Резонанс Фигаро

...в его публикации пестрят ошибки. Грамматические - Бог с ними, они скорей всего от небрежности автора. Например, слово «вылечил»» пишется через «е», а не «и» - “выличил”. Таких много. Но есть ошибки недопустимые...

Уважаемый “Кругозор”, с интересом почти трепетным прочел я написанную юбиляром Юрием Борисовичем Магаршаком объёмный панегирик о нём самом. Он - человек просвещенный, широко образованный не только как физик-теоретик, но и в гуманитарных сферах. Его биография - человеческая и профессиональная, им описанная, включающая и множество достижений, и опальную участь - чем не сюжет для авантюрного романа, перенесенный в реальность сурового советского времени?

Да и в Америке судьба ученого доказывает и его незаурядность, и неудовлетворенность. Это вызывает уважение.

Жаль, что в его публикации пестрят ошибки. Грамматические - Бог с ними, они скорей всего от небрежности автора. Например, слово «вылечил»» пишется через «е», а не «и» - “выличил”.

Таких много. Но есть ошибки недопустимые.

Например, у Георгия Александровича Товстоногова не было сына Андрея. У него было два сына: одного звали Ника, он являлся театроведом, другого - Сандро, он был режиссёром. Ни то, ни другое имя не переплавляется в Андрея. Как ленинградец, Юрий Магаршак не должен был ошибиться или позволить себе не проверить имя.

Едва ли, упоминая сестёр Бэрри, допустимо писать их фамилию допустимо с маленькой буквы. Их фамилия именем нарицательным не становится.

Во всём остальном остаётся пожелать здоровья безмятежному автору и юбиляру!

С почтением,

Фигаро Фигарович Фигаров,

Учредитель газеты “Фигаро”.