Результаты научного прогноза для России на 2020 год и научный прогноз для России на 2021 год

Прежде всего давайте сравним результаты научного прогноза для России на 2020 год с предыдущим прогнозом: https://www.krugozormagazine.com/show/russia.4015.html

Пандемия коронавирусной инфекции оказала огромное влияние на развитие всего мира, в том числе и на Россию. Общая тенденция - дальнейшее уменьшение реальных доходов россиян - продолжилась. Прорыва в экономике, естественно, не получилось, а проблема бедности в стране встала еще более остро.

Хотя российское государство и старалось огромными финансовыми вливаниями решить проблему сохранения кадров и предприятий малого и среднего бизнеса, но многие предприятие закрылись, кадры сократились. Удаленная работа и различные карантинные меры стали вводиться повсеместно. Передвижения за границу крайне затруднено. Регионы вводили ограничения из-за COVID-19. Местным властям предоставлены дополнительные полномочия по вводу режима для борьбы с коронавирусом. Огромные средства вкладывались в медицинское оборудование, строительство и оснащение больниц, разработку вакцин от COVID-19. Увеличилось количество безработных. Компаниям предоставили отсрочки по обязательным платежам, для системообразующих предприятий была введена отдельная программа поддержки. Весной был установлен режим самоизоляции, что привело к большим финансовым потерям, объем антикризисной программы поддержки российской экономики превысил 3 трлн рублей. Между тем, по данным счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти, что снизило поступления нефтяных доходов в бюджет страны.

2 июня в режиме видеоконференции состоялась встреча президента Путина и премьера Мишустина по вопросам общенационального плана по восстановлению экономики. Президент, одобрив документ, отметил, что России необходимо добиться структурных изменений в экономике, а также качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития. При этом уже в начале июля необходимо приступить к "активной реализации конкретных шагов", отметил он. Председатель правительства пояснил, что программа содержит около 500 мероприятий и обойдется примерно в 5 трлн рублей.

Состоялось голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Явка составила 67,97%, за внесение изменений в Основной закон высказались 77,92% граждан, против - 21,27%. Измененная Конституция демонстрирует ослабление президентской власти. Поправки предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков - не больше двух по шесть лет. Глава государства теперь будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ. Запрещено высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран, расширены полномочия парламента - премьер-министр и члены кабинета министерств будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями. Поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

Однако те дотации, которые уже были влиты правительством в экономику в виде прямой денежной помощи самым незащищенным слоям населения, не произвели должного эффекта. В стране образовался настоящий всплеск банкротств физических лиц, большинство из которых оказалось индивидуальными предпринимателями, которые просто разорились из-за кризиса, вызванного пандемией. В государственном бюджете ширятся дыры, а политические демонстрации в регионах оказывают давление на Кремль. Все чаще случаются протесты и забастовки, в первую очередь в измотанном чрезмерной нагрузкой здравоохранении.

В России начали обсуждать возможность девальвации и деноминации рубля. Поводом стало предложение главы центра "Альпари" Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России "все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот", причин что-либо менять нет.

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) России может сократиться на 5%, таким образом, темп роста экономики за 10 лет составит всего 1% и это очень мало.

Российскую экономику отличает отсталость, власти страны годами ничего делают для ее модернизации, их приоритетом является финансирование олигархов и силовиков. Экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно - они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер - экономика зависима от экспорта углеводородов. Россия может потерять позиции на нефтяном рынке, потому на ее месторождениях осталась главным образом нефть, которую сложно добывать, возможностей для значительного наращивания поставок природного газа у нее нет, а ее перспективы стать ведущим игроком на рынке сжиженного природного газа выглядят нереалистично.

Научный прогноз для России на 2021 год

Руководство страны в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции продолжит оказывать огромную финансовую поддержку экономике, что несет в себе потенциальную угрозу гиперинфляции. Могут полностью себя исчерпать механизмы, направленные на стимулирование спроса и поддержку бизнеса.

Если такая схема не приведет к нужным для экономики результатам, то фактически российское руководство окажется в ситуации мощного кризиса, когда основной инструмент реанимации экономической активности окажется полностью недееспособным. Тогда может наступить настоящий крах по целому ряду направлений и отраслей экономики. По мнению экономиста Михаила Хазина, рубль будет девальвирован, чтобы "закрыть дыру в бюджете", а банки продолжат переводить деньги в доллары, вместо того, чтобы вкладывать их в российскую экономику. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает увеличение объема государственного долга до 20% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021-2022 годах, рост расходов в 2021-2023 годах, оптимизацию незащищенных статей бюджетных расходов на 10%, а также сокращение государственных программ по вооружению. Продолжится рост цен. Россияне начнут снимать средства со своих рублевых счетов и покупать на них доллары. Банки начнут, как всегда, спекулировать: те рубли, которые они получают от правительства, они сразу начинают переводить в валюту, что, в свою очередь, приводит к отсутствию инвестиций, ослаблению валютного контроля и как итог - выводу финансов за рубеж.

Россия проведет самую масштабную девальвацию своей национальной валюты среди всех остальных стран-экспортеров нефти. Такой прогноз относительно будущего озвучил известный российский экономист, академик, экс-советник президента России Сергей Глазьев. По словам эксперта, к такому исходу событий нашу страну приведет политика Центрального банка, который не хочет отказываться от стратегии, так называемого, "плавающего рубля". Именно этот фактор, по мнению Глазьева, приводит к тому, что в ряду других крупных нефтяных держав внутренняя валюта России испытывает самую большую нестабильность курса. В таких странах, как, например, Бразилия или Норвегия, контроль за положением национальной валюты проводится на уровне правительства, что приводит к закономерному эффекту: денежные единицы этих государств чувствует себя устойчиво. У нас же практикуется обратный подход, приводящий к необходимости регулярной девальвации рубля. Как отмечает экономист, в таком положении дел больше всего заинтересованы валютные спекулянты, самым очевидным образов повязанные инсайдерскими отношениями с сотрудниками российского Центробанка, которые и "сливают" им информацию о запланированных валютных интервенциях или отсутствии таковых. В этой связи, избежать угрозы самой серьезной девальвации национальной валюты России не удастся. Она обязательно произойдет при любом резком изменении стоимости доллара, в котором не только находится большая часть сбережений в российских фондах, но и проводится львиная доля международных расчетов. Как только ситуация в мире начнет входить в очередное пике так тут же российский регулятор заявит о том, что рубль необходимо самым серьезным образом девальвировать, прогнозирует Глазьев.

С января доходы в размере более 60 тысяч евро в год будут облагаться налогом в размере 15%. Прежняя единая ставка подоходного налога была 13%. Это способствовало "выходу из тени" многих налогоплательщиков, и бюджетные поступления стремительно росли.

Руководство страны вынуждено будет отказываться от объявленных ранее важных экономических проектов. Кроме того, государство, которое до сих пор брало под контроль все больше и больше компаний, объявило курс на приватизацию: к 2025 году от 1,6 с лишним тысяч концернов с государственным участием должен, по требованию министерства финансов, остаться лишь 961. В дополнение к этому запланирована продажа крупных инфраструктурных объектов, в частности, портов. Во многих предприятиях государство сократит свою долю до 50%: в РЖД, в компании-монополисте трубопроводного рынка "Транснефти", в банке ВТБ и в монополисте алкогольного рынка "Росспиртпром".

Руководство будет урезать и многомиллиардный план инфраструктурных программ, которые теперь должны быть пересмотрены. Произошел отказ от самого амбициозного плана, объявленного в 2018 году: к 2030 году Россия должна была войти в пятерку крупнейших экономик мира. В новом списке ключевых целей государства этого плана больше нет. Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, конъюнктура стала "менее благоприятной, и мы вынуждены вносить коррективы".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, однако, ожидает роста ВВП на 3,5-4,5%, что будет означать весьма медленное восстановление экономики.

Скорого восстановления экономики не предвидится еще и потому, что внутренний спрос оказался почти на нуле: зарплаты граждан, по оценке Сбербанка, снизились до уровня начала века. Безработица стремительно растет, а зарплаты падают. Между тем почти у половины всех россиян не осталось накоплений: они все потратили во время вспышки коронавируса. Безработица в России достигла восьмилетнего максимума, и это притом, что сотрудников не увольняют моментально, а для начала сокращают рабочее время - вместе с зарплатой. Недовольство населения растет.

Однако дыры в бюджете постоянно будут расти. Экономисты ожидают, что после нескольких лет профицитного федерального бюджета подряд дефицит окажется крупнейшим за последние десять лет. Ведь главным фактором спада стал не продолжительный "локдаун", а обвалившиеся в связи с падением спроса цены на нефть и газ. У концерна "Газпром" появляются убытки, что впервые за несколько десятилетий, а государство тем самым теряет огромные поступления в бюджет от дивидендов. Россия не скоро сможет вернуться к докризисному уровню добычи нефти. Выход на докризисный уровень возможен в течение 3-4 лет.

Российский энергетический сектор столкнется с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо. Об этом сообщает в своем докладе эксперт Центра восточноевропейских исследований Университета Цюриха Мария Шагина. "Сочетание падения цен на нефть и глобальной пандемии вызвало шок в нефтяной промышленности. По сравнению с другими нефтедобывающими странами Россия лучше подготовлена к тому, чтобы выдержать этот шок", - отмечает Шагина. По ее словам, с 2014 года российская экономика приобрела определенную устойчивость благодаря консервативной монетарной и фискальной политике. Большой бюджет, валютные резервы, свободный обменный курс и зависимость налогов от цены на нефть помогли смягчить удар. Однако двойной шок отразится на прибыли российских энергетиков, и будет иметь последствия для доходов государственного бюджета. По данным энергетического центра "Сколково", общие потери могут составить 60% доходов от экспорта и 30% доходов бюджета.

Мировой экономике потребуется пять лет, чтобы восстановиться после пандемии, считают эксперты института IEP. При этом России входит в топ-5 стран, с благоприятными экономическими предпосылками. В пятерку входят Китай, Индонезия, Австралия и Мексика. Экономические предпосылки определяют показатели: низкий уровень безработицы, небольшой госдолг и невысокие налоговые сборы. Еще один важный фактор - слабая зависимость от международной торговли. Также специалисты учитывают уровень миролюбия в стране.

Мир ждут гибридные войны, тотальная безработица и голод. Работающая вакцина массово пойдет в ход примерно в 1-ой половине 2021 года. Эксперты ООН прогнозируют четверть миллиарда смертей от голода. США могут затеять новые гибридные войны и "цветные революции" для восстановления своей экономики. А Китай будет действовать иначе и скупать подешевевшие активы, в частности, в Европе. Возможна массовая безработица, ухудшение образования. По данным экспертов организации, без работы могут остаться 195 млн человек, что приведет к падению уровня доходов, бедности и усилению миграции.

В ООН отмечают, что сильнее всего пандемия коронавируса ударит по малым и средним предприятиям, людям, занятым в сельском хозяйстве, трудовым мигрантам, самозанятым, работникам сферы услуг, в том числе культуры и туризма.

Карантинные меры вошли в волновой режим, когда предприятия то открывались, то закрывались из-за периодического всплеска заболеваний от коронавируса. Все это продлится вплоть до введения массовой вакцинации от COVID-19. Однако аналитики убеждены, что всплески заболеваемости будут продолжаться до конца 2021 года, в слаборазвитых странах до конца 2022 года, что будет поводом для властей возобновлять режим самоизоляции граждан и ограничений на работу предприятий. Для России это означает, что предприятия малого и среднего бизнеса, заблокированные карантинными ограничениями властей, ожидает череда банкротств. При таком сценарии правительство будет перманентно закрывать и открывать работу компаний в зависимости от уровня распространения коронавируса.

Аналитики полагают, что власти должны оптимизировать собственные действия. Прежде всего, после завершения ограничений государство должно расширить мощности больниц и поликлиник. И, конечно же, крайне необходимо понимать и предсказывать природу пандемии, чтобы сократить ее течение, а уж если, пришлось вводить режим самоизоляции, то гражданам и предприятиям власти обязаны оказывать решительные меры поддержки. Если волны ограничений будут довольно короткими (менее 25% от общего периода пандемии), то власти могут субсидировать зарплаты граждан в этот период, это сохранит им рабочие места. Такой вариант куда менее затратен, чем в последствии компенсировать содержание резко возросшего количества безработных, считают эксперты.

Для блокировки структурного кризиса правительство обязано увеличивать меры поддержки экономики. Сейчас объем озвученных мер в стране оценивается примерно в 3% ВВП (это касается госгарантий и налоговых отсрочек) - против 12% ВВП в среднем в западных странах.

Кризис в мировой экономике, вызванный пандемией коронавируса, можно сравнивать только с войной. Эпидемия коронавируса продлится долго. А восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года. Во всем мире снятие локдауна связано не с разработкой вакцины от коронавируса или приобретением коллективного иммунитета. Оно вызвано сугубо экономическими причинами: все дело в большой сегментации международного производства, кроме того, большинство населения не имеет вообще никаких сбережений и живет от зарплаты до зарплаты.

Опять возникает соблазн изменить сырьевую модель российской экономики. Однако как только восстановятся производственные цепочки в мире, Россия вернется на свое экспортно-ориентированное место в мире. Проблема нехватки капитала в России только усугубится. Это коснется малого и среднего бизнеса. Необходимо вести речь лишь о выходе экономики к докризисным значениям. Все правительства стран мира будут вкладывать максимум средств в выход из кризиса. В мировой экономике будут большие изменения в ближайшие годы, главное: восстановление экономик и развитие цифровых технологий. Главными задачами в посткоронавирусную эпоху должны быть преодоление бедности и построение новой модели здравоохранения, причем последнее может стать локомотивом развития всей экономики.