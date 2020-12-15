Резонанс Фигаро
Уважаемый “Кругозор”, с интересом почти трепетным прочел я написанную юбиляром Юрием Борисовичем Магаршаком объёмный панегирик о нём самом. Он - человек просвещенный, широко образованный не только как физик-теоретик, но и в гуманитарных сферах. Его биография - человеческая и профессиональная, им описанная, включающая и множество достижений, и опальную участь - чем не сюжет для авантюрного романа, перенесенный в реальность сурового советского времени?
Да и в Америке судьба ученого доказывает и его незаурядность, и неудовлетворенность. Это вызывает уважение.
Жаль, что в его публикации пестрят ошибки. Грамматические - Бог с ними, они скорей всего от небрежности автора. Например, слово «вылечил»» пишется через «е», а не «и» - “выличил”.
Таких много. Но есть ошибки недопустимые.
Например, у Георгия Александровича Товстоногова не было сына Андрея. У него было два сына: одного звали Ника, он являлся театроведом, другого - Сандро, он был режиссёром. Ни то, ни другое имя не переплавляется в Андрея. Как ленинградец, Юрий Магаршак не должен был ошибиться или позволить себе не проверить имя.
Едва ли, упоминая сестёр Бэрри, допустимо писать их фамилию допустимо с маленькой буквы. Их фамилия именем нарицательным не становится.
Во всём остальном остаётся пожелать здоровья безмятежному автору и юбиляру!
С почтением,
Фигаро Фигарович Фигаров,
Учредитель газеты “Фигаро”.
Добавить комментарий:
Читайте также
...дед участвовал в русско-японской войне, отец уже в Гражданскую командовал кавалерийским эскадроном и отдал жизнь в Великую Отечественную. Человек поколения "не успевших на фронт", Марк продолжил путь отца, еврейского воина и мстителя...
На фото — Марк Штейнберг.
декабрь 2020
...от всех его близких: жены, родственников, друзей мы слышали только одно: Михаил — алкоголик. А как алкаш в состоянии запоминать такое количество текстов, талантливо играть на сцене - не отвечал никто. Все просто дружно топили Михаила. Неужели так завидовали? А мы более пяти месяцев раскапывали все детали этой странной аварии...
На фото — Елена Васильева.
декабрь 2020
Из комментариев
"В отличие от демонов, Д.Трамп действует честно..."
декабрь 2020
...Забегая вперёд, скажу, что деньги и в самом деле всё время капали. Но...
декабрь 2020
...Лукашенко подвергается не только санкциям окружающих Беларусь государств. На этот раз на него накладывают санкции сами граждане, белорусы. Они отказываются покупать товары предприятий, которые спонсируют режим...
На фото - Виталий Цебрий.
декабрь 2020
РАЗНОЕ
...знакомая из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства сказала, что она только слышала о таких, но в коллекции музея самовара-керосинки нет...
На фото - Лазарь Фрейдгейм.
декабрь 2020
...Маори построили свою деревню Вакареварева в самом сердце этой необычной местности, среди свистящих струй пара, бульканья горячих ключей, рёва гейзеров и клокотания грязевых котлов.
На фото — Павел Балибар.
декабрь 2020
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
...дед участвовал в русско-японской войне, отец уже в Гражданскую командовал кавалерийским эскадроном и отдал жизнь в Великую Отечественную. Человек поколения "не успевших на фронт", Марк продолжил путь отца, еврейского воина и мстителя...
На фото — Марк Штейнберг.
декабрь 2020
КУЛЬТУРА
...как мы встречались в Symphony, как ходили на Бостонский балет и в Бостонскую Лирическую Оперу, на концерты в музее Изабеллы Гарднер…
На фото — Алла Цыбульская.
декабрь 2020
ОБЩЕСТВО
...У нас это был Коля Иссыкульский или Коля Киргиз. На самом деле его звали Камчи Кольбаев. До него всем заправлял Рыспек Акматбаев. Он очень долго держал в руках все ОПГ. Его убили, когда у нас в стране к власти пришел Бакиев...
На фото - Александр Казарновский.
декабрь 2020