Две колоды
Передо мной на столе лежит колода карт*, но карт необычных. Выпущена была колода к выборам в Беларуси, не тем, что прошли недавно, а к тем, что были намного раньше. На каждой карте портрет того или иного политического деятеля Беларуси. На обложке колоды - он, единственный до настоящего времени игрок в эту колоду – Батька. Игравший, игравший и доигравшийся до того, что стал для большой части народа Беларуси не Батькой и уже даже не Отчимом, а просто банальным, преступным и кровавым диктатором. Хотя, пока способности тасовать колоду он еще не утратил и «успешно» продолжает это демонстрировать. Вот только что сменил фотографию и фамилию на игральной карте, соответствующей Министру внутренних дел страны. Увы, шулер перестал понимать, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а сумма гласит – ваше время подходит к концу! Сколько карты не кропи, не прячь в рукав, играть с тобой желающих - больше нет. Народ Беларуси с шулером играть отказывается. Сыт по горло и соответственно выигрыш народа гарантирован. В лучшем для шулера случае это дело времени, но итог партии однозначно ясен. Чем быстрее шулер поймет, что его игра окончена, карта бита, тем больше у него шансов избежать канделябра…
Однако виноват, возможно, неправ. Есть один парень из подворотни, который, видимо, игру краплеными картами освоил даже раньше председателя колхоза. Его стиль игры жестче, и он не тасует карты, он будет ими играть до тех пор, пока портреты не сотрутся окончательно и полностью не превратятся в замусоленную грязь. Приличный человек к такому столу даже не подойдет и уже тем более не сможет преодолеть чувство брезгливости, видя эту запятнанную кровью и грязью колоду. Пытаться в ней что-то отмыть, очистить уже поздно. Время упрямо. Конечно, можно никого не пускать к столу, обнести его стеной, замуровать в бункер и оградить стражами, но все равно итог очевиден - колода непригодна для игры.… Никакое увеличение ставки, никакие фокусы, никакие блондинки и брюнетки или резвые мальчики не смогут привлечь за стол порядочного человека. Такая игра никакому народу не нужна. Даже тому, который другой игры не видел и не в курсе, что у игры есть честные правила и играть можно и нужно свежей, чистой колодой, а не этой замусоленной.
Вот такие два стола, стоящие рядом в игральном зале мира. Вот такие колоды. Долго ли будет продолжаться эта имитация игры? Зависит не от сдающих, а от тех, кто позволяет им мнить себя всегда сдающими.
*Белорусские друзья рассказывали, что за такую колоду в багаже можно было угодить и в тюрьму, и в придорожный лес…
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