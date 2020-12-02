С «Кругозором» видный белорусский оппозиционер: «Шахматный гамбит» Лукашенко это ещё один тупик для Беларуси

...Лукашенко подвергается не только санкциям окружающих Беларусь государств. На этот раз на него накладывают санкции сами граждане, белорусы. Они отказываются покупать товары предприятий, которые спонсируют режим...

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новую Конституцию пишет не под себя, поскольку при ней президентом уже не будет. В связи с этим политический обозреватель «Кругозора» Виталий Цебрий встретился с видным белорусским диссидентом Виталием Калиновским.

Калиновский сейчас живёт в Литве. Получил в этой стране политическое убежище, ибо на родине оппозиционеру еще несколько лет назад грозила тюрьма.

Гражданский и политический активист, лидер регионального центра Белорусской социал-демократическая партии Грамада, он балотировался в горсовет г. Микашевичи (Брестская область). Был также доверенным лицом многих оппозиционных кандидатов в президенты и кандидатов в параламент. А ещё Виталий координировал на выборах работу независимых наблюдателей. Сейчас он проводит акции протеста против действий белорусских властей в литовских Каунасе и в Вильнюсе.

– К каким последствиям (не только внутри Беларуси, но и в окружающем регионе) этот лукашенковский подход к разрешению кризиса может привести?

- Очевидно, что после визитов в мою страну высокопоставленных чиновников России (Патрушева, Лаврова) белорусский диктатор пасует и меняет тактику. Мы видим, что Лукашенко нехотя делает заявления о реформе Конституции, обещая, что после этого уйдет с поста Президента. На протяжении последних лет он не раз провозглашал подобное, говорил, что не держится за президентское кресло, когда народ Беларуси потребует, он уйдет.

И вот имеем: белорусы уже более трех месяцев требуют от него уйти. А за это на улицах их избивают, стреляют в них резиновыми пулями, забрасывают протестантов свето-шумовыми гранатами.

Мировая общественность узнала и про пытки оппозиционеров, даже простых граждан - не политиков - мучают и насилуют в застенках тюрьмы на Окрестина. Окрестина — современные Гулаг или Освенцим, символ палачей КГБ, НКВД или фашистского Гестапо.

Лукашенко не уйдет, потому что уходить не хочет. Никто и ничего не знает о том, какие «преобразования» в Конституции готовит его хунта. Есть только информация, что узурпатор и его приспешники готовят некое «Всебеларуское Собрание». На нём и предполагается выдвинуть предложения «по изменению Конституции».

– А если в самом деле широкой общественности будет дан шанс подключиться к демократическим реформам – через это «Собрание»?

– Мы знаем точно, что на «Всебеларуское собрание» попадают исключительно преданные Лукашенко люди. Народ Беларуси понимает, что его обманут с «обновленной» Конституцией, как обманули с выборами в августе 2020-го. Никого из гражданского сообщества Беларуси, из оппозиции, на этом «Собрании» не будет. Если же у Лукашенко есть серьезные намерения, пусть он выпустит всех политических заключенных — кандидатов в президенты, членов Координационного Совета, журналистов и лидеров оппозиции. Но тогда придется услышать голос народа, который представляют эти политзаключенные политики и учесть их предложения по изменению Конституции. Нет, Лукашенко сам «напишет», а точнее, сфабрикует Конституцию так, как это выгодно ему и его семье, а не большинству народа. Недавно в сеть слили фотографии документов, тех положений Конституции, которые планируется обсуждать на этом, так сказать, «Всебеларуском собрании». Если бы не эти фото, народ Беларуси и мировая общественность даже не знали бы, какие именно изменения собираются обсуждать. Такова суть всех диктаторских режимов.

Старый дед посиневшими пальцами держится за власть И даже его кремлевские «друзья» и покровители сыты им по горло. Кремлю Лукашенко не нужен — он дурной и ненадежный партнер. С таким дела вести нельзя. Но и отпускать ситуацию в Беларуси на самотек Кремль не хочет. Путину надо сохранить влияние, а еще лучше — присоединить Беларусь к Российской федерации, к империи. Лукшенко вроде как сопротивляется этому. Но он это делает не как гарант суверенитета, а как торгаш. Н независимость собственной страны и ее Конституцию ему глубоко плевать, его интересует выгода, которую получит он и его семья. Вероятно, он даже лелеет мечту… стать президентом новой Федерации. Похоже на абсурд, но это отслеживается в действиях и заявлениях Лукашенко.

– Как ты думаешь, чего может добиться диктатор подобными «конституционными» методами? Ведь были уже подобные примеры в обозримой истории Европы. К чему «игры с конституцией» приведут именно Беларусь?

– Люди проснулись. Их боль за страну и за ее будущее нельзя уже заглушить никакими водометами и репрессиями. И жонглированием со статями Конституции – тоже людей не остановить. Они ждут перемен, а не унылой колхозной «стабильности», в которой нет места возможностям каждому гражданину реализовывать свой потенциал. Люди не хотят жить в государстве, в котором чиновник, депутат не несет ответственности перед людьми, но в то же время все подчинены одному человеку. Насилие, совершенное над манифестантами карателями, возмутило не только оппозиционеров. Иначе стали думать о правящем режиме даже те, кто вполне лояльно относился ранее к президенту-диктатору. А это в массе своей врачи и учителя, ученые и спортсмены – даже журналисты пропагандистских лукашенковских СМИ возмущены положением дел в стране. Люди смогли увидеть совершенно другими глазами, какая несправедливая и оскорбляющая человеческое достоинство система господствует в Беларуси. Это преобразило людей, и они сделали свой выбор не в пользу Системы, а в пользу Свободы и Достоинства.

– Я сам украинский гражданин. Украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил в минувшую среду глава МИД. Международное сообщество также осуждает действия диктатора. Введены санкции против руководства Беларуси. Насколько важны эти санкции и эта обструкция со стороны стран ЕС и США? Судя по всему, Лукашенко на них плевать хотел…

– Санкции очень важны. Лукашенко делает вид, что любые санкции ему нипочем, но это хорошая мина при плохой игре. Она – до поры, до времени… Санкции опустошают у хунты карманы. Даже союзник Россия не сможет при таком раскладе помогать режиму. Иначе и сама она окажется под такими же жесткими санкциями (теперешние Путину покажутся цветочками). Что в данном контексте особенно интересно и действенно? Лукашенко подвергается не только санкциям окружающих Беларусь государств. На этот раз на него накладывают санкции сами граждане, белорусы. Они отказываются покупать товары предприятий, которые спонсируют режим. Например, супермаркеты сети «Санта» вынуждены были снять с витрин названия своих магазинов и просто оставить там только вывеску «Продукты». Это для того, чтобы люди не ассоциировали их с предприятием морепродуктов «Санта Бремор», которому они принадлежат и которое является спонсором А. Лукашенко. Белорусы создали приложение для смартфонов «Крама»: по штрих-коду теперь можно узнать, является ли данный продукт или предприятие спонсором режима! Люди отказываются покупать товары, прибыль или налог с которых идут на поддержку власти.

– По словам главы МИД Дмитрия Кулебы Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией. Тому были серьезные предпосылки. Ранее Светлана Тихановская озвучивала общепринятую в Беларуси позицию о том, что Крым де-юре украинский, но де-факто российский. Теперь она признает незаконной оккупацию Крыма и де-факто тоже. Политику свойственно ошибаться. Вчера говорить одно – завтра другое это тоже политика… Но насколько последовательна именно Тихановская (как политик) и сможет ли она реально возглавить нацию? Это уже окончательная ее позиция, как думаешь?

– Не забывай, что Светлана до выборов вообще не имела отношения к политике. Как и ваш Зеленский, кстати! Тихановская пошла в политику, чтобы поддержать своего мужа Сергея. А тот, в свою очередь, намеревался идти на выборы главы нации, бороться за пост президента, потому что уже имел определенную популярность в народе. Сергея власть закрыла в тюрьму, чтобы не пустить на выборы. И, между прочим, этот молодой политик выражался более уверенно и определенно, чем его жена: например, что Крым - это Россия! Тихановский даже побывал там. Это главная причина, почему я лично его недолюбливал ранее, да и теперь отношусь с недоверием.



Другую политическую позицию, как видим, заняла жена Сергея Светлана. Её белорусский КГБ отправил в Литву и уже надеялся на то, что этой депортацией власть Лукашенко избавилась от головной боли из-за оппозиции.

Но хунта просчиталась. Тихановская после тесного общения с европейскими политиками изменилась. Она, прежде всего, изменила свое отношение к Украине и украинским геополитическим приоритетам. Раньше Светлана Тихановская не претендовала и на пост Президента Беларуси – но и в этой позиции она как политик меняет планы и векторы борьбы. Я не считаю Светлану представителем именно оппозиционных политических сил, но верю в нее как в лидера гражданского большинства. Тех граждан, которые высказали свое категорическое «нет» бывшему президенту Беларуси Лукашенко.

Что же касается России и Путина, которые пытаются на Светлану влиять и давить, то Россия дискредитировала себя и в глазах Тихановской тоже, признав официально президентом Лукашенко. Впервые в новейшей истории Россия потеряла поддержку большинства белорусов и ее теперешнего духовного лидера.