Михаил Ефремов. Сенсационные тайны уголовного дела

...от всех его близких: жены, родственников, друзей мы слышали только одно: Михаил — алкоголик. А как алкаш в состоянии запоминать такое количество текстов, талантливо играть на сцене - не отвечал никто. Все просто дружно топили Михаила. Неужели так завидовали? А мы более пяти месяцев раскапывали все детали этой странной аварии...

Информационным поводом для этой эксклюзивной публикации "Кругозора", анонс которой предшествовал недавно, послужило сообщение российских СМИ о том, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова намеревается начать бракоразводный процесс. Материал Елены Васильевой хранился в редакционном портфеле «Кругозора» до сегодняшнего дня, ожидая выхода в свет. Мы посчитали, что этот момент настал.

КТО СТОИТ ЗА ДЕЛОМ ЕФРЕМОВА. КАТАЛИЗАТОРЫ ПРОЦЕССА. КАК ЭТИ ЛЮДИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВЛИЯНИЕМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЯ ШОЙГУ И ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА

После того, как я выложила аудиозаписи суда над Ефремовым (только частично - всему свое время, не успеваю), люди услышали, что сам суд проходил совершенно не так, как нам преподносила это российская пресса. Линия защиты адвоката Пашаева в условиях российской действительности могла варьировать исключительно в рамках уголовного дела. Поэтому наши доказательства и не рассматривались.

Хоть я бы повоевала, повводила в ступор судью и прокуроров...

Сейчас многие «мелочи» стали известны. Они пока не подкреплены прямыми доказательствами, но объясняют поведение тех или иных лиц, и я считаю, что их нужно предать огласке. Тем более, что теперь, когда известно - «эффективных менеджеров» Шойгу, Колокольцева и Бастрыкина, использовали вслепую - вообще становится смешно.

Именно поэтому я не могу озвучивать все это как исследователь. Перейду к литературному жанру — эссэ.

Итак... Почти полгода миллионы людей находятся в нервном напряжении из-за того, что в аварии, совершенной джипом Михаила Ефремова, обвинили самого актёра. Люди плакали, услышав приговор Пресненского суда, возмущались после решения апелляционной инстанции. Десятки блогеров пытаются докопаться до истины, ищут выход из сложившейся ситуации, желая поскорее освободить от незаслуженного наказания любимого актёра.

Но как бы мы ни старались, в этом деле остается множество белых пятен, море недосказанности.

Многие сопереживающие отмечают странное поведение жены Михаила Ефремова - Софьи. В суде она свидетельствовала, что он много пьет и вообще ее показания не были похожи на показания друга и жены. Теперь мы знаем что Никита Высоцкий и Дмитрий Харатьян повлияли на то, чтобы Михаил оговорил сам себя. Но вот вопрос: ни тот, ни другой не имели доступа к Михаилу, разве что... через Софью!

Сейчас услышу возмущенные крики: не трогайте семью, они итак настрадались. И вообще, это внутреннее дело семьи Михаила!

Э, нет, ребята, так не пойдет. Полгода на ушах стоят миллионы защитников Михаила Ефремова во всем мире. Не спали, переживали, плакали...И это никак уже не внутреннее дело семьи. Потому что все хотят докопаться до правды и понять, кто же заказчик? Все увидели, как вертикаль власти силовиков исполняет приказы: лепит бездоказательные уголовные дела, суды зачитывают неправосудные приговоры - про эту гнилость и продажность силовиков узнали все. Но кто-то ведь оплачивал весь этот цирк. Кто-то ожидает своей личной выгоды...

А заказчиков в этом деле оказалось минимум трое.

И первый, как ни странно - жена Михаила Софья. Супруги уже не живут вместе достаточно давно. Софья - дама властная, это подтверждают многие организаторы концертов, кто сталкивался с Софьей Кругликовой.

Я вообще ненавижу копаться в чьих-то семейных отношениях. В жизни бывает всякое. Кто виноват в развале личных отношений, а кто прав - пусть они сами разбираются. Но вот так случилось, что в семье Ефремовых все быстро приближалось к разводу, да и у Михаила появилась женщина, в которую он влюбился - Дарья Белоусова. Истории про "седина в бороду, бес в ребро" - на каждом шагу. Тут нет ни чего удивительного в том, что пожилой актер влюбился в молоденькую женщину. И она благоволила ему. Хотя, хоть что мне говорите, я прожила насыщенную жизнь и знаю женщин. И никогда молоденькая дама после того, как у нее был молодой и симпатичный муж, не сможет полюбить мужчину старше себя возрастом. Никогда. Это генетика. Ну а вот воспользоваться какими-либо преференциями, например, продвижением по служебной лестнице, поправить материальное состояние - ради этого - да, тут можно и потерпеть какое-то время, и подыграть влюбленному вздыхателю, благо, что управление джипом Миши в ее руках, как и некоторые суммы денег. Софья пылает от зависти....

Полагаю, что Софья все это понимала. Понимала, что молодая любовница готова на полную катушку попользовать деньги Михаила. Да и недвижимость у Миши есть, да и денежные средства - все это принадлежало по документам Михаилу.

И, как бывает в бизнесе у этих звезд, Софья нашла спонсоров, которые были готовы убрать Михаила так, чтобы все досталось, например, безутешной вдове, другие варианты у нее не рассматривались. А вот Белоусовой не нужна была гибель папика, вдруг еще сгодится, а вот, если за решетку, то управлять всем на долгие годы она смогла бы.

Одновременно, вокруг Современника развернулись бешеные баталии. Ефремов мешал сразу минимум двум группам. Там вообще змеевник, разбираться не хочется. Белоусова плачет в жилетку Гармаша: надоел мне этот старый ухожер. Сергей Гармаш, как истинный мужчина, вытирает слезы Даши, и обещает ей помочь - второй заказ принят...

Начинают писать сценарий под обеих сразу...

Гармаш каким-то образом состыковывается с теми, кто пообещали Софье устранить Михаила. Как тут не подставить дружеское плечо толстосумам и самому подзаработать...

Но ведь нужно еще и силовиков подпрячь. Ну, на уровне Москвы Собянин пообещал с камерами подсобить - тоже в деле, не без участия Даши. А чтобы совсем железобетонно, бежит Гармаш к другу Шойгу, мол, поспособствуй, тут авария скоро может случиться, надо, чтобы силовики подстраховали.

- А чего я буду мараться о ваши интриги? - удивляется Шойгу.

- Как так, - рвет на голове волосы Гармаш, - Ефремов стишки против Путина читает

- Да пусть читает, - отвечает Шойгу.

- Но он и на ваш храм уже нацелился, обсмеял главное достояние Минобороны.

А это и впрямь святое... Словом, уговорил. Шойгу звонит Путину и спрашивает:

- Бункерный, ты там не возражаешь, если мы еще одного оппозиционера замочим?

- Святое дело - пищит из бункера крыса.

Обнуленыш кивнул головой, и закрутилось...

...А в это время под дверями Минобороны скребся вышвырнутый Сурков, и тут ему подфартило: предлагает Шойгу своих боевиков - каскадеров. турнули его из советников Путина, а тут о как выслужиться можно. Понятное дело, Шойгу звонит самым главным эффективным менеджерам: Колокольцеву и Бастрыкину. Колокольцев спускает приказ вниз подсобить со следствием. А Бастрыкин подтягивает в дело импотента Добровинского, сделав его ответственным за СМИ.

Кому и сколько заносили - история умалчивает. Любой каприз за ваши деньги!

Операцию начали не случайно, хотя до конца подготовиться не успели. Импровизировали.

...Охлобыстин с Прилепиным 5 июня поехали в Рязанскую область, Есенинский центр открывать, гуляли, кутили с местной элитой, а тут бах - труп. Скончался Сергей Захаров.

Прилепин звонит Суркову:

- Вам был нужен труп на дороге, так у нас он есть.

- А родственники будут не против?

- Эти? Нет, свои люди, менты, нарколожка - все свои... Заметано

Ночью подъезжает к дому Захаровых машина, выводит труп на позицию - в Склиф.

Дарья экстренно начала спаивать Ефремова уже 6го июня. Миша бухал, за руль не садился. А джип в это время жил своей жизнью: нарывался на штрафы. Ефремов пешочком путешествовал до бара, заходил в магазины по дороге за пивком.

В намеченной точке на Садовом кольце напротив МИДА намечается авария. Группа зачистки ждет команды в отделении Росгвардии за углом. Псевдосвидетели Шрамко и Женжибер уже выехали на Садовое кольцо. Полицейская машина сопровождения выводит на финишную прямую ВИС Деликатески, за рулем которой сидит каскадер.

Пьяного Мишу попросили придти друзья - толстосумы вместе с Зальцманом и Уткиным - в бар Улис. Миша доплелся до бара. Белоусова заранее пригнала туда джип Миши, обросший штрафами. Актер, загримированный под Ефремова, вышел из-за угла (думали, мы не разглядим), а не из бара, сел в машину и та тронулась. По дороге до Садового кольца были потеряны 3 минуты: высадка псевдоЕфремова, посадка каскадера за руль и проверка готовности. И капризы Дарьи, которая не хотела оставаться в машине.

А Мише добрые друзья сыпанули что-то в кофе. Актер глотнул и вырубился окончательно. Тело погрузили в другую машину, придушили для надежности удавкой (для одной заказчицы), и все они процессией тронулись к месту аварии (исполнять заказ другой фурии).

Добровинский так расстарался, что заявил на всю страну о защите потерпевших в аварии аж за 5 минут до самой аварии. Ну и СМИ, как по отмашке заголосили...

А далее, авария, монтаж и вброс видео, всеобщий шок, неразбериха, на дороге вовсю работает группа зачистки, состоящая из силовиков вперемешку с массовкой.

А где же Миша? А бедолага, выкинутый на проезжую часть, с трудом сориентировавшись, старается выбраться с дороги на тротуар и найти место, где можно присесть. И находит это место под деревом. А приходя в себя, чуть раздышавшись, видит раскуроченный джип и аварию.

Ну, а дальше вы знаете. Гармаш с сотоварищами приезжает на место аварии: убит или ...убит?

Увидав, что жив, как шелудивый пес с сотоварищами сваливает в ночь, и начинают продумывать дальнейшие действия: как убедить Мишу признаться, что это он был за рулем... Перепуганная Соня на даче в запое.

Неугомонный Добровинский устраивает каждый день шоу на всех центральных телеканалах. И остановить его уже невозможно.

А тут еще два не запланированных персонажа: Пашаев и Стерхова... Ну и началась новая импровизация. Стерхова в кусок пирога не вписывается, Пашаев не желает затыкаться в рамках уголовного судопроизводства.

На Пашаева нет заготовленного компромата, и истерия на ТВ пошла по второму кругу.

Силовики там наверху уже сами не знают, как остановить бурную фантазию участников в этом многосерийном сериале.

А тут еще и мы со своим международным расследованием...

Там наверху решили народ отвлечь и стрелки внимания на Навального перевести, да топорно сработали и там, недоостывшего Алексея отправили в Германию. Кто ж знал, что там полумертвых откачивать умеют. Короче, схлопотали санкции.

Со злости, что там так влипли, решили отыграться окончательно на Ефремове. Думали, народ испугается и притихнет. Но сжатая донельзя пружина возьми и разогнись. Телепается, того и гляди еще кого из исполнителей заказа под санкции сметет.

Но, "первый аппарат" пошел, на два года. Одного дитятку угомонили. Походу наши эффективные менеджеры - силовики стали догадываться, что в этой истории они, там наверху сидящие превратились в одноразовые салфетки. И в эти салфеточки превратили их ни кто-нибудь из политиков, а две неугомонные тупоголовые фурии с их бродячими артистами.

Палево первое

Первыми смекнули, что переиграли и пора усерднее лизать - Гармаш с Белоусовой, немедленно перекрасившись, поехали по городам и весям петь "Алилуйя" Кужигетычу, которого в простонародье уже стали за последние полгода кликать оленем.

Палево второе

Ресторан Ксюши Собчак исправно заправляется товарами из Деликатески. И ее муженек - Богомолов, резко назначенный на должность художественного руководителя театра, внезапно прогибается под Суркова, который будет зачитывать отрывок из Достоевского в новой постановке "Бесы". Меня как-то не удивляет именно это название пьесы. Как и странное совпадение: появление новой машины в Деликатеске, которая попала в аварию. С миру по нитке, на аварию насобирали.

Палево третье

Зальцман... ну уж как у него чесалось рассказать - показать, что и он причастен к этому балагану. Кстати, еще как причастен! Что не выдержал, и стал типа загадочными фразами вбросы делать, под дурака косить: ну заметьте меня, ну заметьте! Не беспокойся, Миша, земетили... И хочется верить, что облитые фекалиями с ног до головы силовики найдут вскоре для себя подходящую грушу для тренировок. Кстати, кто подсыпал в баре снотворное в сговоре с Соней? (Только чтобы Мише больно не было... сердобольные бля...) Зальцман!

А что в итоге?

Никто не умер, никто не покалечен. Многосерийная мыльная опера на весь мир.

Михаил Ефремов в тюрьме на 8 лет за то, что сидел под деревом.

Борьба за деньги и недвижимость Михаила продолжается. Доверенности от мужа Софья не получила, а значит продолжит путь вымораживания муженька, уже и налоговую подключила.

Белоусова в фаворитки Современника не попала...С капиталами тоже осечка...

Сестра Анастасия готова любыми путями вытащить брата из темницы.

Раздаются угрожающие повизгивания из-за угла: это семейное дело. Ага, щщаззз...

И, как ни парадоксально, но пострадавшей стороной в этом деле оказываются и Шойгу, и Путин, и силовики. Словом, заказ не выполнили и по-полной обгадились. И имидж России на международном уровне по правам человека и пыткам показали - ниже плинтуса. И всех уделали две алчные тети, охотницы за сокровищами, которые дальше носа ни чего не видят.

Теперь понятно, почему Михаил даже не взглянул на жену ни после приговора в Пресненском суде, ни после апелляции?

И каково же его разочарование в той, в кого он оказался влюблен...

А уж каково всем нам...

Что теперь делать? А вспомните, как в 2013м году в августе был вынесен приговор по уголовному делу Кировлеса Алексею Навальному... Три года тюрьмы... А через сутки выпустили его, как ни в чем не бывало. И забыли... Вот и тут так же...

Что? Что? Алкаш? Ну так алкоголизм - это болезнь, за нее не сажают, ее лечат... Вот и отправьте Ефремова в санаторий месяца на 3 на принудительное лечение.

И заканчивайте этот балаган...

Первый ролик по теме : " Кто же заказчик"

Постфактум. После публикации " эссе"



2. Соцсети гудят. Жена Михаила Ефремова подала на развод...

https://www.9tv.co.il/item/21718

Я устала ванговать... Перечитайте мое эссе, по которому прошлись тысячи троллей, доверчивых дамочек Переслушайте показания Софьи в суде, где она открытым текстом топила собственного мужа: https://yandex.ru/turbo/eg.ru/s/showbusiness/938901-jena-efremova-vse-17-let-braka-ya-podozrevayu-ego-v-otnosheniyah-s-drugimi-jenshchinami/?fbclid=IwAR0_NIchGAzUcS2r6N_wHQOrtV9BuPrPKIKkW06SAiDHoGZf4bXhwX3FXmc

Нет, не подумайте, у меня нет каких-то чувств к семье Ефремова. Мы исследователи той аварии, которая загнала великого российского актера в тюрьму. И просто вынуждены анализировать все вокруг, как заправские сыщики.

Теперь нам известно, что первые тесты с места аварии не показали алкоголя у Ефремова. Читайте подробнее приговор, который можно скачать вот по этой ссылке.

Волонтеры раскопали, что дорожный патруль рассказал о том, что Ефремов пьян и выставили справку о его обследовании в тот момент, когда Ефремова только увозили с места аварии на обследование.

Но от всех его близких: жены, родственников, друзей, мы слышали только одно: Михаил — алкоголик.

А как алкаш в состоянии запоминать такое количество текстов, талантливо играть на сцене - не отвечал никто. Все просто дружно топили Михаила. Неужели так завидовали? А мы более 5 месяцев раскапывали все детали этой странной аварии, стараясь не затрагивать семью.

И, повторяю, когда я только тронула Софью Ефремову в эссе, на мена тучей налетели сурковские тролли и за ними, куча сочувствующих кумушек - не трогайте семью, Софье и так тяжело с тремя детками.

Да никто бы ее и не трогал. Но потом встали всплывать ее показания, ее отношение к мужу после аварии, ненависть к адвокату Пашаеву. Стало известно, что именно она была инициатором того первого видеопокаяния, пока Ефремов еще не пришел в себя. Прямая обработка Михаила в том, чтобы он признал вину... Не многовато ли со стороны любящей и заботливой жены? В суде ей задали вопрос, знает ли она, куда уезжает ее муж, находясь под арестом.

- В суд.

-А когда он стал так уезжать, когда начался суд?

- Я не знаю, мне надо ребенка на секцию отвозить.

Что за ответы?

И вот две новости: Софья получила доверенность на управление всеми средствами Михаила, о чем я предполагала в своем эссе, и подает на развод. Кстати, эта информация проскальзывала еще до аварии, но потом ее спешно убрали. Кстати, сейчас многие ролики с обвинениями Ефремова в алкоголизме тихо исчезают.

Ну а дальше мысль продолжим? Добровинский требует еще денег для своих псевдопотерпевших, гражданская жена Захарова, Ирина Стерхова тоже. А доверенность на управление деньгами у Софьи. При разводе накладывается арест на все совместно нажитое имущество, в том числе на денежные средства, до решения о дележе совместно нажитого имущества. Боюсь что-то еще произнести, чтобы не подсказать Софье....

Исполнить решения о компенсации пострадавшим Михаил не сможет, потому что все средства в руках у супруги, которая подает на развод.

Псевдопострадавшие будут требовать, чтобы он сидел дальше, раз не платит денег, что и нужно Софье тоже...

Многоходовочка, однако. Нет, ну конечно, можно предположить, что Софье надоело, что Ефремов ублажает всех пострадавших деньгами... Но тогда опять за неисполнение решений суда будет сидеть... Как ни крути - Миша остается в тюрьме за то, что посидел под деревом напротив аварии своей машины.

Где заявления друзей и родственников в полицию о покушении на Михаила Ефремова?

Где заявление от родных на угон его автомобиля, ведь сразу было доказано, что его за рулем не было? И не важно, что думал или предполагал Михаил. Где все эти заявления? А нету.

Молчание ягнят.

А если я как-нибудь выложу для всех вас скрины переписки с его всеми близкими, вы будете удручены : его абсолютно все предали...