Иосиф Бродский и украинский вопрос

Якобы российские, а на самом деле чекистские и черносотенные пропагандисты взяли на вооружение нынче Иосифа Бродского. Мол, тот плохо относился к Украине, а к их государству - замечательно. И был якобы российским имперцем. Ничего, кроме сардонического хохота, эти беспомощные лживые безграмотные тезисы, не основанные на реальном положении вещей, не вызывают...

Конечно, как козырной картой, размахивают стихотворением Иосифа Бродского "На независимость Украины", написанного Иосифом в 1992 году, когда у власти в РФ был Ельцин - и Бродский очень надеялся на него.

На то, что Ельцин применит люстрацию, запретит коммунистическую партию, запретит КГБ.

Иосиф многократно упоминал об этой своей мечте в разговорах с друзьями и в многочисленных интервью. Потому и мог себе позволить тогда написать такое стихотворение. Осознавая,что Украине никакой опасности от ельцинской Москвы ожидать не приходится. Тем не менее, Бродский распорядился не печатать эти стихи в его сборниках и многотомных изданиях. Осознавая,что их могут взять на вооружение черносотенцы и фашистского толка имперцы на Руси.

Конечно, именно тогда он и написал украинцам в этих стихах : "С Богом, орлы!"...Таким образом объективно признавая абсолютную независимость Украины.

Однако культорологически оставаясь русским поэтом, которому не была близка ни украинская культура, ни украинская поэзия, ни сам украинский народ (это же можно сказать об Ахматовой, но там причины такого отторжения были личными).

Поэтому ИБ позволил себе в стихотворении личностные, не слишком корректные оценки и эпитеты. Которые ныне вывесили себе знаменем хоругвеносцы самого худшего толка в РФ. На их знаменах сосуществуют вместе Сталин, Христос, Бродский и Путин. Непонятно, что на этих знамёнах делают два еврея, но никто объяснениями особо не заморачивается. Несут себе.И знамена.И несусветную чушь о Бродском.

Да, определенную неприязнь на личном уровне Иосиф все же испытывал.Помня отношения украинского и еврейского народов в течение последних 400 лет. А именно - кровавые погромы упыря Хмельницкого в 17 веке, когда казаки истребили десятки тысяч евреев Ржечи Посполитой , которые стояли на стороне поляков, давших евреям свободу на много столетий. Помня погромы времен революции , осуществленные неподконтрольными бандами гетманов. И , конечно, помня роль советских людей - коллаборантов украинского происхождения - полицаев, уничтоживших в Украине во время Второй мировой войны около миллиона евреев своими руками, просто исполняя указания брезгливых и " аккуратных " немецких нацистов ...

Речь, разумеется не о легендарном Степане Бандере и его последователях. Членах героической УПА. Единственной на данный момент военной организации в мире , которая в равной степени противостояла как Гитлеру, так и Сталину.

Но ...Следует дальше сказать это НО большими буквами.....Более всего Иосиф Бродский не переносил чекистов и нацистов. Ставя меж ними большой знак равенства. Более того, он придерживался точки зрения Анны Ахматовой, которая считала Гитлера меньшим злом, чем Сталина, если говорить об изощренности зла, его двуличных масках, масштабах пролитой крови. Читаем в записных книжках Бродского 1970 года:

"...Вторая мировая война — последний великий миф. Как Гильгамеш или Илиада. Но миф уже модернистский. Содержание предыдущих мифов — борьба Добра со Злом. Зло априорно. Тот, кто борется с носителем Зла, автоматически становится носителем Добра. But second World War was a fight of two Demons (Вторая мировая война была противостояниием двух зол., -англ.)... Советских большевиков и немецких нацистов. "

Ответ любителям притягивать за уши всех и вся под свои безумные " советско -имперские концепции" Иосиф Александрович дал жестко и однозначно еще 30 лет назад корреспондентке британского журнала "Обзервер" Мириам Гросс.

- Что вы думаете о тех на Западе, кто симпатизирует советской империи?

- Всякий, кто симпатизирует системе, уничтожившей шестьдесят миллионов подданных ради укрепления своей стабильности, должен быть признан законченным идиотом. В лучшем случае речь может идти о задержке в развитии.

- Что же, по-вашему, ими движет? Ведь многие из них - выходцы из интеллектуальных кругов.

- Ну нет. Это-то и есть та лакмусовая бумажка, которая показывает, мыслящий вы человек или нет; и что еще важнее - все ли в порядке у вас с этикой. А что ими движет? Думаю, мотивов тут несколько.

Во-первых, Россия слишком велика, и признать, что правящий там режим отвратителен, - значит признать, что зло имеет куда большую власть над миром, чем могут допустить все эти господа, не рискуя расстройством пищеварения. Признание зла во всей его полноте ставит их лицом к лицу с признанием собственной импотенции, а импотенция - не самая приятная вещь.Страшный суд — страшным судом, но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай. Ибо в аду он уже побывал. "

Поэтому Иосиф Бродский после изгнания из СССР в 1972 году постоянно выступал на митингах против советской агрессии в Восточной Европе - Польше, Чехии, Восточной Германии. Против агрессии СССР в Афганистане. Активно участвовал в антисоветских , античекистских компаниях под эгидой журнала "Континент" и радио "Свобода" .

На митинге в защиту движения "Солидарность" Леха Валенсы в 1981 -ом году заявил буквально следующее:

"Необходимо всем миром противостоять нынешней российско-советской агрессии в Польше"

Ничего радостного для любителей империи не писал Бродский и в стихах...

"....Если выпало в империи родиться -

лучше жить в глухой провинции. У моря.

И от цезаря далеко.И от вьюги.

Лебезить не нужно.Трусить.Торопиться.

Говоришь,что все наместники - ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца..."

("Письма римскому другу" 1972 год)

"....Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут в рощах.

Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.

Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик.

Глянь - набрякшие, как вата из нескромныя ложбины,

размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.

Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.

Входят строем пионеры, кто - с моделью из фанеры,

кто - с написанным вручную содержательным

доносом.

С того света, как химеры, палачи-пенсионеры

одобрительно кивают им, задорным и курносым,

что врубают "Русский бальный" и вбегают в избу

к тяте

выгнать тятю из двуспальной, где их сделали,

кровати.

Что попишешь? Молодежь.

Не задушишь, не убьешь.

Входит некто православный, говорит: "Теперь я -

главный.

У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.

Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.

Дайте мне перекреститься, а не то - в лицо ударю.

Хуже порчи и лишая - мыслей западных зараза.

Пой, гармошка, заглушая саксофон - исчадье

джаза".

И лобзают образа

с плачем жертвы обреза... "

("Представление ". 1986 год)

Неужели нижеследующие строчки вдохновляют гордых в кавычках псевдовеликороссов?

"

Пятая годовщина (1977)

Падучая звезда, тем паче -- астероид

на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.

Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

Там хмурые леса стоят в своей рванине.

Уйдя из точки "А", там поезд на равнине

стремится в точку "Б". Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.

Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.

Иначе -- среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.

Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.

Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.

Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.

Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.

И к звездам до сих пор там запускают жучек

плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.

Жужжание пчелы там главный принцип звука.

Там копия, щадя оригинал, безрука.

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,

и ребер больше там у пыльной батареи

в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.

Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.

Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.

Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной.

У рыбной чешуи в воде там цвет консервный.

Там при словах "я за" течет со щек известка.

Там в церкви образа коптит свеча из воска.

ПОРОЙ ДАЕТ РАЗА СОСЕДНИМ СТРАНАМ ВОЙСКО.

Там пышная сирень бушует в полисаде.

Пивная цельный день лежит в глухой осаде.

Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.

Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.

В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,

отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.

Особенно -- во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.

Там города стоят, как двинутые рюхой,

и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.

Там вдалеке завод дымит, гремит железом,

не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.

Овацию листвы унять там вождь бессилен.

Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.

Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.

Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет -- загадок, тайн, диковин.

Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.

Там в моде серый цвет -- цвет времени и бревен.

Я вырос в тех краях. Я говорил "закурим"

их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.

Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру -- от скуки, от испуга.

Когда не от руки, так на руках у друга.

Видать, не расчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник

важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.

Передних ног простор не отличит от задних.

Теперь меня там нет. Означенной пропаже

дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.

Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, -- но небольшая.

Ее затянут мох или пучки лишая,

гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.

Но было бы чудней изображать барана,

дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:

Я НЕ ЛЮБИЛ ЖЛОБСТВА, НЕ ЦЕЛОВАЛ ИКОНЫ

И НА ОДНОМ МОСТУ ЧУГУННЫЙ ЛИК ГОРГОНЫ

КАЗАЛСЯ В ТЕХ КРАЯХ МНЕ САМЫМ ЧЕСТНЫМ ЛИКОМ .

Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом

варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.

Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:

мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

и без костей язык, до внятных звуков лаком,

судьбу благодарит кириллицыным знаком.

На то она судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной -- пространство в чистом виде.

В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.

В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.

Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,

эпоха на колесах нас не догонит, босых.

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.

Зане не знаю я, в какую землю лягу.

Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

У поэта насчёт империи, в которой он проживал, не существовало никаких иллюзий:

Холуй трясется. Раб хохочет.

Палач свою секиру точит.

Тиран кромсает каплуна.

Сверкает зимняя луна.

Се вид Отечества, гравюра.

На лежаке - Солдат и Дура.

Старуха чешет мертвый бок.

Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей - куча на полу.

Нет ни малейших сомнений в том,что Иосиф Бродский, люто ненавидевший чекистов, будучи до 1995 года убеждённым ельцинистом, отреагировал бы на тихий гэбэшный переворот 1999 года в РФ крайне отрицательно. И учитывая всё вышеизложенное , смею утверждать следующее: В 2014 году, если бы Бродский еще был жив , он встал бы на сторону атакованной кремлёвскими террористами Украины безоговорочно.Был бы одним из главных идеологов борьбы Украины с чекистской агрессией в Крыму и на Донбассе. Выступал бы в статьях с гневными филлипиками в адрес нынешних властей РФ , засылающих на территорию Украины террористические отряды уголовников, чеченцев , бурятов и прочего азиатского пушечного мяса , используемого кремлевскими бандитами в своих грязных планах и целях.

Возможно, стал бы писать об этой войне стихи.

Например, такие:

Солдатам армии Украины

Как оракул писахъ -

оглянувшись, мы видим руины-

и не в Данта лесах,

но в земле золотой Украины,

там , где вместо соседа -

идея победы державной....

в злую ночь до рассвета

в земле той лежа и дрожа в ней,

ощущает солдат

руки смерти на шее по пуду,

черви - пальцы дрожат,

проникая под кожу, повсюду...

где-то филин кричит

одиноко, зловеще и громко

и травинка горчит,

и грань смерти, что жизни той кромка

и соломка ее, но уже затаилась засада,

и безмолвие сада - скорее безмолвие ада...

у дороги - авто.

за стеклом - желтолицы, как боги -

не солдаты АТО -

разрушители этой дороги...

азиатская плоть

из-под каски торчит волооко...

не в купине Господь,

но над полем латунное око

вознеслось....блещут звезды

в холодном безжизненном свете..

И победа, как воздух,

нуждается в главном ответе