилась в ходе предвыборной борьбы, когда своего оппонента иначе как "Сонный Джо", вкупе с указаниями на его умственную слабость, президент Трамп не упоминал. Наверное, противники Трамп, которых он давно назвал "врагами страны" (enemies of the State) отвечали тоже резко , но я их, так уже получилось, просто не читал.

Не сложились отношения у президента США с лидерами Хайтеха, людьми, определённо составляющими интеллектуальную гордость США, и обеспечивающими их лидирующее положение в мире. Так Б. Гейтс, С. Брин, М. Цукерберг, И. Маск, Д. Дорси, вместе со своими компаниями стали врагами. Читывал даже утверждения, что это всего лишь администраторы, навязывающие ненавистную в рамках трампомании глобализацию. А её важнейшую роль и силу подчеркнул недавний твит главного создателя вакцины Пфайзер - БиоНТех, профессора У. Шахина, мигранта-турка, работающего в Германии, адресованный президенту США. Он написал, что "ключевым моментом в борьбе против COVID-19 является международное сотрудничество, и не было никаких дискуссий о том, является ли вакцина вакциной только для Китая, Германии или Америки". Это последовало в ответ на утверждение Трампа, будто вакцина в первую очередь пойдёт в США.

Крупного человека всегда характеризуют не только успехи, но и отношение к неудачам, анализ которых нередко приводит к новым успехам. Однако президента Трампа проигрыш на выборах толкнул к бесперспективному полному отрицанию их итогов. Он вместе с ближайшим окружением адвокатов, в первую очередь ставшим, на мой взгляд, невменяемым, Р. Джулиани, автором диких фантазий С. Пауэлл, и способным просто очень нагло врать (слышал его) Л. Вуда развернули энергичную атаку с целью дискредитации прошедших выборов.

Сам президент в обвинениях был впереди всех. "Демократам" приписывалась чудовищная мощь, проявившаяся в том, что они украли победу, и вместо чуть ли не рекордного в истории США числа выборщиков (около 500), "оставили" ему лишь 232 (почему-то при этом забыв обеспечить сходную победу в Конгрессе). Сам видел явно фейковые карты-раскраски, якобы "взятые в результате секретной операции ЦРУ по приказу специалиста по десантам и.о. министра обороны на территории базы ЦРУ в Германии (!)". Президент начал раунд чистки своего аппарата, а 10.11.20 сменил министра обороны. "Неужели он рискнёт использовать войска для утверждения своей позиции?",- испугался я. Смещены были "за поддержку демократов" и руководители служб безопасности. Становилось "так похоже на Россию", но была надежда, что оправдается песенное "Только это не Россия".

Трамп своего поражения не признал до сего дня. Последовали многочисленные требования пересчётов голосов, проверки бюллетений, пошли иски в суды. Завхоз администрации также не признала победы Байдена, и "СМИзванцу" помещения, оборудования и денег, положенных по традиции (или закону?) избранному президенту не давала. Выглядело это стыдно и мелко. Однако через 19 дней после выборов завхоз администрации победу Байдена признала, что привело к передаче ему и секретной информации, получаемой действующим президентом. "Не признаю и всё тут", оживляло в памяти шахматное сражение О. Бендера с любителями. Но суды работали быстро, в десятках исков отказали, пересчёты и проверки к заметным изменениям нигде не привели. 27.11.20 адвокатам президента было отказано в важнейшем из исков - в Пенсильвании. Заключение написал судья, назначенный Трампом, от имени коллегии из трех судей, назначенных президентами-республиканцами. Оно гласит: "Свободные и справедливые выборы - это кровь нашей демократии. Обвинения в несправедливости серьезны. Но объявление выборов несправедливыми еще не означает, что они таковы. Обвинения требуют конкретных утверждений, а затем доказательств. В иске нет ни того, ни другого".

Что дальше? Безрезультатные пересчёты, проигранные иски - это не может тянуться слишком долго. Поляризация общества усиливается, американской политической системе наносится значительный урон, она компрометируется перед всем миром. Польза от этого лишь врагам США и демократии. Вредно это и президенту Трампу, резко снижая его шансы на в принципе возможное повторное выдвижение и избрание в 2024. Полагаю, что цель сутяжничества - это передача решения о том, кто будет президентом, в Верховный суд, в котором большинство в 6 судей относятся к консерваторам (трое номинированы самим Трампом) против 3 "демократов". Но не уверен, что на пожизненно назначаемых судей, с учётом их важнейшего положения в стране, можно рассчитывать, как на своих марионеток. Проигрывать тоже надо уметь, а не делать страну жертвой своей неудачи или ошибки. Обидно, если эта затянувшаяся игра приведёт к гибели и того хорошего, к чему привела политика Трампа в США.

Конечно, "короля играет свита". Она развернула поразительную по энергии и изобилующую очевидной неправдой кампанию обвинений в адрес противной стороны. Читать Newsmax, сайт T. Беллмана ISRAPUNDIT, "Континент США" стало просто невозможно из-за сочетания очевидной лжи с исключительной грубостью. Не знаю как кого, а меня грубость не убеждает, а отталкивает. Вот пример из "Континент США" от 21.11.20 "Крысы побежали с ржавого корыта?". В тексте фигурирует "самозванец Байден", "подельница Харрис", а про Цукерберга сообщается, что "Порядочность сей г-н (не "господин", другое слово), очевидно, променял на ластик еще в третьем классе".

Конечно всей "свиты", не живя в США, я в достаточной мере не знаю, кроме значительного числа русскоязычных евреев, которые относятся к Трампу просто с религиозным экстазом как к спасителю мира и Израиля. Я не люблю фанатизм вообще, а особенно неосновательный, требующий от своего адепта регулярного отклонения от истины. Среди этих фанатиков упомяну в первую очередь гроссмейстера Б. Гулько, писателя А. Тарна, профессора Г. Гуревича, часто пишущих О. Векслера, И. Юдовича, И. Гиндлера, С. Тучинской и длинный ряд других. Чуть подробнее коснусь двоих. Гулько, предлагая Д. Трампа как единственную надежду на спасение для гибнущих от полевения США, не забывает сказать нечто уничижительное об Обаме, который "взялся ниоткуда", "выскочил, как чёрт из табакерки", "не имел права становиться президентом США, как не родившийся в этой стране". Последнее утверждение проверяемо, и оно меня давно заинтересовало. Потратив время на изучение доводов сторон, я увидел, что история "поддельной метрики" суть одна из необоснованных, а потому отвергнутых гипотез.

Кстати, почему, насколько помню, Гулько, да и некоторые другие называют Обаму кенийцем? Вероятно, из-за чернокожего отца. Но мать у него белая американка. Вот Н. Бора часто относят к евреям (по матери), хотя он и датчанин по отцу. Говорят о пренебрежительном отношении Обамы к ПМ. Однако днями появилась книга воспоминаний Обамы, где он описывает Нетаньяху вполне уважительно, как "умного, хитрого, жесткого и одаренного коммуникатора, который использовал свои знания об американской политике и средствах массовой информации, чтобы противостоять политике Белого дома, с которой он не соглашался". Он упоминает также, что "видение Нетаньяху себя в качестве главного защитника еврейского народа позволило ему оправдать практически все, что могло бы удержать его у власти".

Писатель Тарн сразу воспринял Трампа как Спасителя, а теперь обвиняет в неуспехе. Вот инструкция поведения по-тарновски: "Он мог полностью сменить руководящий состав ФБР, Минюста, СНБ, АНБ и других ключевых центров силы. Его следующим шагом должны были стать эффективные расследования преступлений банды Клинтонов и коррумпированных ставленников Обамы…. Он мог сразу поставить на место технологических гигантов, которые сыграли сейчас решающую роль в его низвержении. Ведь тоталитарная суть всех этих Фейсбуков, Твиттеров и прочих Ин-сто-граммов была ясна с самого начала. Ничто не мешало Трампу сразу прижать их к ногтю". "К ногтю" несогласных - и это достойная мечта? Почему Клинтоны есть банда? Не даёт Тарн ответ. И это гуру правых русскоязычных евреев!

Печально, но факт. Престарелые выходцы из СССР стали источниками огромной дезинформации и про систему выборов в США, и про предпочтения американских избирателей. США, несомненно, переборют жесточайший кризис, навязанный ей уходящим президентом, и теми, кто на него поставил как на свой последний шанс, рассуждая "после нас хоть потоп". Не произойдёт потоп, а США как были великой страной, так ею и останутся ещё надолго.

Израиль жив и преуспевает не заботой сильных мира сего, а своим народом, его трудом и талантом. Это разрушить может лишь внутренний раскол. Вот от него Израиль, увы, не застрахован. Но уроки истории здесь известны, и устрашающе поучительны. А по поводу исхода выборов в США скажу - не надо сидеть шиву [4] . Народ Израиля жив и будет жить вне зависимости от их результатов.

Иерусалим

ПС Впервые опубликовано в http://club.berkovich-zametki.com/?p=58973

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1. Обоих сейчас нередко просто шельмуют, и вклад несказанно преуменьшают "вновь обращённые" правые.

2. Он отнюдь не давнишний республиканец.

3. Она, 1947 года рождения, почти на год моложе Трампа.

4. Семь дней траура по покойнику.